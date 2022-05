Canción para volver a casa

Una comedia urbana de las de irse de la ciudad, inspirada por una canción que se oirá al final. Una trama convencional con recurso a lo paranormal e irónicas referencias a la actualidad, desde el jodido ‘procès’ al animalismo, pasando por los tranquilizantes y las terapias alternativas. Diálogos ingeniosos y un final que se prolonga en demasía. Su autora es uno de nuestros mejores dramaturgos actuales pero evita el riesgo de las profundidades.

Denise Despeyroux nació un 25 de Julio va a hacer 48 años. Nacida en Uruguay y establecida en España, mantiene una carrera teatral sin altibajos con 16 estrenos en 18 años. Demuestra una gran facilidad para escribir y mucha capacidad de observación del mundo que la rodea, componentes de una obra personal que aporta a la comedia actual dosis de empatía, ironía y melancolía -todo en ía– sugerentes y cordiales. En esta su última entrega nos presenta a tres antiguas actrices que formaron hace tres décadas compañía para estrenar con éxito a un autor británico desconocido, reunidas de nuevo a regañadientes tras trayectorias vitales muy diversas, que van a coincidir en un pueblecito remoto con un señor dotado de poderes hipnóticos al que confundirán con aquel autor que ahora es muy famoso y ha anunciado su retirada del mundanal ruido. Su ayudanta introducirá la pieza en un bonito recurso teatral y esta discurrirá entretenida hasta terminar sin final feliz, sin final infeliz, casi sin final.

‘Esta obra es una fantasía tragicómica, una comedia desesperada donde varios seres extraviados encuentran formas extrañas de estar juntos’, dice Denise Despeyroux. Su propuesta es buena, sus diálogos y escenas bien construidos, y su dirección del montaje impecable. La puesta en escena no tiene misterios, pero está bien resuelta por Alejandro Andújar en el espacio reducido de esta sala que se presta a crear cercanía. Los cinco integrantes del reparto funcionan juntos pero no revueltos, cada uno atento a los gestos y énfasis que definen a su personaje

Mamen Duch es Greta, pinta y espera con dos hurones de animal de compañía; Marta Pérez es Renata, y se siente muy sola tras la muerte de su madre; Àgata Roca es Rita, está bastante amargada y deprimida; Carme Pla es Valentina, la ayudante del hipnotizador, y Albert Ribalta, el que faltaba. Rita nos pareció el personaje con más gancho y Greta después de su notable esfuerzo de actuar con mascarilla por un desafortunado contagio del mutante virus chino, se trivializa en una desafortunada danza final. Renata y Valentina están convincentes, y Oriol/Jonás/Malcom Logan gracioso en su espanglis, pero un tanto estático de expresión facial a partir de esos 90 minutos que nunca se debieron sobrepasar.

Por la temática de la obra y sus comentarios a la misma, parece que Despeyroux está preparando su retorno a Montevideo vía Barcelona. Sentiremos que nos deje si llega el caso. Mientras, recordemos sus últimas propuestas: ‘Historias de Usera’ (ver nuestra reseña) y ‘Carne viva’ en 2014, Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales’ (2016), ‘Un tercer lugar’ en 2017 (ver nuestra reseña), ‘Tiempos mezquinos’ en 2018′, Ternura negra’ en 2020 (ver nuestra reseña) y ‘La omisión del si bemol 3’ en 2021 (ver nuestra reseña).

T de Teatre comenzó en mayo de 1991, cuando ‘cinco jóvenes actrices que se acaban de graduar en el Institut del Teatre de Barcelona prefieren volar por su cuenta a consumirse al lado del teléfono esperando la llamada de un director’, nos dicen; añadiendo que desde entonces han creado doce espectáculos y han representado más de tres mil funciones con más de un millón de espectadores. Son buenas y son un buen ejemplo. Punto y final.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Texto: 8

Dirección: 9

Puesta en escena: 8

Interpretación: 8

Música: 8

Producción: 8

CDN

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

Canción para volver a casa

Escrita y dirigida por Denise Despeyroux.

Del 4 al 29 de mayo de 2022

Reparto: Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta y Àgata Roca

EQUIPO

Texto y dirección Denise Despeyroux

Escenografía Alejandro Andújar

Vestuario Mamen Duch

Iluminación Rubèn Taltavull y Jordi Thomàs

Música original Pablo Despeyroux

Voz canción Charo Tris

Sonido Roger Ábalos

Ayudante de dirección Carles Armengol

Ayudante de escenografía Sergi Corbera

Fotografía Kiku Piñol, Noemí Elias y Marçal Vaquer

Vídeo Mar Orfila

Producción T de Teatre, con la colaboración de Grec 2019 Festival de Barcelona y el apoyo de Institut Català de les Empreses Culturals (Generalitat de Catalunya)

De martes a domingo a las 18:00 | duración: 1 h 45 min aprox.

Encuentro con el equipo artístico: 12 MAY 2022

Taller de conciliación: 29 MAY 2022

DESCUENTO PRIMERA SEMANA (50% de descuento): jueves 05 MAY y martes 10 MAY

Se ruega llegar con suficiente antelación, ya que una vez iniciada la función no se permitirá el acceso a la sala.

Para recoger las entradas, taquillas abiertas de lunes a domingos de 14:30 h a 20:30 horas.