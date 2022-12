Cómoda medianía en la Compañía Nacional de Danza

La CND presenta su alma neoclásica para esta temporada, con dos estrenos sobre músicas de Edvard Grieg y Philip Glass separadas por un curioso recuerdo de las canciones de Edith Piaf. Las coreografías de Valentino Zucchetti y Ricardo Amarante fueron agradables pero insulsas, el nivel técnico general no muy alto, y el plato fuerte final a cargo de Joaquín de Luz destacó sobre el conjunto.

Comprometida a desarrollar repertorios clásico y contemporáneo al mismo tiempo, la CND tiene dos almas pero poco hálito para este doble esfuerzo. En octubre pasado presentó en su faceta contemporánea ‘Pura danza’ (ver nuestra reseña) y ahora es el turno de las puntas y los pas-à-deux, más difícil de plantear conceptualmente y más complicado de comunicar a un público que se ha ido escorando hacia el eclecticismo desbordante, limítrofe con la performance y otras propuestas escénicas extremas, de la danza actual. Llama la atención, no obstante, que las tres piezas del estreno de ayer se titulen en inglés, esfuerzo baldío por hacer de ellas lo que no son.

‘Where you are, I feel’ es la primera creación de Zucchetti -coreógrafo italiano que ha desarrollado su carrera en Zurcih y Oslo- para la CND: “Siguiendo el romántico vacío de la música, navego a través de la dinámica compleja y fluida de un grupo abierto de personas. Una celebración del fluido romance en todas sus facetas. Solo en un entorno en el que todos se sienten libres de ser quienes realmente son, puedes sentirte cómodo siendo tu verdadero yo. Solo cuando eres libre de ser tú mismo, puedes sentir verdaderamente el uno por el otro”, intenta explicarnos el contenido de su propuesta. En un estilo plenamente neoclásico coreografía el más conocido concierto de Grieg (1843-1907), su opus 16, una tarea sin duda difícil, una pieza extensa con trozos muy inspirados y conocidos, y otros bastante plomizos. Zucchetti despliega todo el arsenal del ballet clásico con una pareja protagonista flanqueada por otras dos que aportan la originalidad de ser masculina una y femenina la otra. La coreografía es correcta, muy emparejada con la música, pero no aporta gran cosa. Zucchetti es primer bailarín solista en la Royal Opera House de Londres y ha presentado otros dos ballets en lo que va de década, Scherzo y Anemoi.

Ciertamente la partitura de Grieg –el Chopin noruego le han llamado- se presta a una interpretación coreográfica, pero tras el alegro molto moderato del inicio, la pieza decae. Y los esfuerzos coreográficos no la elevan.

Love Fear Loss (Amor, Miedo, Pérdida), la aportación del brasileño Amarante -que trabaja con el Royal

Ballet of Flanders- , fues estrenada allí en 2013 y en España por la CND en 2020 en Valladolid; consta de tres pasos a dos inspirados en las canciones de amor de Edith Piaf, que para Amarante en su música reflejó su vida. En su juventud, su himno al amor reflejaba cómo cualquiera podía sentirse al comienzo de una relación amorosa. Después de su matrimonio, la lucha en las relaciones tomó protagonismo en la mayoría de sus canciones. Un buen ejemplo de ello es su fascinante interpretación de ‘Ne me quitte pas’, que claramente mostraba temor. Con la trágica pérdida de su marido ‘Mon Dieu’ fue una de las canciones que refleja mejor uno de los sentimientos más intensos que uno puede llegar a sentir: la pérdida de un ser amado. Una maravillosa artista con tantas canciones icónicas, que se convirtió en el espejo de la vida de mucha gente. Yo creé tres pasos a dos sobre las relaciones en un estilo bailado para solos de piano. Las letras y la voz de Piaf son transportadas a través de los sentimientos y los movimientos de cada pareja.

Siendo interesantes los arreglos musicales de Nataliya Chepurenko, su trascripción al piano hacía difícil el reconocimiento de La Vie en Rose, Hymne à l’Amour y Mon Dieu salvo para los muy devotos de la Piaf. Se salvaba por supuesto el Ne me Quitte pas de Jacques Brel, una de las canciones de la música ligera europea más conocida del pasado siglo. Las tres parejas de baile vofrecieron ejecuciones de creciente valía por el turno de intervención. El pianista cubano Marcos Madrigal tiene amplia proyección internacional que confirmó ayer con una ejecución limpia y sosegada de las cuatro canciones de la artista francesa en versión pianística.

