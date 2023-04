Guido Reni, el ‘divino’ barroco

El Museo del Prado presenta una fabulosa exposición antológica sobre Guido Reni con casi un centenar de obras procedentes de más de cuarenta museos, instituciones y colecciones públicas y privadas en Europa y América para ofrecer una completa visión de la trayectoria de este gran artista italiano del siglo XVII y su contribución al universo estético del barroco europeo.

Nunca habíamos podido contemplar la obra de Guido Reni de esta forma tan completa, en base a piezas poco vistas fuera de sus localizaciones habituales, como el imponente Triunfo de Job, procedente de la catedral de Nôtre-Dame de París, junto a otras muy renombradas, como la Inmaculada Concepción del Metropolitan Museum of Art de Nueva York; la Cleopatra de The Royal Collection de Londres; Dibujo y color del Musée du Louvre de París; o Salomé con la cabeza de San Juan Bautista y Magdalena penitente de las las Gallerie Nazionale d’Arte Antica di Roma (Palacios Barberini y Corsini). A estas y otras obras maestras se unen las 18 del propio Museo del Prado, algunas expresamente restauradas para la ocasión como el San Sebastián, tal y como lo concibió el artista, despojado del gran repinte que ampliaba el paño de pureza que cubría su cuerpo. o Muchacha con una rosa y Virgen de la silla. Otras novedades son La predicación de San Juan Bautista perteneciente a las

Madres Agustinas de Salamanca, recién incorporada al catálogo del artista; o la inédita Baco y Ariadna, de una colección particular suiza.

Y sobre todas ellas, la indescriptible escena de Hipómenes y Atalanta por partida doble, en dos cuadros mellizos, dos grandes óleos sobre lienzo majestuosos, el del Museo del Prado de Madrid (1618 -1619)​ y el del Museo di Capodimonte de Nápoles (1620 -1625), hermanados por vez primera para esta importante ocasión. El mito dice que él, hijo de un rey arcadio, se enamoró de ella, una virgen consagrada a Artemisa, y que siendo ella una corredora excepcionalmente rápida, para ahuyentar a sus pretendientes los retaría a una carrera que si perdían les costaría la muerte. Atalanta venció a todos sus pretendientes, a excepción de Hipómenes, quien la derrotó no por velocidad sino con un ardid pues, arrojando sucesivamente tres manzanas de oro a sju paso, consiguió distraerla. Atalanta e Hipómenes vivieron felices durante un tiempo, hasta que fueron convertidos en leones por Cibeles como castigo después de haberse atrevido a tener relaciones sexuales en uno de sus templos, condenándoles a tirar de su carro. Y ahí siguen los dos amantes, los leones en la fuente de Cibeles de la plaza más famosa de Madrid, a unos cientos de metros del Prado. Para profundizar en la historia artística de esta leyenda puede consultarse el ensayo ‘Atalanta e Hipomenes: recreación iconográfica de un mito’.

La exposición, comisariada por David García Cueto, Jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1800 del Museo, atiende a las más recientes aportaciones historiográficas, con un mejor conocimiento de su biografía y su personalidad a través de los diversos contextos históricos y artísticos en los que transcurrió su vida, y presta especial atención a su vínculo con España, perceptible tanto en el coleccionismo de la corona y la aristocracia como en la influencia de sus modelos iconográficos en artistas fundamentales del nuestro Siglo de Oro. También dialoga con una selección de pinturas y esculturas de otros artistas que pretende poner de manifiesto las influencias principales que recibió en la forja de su personalidad y las que ejerció en otros creadores de su tiempo. Asimismo, una notable selección de dibujos de Reni permite valorar la riqueza y belleza de su proceso creativo.

Guido Reni (1575-1642) fue uno de los artistas más destacados en la Europa de su tiempo, llegando su fama al nivel de la que alcanzaron Rubens, Caravaggio o Bernini. Desde su Bolonia natal, su obra se difundió no solo por buena parte de Italia, sino que también alcanzó algunas de las principales capitales del continente, como París,

Londres o Madrid, y algunos artistas hispanos decidieron enriquecer su propio lenguaje con la evocación de las

propuestas de Reni, entre ellos varios pintores de especial relevancia, como Bartolomé Esteban Murillo.

