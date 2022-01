Entre Sevilla y Triana, un sainete andaluz

La partitura de Pablo Sorozábal estuvo perdida medio siglo, se rescató en 2012 y ahora se estrena en el Teatro de la Zarzuela con esa misma producción, de puesta en escena pasable en la que destacan los cantos y bailes del acto segundo así como la pareja secundaria que forman Angelillo y Micaela, mientras decepcionan la orquesta y los antagonistas masculinos a cargo de Ángel Ódena y Andeka Gorrotxategi.

Entre los que hablan de una ‘joyita’ y los que la rechazan como españolada, nos pronunciamos por la vía del justo medio: esta zarzuela tiene una buena base divertida y variada, un libreto ingenioso y una partitura agradable, pero necesita una puesta en escena, una lectura musical y una interpretación a la altura de estos tiempos, en los que los espectáculos musicales han alcanzado niveles muy altos de excelencia.

Sorozábal era muy consciente de las limitaciones de una pieza que nació cercada de limitaciones y ya dejó dicho: ‘Se trata de una obra de carácter muy popular, de un andalucismo convencional. Lo hice seguramente pensando en Buenos Aires, recordando el éxito de las zarzuelas de ambiente español. Mi mujer, Enriqueta Serrano, que era catalana, temblaba al tener que encarnar el papel de la andaluza Micaela, pero el público la aplaudió a rabiar. Su gracia innata se impuso, tanto bailando como cantando sus números’. El compositor vasco demostró su valía adaptándose al gusto folclórico patriótico del momento, captando las esencias musicales andaluzas como si en Triana hubiera nacido. Su dominio de la composición le volvió a permitir lucir su eclecticismo y capacidad de adaptación a todos los estilos y tendencias.

Si la música era conservadora y respondía a la más clásica tradición de la zarzuela española, el libreto, por el contrario, era casi revolucionario, pues ni se condenaban los amores fugaces fuera del matrimonio, ni el pecado de una madre soltera, que resultaba una mujer liberada de culpas, orgullosa de su proceder, valiente ante la condena social, toda una feminista adelantada en una España aún conmocionada por la reciente guerra civil, con un nacionalcatolicismo todavía beligerante. Su estreno el 8 de abril de 1950 en el Teatro Circo Price de Madrid y su programación hasta 1955 confirman que aquella España no era tan negra como la pintan y más tolerante de lo que se piensa, y que la férrea censura estaba bastante agujereada ya por entonces. El mismo Sorozábal que en 1937 recaudaba fondos para el madrid republicano, en 1940 estrenaba en el mejor teatro del madrid franquista su ‘La tabernera del puerto’.

La escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda ha envejecido enormemente, especialmente al desplazarse para dar entrada al vapor donde vuelve el capitán Fernando de Cuba; también el vestuario de Jesús Ruiz huele a naftalina. La iluminación de Eduardo Bravo es correcta aunque en la función de este domingo se produjo un desastre descomunal con tres incomprensibles fundidos en negro de inusitada duración en el último cuadro, quizás debidos a una avería eléctrica de esas que un teatro como este no puede permitirse. Dos palabras sobre la coreografía de Antonio Perea, tan adecuada en la parte andaluza -sevillanas y zorongo- como desastrosa en la habanera -De La habana hemos venido- que los marineros cantan al bajar a tierra.

El director musical, Guillermo García Calvo sostiene que ‘desde la primera nota del preludio –un si natural en trémolo–, Sorozábal nos transporta a una Andalucía de ensueño’. Pero la orquesta no estuvo inspirada, sonó de trámite y apagada hasta el punto de que el cantaor Jesús Méndez y el guitarrista Abraham Lojo salvaron una partitura que merece mejor suerte.

El gran barítono Ángel Ódena no está en su mejor momento; nos pareció poco convincente en canto y actuación, y con menor potencia de la que hace gala habitualmente, aunque quizás todo se deba al apremio del encargo. Carmen Solís fue sustituida por Berna Perles sin previo aviso y sin explicaciones, y esta soprano malagueña estuvo aceptable, superior a los dos hombres que la atormentan, pues Andeka Gorrotxategi como el pretendiente José María, tras su buena presencia a lo largo de la obra vino a naufragar en el momento de más lucimiento, el do de pecho final de la romanza Tú qué sabes del cariño. Con todo ello y sobre todo por méritos propios, destacaron la simpatía y el buen canto de Ángel Ruiz y Anna Gomà, aquel más por lo segundo y esta especialmente por su buen hacer actoral. El resto del reparto estuvo en su lugar, destacando las actuaciones de Antonio MM y Luis Roldán como el señor Mariano y míster Olden respectivamente. La dirección artística no consiguió dar al trío protagonista el empaque actoral necesario para dar vida a unos personajes literarios tan vistos, tan rancios que necesitan rejuvenecer. La fuerza del cante y el baile andaluz -aún versionados por este compositor vasco y español hasta los tuétanos-, salvaron la velada de una producción accidentada en la que ya se habían caído del reparto a última hora Ainhoa Arteta y Carlos Álvarez.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Partitura 6

Libreto 7

Dirección musical: 6

Dirección artística: 6

Voces: 6

Orquesta: 5

Coro: 6

Actuación: 6

Escenografía: 6

Producción: 5

Teatro de la Zarzuela

ENTRE SEVILLA Y TRIANA

Sainete lírico en dos actos

Libreto Luis Fernández de Sevilla y Luis Tejedor

Música Pablo Sorozábal

Dirección musical Guillermo García Calvo

Dirección de escena Curro Carreres (AAPEE)

Escenografía Ricardo Sánchez Cuerda

Vestuario Jesús Ruiz

Iluminación Eduardo Bravo (AAI)

Coreografía Antonio Perea

Asistente de dirección musical Jerónimo Marín

Ayudante de dirección de escena Rebeca Medina

Ayudante de iluminación David Hortelano

Maestros repetidores Lilliam Castillo, Ramón Grau

REPARTO

Fernando

Capitán de barco

Ángel Ódena (26, 28, 30 de enero; 2, 4 y 6 de febrero)

Javier Franco (27 y 29 de enero; 3 y 5 de febrero)

Reyes

Enamorada de Fernando

Carmen Solís (26, 28, 30 de enero; 2, 4 y 6 de febrero)

Berna Perles (27 y 29 de enero; 3 y 5 de febrero)

José María

Pretendiente de Reyes

Andeka Gorrotxategi (26, 28, 30 de enero; 2, 4 y 6 de febrero)

Alejandro del Cerro (27 y 29 de enero; 3 y 5 de febrero)

Angelillo

Aspirante a torero

Ángel Ruiz

Micaela

Prima de Reyes

Anna Gomà

Cantaor Jesús Méndez

Guitarrista Abraham Lojo

Señá Patro

Tía de Reyes y madre de Micaela

Gurutze Beitia

Glosopeda

Vecino casado con Isidora

Manuel de Andrés

Señor Mariano

Dueño del huerto, casado con doña Benita

Antonio MM

Isidora

Vecina casada con Glosopeda

Rocío Galán

Escardillo

Mozo jovenzuelo

David Sigüenza

Esperanza Moreno

Cantante y amante de Fernando

Lara Chaves

Míster Olden

Dueño del barco, de origen sueco

José Luis Martínez

Doña Benita

Mujer del señor Mariano

Resu Morales

Alfarero

Alberto Caballero

Florista

Carmen Paula Romero*

* Miembro del Coro Titular del Teatro de la Zarzuela

Orquesta de la Comunidad de Madrid

Titular del Teatro de la Zarzuela

Coro Titular del Teatro de la Zarzuela

Director Antonio Fauró.