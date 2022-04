Orlinsky, un contratenor y el barroco sacro

En concierto único este sábado, pasó por Madrid este cantante polaco juntando dos elementos muy de moda en estos tiempos, esa tesitura masculina recuperada al cabo de los siglos, y ese período de la música clásica que concita conexiones actuales con aquella época y aquel enfoque cultural. Un joven y ya grande contretenor interpretando hermosas piezas de los siglos XVII y XVIII. Gran expectación, lleno casi total, público enfebrecido, intérprete con gancho promocionando disco nuevo. Y maravillosamente acompañado.

El concierto fue todo un éxito a pesar de un larguísimo intermedio que a nosotros nos descabalgó y al público no parecióm importarle. El repertorio sacro fue un tanto repetitivo, pero el alto nivel de la ejecución compensó cualquier reparo. Jacobo José, a sus 32 años, estuvo impecable en su canto y atractivo en su presencia en el escenario, tan aparentemente improvisada como concienzudamente estudiada, una imagen risueña, inocente y casi angelical que se emocionaba con los aplausos, que reía candorosamente y que en todo momento se hizo dueño y señor del escenario, a pesar de que la puesta en escena del grupo orquestal dificultaba su visibilidad, un tanto escondido entre los músicos.

Bien es cierto que el respaldo de que gozó era como para confiarse. La orquesta ‘Il pomo de oro’, con una década a la espalda, es todo un referente en la música barroca, ha trabajado por toda Europa y ha colaborado con grandes cantantes. No estuvo presenter su director titular, Maxim Emelyanychev, pero Francesco Corti, su director invitado desde 2019, estuvo acertado en la estricta lectura de las partituras y casi genial en su forma de dirigir al conjunto, el cual sonó de forma espectacular y brilló en sus distintos componentes gracias a un repertorio que permitió lucirse a Giulio d’Alesso con la viola, a Miguel Rincón Rodríguez con el laud y al trío ejecutor de instrumentos de viento. Como la formación varía habitualmente, la no inclusión de sus miembros actuantes ayer en el programa de mano nos impide precisar otros méritos. Digamos que en las dos piezas instrumentales que interpretaron en medio de cada parte del concierto, estuvieron arrolladores por no decir que magistrales, al tiempo que nos ayudaron a descubrir a un compositor poco conocido, el checo Jas Dimas Zelenka (1679-1745), próximo a los grandes maestros del Barroco tardío. Su originalidad en la invención de temas, en las progresiones armónicas, en el uso constante de cromatismo y en la búsqueda de nuevas sonoridades, al igual que su escritura de gran virtuosismo, son muy apreciadas actualmente y lo acercan notablemente a Johann Sebastian Bach, quien lo consideraba un excelente compositor.

Sepamos algo más de Jakub Józef Orliński (Varsovia, 8 de diciembre de 1990), quien de adolescente formó parte de un grupo vocal masculino dedicado a la música del Renacimiento en el que se forjó como contratenor. Sus estudios fueron concienzudos y su carrera avanza meteórica. En 2017, en el marco del festival La Serenissima representó el papel de Otón en la Agripina de Händel. Participó igualmente en el Festival Händel de Karlsruhe, donde cantó el Nisi Dominus de Antonio Vivaldi y fragmentos del Dixit Dominus de Händel. Ese mismo año debutó en el Festival de Aix-en-Provence gracias a su participación en la ópera de Francesco Cavalli, Erismena.​ Debutó asimismo en la Ópera de Fráncfort en la temporada 2017-18 como protagonista en el Rinaldo de Händel.​ En 2019, tras haber sido invitado a interpretar el papel de Eustazio en la producción del Rinaldo que se iba a representar en el Festival de Glyndebourne, tras dos semanas de ensayos se le pidió que se hiciera cargo del papel principal. En marzo de 2021 se le pudo escuchar en los Teatros del Canal de Madrid, junto a la mezzosoprano Lea Desandre y Les Arts Florissants, con la dirección de William Christie. Esta temporada debutará en el Metropolitan Opera de Nueva York y en la Royal Opera House, Covent Garden, de Londres. Su primer álbum en solitario, Anima Sacra, fue publicado en 2018. Se trataba de un conjunto de arias barrocas de compositores de la Escuela napolitana de ópera, incluidas ocho obras nunca antes grabadas. Su segundo álbum, Facce d’amore, incluía piezas provenientes de óperas de Cavalli, Scarlatti, Händel, Conti y otros en torno al tema eterno. Con esta gira presenta el tercero, Anima Aeterna.

