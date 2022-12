La vida sigue siendo un sueño... Y pura comedia

Esta adaptación de la que probablemente es nuestra mejor obra teatral ocupará el podio de sus tantas y tantas puestas en escena a lo largo de cuatro siglos. Los británicos de Cheek by Jowl han envuelto en retazos de comedia musical el profundo texto para que llegue menos solemne y más cercano. Y lo han hecho con un respeto y una inteligencia admirables.

Sí, un rey, trastornado por la muerte de su esposa el mismo día en que da a luz a su primogénito, da crédito a la interpretación de las ciencias astrales que determinan la fiereza del recién nacido y la consecuente debacle que su reinado comportaría. Aterrado, oculta su existencia aislándolo en un encierro del que solo se ocupa su más fiel cortesano. Sin embargo, treinta años más tarde, llegada la hora de nombrar un heredero a su corona, se cuestiona si cometió un error y decide salir de dudas poniendo a prueba al monstruo que ha estado alimentando en la oscuridad… Mientras, accidentalmente, alguien irrumpe en la celda alterando el hermetismo establecido.

‘Yo sueño que estoy aquí,/ destas prisiones cargado;/ y soñé que en otro estado/ más lisonjero me vi./ ¿Qué es la vida? Un frenesí./ ¿Qué es la vida? Una ilusión,/ una sombra, una ficción,/ y el mayor bien es pequeño;/ que toda la vida es sueño,/ y los sueños, sueños son’. La trágica historia de Segismundo retorna una vez más al escenario, esta vez a cargo de Cheek by Jowl (Codo con codo) la compañía de Declan Donnellan y Nick Ormerod que ha revolucionado la representación del teatro de Shakespeare con quince puestas en escena de sus obras. Es su segundo montaje de teatro clásico español, tras Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en 1989; pero aquel fue en inglés y este es con un equipo totalmente español, en su idioma original y para el público al que fuera originalmente destinado.

La adaptación de la dramaturgia realizada por la pareja Declan Donnellan y Nick Ormerod respeta escrupulosamente texto, trama, argumento y propósito originales con una escenografía desenfadada que introduce en la acción retazos de comedia musical que sin modificarlas ayudan a digerir la densidad conceptual y la profundidad del lenguaje, son como oasis para recuperar el aliento cargados de inocencia infantil y distanciamiento irónico: un gran trabajo de Fernando Epelde que se convierte en el alma burlona del críptico mensaje calderoniano. En una escenografía tan desnuda como estética, un panel de puertas en el proscenio sirve de acceso permanente e irrupción frenética a los personajes. Ormerod es el responsable de ella y del ecléctico vestuario, mientras que la iluminación corre a cargo de Ganecha Gil. Todo ello conceptualmente y formalmente codo con codo, como tiene por costumbre la compañía.

Donnellan se ha atrevido a dirigir esta apoteosis literaria en su español original, con y para españoles, sin dominar nuestro idioma que sepamos. Una dificultad añadida que parece haber solventado con esa campechana apariencia que siempre presenta. Ha contado con la asesoría dramatúrgica de Pedro Víllora y la de movimiento en escena de Amaya Galeote, pero se ha permitido el desafío de prescindir del habitual asesor de verso, presencia habitual para lidiar con el siglo de oro, y darle a los parlamentos -monólogos célebres y diálogos deslumbrantes- un tono peculiar difícil de definir, sin estricto prosaísmo pero sin entonación recitada, muy apoyado en un sobresaliente despliegue del gesto acompañando a la entonación, y eso a escasa distancia de los espectadores, a menudo en el pasillo central del patio de butacas.

Ese tono general tan peculiar se convierte en el caso del Segismundo de Alfredo Noval en algo realmente arriesgado y destacable, que puede gustar o no. A nosotros nos gustó y consideramos su Segismundo, aún descontando algunos excesos de balbuceo al inicio y de lloriqueo después, para la antología del personaje. Enormemente convincente el Basilio de Ernesto Arias, especialmente en sus expresivos silencios, eficacísima como siempre Irene Serrano como Estrella y segura de toda seguridad Rebeca Matellán en Rosaura. Un acierto ese Clotaldo funcionario de David Luque y el conseguido Clarín de Goizalde Núñez; algo frío y distante ese primo Astolfo que encarna Manuel Moya, y muy destacables los dos secundarios de elenco en sus sucesivos papeles, Antonio Prieto y Prince Ezeanyim

Alfredo Noval, que tiene el reto de interpretar al protagonista, explica que ‘el Segismundo que hemos construido es un personaje que carece de todo tipo de habilidad social, pese haber tenido una formación académica por parte de Clotaldo, y que nunca ha recibido ninguna muestra de afecto o cariño. Podríamos decir que es un bebé al que se le ha quedado pequeña la cuna y que poco a poco se va corrompiendo’. Para Lluís Homar, director de la CNTC, ‘con este montaje cumplimos el sueño de que Cheek by Jowl, referencia internacional en cuanto a una mirada sobre los autores clásicos, dirija el título por excelencia de nuestro Siglo de Oro’. Añade Donnellan: ‘Estuvimos actuando en España antes de actuar en Londres, en el otoño de 1984. Eso fue con ‘Pericles’, que posteriormente realizó una amplia gira por Reino Unido, Europa y más allá. En el espíritu de esa odisea y aventura, esperamos llevar nuestra nueva producción de La vida es sueño al Barbican y compartirla con audiencias de todo el mundo en la próxima temporada’. Y rubrica Miguel Cuerdo, director de Producción de Lazona: ‘Es un sueño que Donnellan haya dirigido por fin a un elenco español. Son años de conversaciones, de sueños, de esfuerzo, de ilusiones. Y hoy, por fin, es un sueño cumplido’.

Publicada en 1636 en la Primera parte de comedias de Don Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño es una de las obras paradigmáticas del teatro barroco español y la obra cumbre de Calderón de la Barca. Esta producción se estrenó en el Teatro Lope de Vega de Sevilla el pasado 14 de octubre y ha recorrido Gerona, Valladolid, Valencia y Avilés. También podrá verse en Albi (Francia) el 9 y 10 de marzo, en Londres entre el 13 y el 16 de abril, Alicante (5 de mayo) y Gijón (21 y 22 de julio).

Bien… ¿Y el mensaje, la moraleja, la conclusión de tan hondo planteamiento por parte de Calderón para dilucidar que hemos venido a hacer a este planeta, por qué y para qué vivimos esta vida terrenal y qué pasa antes o después si es que pasa algo? Resumamos una larga entrevista a Donellan en la que viene a decir: Creo que es realmente importante entender que una obra es tan grande porque no se puede entender; simplemente te atrapa. Calderón no intenta enseñarnos nada. Es demasiado listo para eso . No es un maestro impartiendo lecciones desde lo alto, sino un guía que nos lleva por el sendero de las maravillas, no quiere que habitemos el mundo de la lógica en el cual damos todo por sentado. Pensar que tienes la respuesta sobre lo que es la vida es banal. De hecho, tienes que ser realmente estúpido para pensar que esta cuestión tiene una respuesta. Y Calderón también nos pregunta si quizás la única razón por la que hacemos las cosas, no es tanto porque queramos hacerlas, sino para demostrar que estamos aquí.

¿Existe la existencia? Sí, la vida bien pudiera ser un sueño.