Pero, tras acrecentarse su reputación en el siglo XVIII, cuando Reni fue tomado como un ejemplo a seguir en las academias de Bellas Artes, durante la siguiente centuria, y en especial a partir del Romanticismo, su prestigio comenzó a decaer junto al de la escuela boloñesa de pintura, al considerarse entonces que sus métodos creativos lastraban el afloramiento de la personalidad genuina del artista. Será a partir de la década de 1950 cuando de forma progresiva varias exposiciones recuperen su figura al poner de manifiesto la excelencia de su arte, que le valió el apelativo de “divino” por su capacidad para alcanzar una belleza tan sublime que ponía al espectador en contacto con lo trascendente.

Reni dio forma a un clasicismo «accesible», de fácil conexión emotiva, que genera miradas de arrobo. Si hay algo que destacar entre todo lo destacable de este insigne personaje, nos quedaríamos con sus composiciones escénicas, a menudo fascinantes, intrigantes, sugerentes. En él, las características del barroco se muestran exultantes y sus muy pobladas escenas en el tratamiento de algunos mitos paganos, bíblicos y cristianos son de una complejidad inteligente cuya contemplación produce ese bienestar asociado a la belleza que es pura y frágil felicidad.

RECORRIDO DE LA EXPOSICIÓN

I. «Yo Guido Reni, Bolonia»

La próspera y culta ciudad de Bolonia, perteneciente desde 1506 a los Estados

Pontificios, se convirtió a finales del siglo XVI en uno de los centros artísticos más

importantes de Europa, destacando especialmente por la actividad de su escuela

pictórica. Ligada de forma estrecha al espíritu de la Contrarreforma, la pintura

boloñesa de aquel momento se cimentaba en una sólida tradición, al tiempo que vivía

un proceso profundamente renovador de la mano de la familia Carracci. Estos artistas

propusieron superar el manierismo imperante por el estudio del natural y la

reinterpretación de grandes maestros como Rafael, Correggio, Tiziano y Veronese.

Con ello forjaron un lenguaje bello y novedoso capaz también de transmitir los más

profundos sentimientos religiosos.

En aquella atmósfera nació Guido Reni (1575-1642), quien llevaría el arte pictórico de

Bolonia a unas cotas de perfección nunca antes alcanzadas. Hijo de un músico, de

personalidad virtuosa y reservada, se encaminará en su adolescencia hacia la

formación como pintor. Guiado por los mismos principios que defendían los Carracci,

Reni recibirá el apelativo de «divino» por su talento para representar lo sobrenatural.

Tal capacidad nunca la consideraría un don innato, sino el resultado de su

descomunal esfuerzo en la búsqueda de la belleza, tarea en la que el dibujo y el

colorido se unían en una armónica simbiosis. Desde su Bolonia natal, la fama de

Guido llegará a Roma, y de allí al resto de Italia y a buena parte de Europa. España

también fue partícipe de su gloria, recibiendo por la vía del coleccionismo

importantes obras suyas, al tiempo que se le consagraba como un modelo para los

artistas hispanos.

II. El camino de la perfección

Reni realizó su primer aprendizaje del arte de la pintura con Denys Calvaert (h. 1540-

1619), maestro flamenco asentado en Bolonia que practicaba una elegante versión con

resonancias nórdicas del manierismo tardío. Calvaert le sometió a una dura disciplina

y sacó un gran provecho del talento de su discípulo. Tras adquirir un pulcro dibujo y

un colorido llamativo y sensual, Reni hará suya la visión comercial del maestro,

especialmente hábil en introducir en el mercado artístico pequeñas pinturas al óleo

sobre cobre. Insatisfecho con su situación, en 1594 proseguirá sus estudios con los

Carracci, Ludovico, Annibale y Agostino, quienes habían creado hacia 1582 una

academia destinada a la formación práctica y teórica de los jóvenes artistas, la

llamada Accademia degli Incamminati. Además de adentrarse en el dibujo del

natural, Reni aprendió las técnicas del grabado y del modelado en terracota. En aquel

contexto, comenzó a producir sus primeras obras del todo autónomas, en ocasiones

como parte del equipo de Ludovico y en otras de forma por completo independiente,

trabajando para clientes particulares, el clero o atendiendo encargos oficiales de la

ciudad de Bolonia.

