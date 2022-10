‘Pura danza’: el retorno de Nacho Duato notablemente enmarcado

La nueva temporada de la Compañía Nacional de Danza (CND) presenta lo que considera ‘un programa único con cinco iconos de la danza: Kylián · Duato · Schermoly · León · Lightfoot’, en el que la minimalista ‘Kübler-Ross’ nos pareció lo mejor y ‘Morgen’ nos decepcionó bastante. Notable nivel técnico y artístico para una propuesta cuyas excesivas pausas -¡una hora en total!- la alargan en demasía.

El programa comienza con ‘Bella Figura’, de Jirí Kylián (Praga, 1948), quien con Hans van Manen es el principal exponente de la escuela holandesa de ballet, que tuvo gran prestigio especialmente en los años ochenta del pasado siglo; Kylián es uno de los grandes y tiene en su haber 101 coreografías cuidadosamente reseñadas en su página personal. ‘Entre el sueño y la realidad, y sobre un espectro musical que transita del barroco al siglo XX, el artista checo reflexiona sobre el arte y el paso del tiempo, explorando el cuerpo como génesis de la belleza, pero también del dolor, a través de movimientos minuciosamente calibrados en el bailarín, como individuo, y en el cuerpo de baile, como colectivo, en perfecta sincronía’, nos dice el departamento de prensa del Real. ‘Encontrar belleza en el gesto, en un rincón de la mente o en una contorsión física… como intentar mantener el equilibro sobre el cordón umbilical. Un viaje en el tiempo, la luz y el espacio, en referencia a la ambigüedad de la estética, las representaciones escénicas y los sueños’, nos dice el autor. La pieza es de 1995, sumamente ambiciosa por la variación de músicas, la oscilación de épocas, y la riqueza coreográfica. Una exquisita pieza estética, de belleza y equilibrio que alimentan el ánimo, pero en nuestra modestísima opinión un tanto fría y distante.

Tras una pausa ‘técnica’, Joaquín De Luz y la invitada de lujo Maria Kochetkova interpretaron magníficamente en el momento álgido de la velada el dúo ‘Kübler-Ross’, creación de la coreógrafa sudafricana Andrea Schermoly, en la que se recorren las cinco fases del duelo descritas por la reconocida psiquiatra suizo-estadounidense Elisabeth Kübler-Ross: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Una exquisita coreografía de tan solo cinco minutos de duración, en el que la música de Vivaldi y el vídeo de la autora forman una ensoñación de cuidada presentación.

En la segunda parte del espectáculo, llega ‘Morgen!’ (¡Mañana!), estrenada en febrero pasado en Santander, una reflexión sobre el suicidio, con la que Nacho Duato (Valencia, 1957), inspirado en el poema ‘Resumé’ de Dorothy Parker, aporta su primera creación coreográfica para la CND desde que abandonara su dirección en 2010 tras veinte años ejerciéndola. Se apoya y se titula como la opus 27 de Richard Strauss -para algunos el ‘lied’ más bello jamás compuesto- y resalta en la espalda del maillot de la bailarina principal ese punto y coma que se tatúan algunas personas para representar su lucha victoriosa contra la obsesiva idea de suprimir la propia existencia. ‘Desde el abismo que supone enfrentarse a la idea del suicidio, tiende un puente a la esperanza, un camino entre la cobardía de huir y la valentía de seguir viviendo. Inspirador, minucioso, brutal y delicado, Duato exhibe en Morgen lo mejor de su obra coreográfica’, se nos trasmite.

Siendo cierto que la propuesta de Duato, que firma también escenografía y vestuario, tiene notable nivel, no pudimos apreciar en ella variaciones y novedades que la distinguieran de otras anteriores suyas. Las tentaciones suicidas de la protagonista y su resistencia ante la insidiosa y agresiva muerte son contadas de forma argumental, y en ellas predomina una sensación morbosa y una ambientación tétrica que contrastan con el resto del programa. La caracterización y expresividad del personaje de la muerte nos recuerda a ese hombre-araña de la cultura de masas, lo que perjudica a la altura conceptual del espectáculo, no obstante la brillante ejecución del bailarín que lo interpreta. Un final reposado y optimista intenta contrarrestar lo sombrío de la pieza,- cuyo aparataje hace recordar al tremendismo de La Fura dels Baus-, un halo lúgubre que parecería insinuarnos que Duato no atraviesa buen momento existencial, aunque lo cierto es que creaciones pesimistas y optimistas a menudo se contraponen con el estado de ánimo del creador en esos momentos. La música de Pedro Alcalde -con el que viene de colaborar en la película ‘Circuit’ de Xavier Ribera, es una composición electrónica con llamativas estridencias, ruidos de jungla urbana y un eclecticismo apropiado para aplicar variaciones coreográficas.

El texto en el que se inspiró Strauss es del poeta John Henry Mackay, y dice venturosamente:

‘Y mañana el sol volverá a brillar;

y por el camino que yo recorreré,

nosotros nos reuniremos otra vez, los bienaventurados,

en el seno de esta tierra que respira la luz del sol.

‘Y a la inmensa playa, bañada por olas azules,

bajaremos despacio y silenciosamente,

calladamente nos miraremos a los ojos,

y sobre nosotros descenderá el mudo silencio de la felicidad’.