La idea de ‘Passengers Within’ (Pasajeros a bordo) está inspirada en la sociedad actual dice Joaquín de Luz. Vivimos en un paradigma donde somos esclavos del sistema. La tecnología, los medios, el consumismo tienen a la población dormida y vagamos cual zombis al ritmo incesante que nos marcan. Desde que uno se levanta es bombardeado, sin pausa, por olas de información incesantes como la música de Philip Glass. También vivimos sometidos y juzgados por lo que esta sociedad espera de nosotros. Los estereotipos, la moral nos comprometen a seguir un guion demasiado genérico como para ser individuos. La pareja principal representa a la gente que está despertando, que se cuestiona las cosas. No quieren ser pasajeros, sino dictar su propia vida a partir de su esencia y su presencia.

No podemos comentar -lamentablemente- su ejecución porque la pérfida idea de un descanso de 20 minutos delante de una pieza de 27 minutos puede desalentar a cualquiera a las nueve y media de la noche. Cedamos de nuevo la palabra al director de la CND para evaluar la velada y su trabajo al frente de la compañía: ‘Una vez más la CND presenta un programa en el que demuestra su versatilidad, talento y calidad artística. Tres piezas que llevarán al público por un recorrido estilístico y de las que seguro todos se llevarán algo precioso a casa. Esta es mi cuarta temporada al frente de la Compañía Nacional de Danza. Después de estos tres primeros años, ahora está dando fruto lo que sembramos. Ese proceso de unificar una compañía, que estaba claramente partida en dos (contemporáneos y clásicos), gracias al trabajo en el estudio y las incorporaciones al repertorio, es un gran logro. Me siento muy orgulloso y feliz por lo que han conseguido los bailarines’. Nosotros no somos tan optimistas. Ayer no sentimos la menor emoción y aplaudimos a una compañía que no consigue subir a la primera categoría europea.

Teatros del Canal – Sala Roja

Compañía Nacional de Danza

Con piezas de Valentino Zucchetti, Ricardo Amarante y Joaquín De Luz

Del 1 al 8 de diciembre de 2022

WHERE YOU ARE, I FEEL

Coreografía: Valentino Zucchetti

Música: Edvard Grieg – Concierto para piano y orquesta en la menor, Opus 16

Diseño de escenografía: Valentino Zucchetti /Natalia Stewart

Diseño de figurines:Natalia Stewart

Diseño de iluminación:Nicolás Fischtel (A.A.I.)

Aproximación a la propuesta (valoración del 1 al 10)

Interés: 6

Coreografía: 7

Interpretación: 6

Puesta en escena: 7

LOVE FEAR LOSS

Coreografía: Ricardo Amarante

Música: Introducción, La Vie en Rose, Edith Piaf; Hymne à l’Amour, Edith Piaf; Ne me Quitte pas, Jacques Brel; Mon Dieu, Charles Dumont

Arreglos musicales: Nataliya Chepurenko

Pianista solista en directo: Marcos Madrigal

Figurines: Ricardo Amarante

Diseño de luces: Ricardo Amarante

Aproximación a la propuesta (valoración del 1 al 10)

Interés: 5

Coreografía: 7

Interpretación: 6

Puesta en escena: 7

PASSENGERS WITHIN (Estreno absoluto)

Coreografía: Joaquín De Luz

Música: Mishima, de Philip Glass Etude. No. 2, de Philip Glass © 1984, 1992 Dunvagen Music Publishers Inc. Utilizado con permiso.

Diseño de vestuario: Anthony Pina

Diseño de iluminación: Nicolás Fischtel (A.A.I.)

Proyecciones: Víctor Tomé

DURACIÓN TOTAL: 1h 50 min

Where You are, I feel: 30 minutos

Pausa: 5 minutos

Love Fear Loss: 16 minutos

Descanso: 20 minutos

Passengers Within: 27 minutos

Encuentro con el público al terminar la representación: 7 de diciembre

De martes a sábado 20.30 h. Domingo 19.00 h.