Oro y plata de Ramón

El Siglo de Oro y la Edad de Plata revisitados en un musical de pequeño formato y mucho contenido. Lo llaman cabaret barroco, un juguete musical entre el romancero y la verbena, canciones y bailes en torno a todo un personaje, Ramón Gómez de la Serna. Una notable y esforzada aportación al género.

En 1936, asustado por la revolución en marcha y deprimido por el enfrentamiento armado que se vioslumbra de forma inminente, el personaje se dispone a huir al extranjero y se despide con unas reflexiones que le aproximan a esos momentos cumbre de la cultura española, los siglos XVI y XVII, y el primer tercio del siglo XX, calificados convencionalmente como el oro y la plata de nuestra historia. Ramón Gómez de la Serna Puig (Madrid, 1881​-Buenos Aires, 1963) fue un prolífico escritor y periodista conocido sobre todo por sus Greguerías, sentencias ingeniosas y breves surgidas del choque entre ideas y realidades y de la combinación entre sentido del humor y capacidad poética para construir metáforas. Y fue sobre todo una persona excepcional, un personaje excéntrico y pintoresco, un Oscar Wilde de la calle Velázquez nº7, donde desde su torreón observó Madrid como pocos.

Un personaje que sin duda estaba pidiendo ser recordado, -inclasificable para los etiquetadores, por encima de las banderías convencionales- y que lo es en esta pieza con toques surrealistas que seguramente le habría complacido, impulsada por quien sin duda es admirador suyo, Antonio Castillo Algarra, que como coautor, director y protagonista puede considerarse alma del proyecto, quien en 2013 fundó esta compañía For the Fun of it.

La pieza -estrenada previamente en El Escorial y en Vallecas- fusiona el music hall, el romancero y la verbena a través de 25 números musicales bastante bien hilvanados a pesar de su enorme variedad espaciotemporal y temática. Con un hilo conductor que pretende enhebrar a este Ramón a secas, como le gustaba ser llamado, con Lope y Quevedo, conectando la música barroca, el cante jondo y el jazz. Una propuesta exigente, de entretenimiento cultivado, repleta de referencias literarias, artísticas y musicales que pueden hacer la delicia del espectador culto y del que aspira a serlo. Con dos sopranos, una pareja de bailarines (nos parecieron tres pero solo dos figuran en los créditos) y cuatro músicos en el escenario, es un denso muestrario musical muy bien escogido al servicio de una trama sencilla en la que los actores enlazan con greguerías propias y ajenas un repertorio musical muy agradecido, que junta canciones tradicionales españolas con espirituales negros, el tango con la conga, zarabandas y folías con Manuel de Falla.

La dirección artística de Castillo Algarra consigue ensamblar tan diversos elementos con una somera escenografía en torno a un pequeño escenario central donde suceden muchas de las peripecias; se ayuda de un vestuario variado y atractivo y una iluminación que compagina y estructura la acción. La dirección musical de Mariví Blasco e Ignacio Rodulfo es igual de acertada. Y notable asímismo la presencia coreográfica y escénica de Gala Vivancos. El sonido sin embargo dejó mucho que desear en el estreno al menos desde las primeras filas, quizás debido a la excesiva potencia del equipo de megafonía. Perdimos no pocos parlamentos y buena parte de las letras de las canciones, y no es baladí la pérdida.

Castillo interpreta un Ramón bien caracterizado, y Javier Sintas una serie de personajes secundarios entre los que destaca el guaperas comunista. Rodulfo Hazen compagina la guitarra barroca con varias actuaciones, entre las que hace de Quevedo y Falla. Las sopranos Mariví Blasco y Pilar González Barquero hacen toda una exhibición en personajes y géneros tan diversos, lo mismo que los bailarines Cristina Cazorla y Eduardo Morante. El terceto de músicos sonó preciso, destacando algunas intervenciones de Daniel Bernaza con los instrumentos de viento, el continuo acompañamiento del piano de Nicolás Casas, y Enrique Pastor a la guitarra.

El aforo reducido de la enorme sala Roja estaba al completo, y no faltaron aplausos para bastantes de los números musicales y persistentes ovaciones al terminar un espectáculo ambicioso, complicado y exigente, teatro musical con buen gusto y el gran mérito de ser madrileño, español y americano al tiempo, un homenaje a nuestra cultura común en estos tiempos de perpetua mudanza.

REPERTORIO

1.De los álamos vengo, madre

Juan Vásquez

Villancicos y canciones a tres y a quatro. 1551

2.La bohemia es la libertad (All I do is dream of you)

Música de Nacio Herb Brown y letra de Arthur Freed. 1934

Versión española de Antonio Castillo Algarra

3.Zarabanda

Luis de Briceño

Método mui facilíssimo para aprender a tañer la guitarra. 1626

4.Rhapsody in blue

George Gershwin. 1924

5.Frescos aires del prado

Antoine Boesset

Airs de cour avec la tablature de luth. 1624

6.Epitafio de Seikilos

Anónimo. S. II a. C.

