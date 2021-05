Descubriendo a Emilia

Este 12 de mayo ha sido el centenario del fallecimiento de la gran escritora y persona Emilia Pardo-Bazán. El libro de bolsillo de Alianza Editorial le dedica una biblioteca de autor, reeditando cinco de sus novelas y dos recopilaciones, de artículos una y de cuentos la otra. Esta mujer es un gran personaje a descubrir y su literatura es una bomba de espoleta retardada que llega en el momento justo.

Mientras menudean homenajes y libros dedicados a su memoria, esta biblioteca básica se inauguraba en enero con una de las mejores novelas de su siglo, ‘Los Pazos de Ulloa’ y su segunda parte, ‘La madre naturaleza’. En marzo se publicaron ‘La Tribuna’ y ‘Un viaje de novios’. La propuesta se completa con una edición ilustrada de ‘Insolación’, la selección de artículos periodísticos ‘Algo de feminismo y otros escritos combativos’ y el volumen ‘Un destripador de antaño y otros cuentos’. Una propuesta a aprovechar que se completa con una edición conmemorativa en tapa dura de Los pazos de Ulloa y La madre naturaleza, una de las cumbres de las letras españolas del siglo XIX y quizás la mejor novela femenina de la Europa continental de ese siglo.

Emilia Pardo-Bazán y de la Rúa-Figueroa (La Coruña, 16 de septiembre de 1851- Madrid, 12 de mayo de 1921), fue novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante; y además condesa. La Tribuna (1883) es considerada la primera novela naturalista española protagonizada por una obrera, Amparo, la cigarrera. El díptico narrativo formado por «Los Pazos de Ulloa» y «La madre naturaleza» constituye, sin duda alguna, la obra más célebre de una considerable producción no solo de narrativa larga y breve, sino también de poesía a ensayo pasando por teatro, libros de viajes, artículos, biografías -de Pizarro y Cortés entre otros- y la traducción de ‘La esclavitud femenina’, del filósofo inglés Jhon Stuart Mill, quien inspiraría en buena medida su feminismo maduro, ejemplo en estos días frente a tanto desbarre feminoide. Fue la primera catedrática española y la primera socia femenina del Ateneo de Madrid.

‘Los Pazos de Ulloa’ es un relato sensacional, escrito con la mejor prosa de su tiempo -probablemente mejor que la de su gran amigo y compañero Benito Pérez Galdós-, un drama rural de trazo realista y trasfondo romántico, lo que ella entendía por ‘naturalismo católico’, una descripción cruda de la vida alumbrada de compasión y comprensión. Los humanos somos víctimas de la fatalidad pero disponemos del arma de la voluntad. Julián Álvarez, el joven sacerdote; Pedro Moscoso, el marqués propietario de los Pazos; el capataz Primitivo y su hija Sabela con el bastardo Perucho; Nucha y su familia; todos los personajes son cautivadores en su humanidad. Las descripciones de la vida campesina, de la caza, del caciquismo, de las vicisitudes de los personajes en una trama precisa, creíble y coherente, atrapan el interés del lector como en las mejores intrigas, con la particularidad añadida del descubrimiento de un mundo tan lejano y tan próximo, de un renacer emocionante de raices que creíamos agostadas. Es una novela excelente en fondo y forma, y todo un descubrimiento deslumbrante para quien la aborde. Y su continuación, ‘La madre naturaleza’, parece ser aún mejor.

Entre las muchas banalidades escritas estos días sobre esta lumbrera -que antes de ser señora gruesa fue joven atractiva-, destacan algunas aportaciones como la de Agapito Maestre: ‘A la espera de mejor juicio, creo que nadie mejor que doña Emilia, según mi real saber y entender, puede orientar a las actuales generaciones para escribir novela histórica; cuando alguien consiga imitar con decencia su San Francisco de Asís, recreación genial no solo de la vida del santo sino de la cultura del siglo XIII, me entregaré con delectación a su lectura; mientras llega ese tiempo, me refugio en doña Emilia y Galdós. Tampoco hallaremos grandes autores, salvo los del 98 que la siguieron sin rechistar, que puedan comparársele a la hora de describir el paisaje; un pueblo que desconoce su paisaje no sabe de dónde viene ni a dónde va; creo que su libro de 1887 sobre La madre naturaleza es aún fuente de inspiración de los grandes pintores y escritores del paisaje de España. Y crítica, sobre todo crítica, es la obra entera de doña Emilia; por eso, precisamente, no comparto la opinión de Azorín cuando dice que «domina avasalladoramente en su obra la sensibilidad a la inteligencia». No, al contrario; creo que no es la sensibilidad, a veces arrolladora y creativa, el signo de su obra, sino su inteligencia el factor decisivo que potencia su investigación sobre la naturaleza, la historia y la vida’.

Escribiría Menéndez Pelayo prologando esa biografía de San Francisco de Asís: ‘No voy a invocar en apoyo de mi amiga ni los privilegios de dama ni consideración alguna de galantería. Su literatura (…) está por cima de todo eso, y no se puede medir con otros criterios que con los que aplicamos a la literatura más varonil y entera (…) Doña Emilia Pardo Bazán ha encontrado en su propio impulso y vocación incontrastable los medios de adquirir una prodigiosa cultura intelectual (…) Lejos de limitarse la cultivo de las bellas letras (…) se ha internado en los laberintos de las ciencias más desemejantes, más abstrusas y áridas, comenzando por hacerse dueña de los instrumentos de trabajo indispensables para tal fin, es decir, de las principales lenguas modernas y algunas de las antiguas o clásicas. Sucesivamente se ha desplegado su actividad en las más opuestas direcciones, recorriéndolo todo, desde las ciencias del cálculo hasta las ciencias naturales, desde la historia hasta la filosofía, desde la especulación mística hasta la novela realista (…). La mujer que antes de traspasar los umbrales de la juventud (…) ha encontrado en su naturaleza energía bastante para producir tal monumento […] asegurado tiene nombre imperecedero en las letras castellanas, por muchas novelas naturalistas que escriba, y eso que serán buenas, siendo suyas’.

Sea bien tornada Emilia y sea de provecho su lectura.

Colección Emilia Pardo-Bazán:

-La Tribuna

-Un viaje de novios

-Algo de feminismo y otros escritos combativos

-Insolación [Edición ilustrada, 18€]

-La madre naturaleza

-Los Pazos de Ulloa