III. En Roma entre Rafael y Caravaggio

Tras el año jubilar de 1600, y tal vez a causa de algunas desavenencias con su maestro

Ludovico Carracci, Guido Reni viajó por primera vez a la ciudad de Roma, por

entonces la indiscutible capital artística de Europa. Su biografía quedará unida desde

entonces a la Urbe, en la que descubrirá el gran legado de la Antigüedad, al tiempo

que conocerá las obras de su admirado Rafael de Urbino. Pero el episodio más

singular de aquellos años fue su empeño por emular el arte de Caravaggio, el artista

más radical y rompedor activo en Roma. Guido, tras conocer su pintura, modificó su

propio estilo, intentando superar a Caravaggio mediante la imitación de su quehacer.

Tal actitud le convirtió por un tiempo en una especie de «anti-Caravaggio». En aquel

interés coincidió con quien llegaría a ser otro de los grandes protagonistas de la

escena artística del siglo, el español José de Ribera. Pero tal experimentación no fue

más que una fase transitoria en su arte, un peldaño más en la forja de su propia

identidad, como demuestra el excepcional lienzo de altar de la Matanza de los

inocentes.

IV. La belleza del cuerpo divino

La capacidad de Guido para acercar al espectador a la divinidad fue un valor

unánimemente reconocido a su arte ya en su época. Su biógrafo, Carlo Cesare

Malvasia, le comparó por ello con un «águila generosa» que tras su «vuelo a las

esferas» traía a la tierra las «ideas celestiales». El escritor Francesco Scannelli

consideró que su pintura fue «más allá de lo humano» para conducir a lo divino. El

mismo Malvasia aludía a sus personajes sagrados como «divinidad humanizada»,

refiriéndose con ello a la fuerza de alguna de sus obras para hacer partícipe al

espectador de lo trascendente. Es por ello que Reni fue un extraordinario intérprete

de la vida y Pasión de Jesús, al presentar a Cristo como poseedor de una gran belleza

física, capaz de albergar un alma divina. Al mismo tiempo, ciertos temas evangélicos,

como los protagonizados por la joven figura del Bautista, le permitieron experimentar

sobre un momento esencial de la condición humana, el de la transición del cuerpo

adolescente al adulto.

V. Héroes y dioses de sobrenatural anatomía

En Roma, Reni conoció y estudió algunos de los principales referentes artísticos que

representaban una visión grandiosa y monumental de la anatomía humana, como el

célebre Torso del Belvedere y, de forma muy especial, los frescos de Miguel Ángel en

la Capilla Sixtina. Reni afrontó así con maestría la realización de ciertas obras, de

temática mitológica, que partían de una interpretación del cuerpo masculino en clave

análoga, pintando anatomías que, si bien resultaban verosímiles, rozaban lo

sobrenatural. Tal concepto corporal era adecuado para figurar ciertos episodios de la

mitología clásica, como la caída de los gigantes o los trabajos de Hércules. Las obras

de Guido con aquellas iconografías fueron encargadas o coleccionadas comúnmente

por miembros de la aristocracia, que las asociaron a sus deseos de exaltar la grandeza

de sus propias estirpes. De forma semejante, la Monarquía Hispánica se valió de

obras de arte con la plasmación de esos mismos mitos para sus fines

autorrepresentativos, para lo que se sirvió de autores como Francisco de Zurbarán o

Alessandro Algardi, escultor boloñés que sería recordado como «Guido en mármol».

