La extinción según el señor Serrano

Esta original escenificación, a partir de magnífica y poco conocida música sacra del barroco español, es una producción sobresaliente, un espectáculo de alta calidad, conceptualmente confuso, visualmente interesante y musicalmente maravilloso. Puede que la especie humana esté al borde la extinción y puede que la inteligencia artificial la sustituya para bien o para mal en este planeta.

La Agrupación Señor Serrano, con una década a la espalda y mucho prestigio en los ambientes innovadores, propone una escenificación visual de las misas de Batalla y pro Defunctis del monje benedictino Juan Cererols (1618-1680), quien renovoara la tradición española renacentista, abriéndola a las influencias barrocas. Un trabajo poético y visual para acompañar a la ejecución musical en directo por parte del Coro Titular del Teatro Real y el Ensemble instrumental Nereydas.

Lo hacen a través de una dramaturgia con cuatro personajes que armados de cámaras de vídeo y teléfonos móviles realizan una performance incesante, creando pequeños escenarios con sus representaciones y múltiples objetos, que son a su vez filmadas y proyectadas en directo en una gran pantalla que preside el escenario, al fono del cual están los músicos, frente al público las mesas de rodaje, y entre ambos planos y en los laterales se despliega el coro.

Es decir, que nos encontramos ante un espectáculo complejo con un despliegue simultáneo de 11-20 cantores, seis instrumentistas y cuatro ‘performers’ que no hablarán ni una palabra, que mostrarán una eficacia técnica impresionante, que se moverán en incesantes funciones con elegancia y discreción, y cuya actuación gestual y postural será comedida y premeditadamente secundaria hasta una danza de la componente femenia del reparto que pone broche final a un continuum seductor, interrumpido con una breve pausa entre las dos misas, que consigue atrapar la atención del espectador en todo momento.

Lo de menos es el argumento, que como es habitual en este tipo de montajes posmodernos -entre la performance y las instalaciones, entre el documental y la parodia, entre lo que pasa y lo que filma- suele ser de lo más obstruso, ligando una gesta de la exploración y conquista española de América, con el coltán, el mineral que sirve de sustento a la telefonía móvil. Ellos lo cuentan así: una embarcación española desciende por primera vez el río Amazonas, alguien hace scroll en la galería de imágenes buscando una foto, la galería inferior de una mina ilegal se derrumba, aparece en pantalla una nueva notificación de instagram, el rey de España escucha pasmado una misa en su honor, gotas de polvo dorado en suspensión, llueve barro, un profesor de anatomía busca el lugar del alma, alguien encuentra el restaurante más cercano, 56 mensajes sin leer, arde el interior de la selva, un réquiem resuena en una catedral del Nuevo Mundo, alguien mira al cielo, alguien mira una serie, alguien levanta un fragmento de mineral, alguien levanta un cáliz, alguien levanta un móvil. Imágenes estáticas y extáticas capturadas en vivo y transformadas en tiempo real, performers entrando y saliendo de diferentes figuras alegóricas, la búsqueda del alma, la búsqueda de coltán, el fuego, el dorado, la sangre, el entretenimiento puro y duro que nos hincha como a una palomita a punto de explotar.

Juan Cererols está ligado al Monasterio de Montserrat, donde llegó a ser director de la escolanía durante más de veinte años, y su formación musical la obtuvo en el monasterio benedictino de Montserrat en Madrid, época en la que compuso su Misa de Batalla (1648) en honor de Felipe IV. y para celebrar la victoria de las tropas castellanas en Nápoles. La Misa pro Defunctis (1651), tan solo de tres años después, refleja un ambiente muy diferente, bajo la epidemia de peste que asolaba Barcelona y que se propagoaría a otras partes de la Corona española. Así, las líneas austeras ya con frecuentes tensiones barrocas de la Misa pro Defunctis se contraponen a la brillante Misa de Batalla a 3 coros, de carácter pseudo profano. La contraposición de estas dos obras evoca el viaje del gusto musical desde las simplicidad mística medieval y renacentista hasta la riqueza de la polifonía y la instrumentación del primer barroco. La mayoría de la obra original de Cererols desapareció en el incendio de la Abadía provocado por las tropas francesas durante la invasión de 1811, la obra que se salvó fue impresa a principios del siglo XX y acabó de poner a Cererols en los lugares de honor del barroco español. Digamos a bote pronto que nos impresionó, más que Francisco de Vitoria y otros grandes consagrados.

