Elogio de la estupidez (estulticia, insensatez)

Esta comedia urbana para jóvenos (la generación en los 40-50 añitos) capaces de reflexionar en la problemática de su generación, tiene un texto inteligente cargado de ironía y situaciones chistosas, un montaje despendolado y un elenco convincente. Darío Facal da un buen paso adelante en su trayectoria teatral con este vodevil de telecomedia.

Un caradura con ínfulas, un acomplejado expendedor de hamburguesas y una periodista de rompe y rasga van a compartir piso por azar o por destino, y con ello unas relaciones complicadas y desinhibidas. Dice el autor y director que su montaje es una sátira sobre las contradicciones que la mayoría de nosotros tenemos que afrontar en esta época de crisis y fanatismo, un retrato generacional que se atreve a hablar de dogmatismo y censura entre otras cosas. Cita como inspiradores a Gustavo Flaubert y a Erasmo de Róterdam, y pretende que sea una advertencia ‘contra nuestra estupidez ilustrada, ya que gracias a Google y a Twitter todos somos unos imbéciles llenos de argumentos’.

Muy divertida, muy excesiva, muy truculenta, muy atrevida y algunos muy más salpimientan dos horas de despelote -matizado en ropa interior- de un triángulo escaleno en el que irrumpe Noa, telefonista y colaboradora ocasional de un negocio de prostitución camuflada, para así completar el cuadrilátero de relaciones equívocas en el que todos se trasmutan intentando sobrevivir a las desmadradas circunstancias de su marcha cotidiana, mientras crece la amistad, crece el afecto y hasta crece eso que llamamos amor.

Si Agus Ruiz despliega una vitalidad desbordante y por momentos excesiva, haciendo gala de gran forma física, Mario Alonso pone un contrapunto sobresaliente de modosidad, en un personaje tímido y comedido que es la parte menos visible de cada generación pero probablemente la más abundante. En cuanto a ellas, Bárbara Santa‐Cruz es un estereotipo de rompe y rasga transformándose ante los ojos del espectador en mujer enamorada, mientras que Ana Janer crea uno de los personajes más simpático de los últimos tiempos, una chica que lo sabe ya todo de la vida y quiere ser influencer de mayor. Los cuatro se influirán unos a otros y cambiarán bastante para terminar ellos de político muy homologado y de teletrabajador nostálgico, y ellas de ama de casa con dos hijitos y de escritora famosa dramatizando las experiencias del grupo en una pieza que quizás se titule ‘Elogio de la estupidez’. El asunto está en llegar al final para saber quién será cual.

Facal junto a su colaborador habitual Pedro Cantalejo ya había presentado en agosto pasado ‘La realidad’ (ver reseña), una recopilación pasable de curiosidades tecnológicas, predicciones futuristas, maravillas internáuticas y tendencias pintorescas, narrada por un quinteto locuaz en torno a una mesa y con la ayuda de pantallas, cámaras y otros artilugios en una propuesta igual de generacional que esta. Y antes había realizado adaptaciones y direcciones de textos clásicos con bastante acierto, como la comedia ‘El sueño de una noche de verano’, de William Shakespeare, en 2016 en Las Naves del Español (ver nuestra reseña), o la novela ‘El corazón de las tinieblas’, de Joseph Conrad en 2018 en los teatros del Canal (ver nuestra reseña). También dirigió bien dirigido durante la pasada década un ‘Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín’ de Lorca (ver nuestra reseña), y ofreció una discutible adaptación de ‘El burlador de Sevilla’ (ver nuestra reseña). Y antes de todo ello, en 2015, había dirigido unas calenturientas ‘Las amistades peligrosas’, de Choderlos de Laclos, traducida y adaptada por el mismo junto a Javier L. Patiño (ver nuestra reseña).

Gustave Flaubert (1821-1880) fue un escritor francés considerado uno de los mejores novelistas y conocido principalmente por ‘Madame Bovary’. ‘Bouvard y a Pécuchet’, una farsa filosófica publicada póstumamente, ha sido considerada su culminación literaria como implacable observador de la naturaleza humana y las infinitas manifestaciones de su consustancial estupidez.El azar de una calurosa jornada reúne a dos solitarios, modestos empleados de oficina ya no tan jóvenes; son -no tardan en descubrirlo- dos almas gemelas perplejas en el caos de la vida moderna. Una herencia y un vago deseo de retiro filosófico y del cultivo de la sabiduría harán que se abismen en la agricultura, la química, la geología, la medicina, la pedagogía, la historia, la literatura, la alquimia… Pero su recompensa, lejos de lo que esperaban, les llenará de escepticismo, y el desánimo no tardará en aparecer.

Erasmo de Róterdam​ (1466-1536) está considerado como uno de los más grandes eruditos del Renacimiento en la Europa del norte. El Elogio de la locura (Stultitiae Laus en latín, literalmente, Elogio de la estulticia, y Morias Enkomion en griego, literalmente Encomio de la insensatez, de la locura) fue impreso por primera vez en 1511, inspirado en De triumpho stultitiae (Del triunfo de la estulticia) del italiano Faustino Perisauli. Es una relación irónica de las «ventajas» de la Estulticia sobre la Razón; señala cuán felices son los hombres cuando viven arropados por la necedad, situación de la que no escapan ni siquiera ‘los Gramáticos, los Filósofos, los Teólogos, los Papas, los Obispos Germánicos, los Reyes ni los Príncipes’. Unas traducciones eligen el título del griego y otras del latín. Facal opta por este. En todo caso, se la considera como una de las obras más influyentes de la literatura occidental y uno de los catalizadores de la reforma protestante. Esta versión actualizada del buen Erasmo mantiene su fórmula de crítica humorística; un gran acierto, pues es la única posibilidad de impedir el rechazo automático, al menos mientras se ríen.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 8

Texto, 8

Dirección, 9

Puesta en escena, 8

Interpretación, 9

Producción, 8

Documentación para los medios, 7

Programa de mano, suprimido.

NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

Elogio de la estupidez, de Darío Facal

Del 3 al 27 Noviembre 2022

Reparto

Agus Ruiz (Agus)

Bárbara Santa‐Cruz (Bárbara)

Mario Alonso (Mario)

Ana Janer (Noa)

Equipo artístico

Texto y dirección: Darío Facal

Diseño de espacio escénico: Darío Facal

Diseño de iluminación y audiovisuales: Raquel Rodríguez

Diseño de vestuario: Gadea Barceló

Diseño de espacio sonoro y música: Álvaro Delgado

Ayudante de dirección: Andrea Casamitjana

Una producción de Teatro Español y Metatarso Producciones, en colaboración con la

Comunidad de Madrid

Precio 20€

Martes a domingo / 19:30h

Duración 120 min

Encuentro con el público16 Noviembre 2022.