VI. El poder de los santos y la hermosa vejez

En la sociedad del Barroco se asignó a los santos un papel primordial como

protectores e intercesores de los fieles católicos. Haciéndose eco de aquel sentir

religioso, Reni desarrolló una enorme capacidad para mostrarlos a ellos y sus

episodios biográficos de forma bella y conmovedora, tanto cuando se trató de

composiciones complejas como cuando los abordó como figuras aisladas. Su acierto

en la construcción de relatos hagiográficos se pone de manifiesto en el impresionante

lienzo del Triunfo de Job, en el que la riqueza de los elementos secundarios exalta al

santo protagonista sin restarle relevancia. Pero fue en las representaciones

independientes de apóstoles, evangelistas o ascetas donde el artista supo proyectar

toda su sensibilidad, al tratar un concepto en el que brilló especialmente: el de la

belleza del cuerpo más allá de la juventud. Los rostros ancianos y las anatomías que

comienzan a denotar flacidez son tratados por Reni con tan primorosa atención y con

tanta intensidad pictórica que revelan un singular encanto. Tal propuesta entronca

con la noción cristiana de la hermosura del alma más allá de la caducidad de la carne,

y coincide con reflexiones análogas de otros grandes pintores del momento.

VII. María o la divinidad humanizada

A finales de la década de 1620, Reni recibió dos importantes encargos destinados a la

Corona española. El primero de ellos fue una representación del Rapto de Helena,

concebida para el principal espacio del Alcázar de Madrid, el por entonces llamado

Salón Nuevo. Por varias desavenencias, la pintura —que fue muy celebrada en su

tiempo— nunca llegó a venir a España.

El segundo fue una Inmaculada, destinada a doña María de Austria, hermana de

Felipe IV, y sucesivamente donada a la catedral de Sevilla, donde permaneció hasta la

invasión napoleónica e inspiró a Murillo en sus creaciones. En esa obra, Reni hubo de

enfrentarse a la controvertida cuestión de la Concepción Inmaculada de María,

defendida fervientemente por la Monarquía Hispánica al tiempo que condenada por

la orden dominica. Su sensibilidad como intérprete de ese tema se muestra en todas

las demás obras marianas a él debidas, reflejo de toda una vida de ferviente devoción

a la Virgen. Con sus pinceles, María se acerca al espectador en su condición divina

desde la más bella idealización humana.

VIII. Cuerpos y deseo: la sensualidad del desnudo

En diversas ocasiones Reni abordó la representación de cuerpos masculinos y

femeninos desnudos, casi siempre en el marco de relatos de la mitología clásica. En

ellos reunió su observación del natural con el estudio de las estatuas antiguas. En su

taller, algunos de sus discípulos le hicieron de modelo para sus creaciones, y también

contó ocasionalmente con posados femeninos. Su concepción de la belleza del cuerpo

desnudo puede apreciarse de manera magistral en obras como Hipómenes y

Atalanta, donde las espléndidas anatomías de los jóvenes se presentan en un instante

de sensual interacción. Más sereno es el caso de Baco y Ariadna, mientras la máxima

expresividad se alcanza en Apolo y Marsias, donde la interpretación del relato

mitológico conlleva la confrontación violenta de un bello cuerpo masculino con otro

más rudo. Reni creó estas obras desde su renuncia a las relaciones sexuales,

suponiéndosele comúnmente virgen. Aunque ese rasgo pueda ser interpretado desde

la mentalidad contemporánea como un síntoma de homosexualidad reprimida, en su

tiempo fue considerado como un ser de naturaleza angelical, un hombre que, como su

arte, no era del todo de este mundo.