La Agrupación Señor Serrano, con sede en Barcelona, crea producciones mezclando video en directo, maquetas, texto, performance, sonido y objetos. En la actualidad, el núcleo de la Agrupación Señor Serrano está compuesto por Àlex Serrano (Presidente de la República), Pau Palacios (Primer ministro) y Barbara Bloin (Jefa de Gabinete), apoyados por Paula S. Viteri (Fixer) y David Muñiz (Hammer). Cada producción sde completa con un equipo creativo multidisciplinario y variable. ‘El resto es ruido y furia. El resto es copiar/pegar’, dicen guiados por la máxima ‘Sólo lo mejor es suficientemente bueno’.

Nereydas es una formación fundada en 2010, dirigida por Javier Ulises Illán, para investigar, interpretar y difundir un amplio repertorio que abarca diferentes periodos estilísticos, desde músicas del Renacimiento y el Barroco hasta programas sinfónico-corales del Clasicismo.Son una agrupación abierta y flexible que, integra músicos diversos para desarrollar cada proyecto. Sus interpretaciones, realizadas con criterios historicistas, están basadas en el estudio de las fuentes y el trabajo musicológico sobre cada partitura, utilizando instrumentos originales de época o copias fidedignas.

Una distopía policoral postecnológica según el director musical. Una alusión al alma, que no existe, pero haberla, hayla. Espectáculo teatral subsidiario de la dictadura de la imagen reproducida digitalmente. Archipresentes ideas críticas complementarias del panorama de correción política que no aportan nada. Apropiación de unas composiciones musicales con intenciones bien aviesas. Liturgia superlaica para sustituir a la religiosa. A falta de poder asistir a estas misas en un contexto apropiado -iglesia antigua engalanada, clero con ornamentos de gala, velada solemne, fieles devotos, incensiarios, textos en latín y traducidos- sirva lo visto como consolación de ex semana santa.

APROXIMACIÓN A LA PROPUESTA (del 1 al 10)

Interés: 8

Concepto: 6

Puesta en escena: 8

Dirección artística: 8

Dirección musical: 8

Interpretación actoral: 8

Interpretación musical: 9

Producción: 8

Programa de mano: n/h

Documentación a los medios: 6

Teatro Abadía

EXTINCIÓN

Una propuesta escénica de Agrupación Señor Serrano a partir de la Misa pro defunctis y la Misa de Batalla de Joan Cererols

Del 12 al 24 de abril de 2022

Producción: Teatro Real | La Abadía

Duración aproximada: 80 min

Dirección escénica y dramaturgia Àlex Serrano y Pau Palacios

Dirección musical Javier Ulises Illán

Versión musical Javier Ulises Illán y Manuel Minguillón

Reconstrucción canto llano Luis López Morillo

Escenografía y vestuario: Lola Belles

Diseño de luces: Cube.bz

Videoprogramación: David Muñiz

Grafismo: Vicenç Viaplana

Ambientación sonora: Roger Costa Vendrell

Ayudante de dramaturgia y dirección: Carlota Grau

Soporte coreográfico: Núria Guiu

Producción ejecutiva: Barbara Bloin y Paula S. Viteri

Producción musical: Laura Miguel (Alma Music)

Producción delegada y management: Jordi Tort

Agradecimientos: Román Torre, Col·lectiu Estampa, Anna Pérez Moya, Marc Cartanyà, Pablo Acosta-García

REPARTO

Carlota Grau

Marcel Borràs

Àlex Serrano

David Muñiz

-Coro Titular del Teatro Real

-Ensemble instrumental Nereydas

-Una producción del Teatro Real y Teatro de La Abadía

-Con la colaboración del Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS 2022)

-El miércoles 20 de abril tras la función, encuentro con el público con la participación del equipo de la obra y el autor teatral Pablo Rosal.