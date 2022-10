Picasso y Chanel mano a mano

Una selección de 65 obras del pintor convive con cinco decenas de modelos de la modista en un diálogo que por momentos resulta deslumbrante. El mejor Pablo con la mejor ‘Coco’. Una exposición que va a tener un gran éxito.

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso (1881-1973), nació en Málaga y vivió 91 años: se convertiría en el símbolo de las vanguardias pictóricas del siglo XX. En siete décadas de intenso trabajo dejó al mundo un legado conformado por 1.885 pinturas, 7.089 dibujos, 342 tapices, 30.000 grabados y litografías, 150 cuadernos de boceto, 1.228 esculturas y 2.280 cerámicas. Su relación avasalladora con las muchas mujeres de su vida, su actitud en París durante la ocupación alemana y su adscripción oportunista después al partido comunista han generado no pocas críticas hacia su vida personal que no afectan a la inmensidad de su legado artístico.

‘Coco’ Chanel (1883-1971)​ fue una famosa diseñadora de alta costura fundadora de la marca que lleva su apellido. Produjo una ruptura con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque y creó una línea de ropa informal, sencilla y cómoda, y se consolidó también como diseñadora de bolsos, perfumes, sombreros y joyas. Su célebre traje sastre femenino de tweed ribeteado se convirtió en un icono de la elegancia femenina, y su perfume Chanel Nº5 es un icónico producto mundialmente conocido, no obstante haber colaborado con la Gestapo durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, su vínculo amoroso con el oficial nazi Hans Günther von Dincklage y los rumores sobre su colaboración con los servicios de inteligencia alemanes (posteriormente confirmados por Hal Vaughan en 2011)​ afectaron seriamente a su compañía y su imagen. Sin embargo, no fue culpada como colaboradora y logró reabrir su empresa en 1954, tras lo cual obtuvo un renovado éxito, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido en un primer tiempo, hasta su muerte en 1971.

Picasso y Chanel se conocieron en torno a la primavera de 1917, seguramente por medio del escritor Jean Cocteau y de Misia Sert, la musa rusa casada con el pintor catalán. La diseñadora tenía con ambos una larga y duradera amistad que la introduciría al matrimonio Picasso. El pintor y la estilista colaborarán profesionalmente en dos ocasiones, ambas con Cocteau: en el drama Antígona (1922) y en el ballet Le Train Bleu (1924). La exposición explora la interrelación de estos dos creadores reuniendo de nuevo pintura y moda como ya hiciera el Thyssen en anteriores ocasiones (Hubert de Givenchy (2014), Sorolla y la moda (2018) o Balenciaga y la pintura española (2019).

La propuesta se organiza en cuatro grandes secciones que se suceden en orden cronológico y que abarcan entre 1915 y 1925, quizás la etapa más creativa de ambos. En Picasso un girar del cubismo colorista -denominado ‘sintético’ por los estudiosos- a un neoclasicismo espectacular de placidez vital y figuracionismo original, ambos estilos presentes de forma magnífica en la muestra en una combinación de temáticas, colores y texturas con las creaciones de Chanel en la misma época verdaderamente afortunada.

La primera sala, ‘El cubismo y el estilo’, presenta la influencia de este movimiento en las creaciones de Chanel ya desde sus primeros e innovadores diseños: el lenguaje formal geometrizado, la reducción cromática o la poética cubista del collage se traducen en trajes de líneas rectas y angulosas, en su predilección por los colores blanco, negro y beige, y en la utilización de tejidos humildes y con texturas austeras.

‘Olga Picasso’, el segundo capítulo, está dedicado a los numerosos y bellos retratos que Picasso realizó de su primera mujer, la bailarina rusa Olga Khokhlova, devota clienta de Chanel; junto a ellos, algunos vestidos de este periodo inicial de la diseñadora francesa, de los que se conservan escasos ejemplos.

‘Antígona’, adaptación de la obra de Sófocles realizada por Cocteau, se estrenaría en París en 1922 con decorados y máscaras de Picasso y vestuario de Chanel, ambos coincidiendo en su común inspiración en la Grecia clásica. Lástima que no se disponga de una reproducción del resultado final de su colaboración.

Le Train Bleu, finalmente, es el título del cuarto apartado, respondiendo al título del ballet producido por Diághilev en 1924, con libreto de Cocteau, inspirado en el deporte y la moda de baño; Dos mujeres corriendo por la playa (La carrera), un pequeño gouache que Diághilev descubrió en el taller de Picasso, se convirtió en imagen para el telón de la obra, y el pintor aceptó también el encargo de ilustrar el programa de mano, mientras que Chanel, entusiasta deportista, creó trajes para los bailarines inspirados en modelos deportivos diseñados para ella misma y para sus clientes.

Fotografías muy cuidadas de las manos de ambos artistas despiden al visitante. Y cuando uno se aleja, reconociendo el buen rato estético pasado en la exposición, de repente se pregunta por cómo fueron en realidad las relaciones entre el uno y la otra, cómo de estrechas (en la detallada biografía de ‘Coco’ en Wikipedia -con 180 referencias y una veintena de títulos en su bibliografía- no se menciona a Picasso entre decenas de amistades intelectuales), cuánto en realidad duraron, y si siquiera existe una foto de ambos juntos (sí existe, una al menos que sepamos, pero no se incluye en la exposición). El cuidado catálogo no incluye una cronología de sus relaciones. Es cierta la inspiración de Chanel en la pintura de su tiempo, y quizás especialmente en el cubismo y en algunos de los cuadros de Picasso, pero todo ello efímero y circunstancial, lo que concede a esta exposición cierta audacia y alguna inconsistencia, al partir de una anécdota vital convertida en tesis artística.