IX. En el reino de Cupido: juego, amor y ternura

Dentro del común interés de los artistas italianos del Renacimiento y el Barroco por la

representación del cuerpo infantil, Reni ofreció en algunas de sus obras ejemplos

singulares. En ocasiones lo hizo recreándose en los juegos desenfadados de los putti o

amorcillos, y en otras incluyendo a Cupido, dios pagano del amor y símbolo de ese

sentimiento universal. Sus modelos reflejan una predilección por los cuerpos de niños

«mantecosos y regordetes», como recuerda su biógrafo Malvasia. Hay que destacar

igualmente la estrecha relación que existió entre las propuestas de Guido en este

ámbito y la escultura de su tiempo, como ocurre con algunas obras de Alessandro

Algardi, muy cercanas a los modelos de Guido, o con las de Giovanni Battista Morelli,

autor italiano presente en el Madrid del siglo XVII como estuquista y escultor en

terracota.

La iconografía amorosa en Guido tuvo también plasmaciones femeninas, como ocurre

con la Muchacha con una rosa, obra que colgó en el despacho de verano de Felipe IV

en el Alcázar de Madrid junto a una sensual dama veneciana de Tintoretto,

componiendo un singular dúo de visiones contrapuestas aunque complementarias del

amor.

X. Piel y ropajes

Las pinturas dedicadas por Reni a diosas, santas y heroínas de la Antigüedad tuvieron

gran éxito en la Europa de su tiempo. A la mayor parte las representó de medio

cuerpo o en tres cuartos, como ya había hecho Caravaggio, lo que invitaba al

espectador a una aproximación muy directa a la obra. Con enorme maestría técnica y

gran sensibilidad, el artista recrea a estas mujeres del pasado de un modo ajeno a la

experiencia sensorial directa. Reni elabora un lenguaje sugestivo y único con los

juegos de los paños, que envuelven el cuerpo sin apenas marcar su anatomía —al

contrario de lo que había sido preceptivo en el manierismo— y contrastan con la

blancura y tersura de la piel. Las intensas expresiones de los rostros toman como

punto de partida las cabezas de algunas estatuas clásicas que estudió en Roma,

mientras que las ricas telas probablemente aluden a los tejidos de Bolonia, que era

por entonces un gran centro de producción sedero. Con todo ello, una enigmática, fría

y cautivadora sensualidad se desprende de estas pinturas, repetidas en numerosas

ocasiones por el mismo Reni con ligeras variantes para atender a la alta demanda del

mercado.

XI. Dinero, materia y espíritu: los últimos años y el non finito

En los últimos años de su vida, el arte de Reni experimentó un cambio tan radical que

hasta sus más fervientes admiradores tuvieron dificultades para entenderlo. Desde

una marcada búsqueda del esencialismo en el lenguaje pictórico, sus formas se

deshicieron, casi desapareciendo el dibujo y difuminándose los contornos. Al mismo

tiempo, su brillante y variado colorido se apagó y redujo drásticamente, adaptándose

a un concepto cercano a la grisalla. Buena parte de aquel proceso de simplificación

estuvo relacionado con el hecho de dejar conscientemente numerosas obras

inacabadas, bien por falta de tiempo o energía, bien por la intención de mantenerlas

en ese estado en su taller hasta encontrar un potencial comprador para el que

concluirlas. Surgió así el «non finito» de Guido Reni, una etapa en la que el cansancio

propio de la vejez se mezclaba con el agravio de los problemas económicos derivados

de su ludopatía, que le hacían producir rápidamente para poder así afrontar sus

deudas de juego. Pero más allá de ser consecuencia de su necesidad, estas obras

traducen una búsqueda autocomplaciente de la belleza de lo inacabado, dando cierta

idea de espiritualización del arte que coincide con el propio fin del creador. Reni

fallecería en Bolonia el 18 de agosto de 1642, siendo despedido con gran y sincera

emoción por sus conciudadanos.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 9

Despliegue: 9

Comisariado: 9

Catálogo: 9

Documentación a los medios: 9

Programa de mano: n/h

Museo del Prado

Salas A y B del edificio Jerónimos

Guido Reni

Del 28 de marzo al 9 de julio de 2023

Comisariada por David García Cueto, Jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1800.

