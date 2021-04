Ira, risas y perplejidad

Una comedia urbana con escabrosa trama, conflicto generacional y amago de trascendencia. Se deja ver y eso y quién sabe qué más le ha permitido tras su estreno en Avilés llegar a la cumbre del Teatro Español, bien es verdad que hoy un poco devaluada. Un producto familiar y comercial, con los mismos madre e hijo en la ficción que en la vida real.

En plena noche, Dolores hace una llamada a su hijo Salvador para que venga con urgencia a su casa; tiene algo urgente que contarle. Salvador, que va a ser ascendido al día siguiente, no está para grandes distracciones. Sin embargo, lo que su madre pasa a relatarle va a dar un brusco giro a sus vidas; no podrán escapar de su trágico pero grotesco destino. Suspense salpicado de humor negro en una historia truculenta en la que convergen el hijo policía, la madre homicida, el padre que no fue y dios padre pendiente de todo.

Gloria Muñoz y Julián Ortega son actores de éxito, madre e hijo bregados en cine, tele y también teatro. El hijo se ha lanzado como autor dramátyico y la mamá le apoya como debe ser. El texto es inmaduro y ambicioso como todas las primeras obras, mezcla demasiados géneros, tiene momentos logrados y fallidos, y se defiende que no es poco. Dan Jemmett ejerce una lograda dirección, producto de una dilatada experiencia en escenarios prestigiados de toda Europa y patente en su recordada contribución al Festival de Otoño de 2017 con Shake, basada en Noche de Reyes, de William Shakespeare (ver nuestra reseña de entonces). Se ha prestado a descender a terrenos más pedrestres no sin dejar patente su buen hacer.

Otra cosa es que la producción se quede cortilarga y una escenografía de Vanessa Actif que venía a ser bonita (el artefacto giratorio que contiene cocina, baño y fachada de una vivienda cualquiera de barrio corriente) esté escoltada por tan feos complementos -sillones desvencijados, cubos de basura- en esa estéticas feísta reflejo de producciones cicateras. Y que sea tan mala la banda musical.

Gloria Muñoz hace la tropecientas versión de sí misma y resulta convicente protagonista. Julián Ortega la secunda sin desmerecer casi. Es un despliegue tradicional de guiños efectistas -tonos. énfasis, poses y ademanes- que siempre funciona con el público de nuestros lares.

Hora y media entretenida, si no te da por buscar sentido a la trama que presenta, sensatez en los juicios que esparce sobre lo divino y lo humano, y una mínima trascendencia más allá de la anécdota. O por averiguar a qué viene el título. Otro acierto comercial de Lazona, una productora muy profesional que lo merece.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 5

Texto, 6

Dramaturgia, 6

Dirección, 9

Interpretación, 9

Escenografía, 8

Producción, 9

Documentación para los medios, 8

Programa de mano, 8

Teatro Español

Ira, de Julián Ortega

Del 31 marzo al 18 abril 2021

Ficha artística y técnica

Texto: Julián Ortega

Dirección: Dan Jemmett

Reparto: Gloria Muñoz y Julián Ortega

Diseño de iluminación: Felipe Ramos

Escenografía y vestuario: Vanessa Actif

Ayudante de dirección: Christopher Knighton

Fotografía: Javier Naval

Una producción de LAZONA.