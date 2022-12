Una sonámbula ‘semiseria’

Ópera romántica y puro bel canto, precedente inmediato de ‘Norma’ e ‘I Puritani’: el gran Vincenzo Bellini (1801-1835) en todo su esplendor. Una coproducción notable que tendrá trece funciones en el Teatro Real para disfrute del sector más tradicional de su público.

Estamos ante un monumento del belcantismo romántico, que gozó de inmediato éxito tras su estreno en la tercera década del siglo XIX por la originalidad del tema y la belleza de una partitura repleta de florituras, trinos y sobreagudos de muy exigente ejecución que exige de los protagonistas esa maestría vocal tan valorada en su tiempo. El sonambulismo plasmaba el espíritu romántico por su transcendencia de lo racional, por la ambivalencia propia del estado de ensoñación y por indagar en los misterios del inconsciente, así que Bellini venció sus primeras resistencias y se entregó al libreto de Felice Romani (1788-1865), un poeta y dramaturgo con el que trabajó en siete de sus diez óperas, quien construyó una trama, más que semiseria como la denominara su autor, tremendamente melodramática: Amina, la más bella doncella del lugar, en la víspera de su boda con el apuesto galán Elvino es descubierta en los aposentos del conde Rodolfo durmiendo en su cama. Allí ha llegado sonámbula y allí no ha pasado nada, pero a ver quién se lo cree. Las gentes todas la condenan y el novio la repudia, pero cuando esté a punto de casarse con otra buena moza, Lisa, se descubrirá la verdad de su coartada y la inocencia de la precipitadamente condenada, con el consiguiente final feliz.

Bellini creó para la pieza algunas de sus melodías más sublimes, con una orquestación de gran expresividad y exquisita sensibilidad para plasmar tan sublimes emociones como el éxtasis amoroso, la inocencia virginal, el delirio de la víctima y el triunfo de lo inefable sobre las apariencias, y su música lo consigue mejor que el sensiblero argumento y su sentimentaloide carga emocional. Y aún más que la coherente y magnífica orquestación, las partes vocales reúnen los mayores méritos del compositor, presagiando Norma y adelantando las melodías que luego expanderá en I Puritani.

La propuesta del Real en colaboración con con el Liceu de Barcelona, el Teatro Massimo di Palermo y el New National Theatre Tokio no tiene una altura inusitada pero es de notable calidad. La dirección musical a cargo de Maurizio Benini viene a confirmar sus dotes en este repertorio, que ya demostrara en este teatro dirigiendo Tosca (2004), L’elisir d’amore (2006), Il trovatore (2019), e Il Pirata (2019). La Orquesta Titular brilló a sus órdenes y el Coro, auténtico coprotagonista colectivo, volvió a desplegar sus excelencias.

A cargo de la dirección artística, Bárbara Lluch ofrece una lectura en nada tan rompedora como anunciara. No nos parece que rehuya la visión bucólica e idealizada del ambiente rural, ni que presente a lo habitantes del lugar como una comunidad cerrada, supersticiosa y hostil. Se inclina por una escenografía sencilla de Christof Hetzer que tiene el mérito de renovarse en cuatro escenas diferentes (aunque falle la habitación de la posada) y unos figurines de época a cargo de Clara Peluffo. La escena gana prestancia desde la sosería inicial ‘de naturaleza maltratada y herida’, rumbo al segundo acto,con la maquinaria del molino y sobre todo con el alero donde la sonámbula tendrá su intervención más larga y plañidera. En cuanto al vestuario, quizás resulte excesivo que la protagonista no se quite el camisón. Lo mejor en este capítulo de la puesta en escena es la sobresaliente iluminación a cargo de Urs Schönebaum, tan sencilla como reproducir los cambios atmosféricos de una jornada: y por eso tan difícil. Y lo peor, auténtico borrón, es la presencia pesadillesca y obsesiva de un pequeño cuerpo de baile que sitia continuamente a la pobre sonámbula con una coreografía de Iratxe Ansa francamente desafortunada a nuestro humilde juicio.