Pero Jacobo José también se considera un b-boy, aficionado al breaking (llamado comercialmente breakdance), es miembro de los Skill Fantastikz Crew, y además posa como modelo para marcas de moda como Nike y Levi’s. Para un experto como Arturo Reverter, ‘posee un timbre de soprano lírico-ligera, claro y radiante, que se lanza hacia las alturas con una soltura formidable, parece que casi sin respirar, lo que indica una técnica para aplicar magistralmente los llamados fiati rubati. Hay que ensalzar de nuevo su impoluta línea de canto y la admirable afinación. Denota su arte un estudio en profundidad de los resortes que abren el camino de la interpretación más auténtica. Tiene solventado el problema de la soldadura de registros, de tal modo que el sonido mantiene una línea permanente de estabilidad. La limpieza de emisión, la igualdad de la gama, la elegancia del canto son por todo ello proverbiales en él’.

Sin afinar tanto, Orlinski nos pareció dueño de buen gusto y excelente técnica, siempre en un registro moderado pero capaz de dar agudos gigantescos como demostró en un par de ocasiones. Un gran cantante capaz de mantener un concierto tan exigente. Un futuro divo que mantiene una apariencia apacible y un dominio actoral que hoy día vale mucho.

Su gira española incluye Oviedo (Auditorio Príncipe Felipe, 21), Madrid (Teatro Real, 23) y Barcelona (Palacio de la Música Catalana, 25), y antes de que acabe la primavera estará en Bilbao, Zaragoza y Valencia. En el concierto llevaba insignias ucranianas en ambas solapas de la chaqueta pero tuvo el buen gusto de no hacer referencias a la difícil actualidad. No así un espectador que gritó ¡Viva Polonia! al final sin que viniera a cuento.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Repertorio: 8

Interpretación: 8

Dirección musical: 8

Puesta en escena: 6

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 6

Teatro Real

ANIMA AETERNA

Jakub Józef Orliński | Contratenor

Francesco Corti | Director musical y clave

Orquesta Il Pomo d’Oro

Obras de Davide Pérez, Johann Joseph Fux, Jan Dismas Zelenka, Baldassare Galuppi, Georg Reutter, Gaetano Maria Schiassi, Giuseppe Porsile, Francisco António de Almeida y Georg Friedrich Händel.

Programa

-D. Perez, Messa a cinco voci, Gratias agimus tibi

-J.J. Fux, Non t’amo per il ciel (Il fonte della salute, 1716)

-Galuppi, Concerto a 4 in C minor. I. Grave. II. Allegro.

-J.D. Zelenka, Barbara dira effera, instrumental.

Aria Barbara dire effera

Recitativo Vicit leo de tribu Juda

Aria Alleluja

Descanso

-F.B. Conti, Salve sis Maria

-F.A. De Almeida, Giusto Dio (La Giuditta, 1726)

-J.G. Reutter, D’ogni colpa la colpa maggiore (La Betulia liberata)

-J.D. Zelenka, Ouverture a 7 in F major ZWV 188, instrumental

-M.G. Schiassi, A che si serbano (Maria Vergine al calvario)

-G.F. Händel, Amen, Alleluia (Antifona den re menor, HWV 269)

Duración, dos horas aproximadamente.