Patrocinada por la Fundación BBVA

Con la colaboración del Städel Museum

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

–El Prado ha invitado a los especialistas en este autor y a los jóvenes investigadores de su figura a presentar las

novedades y descubrimientos que hayan logrado últimamente sobre el gran maestro boloñés en un encuentro científico previsto para los días 15 y 16 de junio de 2023.

–CICLO DE CONFERENCIAS

3 de mayo – David García Cueto, MNP

Guido Reni y su obra en la España del Siglo de Oro

10 de mayo – Fernando Loffredo, Stony Brook University

Guido Reni y la escultura de su tiempo

17 de mayo – Rafael Japón, Universidad Autónoma de Madrid

El Guido Reni español: la recepción de la pintura italiana en el estilo de

Bartolomé Esteban Murillo

24 de mayo – Gloria Antoni, Beca BE-MNP

«A hombros de gigantes»: Guido Reni y el arte del siglo XVI

31 de mayo – Gonzalo Redín Michaus, Universidad de Alcalá

Enmendando el natural: Guido Reni y Caravaggio

–MEDIACIÓN

-Conversaciones. un espacio de encuentro y conversación del

comisario o comisaria de las exposiciones temporales o de los itinerarios en colección

permanente con nuestros públicos.

-Salón efímero a media tarde

-(EX)Poner el cuerpo recorre las colecciones del Museo del Prado para abrir

conversación sobre los cuerpos femeninos, su representación y los debates sociales,

religiosos, éticos e incluso políticos suscitados por él a lo largo de la historia.

-Anatomía de una ficción, sobre la construcción social de los cuerpos y su evolución, visitando la sección «el poder de los santos y la hermosa vejez» para dialogar en torno

al edadismo y su evolución histórica, poniendo de relieve la perspectiva del artista,

invitando a la reflexión sobre las vivencias propias y haciéndola dialogar con otras

perspectivas contemporáneas como la investigación la Imagen Corporal de los

Ancianos, de la enfermera geriátrica y doctora en Psicología, Carmen María Sarabia,

la charla Tedx de Ashton Applewhite, Let’s End Ageism, las intervenciones de la

artista contemporánea Orlan o la evolución de la publicidad en esta línea.

–Claves. En esta actividad —que se desarrolla en la sala de Conferencias del Museo— se

explican los detalles y las cuestiones más relevantes de las exposiciones temporales.

Jueves a las 11.00 y 17.00 h.

A partir del 6 de abril en la Sala de Conferencias

Actividad gratuita para los visitantes con entrada al Museo

DOCENTES Y ESCOLARES

–Deslizar 2023. Cuerpo espacio y acción, una red de trabajo

e investigación sobre innovación educativa en torno y a través del arte con equipos

multidisciplinares formados por docentes y alumnado de seis centros públicos de la

Comunidad de Madrid, artistas, investigadores y educadoras de museos.

— Familias: Cápsulas de conexión. Cuerpo y movimiento

–Jóvenes: Detonantes. Visitas de inspiración

ACCIÓN CULTURAL

–La Ribot Ensemble

9 de julio de 2023

La Ribot es coreógrafa, bailarina y artista. Su obra, que apareció a la salida de la

transición democrática en España en los años 80, cambió profundamente el campo de

la danza contemporánea. Desafía los marcos y formatos del escenario y del museo,

tomando prestado libremente de los vocabularios del teatro, artes visuales, actuación,

cine y video para operar un desplazamiento conceptual de la coreografía.

–Concierto Angélico para Guido Reni

Conciertos Dramatizados Grupo Nereydas

19 y 20 de mayo

Dir. Javier Ulises Illán

Con la participación de Martín Llade

–Concierto angélico: Guido Reni y la belleza de lo divino

Con músicas de Andrea Falconeri, Adriano Banchieri, Claudio Monteverdi, Michael

Maier y Adriano Banchieri, entre otros . Con imágenes de Guido Reni.

19 de mayo 19.00h PÚBLICO GENERAL /20 de mayo 12.00h PÚBLICO FAMILIAR.