Esta ‘La sonnambula’ necesita un quinteto protagonista de gran virtuosismo vocal y para ello se ha dispuesto de dos repartos. Este lunes la soprano australiana Jessica Pratt, veterana intérprete del personaje, alcanzó la cima lírica con Amina, secundada por un Elvino que el tenor italiano Francesco Demuro fue elevando de nivel hasta conseguir igualarla en presencia; la soprano barcelonesa Serena Sáenz no quedó atrás como Lisa y el bajo barítono Fernando Radó demostró sólida presencia en su conde Rodolfo; mejor la mezzo gerundense Gemma Coma-Alabert, en la enérgica madrastra que adoptó a Amina, que el barítono aragonés Isaac Galán como el desvaído pretendiente Alessio. Solo falta mencionar a Gerardo López en su corto papel de notario de la ceremonia civil a la que en la primera escena llega por sorpresa el conde.

La dirección de Teatro Real había hecho mucho hincapié previo en la presencia de Bárbara Lluch, ‘promesa nacional que, tras una década de trabajo en Londres, presentará La sonnambula con un lúcido toque moderno y feminista’. Su contribución resultó bastante convencional no obstante. Y con ello se ganó el aprecio del respetable, que está completando todos los días el aforo y que aplaude convencido.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Dirección musical: 7

Dirección artística: 7

Coreografía: 4

Voces: 8

Orquesta: 8

Coro: 8

Producción: 7

TEATRO REAL

La sonnambula

Música Vincenzo Bellini (1801-1835)

Libreto de Felice Romani, basado en el ballet-pantomina de La Somnambule, ou l’arrivée d’un nouveau seigneur de Eugène Scribe

15, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 30 de diciembre de 2022

2, 3, 4, 6 de enero de 2023

Estrenada en el Teatro Carcano de Milán el 6 de marzo de 1831

Estrenada en el Teatro Real el 10 de diciembre de 1850

Nueva producción del Teatro Real, en coproducción con el New National Theatre Tokio, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Teatro Massimo di Palermo

Equipo artístico

Director musical | Maurizio Benini

Directora de escena | Bárbara Lluch

Escenografía | Christof Hetzer

Figurinista | Clara Peluffo

Iluminador | Urs Schönebaum

Coreógrafa | Iratxe Ansa

Director del coro | Andrés Máspero

Reparto

Lisa | Rocío Pérez – 15, 18, 23, 26, 29 dic; 2, 4 ene

Serena Sáenz – 16, 19, 27, 30 dic; 3, 6 ene

Alessio | Isaac Galán

Amina | Nadine Sierra – 15, 18, 23, 26, 29 dic; 2, 4 ene

Jessica Pratt – 16, 19, 27, 30 dic; 3, 6 ene

Teresa | Monica Bacelli – 15, 18, 23, 26, 29 dic; 2, 4 ene

Gemma Coma-Alabert – 16, 19, 27, 30 dic; 3, 6 ene

Notario | Gerardo López

Elvino | Xabier Anduaga – 15, 18, 23, 26, 29 dic; 2, 4 ene

Francesco Demuro – 16, 19, 27, 30 dic; 3, 6 ene

El conde Rodolfo | Roberto Tagliavini – 15, 18, 23, 26, 29 dic; 2, 4 ene

Fernando Radó – 16, 19, 27, 30 dic; 3, 6 ene

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

Acto I: 1 hora y 25 minutos

Pausa: 25 minutos

Acto II: 1 hora

Total: 2 horas y 50 minutos

ACTIVIDADES PARALELAS

-15 de diciembre, a las 19.00 horas | Biblioteca Musical Víctor Espinós (Conde Duque)

Charla-concierto: La sonnambula por free style.

Participa: Karim Vitas Jr. (músico y productor de músicas urbanas)

18 de diciembre, a las 12.00 y a las 17.00 horas | Teatro Real, Sala Gayarre

¡Todos a la Gayarre! III: Talleres musicales para toda la familia, con dirección y presentación de Fernando Palacios.

Algo pasa en la noche: una sonámbula en camisón siembra el desconcierto

-29 de diciembre, a las 19.00 horas | Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid

Visita guiada: Nuevos senderos del MAC. Pulso e impulso de una colección con la directora de la institución.

-Diciembre | Museo del Romanticismo

Una obra, una ópera: traducción al castellano del libreto de La sonnambula datado de la década de 1830 y una estampa relacionada con la ópera.