El nido ajeno y el ave de paso

El interesante ciclo de lecturas dramatizadas de nuestro premio nobel Jacinto Benavente, tuvo una excelente tercera etapa con una dramaturgia de buen gusto y una dirección notable. ‘El nido ajeno’ es una excelente pieza, de texto y trama impecables, que plantea eternos problemas -los celos posesivos, las rivalidades fraternales- tal y como se manifestaban en su época.

Dos hermanos, José Luis y Manuel, han vivido distanciados por diferencias de edad y carácter, pero sobre todo por un malentendido de esos que se enquistan para siempre. El pequeño se decide al cabo del tiempo a acercarse al mayor, y durante su estancia en su casa descubre las excelencias de su cuñada María, y lo enconado del rechazo de su hermano, que además empieza a sospechar que esté entablando a sus espaldas una relación amorosa con su esposa. Con ello reproduce los sentimientos de su padre en relación con el que había sido su mejor amigo. Y la razón profunda de su odio al hermano pequeño que cree fruto de esos amores prohibidos. Cuando se establezca la verdad será tarde aunque quede un resquicio de esperanza. Y una duda… ¿A pesar de ser el malo de la obra, acertaba José Luis en sus sospechas?

Se trata de la primera obra estrenada por un Benavente que no había cumplido aún los treinta años. Lo fue en octubre de 1894 y gracias a la recomendación de su padre, que era médico de cabecera de quien dirigiría el estreno. El tono de la comedia, muy alejado de la pomposidad del teatro de la época representada por José de Echegaray, no fue bien entendido por el público. Representó todo un cambio de paradigma, la incorporación española al realismo post romántico, y será acusada de nacerrelegada frente al naturalismo que ya irrumpía en el continente, una acusación bastante absurda y tendenciosa. El caso es que tras conocerla, esta pieza no nos parece inferior a sus contemporáneas Casa de muñecas (1880) de Henrik Ibsen, La señorita Julia (1888) de August Strinberg, o La gaviota (1895) de Anton Chejov, de parecida temática crítica de la sociedad burguesa, menos pesimista seguramente, pero no por ello inferior en su estructura argumental y no pocas agudas reflexiones a lo largo del texto. Comparación ampliable a la faceta más risueña de la época, La importancia de llamarse Ernesto (1895) de Óscar Wilde. Todas ellas programadas una y mil veces en España a lo largo del último medio siglo, frente al cero coma cinco de ‘El nido ajeno’ que solo tuvo en 1966 una adaptación televisiva con Irene Gutiérrez Caba y Agustín González.

Amaranta Osorio y María Caudevilla lo han hecho muy bien. El texto original no parece dañado por morcillas actualizantes: se han suprimido dos personajes secundarios del servicio doméstico del hogar de José Luis y María, falta un revólver… poca cosa mirando a vuelapluma. Pero insistimos como siempre, en que adaptadores y directores deberían explicar los porqués y los cómos de su propuesta, para que podamos comprenderlos, alabarlos o criticarlos mejor.

La puesta en escena está cuidada y repleta de detalles de ambientación que se agradecen, aunque se use ese recurso tan visto de radiarnos la función. Parece mentira que sea la misma Igone Teso la de esta propuesta y la de la anterior de ‘La ciudad alegre y confiada’ (ver nuestra reseña). El reparto se suma a los aciertos. Dado que este y otros teatros siguen sin decirnos quién es quién, es decir, qué actor concreto hace cada personaje, no personalizaremos: María es esa mujer que sonríe aunque se hunda el mundo y José Luis es ese hombre huraño que no sabe expresar sus sentimientos y solo vive pendiente de sus negocios. Manuel es rico, simpático y joven -¡vaya partido!- y Emilia la amiga habladora y superficial que había en todas las casas. Y, o nos faltan personajes o nos sobra reparto.

En definitiva, acierto casi total el de este acercamiento al Benavente primerizo, que es casi mejor que el consagrado. Ya solo le queda al ciclo benaventino la última etapa, ‘Titania’, programada del 6 al 11 de diciembre, con dramaturgia de Alicia Montesquiu y dirección Bibiana Monje. Y al Teatro Español plantearse para la próximo temporada otro ciclo semejante dedicado al otro dramaturgo español también premio nobel, don José Ecxhegaray (1832-1916) aún más olvidado que el que nos viene ocupando.

PD.- En la imagen, el autor en el centro, con la pareja protagonista -Carmen Cobeña y Emilio Thuillier- dos años después del estreno. A entonces recurrimos, porque seguimos sin imágenes del ciclo.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 9

Texto, 8

Dramaturgia, 8

Dirección, 8

Puesta en escena, 9

Interpretación, 8

Producción, 8

Documentación para los medios (casi inexistente)

Programa de mano (seguimos faltos)

Teatro Español – Sala Pequeña

EL NIDO AJENO

Del 29 de noviembre al 4 de diciembre

Dramaturgia: Amaranta Osorio

Dirección: María Caudevilla

Elenco: Fernando Delgado Hierro, Óscar Allo, Rubén Bustamante Coque, Javi Morán, Karina

Moscol, Cachito Noguera, María Ramos, Jaime Soler, Kunihito Tomita.

Equipo artístico:

Ayudantía de dirección Víctor Barahona

Diseño de espacio escénico Igone Teso

Diseño de espacio sonoro Pilar Calvo

Diseño de iluminación Pilar Velasco

Diseño de vestuario Tania Tajadura.