Le plancher, el parqué que cegó a Muraday

Chevi Muraday hace una década fue una revelación en nuestra danza de vanguardia. Lleva tiempo un tanto perdido y su última aportación nos lo demuestra. Floja dramaturgia y mucha moralina junto a desdichada escenografía dificultan apreciar sus virtudes coreográficas.

Dice que explora el estigma de la enfermedad mental, pero nosotros no lo vimos. Lo que vimos es su fascinación por un episodio de la crónica de sucesos francesa de 1971: la historia real del joven Jeannot que al morir su madre, enterró su cuerpo bajo la escalera y grabó sobre el suelo un texto de 80 líneas en mayúsculas, 15 metros cuadrados de parquet que algunos críticos elevaron al pedestal del ‘art brut’ y algunos psiquiatras usaron como ejemplo de psicosis grave, una frases casi sin sentido que culpaban a la religión de programar los cerebros. La historia morbosa del vástago de una familia desarraigada y desquiciada, con padre suicida y madre demenciada. Jeannot parecer ser que se dejó morir de hambre a la edad de 33 años.

Juan Carlos Rubio firma una dramaturgia convencional que ejerce de barrera distanciadora hacia el espectador con su manida espontaneidad; la escenografía del mismo Muraday no puede ser más ‘bruta’, más fea; el vestuario también de Muraday, en su modestia, funciona; la música de Mariano Marín y el dúo de pop rock electrónico Smoke Kills contribuye al deprimente episodio con coherencia psicótica e insistencia neurótica -pero de buena factura e interesante, no obstante- y todo ello es el discreto envoltorio de las evoluciones de la pareja formada por una notable Inés Valderas y el propio Muraday, que realizan una apreciable exhibición técnica sobre una coreografía que nos pareció concordante con la desplegada por su colega Sharon Fridman (ver nuestra reseña) paralelamente en el pasado Madrid en Danza.

‘Recogiendo la frase de la artista Louis Bourgeois, ‘Art is a guaranty of sanity’ (El arte es garantía de cordura), queremos reflexionar sobre ese lugar tan común en esta sociedad inestable, donde el individuo se ve señalado por circunstancias poliédricas en las que todos en algún momento nos vemos inmersos. Innumerables son los creadores y artistas con una inestabilidad juzgada que han visto en su obra la balanza necesaria para su existencia, a ellos y a los que viven el día a día de esta forma se dedica esta pieza’. Demasiado mensaje. Ciertamente, la creatividad supone cierto riesgo real de neurosis, depresión y trastorno bipolar, y las personas creativas son mucho más propensas a experimentar problemas mentales, pero tampoco hay que dramatizar no sea que terminemos sugestionándonos.

Chevi Muraday fundó la compañía de danza contemporánea Losdedae en 1997. Tras más de veinte años de trayectoria, ha producido cuarenta espectáculos, entre los que destacaríamos ‘En el desierto’ (2014) (ver nuestra reseña de entonces) y Sensible (2017) (ver nuestra reseña de entonces), donde comenzó a cogerle gusto a la interpretación actoral complementaria de la danzante, lo que le llevó por los malos derroteros de ‘Juana’ (2019) (ver nuestra reseña de entonces) de los que le cuesta recomponerse. Losdedae es compañía de danza residente en Alcalá de Henares y estrenaron esta pieza en Aranjuez en la reciente edición de Madrid en Danza.

Le Plancher (encima en francés) no consigue impresionar a pesar de su morbosidad o precisamente por ello. Juega a un malditismo intelectual tan pretencioso como superficial. Chevi se ha contagiado del virus izquierdoso que infecta el mundillo teatral, y dice cosas como ‘a mí esta historia me recuerda a las de la España profunda, las de Lorca, los crímenes de Cuenca o la masacre de Puerto Hurraco’ o ‘ser crueles es algo muy español. Aquí solemos reírnos del mal ajeno, nos regocijamos, somos tremendamente tóxicos’, tonterías prejuiciosas de intelectuales afrancesados. Malas compañías para todo creador que pugne por ser auténtico.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 6

Dirección: 7

Coreografía: 8

Dramaturgia: 5

Escenografía: 5

Interpretación: 8

Música: 7

Producción: 6

Teatro Galileo

Le plancher

Losdedae

Del 03 al 13 Jun 2021

Dirección y coreografía: Chevi Muraday

Texto original: Ingrid Thobois

Traducción: Laurent Guiard

Dramaturgia: Juan Carlos Rubio

Intérpretes: Chevi Muraday e Inés Valderas

Música: Smokekills & Mariano Marín

Vestuario: Losdedae

Iluminación: Nicolás Fischtel

Escenografía: Chevi Muraday

Asistente de dirección: Rebeca Falcón

Realización de escenografía: Iñigo Benitez

Producción: Losdedae

De miércoles a domingos a las 19h30.

A partir de 16 años.

General: 18€

(C/Galileo, 39, Madrid).