7.Rimas Sacras

Música de Francisco Guerrero y letra de Lope de Vega

1589/1614

8.Tango “Por una cabeza”

Música de Carlos Gardel y letra de Alfonso Le Pera. 1935

9.Romance del Conde Claros

Música de Luis de Narváez

Los seis libros del delphin de música. 1538

10.Más vale trocar

Música y letra de Juan del Encina

Cancionero de Palacio. 1496

11.Folías

Luis de Briceño

Método mui facilíssimo para aprender a tañer la guitarra. 1626

12.La chula tanguista (Vino tinto con sifón)

Letra de Ernesto Tecglen y música de Juan Rico. 1922

13.Danza del molinero

Manuel de Falla

El sombrero de tres picos. 1919

14.Don Gato

Tradicional

15.What a little moonlight can do

Harry M. Woods. 1934

16.Prisionera del amor (Prisoner of love)

Música de Russ Columbo y Clarence Gaskill; letra de Leo Robin. 1931

Versión española de Antonio Castillo Algarra

17.I’m thru with love

Música de Fud Livingston y Matty Malneck; letra de Gus Kahn. 1931

18.Night and day

Cole Porter

Gay Divorce. 1932

19.Tonada “El congo”

Anónimo

Códice Martínez Compañón. Ca. 1785

20.Maldito río (Ol’ man river)

Música de Jerome Kern y letra de Oscar Hammerstein

Show boat. 1927

Versión española de Antonio Castillo Algarra

21.Conga blicoti

Armando Oréfiche y André de Badet

1936

22.Las tres hojas

Tradicional, arreglada por Federico García Lorca

Colección de canciones populares españolas. 1931

23.¡Comunista!

Letra de Manuel Álvarez Díaz y Rafael Ortega Lissón; música de Florencio Ledesma y Rafael Oropesa. 1932

24.Con las mozas de Vallecas

Fray Manuel Correa

Libro de tonos humanos. 1656

25.Pasacalle “Los nardos”

Música de Francisco Alonso; letra de Emilio González del Castillo y José Muñoz Román

Las Leandras. 1931

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Argumento: 7

Dirección musical: 7

Dirección artística: 7

Voces: 7

Presencia orquestal: 7

Interpretación: 6

Puesta en escena: 6

Coreografía: 7

Producción: 6

Teatros del Canal – Sala Roja

Oro y plata de Ramón

22, 23 y 24 de abril de 2021

Duración: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Cabaret barroco a partir de textos del Romancero, Jorge Manrique, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luis Vélez de Guevara, Henri Murger, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla, Rafael Sánchez Mazas, José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Valery Larbaud, Francisco Umbral, Julián Marías, Juan Manuel Bonet, y de una docena de obras del propio Ramón; junto con canciones del Siglo de Oro y de la Edad de Plata.

Equipo artístico:

DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA: Antonio Castillo Algarra

DIRECCIÓN MUSICAL: Mariví Blasco e Ignacio Rodulfo Hazen

DIRECCIÓN COREOGRÁFICA Y CODIRECCIÓN ESCÉNICA: Gala Vivancos

Reparto

Soprano, Jerónima de Burgos, muñeca de París, nena de postín: Mariví Blasco

Soprano, bohemia, Marfisa, Claraniña, botella, Medio muerta: Pilar González Barquero

Ramón Gómez de la Serna, Conde Claros: Antonio Castillo Algarra

Valery Larvaud, bohemio, Quevedo, detective, Falla: Ignacio Rodulfo Hazen

Lope, cazador, verdugo, botella, Zuloaga, comunista: Javier Sintas

Bailarina, castañuelas, Filis, muñeca de cera, Josephine Baker: Cristina Cazorla

Bailarín, sobrino del cardenal, Conde Orgaz, tanguista: Eduardo Morante

Piano: Nicolás Casas (Lorenzo Moya)

Cornetto, clarinete, flautas, cornetín de pistones, saxo: Daniel Bernaza

Guitarras barroca y española: Enrique Pastor (Juan Carlos de Mulder)

Guitarra barroca: Ignacio Rodulfo Hazen

Diseño de Iluminación: Jesús Lucio y Antonio Castillo Algarra

Diseño de sonido y técnicos: José Luis Crespo y Nicolás Tsabertidis

Vestuario y escenografía: Antonio Castillo Algarra

Foto y vídeo: Rafa de Pazos.