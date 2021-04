El FRAP y sus circunstancias

De ciclópeo se puede calificar el intento de José Catalán de relatar, en una serie de libros, medio siglo de vida política española, tomando como eje la historia de un partido maoísta de extrema izquierda.

Notable es el resultado obtenido hasta ahora con la publicación del tomo 20 de la colección, que, en síntesis, está recogida bajo los siguientes títulos: Los prochinos y su quimera (tomo 1), De Mayo del 68 al Proceso de Burgos (2), Afanes revolucionarios (3), Aquel Primero de Mayo (4), Entre Carrero Blanco y Puig Antich (5), El franquismo se tambalea (6), Al ataque (7), Verano sangriento (8), Los fusilamientos (9), Agónico final (10), Cambio de Régimen (11), Difíciles comienzos (12), Sin ruptura (13), No habrá tercera república (14), A votar (15), Doña Constitución (16), Misión cumplida. O no. (17), Terror al cubo (18), Antes del gran susto (19) y Un lunes de febrero (20), último volumen publicado, dedicado al fracasado golpe militar del 23 de febrero de 1981.

La crónica se detiene, por ahora, en ese año, con más de siete mil páginas publicadas, pero la intención del autor es continuarla hasta casi nuestros días. Desde el punto de vista temporal, el proyecto consta de tres series: Iª serie: La chispa y la pradera (1960-1975), once episodios y un anexo documental. IIª serie: Una transición de nunca acabar (1976-1999), que está en curso, y IIIª serie: Tejer y destejer (2000-2014), que comenzará a redactar en 2022.

Por los tomos y los títulos, casi monográficos sobre cada tema, se percibe que hay mucha tinta dedicada a explicar las cosas, con lo cual, Catalán va contra las crónicas del momento, escritas con prisa, acuciadas por la visión a corto plazo y la rabiosa actualidad, y dirige una mirada larga y amplia hacia atrás, sin ira ni complacencia, como se percibe al abrir el primer tomo de la segunda serie -Difíciles comienzos- y leer la dedicatoria, In memoriam, a sus tres camaradas juzgados por terrorismo y ejecutados el 27 de septiembre de 1975, y a los tres policías asesinados por el FRAP; tres víctimas provocadas por que lo debía ser una guerra popular contra la dictadura franquista -fascista, según el dictamen de los maoístas-, que quedó reducida a unos pocos episodios de aventurerismo armado.

A modo de recordatorio, el contenido del tomo está precedido por una breve historia del FRAP y un sucinto resumen de la primera serie, para poner al día a los lectores antes de dejarlos frente al relato que comienza el 1 de diciembre de 1975, titulado “Napalm en el desierto”.

Con una larga carrera profesional de periodista -(El Independiente, Interviú) y corresponsal en Londres y Roma- a sus espaldas, Catalán maneja abundante información bibliográfica y documental, escrita y audiovisual, así como la obtenida en entrevistas, y, por supuesto, sus propios recuerdos, en su faceta de narrador y, a la vez, participante y coetáneo observador de gran parte de los hechos narrados, en singular, los relativos a la historia del Partido Comunista de España (marxista-leninista) y el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota y su proyecto de instaurar en España -España, mañana será republicana- una república popular, inspirado en la estrategia seguida en China por Mao Zedong.

En esta larga excursión temporal, para narrar el origen y evolución del PCE (m-l) y de sus grupos afines, Catalán se vale de un sosias, el militante del FRAP “Ricardo Acero”, cuyo nombre de guerra rinde culto al “camarada” Yugashvili y trae a la memoria la novela de Nicolai Ostrovski Así se templó el acero, sobre la abnegada vida de los militantes rusos en la etapa inicial de la URSS, forjados en el crisol de la revolución. Bolcheviques de una pieza, hombres y mujeres con un temple especial, que influyeron, como modelo, en muchos izquierdistas españoles empeñados en acabar con la dictadura del “Generalísimo”.

La peripecia de “Ricardo Acero” sirve de hilo conductor a las vicisitudes de la fundación y evolución del partido maoísta, que no fue el único de esta corriente, y su frente antifascista y republicano, en un relato cronológico intercalado con rodeos, aclaraciones, situaciones anejas al relato principal y alusiones a otros partidos de la emergente extrema izquierda.

Es una narración cuajada de historias cruzadas, abundante en datos, prolija en personajes y situaciones, con meandros y saltos atrás describiendo hechos y trayectorias de grupos y personas, que aparecen y desaparecen de la historia de ese Partido, salpicada de enfrentamientos, escisiones y luchas intestinas, en el esfuerzo de formar y consolidar una organización y un frente de aliados que se pongan al frente de la lucha antifranquista y, al mismo tiempo, sobrevivir al acoso de la policía y los servicios secretos del Régimen.

