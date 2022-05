Esparce la muerte, los madrigales de Gesualdo

Sesión de madrigales en concierto escenificado en los Teatros del Canal con las voces de La Compagnia del Madrigale e intermedios instrumentales del grupo Il Pomo d’Oro. Pretenciosa y fallida la puesta en escena, algo confusa la selección musical. Pero los cantos sacros de Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa y conde de Conza (1566-1613) se mantienen tan enigmáticos e hipnóticos como en su época.

El madrigal es una composición de tres a seis voces que tuvo su máximo auge en el Renacimiento y primer Barroco; fue la forma musical profana más importante de su tiempo. Floreció especialmente en la segunda mitad del siglo XVI, perdiendo su importancia alrededor de la tercera década del siglo XVII, cuando se desvanece a través del crecimiento de nuevas formas profanas como la ópera y se mezcla con la cantata.

Los madrigales intensamente expresivos de Gesualdo, sobrino del arzobispo de Nápoles, -reino perteneciente a España desde 1442, primero al Reino de Aragón y luego al imperio español hasta 1734 en que quedará en manos de la dinastía heredera Borbón-Dos Sicilias hasta 1861-, con un cromatismo que no volverá a escucharse hasta finales del siglo XIX, corresponden al período tardío del género El hecho de que asesinara a su primera esposa y prima, prima María de Ávalos, junto a su amante el duque de Andria, sorprendidos «en flagrante delito» ha contribuido a dotar a su figura de un halo atractivo, redescubierta su fascinante musicalidad en el siglo XX. Tras condesar lo hecho al virrey de Nápoles, Juan de Zúñiga Avellaneda y Bazán,se refugió en sus posesiones y siguió componiendo música sacra. Es autor de cinco libros de madrigales a capella (1594-1611) y un libro póstumo de madrigales a seis voces (1626).

La propuesta presentada este sábado en Madrid está a cargo de dos conjuntois historicistas de larga y reconocida trayectoria: La Compagnia del Madrigale fundado en 2008, que tiene grabados discos con los Libros Sexto, Primero, Segundo y Tercero de Gesualdo, así como sus Responsorios, y el conjunto instruemntal Il Pomo d’Oro, que hace menos de un mes acompañó a Jakub Józef Orlinsky en su recital en el Teatro Real (ver nuestra reseña). Han seleccionado algunos de los más conocidos madrigales de Gesualdo -O dolorosa gioia; Mille volte il di moro; Languisco e moro; Se la mia norte brami; Ancidetemi pur grievi martiri; S’io non miro no moro; Moro, lasso, al mio duolo; Sparge la morte-, y en su ejecución se alternan con piezas instrumentales de otros compositores de la época -Trabaci, Dowland Marini, Holborne, Macque y Purcell- a cargo de Il Pomo d’Oro. Pero la falta de un programa de mano con las traducciones al español de los madrigales y la explicación del por qué elegir estos madrigales y no otros,así como la interrelación entre ellos y las piezas instrumentales ajenas que los acompañan, resulta verdaderamente intolerable e impedirá al que no sea experto en el repertorio, entender plenamente el significado de la propuesta desde el punto de vista musical. Los madrigales elegidos pertenecen a los libros 6º y 5º (tres de cada uno), uno al 4º y dos al 3º, considerándose que tienen un lenguaje musical más personal y atrevido que los dos primeros, y que en los últimos las secuencias de acordes no escuchadas, la disonancia y cromatismo siguen sorprendiendo hoy día, dolorosos y sensuales, razón de la reputación de Carlo Gesualdo como compositor a pesar de las reservas y la incomprensión de muchos musicólogos apegados a los principios de la armonía tonal .

En contraposición a la falta de explicación sobre el repertorio musical escogido, sí son extensas, en la escasa documentación en línea que proporciona el teatro, las explicaciones escenográficas de la puesta en escena. Explican que nace de un paseo por el cementerio napolitano e Fontanelle de los hermanos Davide y Giuseppe Di Liberto, a caro de la dirección, escenografía y diseño de iluminación, acompañados de Giulio D’Alessio, el viola de Il Pomo d’Oro), percibiendo que muchas tumbas se encontraban protegidas por cubiertas plásticas traslúcidas del tipo usado en la construcción, algo que les recordó la tradición de que durante la celebración del Corpus Christi en su tierra se cuelgan sábanas blancas en los balcones, símbolo de pureza frente a la muerte. Con estos cortinajes plásticos de polietileno cubrirán el fondo del escenario. Dos personajes (que los Di Liberto definen como tanatosteticistas o comisarios botánicos) de evolución lenta y silenciosa aparecerán en una serie de presencias sucesivas durante el concierto, para primero cubrir la cabeza de los cantantes, luego pasear con luces tras y delante de los cortinajes, acarrear escaleras rodantes y finalmente portar en procesión una barra LED que funciona como centro de gravedad de toda la composición, ‘un filo de luz que constituye un elemento totémico y anómalo que determina el espacio escénico y que requiere de cuidado y protección por lo que se presentará como centro gravitatorio y punto de convergencia¡, nos dicen sin que lo entendamos ni los percibamos en tal dimensión.

