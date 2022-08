Malkovich como simpático asesino en serie

El conocido actor estadounidense era la gran atracción de Los Veranos de la Villa con un ‘drama para un actor, dos sopranos y orquesta’ basada en la historia real de un asesino en serie, tema poco apto para tomárselo en broma aunque lo arropes con arias operísticas que no engarzan. Una propuesta fallida que lleva más de una docena de años dando aplaudidas vueltas por nuestro pequeño mundo.

‘The Infernal Comedy’ (subtitulada en español Confesiones de un asesino en serie) parte de una idea de Martin Haselböck y está escrita y dirigida por Michael Struminger. Se estrenó en 2008 en California, en 2009 visitó Peralada y ya en 2010 hizo una gira mundial por veinte plazas, incluidas Bilbao, Tarragona y Málaga. Un DVD subtitulado en cinco idiomas está a la venta desde 2010. Y existe una película -‘Entering Hades: The double life of a serial killer’-, que pretende ser la historia real, basada en una novela de John Leake y dirigida por Robert Schwentke. Por no citar también dos libros anteriores, el de Astrid Wagner ‘Jack Unterweger: ein Mörder für alle Fälle’ (Leipzig, 2001) y el de Ernst Geiger ‘Es gibt durchaus noch schöne Morde: Die spannensten und skurrilsten Kriminalfälle der letzten 25 Jahre’ (Viena, 2005).

La historia de Johann ‘Jack’ Unterweger (1950-1994) no es ninguna broma: se cree que mató al menos a once mujeres de diferentes países. Después de su primera condena a perpetuidad en 1974 por asesinar a una chica de 16 años, sería liberado en 1990 gracias a una campaña de intelectuales izquierdosos que le presentaba como un ejemplo de rehabilitación por haber escrito en la cárcel su autobiografía novelada, ‘Fegefeuer – eine Reise ins Zuchthaus’ (Purgatorio: un viaje a la prisión). En libertad, conoce una cierta celebridad como personaje televisivo, escritor y periodista, pero no le basta y a los cuatro meses comienza a compatibilizar su imagen pública de intelectual redimido con la de asesino cruel según la sentencia. La primera víctima fue hallada desnuda en septiembre. Solo portaba un anillo de bodas y los calcetines. Prácticamente igual que la adolescente de 1974, había sido golpeada con brutalidad, agredida sexualmente, estrangulada con sus medias, abandonada en el bosque y cubierta de hojas; antes de cumplir un año libre ya había matado a seis prostitutas, decidirá la justicia. Contratado por una revista austríaca para escribir sobre un crimen sucedido en Los Ángeles, durante sus pesquisas mataría también a tres prostitutas, salvajemente violadas y estranguladas con sus propios sujetadores. Arrestado en Miami, devuelto a Austria, será sentenciado a cadena perpetua sin remisión en 1994 por once homicidios probados, uno de ellos en Praga, aunque siempre se declaró inocente. Esa misma noche, se suicidaría colgándose en su celda con una soga hecha por las cordones de sus zapatos y su cinturón, con un nudo similar al empleado para matar a sus víctimas. Técnicamente la condena no entró en vigor y por tanto legalmente murió inocente. Y hay incluso quien defiende que pudiera serlo.

El actor John Gavin Malkovich (Illinois, 1953), ha trabajado en más de setenta películas, aunque comenzó en el teatro y el musical. En 1987 hizo para Steven Spielberg ‘El imperio del sol’, y un año después al siniestro vizconde de Valmont en ‘Dangerous Liaisons’. Su nada agraciado físico y su templanza escénica le han asociado a papeles ambivalentes de bueno con ribetes malos y malo con fondo bueno. En ese nicho es un actor de culto muy conocido y con muchos seguidores.

Struminger ha hecho lo que le ha dado la gana con la historia del desconcertante asesino austriaco, y todo el gancho de la pieza está en el famoso elegido como protagonista, que ayer en Madrid se mostró parco, fatigado, de modales cansinos y de parlamentos monótonos. La originalidad de llenar la pieza de música bárroca inrterpretada en directo es un gancho eficaz para el público semiculto que coquetea con la ópera, pero las arias femeninas elegidas no tienen asbsolutamente nada que ver con la trama, y resultan injertos artificiales y repetitivos a pesar de las excelencias de las dos sopranos que las interpretan, Susanne Langbein y Chen Reiss, ambas tan elegantes y divas como Malkovich resulta desgarbado y mayorcito en el papel de un joven que mató por vez primera a los 24 y se fue de este mundo a los 44.

Ellas cantan mucho y bien y tanto su similar estilo como el de las arias interpretadas construye una banda sonora tan uniforme que a veces resulta algo monótona. Las piezas interpretadas son:

C. W. Gluck | Introducción y Chacona “L´enfer” aus “Don Juan” / instrumental

L. Boccherini |Chacona de “La Casa del Diavolo” / instrumental

C. W. Gluck | ‘Ballo grazioso’ de “Orfeo” / instrumental

A. Vivaldi | Aria ‘Sposa son disprezzata’ de “Ottone in Villa”

W.A. Mozart | ‘Vorrei spiegarvi oh Dio’

L. van Beethoven | Escena y Aria “Ah, perfido”, op. 65

J. Haydn | Escena de “Berenice”, ‘Berenice, che fai’, Hob. XXIVa:10

C.M. von Weber | Escena y Aria ‘Ah, se Edmundo fosse l´uccisor!’

W.A. Mozart | Recitativo, Aria e Cavatina “Ah, lo previdi!”, KV 27

El eclecticismo preside el conjunto, se elige la ambigüedad a la hora de trazar el personaje, y las bromas dejan paso a estrangulamientos que no por artísticos resultan menos desagradables. Es un espectáculo fallido, con ingredientes en principio interesantes pero en cocción equivocada. Alguien a propósito del Caso Unterweger citó en su momento al escritor y agente del FBI Gregg McCrary en plan contundente: ‘Cuando se educa a un psicópata, lo único que se consigue es un psicópata educado’.

El enorme entramado construido en el patio central del Conde Duque para estos veranos de la villa -dicen que mil localidades- así como la noche tórrida no contribuyeron a dar intimidad y expresividad a la historia. El público iba a admirar al actor y así lo hizo, pero lo destacado fue la presencia musical. Malkovich va de gracioso distanciado, y asume plenamente una propuesta comercial de gama medio-alta, convertir un drama real siniestro en una comedia simpática. Vienen de Finlandia y Belgrado y van a Varsovia, un ejemplo de espectáculo global que seguirá dando vueltas hasta que Malkovic se canse.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Dirección artística: 6

Dirección musical: 8

Texto: 6

Dirección: 6

Puesta en escena: 6

Interpretación actoral: 6

Interpretación musical: 9

Producción: 6

Programa de mano: sigue sin haber

Documentación a los medios: no hay

LOS VERANOS DE LA VILLA

Centro Conde Duque

Patio Central

11 y 12 de agosto de 2022

The Infernal Comedy · Confesiones de un asesino en serie

De Michael Struminger, basado en la vida de basada en la vida de Jack Unterwege

Idea: Martin Haselböck

Dirección musical: Martin Haselböck

Dirección artística: Michael Struminger

Reparto

John Malkovich

Susanne Langbein

Chen Reiss

Orchester Wiener Akademie

Duración 105 minutos.