Los lectores de cierta (o de mucha) edad que hayan seguido con interés la historia reciente de este país hallarán en las páginas de esta crónica hechos y personajes olvidados, unos, importantes en su día y otros, menos conocidos, como, por ejemplo, Humberto Delgado, opositor portugués asesinado por la policía salazarista, cuyo cadáver apareció en la provincia de Badajoz cerca de la frontera, o el espía González-Mata, Cisne”, que escribió un libro sobre Che Guevara, o Chiang Chin, la mujer de Mao, y sus tres seguidores Yao Wen Yuan, Chang Chung Chiao y Wan Hon Wen, que formaban la llamada Banda de los Cuatro y fueron purgados en los juicios de Pekín, o de GODSA, la sociedad anónima prepolítica de Fraga, o el general Vernon Walters, experto en “fontanería” de altos vuelos, o Antonio Cortina y Andrés Casinello, de la “fontanería nacional”. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, de “La chispa” o del grupo aragonés “Hoz y martillo” que asaltó el consulado francés en Zaragoza? ¿O del MIL y los GARI o de ARU, otro impaciente grupo armado de existencia efímera? A estas alturas, ¿quién se acuerda de aquel espectáculo teatral del grupo Tábano llamado “Castañuela 70” y vetado por la censura como tantos otros?

Nombres y hechos, importantes o mínimos, van dibujando el país, salpicando los avatares de un sujeto, o sujetos, y señalando un amplio contexto o, dicho al estilo orteguiano, historias de hombres y mujeres y sus complejas y cambiantes circunstancias, en un relato minucioso que ofrece una historia no heroica o idealizada del FRAP, el PCE (m-l) y otras organizaciones de la izquierda, no de hombres de acero o bolcheviques de piedra tallada, como El hombre de mármol, la película de Andrej Wajda, sino una historia de seres humanos, donde no todo es entrega a la causa de la revolución y abnegación personal, que las hay, sino también cálculo, ambición, oportunismo, envidias, rencillas, deslealtades, celos, amoríos y divorcios, con sus correspondientes efectos políticos y organizativos.

Del relato surge una España bastante rancia y una izquierda nueva, pero poco original, con grandes dificultades para oponer al franquismo una alternativa genuina, adaptada a las hechuras del país. Es una izquierda seducida por la lectura dogmática y reverencial de los teóricos del marxismo y el leninismo y por el eco de triunfantes revoluciones exóticas, tomadas como soluciones “prêt a porter”, que evitan el lento y enojoso trabajo de investigar para conocer las condiciones locales, dada la prisa por acabar con la dictadura y sumarse a la oleada rebelde que agitaba el mundo en los años sesenta. Un triunfal dictamen sobre la coyuntura, basado en una sobrevaloración de las luchas obreras y las fuerzas de la oposición, anunciaba una probable, y para algunos grupos, casi segura victoria, pues la crisis del régimen coincidía con la última y al parecer definitiva crisis del capitalismo agónico, con la emergencia de movimientos de protesta en los países industrializados y con las guerras de descolonización en el Tercer Mundo.

Las contradicciones mundiales se mostraban con especial agudeza en España, considerada el “eslabón débil” de la cadena imperialista. Parecía, pues, llegado el momento de acabar con la dictadura aprovechando la favorable coyuntura internacional. El “régimen se tambalea”, era el dictamen del PCE para formar un pacto que acelerase su caída de manera negociada, feliz pronóstico que asumía parte de la extrema izquierda, para empujarlo con la lucha de masas o hacerlo caer violentamente, según otras propuestas, entre ellas la del FRAP.

Catalán cuenta la historia y una intrahistoria, la micro y la macrohistoria de una época, las vicisitudes de la creciente oposición y los entresijos del Régimen, sin olvidar la situación internacional y el complejo telón de fondo de los agitados años sesenta -la “guerra fría”, la ruptura del comunismo chino con el soviético, la revolución cubana, la guerra de Argelia, la reacción popular a la de Vietnam y la emergencia del izquierdismo europeo-, que influyeron en los grupos de la izquierda española.

El autor ofrece una crónica política del país como si fueran unos nuevos episodios nacionales al estilo de Galdós, pero su relato también se pudiera emparentar con la obra de quien calificaba al escritor canario de “Benito el garbancero”, en una especie de Sonatas del marqués de Bradomín, encarnado en la figura de “Ricardo Acero”, no “feo, católico y sentimental”, como describe Valle Inclán a su personaje, sino “feo, maoísta y sentimental”, cuyas aventuras no tienen lugar en una lejana guerra carlista, sino en la España del siglo XX, pero todavía valleinclanesca.

Es una serie recomendable para estudiosos, en singular los primeros tomos, referidos a un tiempo más confuso y remoto, para nuevas generaciones de lectores, estudiantes y, sobre todo, activistas sociales y políticos, y desde luego para jóvenes historiadores.

Catalán aporta amplia bibliografía y fuentes, un índice de nombres y de siglas, pero teniendo en cuenta la complejidad y los meandros del relato, hubiera venido bien una cronología para ayudar a los lectores a ubicar los sucesos en el tiempo. O, mejor dicho, dos cronologías, puestos ya a sugerir: una del FRAP y otra de los hechos más importantes que rodearon su historia. Quizá aparezcan al final de la serie.

(Publicado originalmente en Trasversales nº54, marzo de 2021)