Las estampas porteñas de Facundo de Zuviría

Ha pasado cuatro décadas fotografiando los barrios populares que forman el cinturón de Buenos Aires, en sus buenos y malos momentos, sus comercios y casitas, toda la iconografía urbana de carteles, pintadas y anuncios. Un trabajo melancólico que podría sonar a tango, una visión realista que huye del tipismo turístico.

Esta es la primera retrospectiva en España de Facundo de Zuviría (Buenos Aires, 1954), un fotógrafo que comienza a ser reconocido en su país e internacionalmente, y refleja su «obsesión», como él mismo ha reiterado en varias ocasiones, por su ciudad natal. El autor ha retratado sin tregua los escaparates y las fachadas de sus calles, con una predilección por la señalización urbana levemente obsoleta. De ahí, sin duda, «la nostalgia, el presente que ya se escribe en un tiempo pasado, la “melancolía de un anacronismo” que se perciben en su obra», tal y como recuerda Alexis Fabry, comisario de la exposición.

La muestra ofrece en torno a 195 fotografías suyas en blanco y negro sobre todo, y ofrece un itinerario lineal, solo interrumpido por las series «Siesta argentina», la más conocida y política, y «Frontalismo», ejemplo de su inclinación por la composición y la simetría. Realiza proyectos largos que surgen de una idea previa y en los que cada imagen se subordina a dicho concepto, y también hace series de carácter autónomo y acotado.

Fotografiar Buenos Aires es para Facundo de Zuviría una pulsión vital. Sin duda, «Estampas porteñas» es más que una serie o el título de un libro que publica en 1996, es la esencia de toda su trayectoria y nunca ha dejado de captar calles, fachadas, patios, escaparates… Al ser un artista muy prolífico, esto ha hecho que en ocasiones no jerarquice en su obra y haya sido su mujer, Paula Serrat, y el comisario de esta exposición, entre otros, quienes lo ayudan. Cree Fabry que el autor se nutre del arte pop norteamericano, de las pinturas de Edward Hopper o del artista argentino Rómulo Macció, así como de los escritos de Ricardo Piglia y sobre todo de Jorge Luis Borges, y especialmente le ha influido el fotógrafo estadounidense Walker Evans. No obstante, nosotros vemos una sólida conexión con la pintora española Amalia Avia, de la que acaba de ofrecerse una excelente retrospectiva (ver nuestra reseña): Amalia recurría fundamentalmente a su memoria para pintar pero a menudo hacía fotografías previas; Facundo no prosigue con el pincel, pero ambos son coleccionistas de imágenes urbanas que captan lo humilde, lo deteriorado, lo desgastado por el tiempo, y no lo bonito, alegre y estético de las calles de sus respectivas ciudades, Madrid y Buenos Aires.

Mientras Avia se centró en el centro histórico madrileño, Zuviría se va al extrarradio: ‘Las casas bajas, esa cosa

de pampa edificada que tiene Buenos Aires, que es llanura con mucho cielo. Las fachadas de los negocios de 8,66 metros, dos ventanas laterales y una puerta central que forman un tríptico, y dentro de esa estructura, todas las variedades posibles’, diría en 2015 para explicar lo que más le interesa. Como en buena parte de los fotógrafos afamados su obra supero la toma individual para plasmar en series la complejidad que nos rodea. No obstante, la propuesta no señala que entre sus fotos destacadas, figuran ‘Vista desde la oficina, Buenos Aires’, 1987; ‘Puerta y ventana con rejas’, 2005; y ‘Gaucho pop, afiche en Monserrat’, 1985.

Las imágenes que Zuviría produce entre 2001 y 2003, algunas de ellas publicadas en el libro Siesta argentina (2003), son testimonio elocuente de los efectos de la crisis conocida como ‘El Corralito’, que afectó a toda la sociedad argentina y que provocó que la mayoría de los negocios tuvieran que cerrar y los habitantes perdieran gran parte de su poder adquisitivo. Representada por locales vacíos, tiendas cerradas, escaparates en desuso y lavanderías misteriosas en las que no se aprecian indicios de actividad, el blanco y negro utilizado por el artista refuerza la sensación de estar capturando una ciudad que se desvanece aunque de forma temporal, una siesta, un mal sueño que quedaría en el pasado. Solo en parte ha sido así.

La publicación que acompaña la exposición ofrece imágenes de todas las obras expuestas. Además, cuenta con una conversación entre Facundo de Zuviría y Alexis Fabry, comisario de la exposición. Se completa con sendos ensayos a cargo de la historiadora y comisaria Annateresa Fabris y el arquitecto Adrián Gorelik.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 6

Despliegue: 7

Comisariado: 7

Catálogo: 8

Documentación a los medios: 8

Fundación Mapfre

Facundo de Zuviría. Estampas porteñas

Del 11 de febrero al 7 de mayo de 2023

Comisario: Alexis Fabry

Sala Recoletos. Paseo Recoletos 23, 28004 Madrid