En contraposición, el punto final de la propuesta de la CND llega de la mano de Sol León y Paul Lightfoot con ‘Sad Case’ (1998, revisada en 2014)), coreografía inspirada en la espera del nacimiento de su hija. ‘Las hormonas de la risa, la locura y el temor a lo desconocido que se avecina, fueron el cordón umbilical de esta obra’, explica Lightfoot. La pieza se construye con intriga y giros inesperados. Con el mambo como una banda sonora, la obra ofrece exuberantes solos de la amplia gama de movimientos posibles para el cuerpo humano, pero sobre todo es divertida, original e innovadora: genial descubrimiento coreográfico de las músicas hispanoamricanas, consuelo del mortecino efecto de la pieza anterior.

En resumen, notable propuesta de la faceta contemporánea de la CND con cierta desilusión de un retorno a los escenarios españoles, el de Duato, que deseamos fructifique en nuevas propuestas. Se echó de menos el despliegue del conjunto del cuerpo de baile

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 8

Concepto: 8

Coreografías: 8-8-6-9

Interpretación: 8

Teatro Real

Compañía Nacional de Danza

Pura danza

3, 4, 5 y 6 de octubre de 2022.

–Bella Figura

Música

Lukas Foss-Suite Solomon Rossinto. V. Lento

Giovanni Battista Pergolesi-Stabat Mater. Obertura

Lukas Foss-Suite Solomon Rossi. III. Andante

Alessandro Marcello-Concierto para oboe, cuerdas y continuo en Re menor. II. Adagio

Antonio Vivaldi-Concierto para dos mandolinas en Sol mayor. II. Andante

Giuseppe Torelli-Concerto grosso nº 6 en Sol menor. I. Grave

Giovanni Battista Pergolesi-Stabat Mater. «Quando corpus morietur»

Coreografía y concepto Jirí Kylián

Asistentes al coreógrafo Ken Ossola, Elke Schepers

Diseño de escenografía Jirí Kylián

Diseño de vestuario Joke Visser

Diseño de iluminación Jirí Kylián

Duración 30 minutos

Bailarines

Días 3 y 5 de octubre

Mar Aguiló, Kayoko Everhart, Erez Ilan, Clara Maroto, Isaac Montllor,

Shani Peretz, Laura Pérez Hierro, Benjamin Poirier, Alessandro Riga

Días 4 y 6 de octubre

Kayoko Everhart, Sara Fernández, Mario Galindo, Martina Giuffrida,

Shlomi Shlomo Miara, Ana Pérez-Nievas, Anthony Pina,

Benjamin Poirier, Giada Rossi

–Kübler-Ross

Coreografía Andrea Schermoly

Música Antonio Vivaldi –Concierto para violín en Si bemol Mayor RV583. Andante

Vídeo Andrea Schermoly

Fotografía y grabación Zack Bennett y Kevin Schlanser

Edición Zack Bennett

Figurines Bregje van Balen

Realización de vestuario Sastrería CND

Duración 5 minutos

Bailarines

Maria Kochetkova y Joaquín De Luz

–Morgen

Coreografía Nacho Duato

Música original Pedro Alcalde

Diseño de escenografía y vestuario Nacho Duato

Diseño de iluminación Nicolás Fischtel (A.A.I.)

Intérpretes de la música Joan Enric Lluna (clarinete), Erica Wise (violonchelo), Molly

Malcolm (voz) y ensemble Robert Armengol, Miquel Vich, Núria Andorrà, Riccardo Massari Spiritini

Percussions de Barcelona

Proyecciones Victor Tomé (Sonicine)

Asistentes al coreógrafo Yoko Taira, Daan Vervoort

Figurines (maillots) Nuria Manzano

Duración 35 minutos

Bailarines

Días 3 y 4 de octubre

Mar Aguiló, José Alberto Becerra, Felipe Domingos, Kayoko Everhart, Sara

Fernández, Erez Ilan, Shlomi Shlomo Miara (día 3)/ Íker Rodríguez (día 4),

Isaac Montllor, Shani Peretz, Anthony Pina, Alessandro Riga, Irene Ureña

Días 5 y 6 de octubre

Ana Ma Calderón, Juan José Carazo, Celia Dávila, Mario Galindo,

Yanier Gómez, Álvaro Madrigal, Shlomi Shlomo Miara (día 5)/

Íker Rodríguez (día 6), Marcos Montes, Clara Maroto, Laura Pérez Hierro,

Pauline Perraut, Benjamin Poirier

–Sad Case

Coreografía – Sol León y Paul Lightfoot

Música – Dámaso Pérez Prado (1916 – 1989), Alberto Domínguez (1906 – 1975),

Ernesto Lecuona (1895 – 1963), Ray Barretto (1929 – 2006), Trío Los Panchos

Asistente de coreografía Menghan Lou

Escenografía y figurines Sol León y Paul Lightfoot

Diseño de iluminación Tom Bevoort

Realización iluminación Eric Blom

Duración 22 minutos

Bailarines

Irene Ureña, Shlomi Shlomo Miara, Erez Ilan, Iker Rodríguez, YaeGee Park

Duración aproximada: 2 horas y 10 minutos

Primera parte: 35 minutos, con pausa intermedia de 12 minutos

Pausa de 25 minutos

Segunda parte: 35 minutos

Pausa de 12 minutos

Tercera parte de 23 minutos.