PICASSO Y MÁS PICASSO

Miquel Iceta i Llorens, ministro de Cultura y Deporte de España, le denomina introduciendo el catálogo ‘un héroe del siglo xx, un símbolo de la libertad de creación, del trabajo infatigable, del compromiso con el arte y con su tiempo’. El gobierno del que forma parte ha puesto en pie una Comisión Nacional para la Conmemoración del 50 Aniversario de la Muerte de Pablo Picasso, y estas son algunas de las exposiciones que se suman a la celebración:

–‘Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura’

Fundación MAPFRE (Madrid)

El trabajo conjunto entre Pablo Picasso y Julio González ha sido considerado por la historiografía del arte como el momento en el que se produce la “invención” de la escultura en hierro. Esta exposición plantea cómo este hecho no fue algo puntual, sino consecuencia de un largo proceso.

→ 23 de septiembre de 2022 al 8 de enero de 2023.

-‘Picasso-El Greco’

El Prado (Madrid)

Primera exposición monográfica sobre la influencia del Greco en la obra de Picasso. La comparación entre las obras de ambos, centrada en la obra cubista de Picasso y la obra tardía del Greco, abre nuevas perspectivas.

→ 13 de junio de 2023 al 17 de septiembre de 2023.

-‘Daniel-Henry Kahnweiler: marchante y editor de Picasso’

Museo Picasso Barcelona

Fue el gran marchante de Braque y Gris, y figura activa en el impulso y consolidación del cubismo. La exposición no olvida sus vínculos con los catalanes y su relación con la creación del Museu Picasso Barcelona.

→ 1 de diciembre de 2022al 19 de marzo de 2023.

-‘Picasso: materia y cuerpo’

Museo Picasso Málaga

La colección de esculturas recorrerá la pluralidad de estilos que Picasso utilizó para ampliar las formas del cuerpo humano con todos los materiales posibles: madera, bronce, cemento, hierro, acero y yeso.

→ 8 de mayo al 10 de septiembre de 2023.

-‘Picasso y la cerámica española’

Museu del Disseny de Barcelona

En 1957, Picasso visitó la exposición sobre cerámica española que organizó el Palais Miramar de Cannes. Según las crónicas de la época, cuando vio las obras afirmó: “¿Pero es posible que hayan hecho esto antes que yo?”. Este es el origen de la donación de las 16 obras cerámicas de Pablo Picasso a los Museos de Arte de Barcelona.

→ Junio a septiembre de 2023.

-‘Picasso 1906: la gran transformación’

Museo Reina Sofía (Madrid)

El objetivo de esta exposición es investigar, desde la perspectiva actual, la contribución del artista al nacimiento del arte moderno. Estamos ante un Picasso lleno de optimismo y deseoso de reformular la experiencia artística. Un Picasso comprometido con el proceso y en busca de lo primitivo.

→ 14 de noviembre de 2023 al 4 de marzo de 2024.

A ellas añadamos en París:

-‘Picasso. 2023 dibujos’

Centre Pompidou (París)

Más de 2.000 dibujos y grabados. Desde su juventud hasta sus últimas obras, el dibujo es para Pablo Picasso el lugar de una invención siempre renovada en torno al poder de la línea y la proliferación de las composiciones.

→ 6 de septiembre de 2023 al 8 de enero de 2024.

-‘Picasso y la prehistoria’

Musée de l’Homme (París)

Cómo el arte prehistórico nutrió la obra de Picasso, cautivado por los hallazgos de pinturas rupestres, yacimientos megalíticos o venus paleolíticas.

→ 8 de febrero al 12 de junio de 2023.

-‘¡La colección toma color!’

Musée Picasso (París)

Una reordenación de la colección, combinando obras del maestro con otras de artistas modernos y contemporáneos, bajo la batuta del diseñador británico Paul Smith.

→ 7 de marzo al 6 de agosto de 2023.

Y en Nueva York:

-‘El cubismo y la tradición del ‘trompe l’oeil’’

Metropolitan (Nueva York)

Las innovaciones que se consideran propias del cubismo (plano pictórico de poca profundidad y referencias a los medios y la publicidad) eran en realidad típicas de esta tradición. Braque, Gris y Picasso inventaron nuevas formas de confundir al espectador.

→ 17 de octubre de 2022 al 22 de enero de 2023.

De momento, y sin necesitar más, disfrutemos de una buena ración del descomunal malagueño con delicada guarnición parisina.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 8

Despliegue: 9

Comisariado: 7

Catálogo: 8

Documentación a los medios: 9

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Picasso / Chanel

Del 11 de octubre de 2022 al 15 de enero de 2023

Comisariada por Paula Luengo, conservadora del Área de Exposiciones de este museo

Organizada con el apoyo de la Comisión Nacional para la Conmemoración del 50 aniversario de su muerte y el apoyo del Musée National Picasso-Paris.

