El secreto de este verano

Una comedia con urbanitas corrientes, de ocurrente trama y excelentes diálogos, con cuatro personajes bien logrados y risas para no parar. ‘El secreto’ es teatro comercial del bueno, del que te hace pasar un buen rato.

Dos parejas no con un secreto sino con cuatro en esa materia oscura de la fidelidad. Los jóvenes asumen su imposible cumplimiento, y los mayores descubrirán secretos del pasado, con un desenlace inesperado de esos que te dejan buen sabor final. Sara y Sebastián se acaban de jubilar relativamente jóvenes, con una pensión más que decente, viven en un buen piso y tienen chalé en la sierra, y salvo algunas pequeñas rencillas, fruto del temperamento de ambos, les va todo de maravilla. Su hijo Lucas está casado con Mónica, y tienen un bebé al que Sara y Sebastián cuidan de vez en cuando. Pero un buen día, los recién casados se pelean delante de Sara y Sebastián. La joven pareja, que los padres creían tan unida, está viviendo momentos críticos. Cuando Mónica y Lucas se marchan por fin, Sara y Sebastián tienen una acalorada discusión: ¿Tiene que divorciarse su hijo? Sebastián está a favor, Sara en contra. Y a Sara, en un lapsus, se le escapa una frase que jamás debió pronunciar, y que provoca un cataclismo en la pareja. A veces, hay cosas que es mejor no saber. Moraleja de la propuesta: no siempre es bueno contar toda la verdad …¡pero qué a gusto se queda uno soltándola!.

El autor es francés, era -lamentablemente-, pues Eric Assous falleció en 2020 a los 64 años de un derrame cerebral tras larga enfermedad. Se trata de un muy premiado y prolífico autor de radionovelas, obras de teatro y guiones de cine. Entre sus dramaturgias últimas figuran ‘Secret de famille’ (2008), ‘Une Journée ordinaire’ (2011) con Alain Delon et su hija Anuska, ‘Nos Femmes’ (2013) e ‘Inavouable’ (2018). Está considerado con mucha razón un excepcional creador de diálogos y un especialista en temática de pareja. Pero no hemos podido localizar la pieza original, cuyo texto ha sido muy bien traducido y adaptado por Virginia López-Ballesteros hasta conseguir que parezca autóctono, repleto de frases y comportamientos que el público reconoce como propios, identificando inmediatamente las situaciones y disfrutando del ingenio del autor y la versionista en una sucesión de diálogos hilarantes sin desmayo.

La dirección de Ramón Paso es la adecuada, con una puesta en escena sin complicaciones en un saloncito donde el sofá es el rey y la biblioteca esconde algo, sencilla escenografía de Raúl Suárez Martín con una iluminación premeditamente artificiosa que refuerza lo pintoresco y peculiar de una propuesta que todo debe fiarlo a la actuación del reparto. Carlos Chamarro, Susana Hernáiz, Jorge Pobes y Ángela Peirat salen notablemente adelante. Chamarro comienza regular pero se va a sentando en el papel más cómico de la obra, el de Sebastián, el honrado padre de familia, presidente de la comunidad de vecinos, un hombre de antes con sus secretillos; Hernáiz es el puntal del entramado, la siempre sensata Sara; Pobes es el bueno de Lucas, débil y resignado, y Peirat es esa Mónica calculadora y práctica. Duplican su mérito haciendo funciones dobles los fines de semana.

Ramón Paso no tiene problemas con una obra tan fácil de conducir; nieto de Alfonso Paso y bisnieto de Jardiel Poncela, es cofundador de la Compañía PasoAzorín, y ha elegido un camino parecido, lejano de experimentos antes llamados vanguardistas y ahora de retaguardia.

La sala estaba llena este sábado y el público disfrutó a más no poder. El secreto se deja ver en esa de convencionalidad inteligente que nos deja vernos en el escenario sin que nos abrume nuestra inconsistencia.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 8

Texto: 8

Dirección: 7

Puesta en escena: 6

Interpretación: 8

Producción: 6

Programa de mano: sigue sin haber

Documentación a los medios: no hay

Teatro Lara

El secreto

5 Jul – 17 Sept 2022

Reparto

Carlos Chamarro

Susana Hernáiz

Jorge Pobes

Ángela Peirat

Equipo Artístico

Dirección Ramón Paso

Dramaturgia Eric Assous

Versión Virginia López – Ballesteros

Ayudante de dirección Ainhoa Quintana

Escenografía Raúl Suárez Martín – Readest

Iluminación Raúl Suárez Martín

Prensa y comunicación Smedia

Producción Smedia, Teatro Lara, Gran teatro de Aranjuez, Tío Caracoles, Trisque, Órbita Media, MP Producciones, Seda.

Duración 90 minutos

Martes, miércoles y jueves 20:00 h.

Viernes y sábados, 18:00 h y 20:00 h.

Domingos, 19:00 h.

C/ Corredera Baja de San Pablo 15.