Con todo ello quieren dar al espectáculo un valor ritual, con ese comienzo de cubrir las cabezas de los cantantes con velos blancos bañados por la luz de las lámparas UV instaladas en el proscenio, seguido del despojarse de ellos y de su recogida por los dos ‘comisarios de escena’, que los utilizarán para ‘limpiar’ el espacio circundante. y un final, en el que los cantantes recuperarán los velos y se los colocarán de nuevo para purificarlos a través del canto. Todo ello resulta críptico para quien no vaya advertido, y en general aporta poco más que distracción molesta.

Con duración prevista de 65 minutos, un inicio con retraso y una prolongación hasta los 80 minutos largos, en su último tramo el espectáculo se debilita, repetitivo musical y escenográficamente, perjudicando la impresión final. Este es el madrigal que sirve de título al espectáculo:

‘Sparge la morte al mio Signor nel viso

Tra squallidi pallori

Pietosissimi horrori,

Poi lo rimira e ne divien pietosa;

Geme, sospira, e più ferir non osa.

Ei, che temer la mira,

Inchina il capo, asconde il viso, e spira’.

Esparce la muerte sobre mi Señor en la cara

entre la palidez escuálida

los horrores más lamentables,

Entonces ella lo mira y se compadece;

Gime, suspira y ya no se atreve a hacer daño.

Hey, que el tiempo apunta,

Inclina la cabeza, esconde el rostro y expira.

Y este es otro de los incluidos en el programa:

‘O dolorosa gioia,

O soave dolore,

Per cui quest (alma è mesta e lieta more.

O miei cari sospiri,

Miei graditi martiri,

Del vuostro duol non mi lasciare privo,

Poiché si dolce mi fa morto e vivo’.

Oh doloroso gozo,

oh dulce dolor,

que entristece mi alma y la mata de alegría.

Oh mis queridos suspiros,

Mis bienvenidos mártires,

No me prives de tu dolor,

Ya que, tan suavemente, me hace vivir y morir.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Dirección: 7

Escenografía: 6

Conjunto vocal: 7

Conjunto orquestal: 8

Programa de mano: 0

Documentación a los medios: 5

TEATROS DEL CANAL

Sparge la morte

Proyecto escenográfico inspirado en los madrigales de Gesualdo

La compagnia del Madrigale / Il Pomo D’Oro / Davide y Giuseppe Di Liberto

21 y 22 de mayo de 2022

Sala Roja. Duración: 1 h 20′

Conjunto vocal: La Compagnia del Madrigale,

Conjunto instrumental: Il Pomo d’Oro

Dirección, escenografía y diseño de iluminación: Davide y Giuseppe Di Liberto

La Compagnia del madrigale:

Rossana Bertini, Soprano

Francesca Cassinari, Soprano

Elena Carzaniga, Contralto

Giuseppe Maletto, Tenor

Raffaele Giordani, Tenor

Matteo Bellotto, Bajo

Il Pomo d’Oro:

Evgenii Sviri, Violín

Anna Dmitrieva, Violín y Viola

Giulio D’Alessio, Viola

Ludovico Minasi, Violonchelo

Riccardo Coelati, Violón

PROGRAMA

G.M. Trabaci – Consonanze stravaganti – Instrumental

C. Gesualdo – O dolorosa Gioia – (Libro V)

S. Scheidt – Pavana – Instrumental

C. Gesualdo – Mille volte il di moro – (Libro VI)

P. Nenna – Io moro – (Libro V)

J. Dowland – Semper Dowland semper dolens – Instrumental

C. Gesualdo – Languisco e moro – (Libro III)

B. Marini – Passacalio a quattro – Instrumental

C. Gesualdo – Se la mia morte brami – (Libro VI)

A. il Verso – Lasciatemi morire – Instrumental

C. Gesualdo – Ancidetemi pur grievi martiti – (Libro III)

A. Holborne – Pavan: Bona Speranza – Instrumental

G. de Macque – Prime Stravaganze – Instrumental

C. Gesualdo – S’ io non miro non moro – (Libro V)

H. Purcell – Fantasia n.5 z736 – Instrumental

C. Gesualdo – Moro, Lasso, al mio duolo – (Libro VI)

G.M. Trabaci – Toccata I del secondo tono – Instrumental

C. Gesualdo – Sparge la morte – (Libro IV).