Los cinco mejores locales de Madrid para celebrar eventos

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, los planes se multiplican. Celebraciones de todo tipo, profesionales y lúdicas se agendan cada semana y sin embargo, aunque hay ganas y tiempo, no es fácil dar con el local perfecto para la ocasión.

Periodista Digital muestra una selección de los espacios que se pueden alquilar para cada ocasión, y que ofrecen una gran versatilidad para la celebración de todo tipo de fiestas, homenajes y reuniones, si estás en la capital. Son locales distintos en tamaños, posibilidades, horarios y zonas, que se ajustan a las difrentes necesidades.

Espacio Intacto

Es un nuevo espacio situado cerca de Plaza de Castilla, uno de los centros neurálgicos y mejor comunicados de la ciudad, y con precio asequible. Está habilitado para diferentes usos: eventos, cursos y talleres de distintas disciplinas artísticas, grabaciones de escenas y selftape, casting, sesiones de fotografía, representaciones teatrales, etc. Además de un local de alquiler, es espacio es un club en el que entre otras disciplinas se imparten clases actorales.

Está distribuido en dos salas, la Sala Intacto, de 185 metros cuadrados y la Sala Creativa de 75 m2. Cuenta con una equipación que ofrece infinitas posibilidades como Sistema de sonido, Estudio de fotografía/casting, vestuarios, sistrema de iluminación inteligente, proyector, cocina/office que admite la posibilidad de tener catering o traer uno propio.

Es un local prácticamente a estrenar, sin límite de horarios y que no exige un número mínimo de horas de alquiler. En él se pueden celebrar todo tipo de eventos festivos, reuniones, coffebreaks, teambuildings o shooting fotos con gran comodidad.

Espacio Recreativo

Si estás interesado en organizar un evento el sur de Madrid, este local de 140 metros cuadrados se encuentra en la localidad de Pinto.

Tiene un precio asequible pero un aforo limitado a 70 personas y una reserva mínima de 4 horas. La sala dispone de juegos de mesa, billar, futbolín, amplia zona de estar… Está equipada con wifi, televisión y PlayStation y cocina, y permite llevar cattering. Si el evento es festivo, cuenta con 45 minutos de jump, colchonetas, para los asistentes.

Situado en La Granja, Alcobendas, cuenta con un espacio de 82 metros cuadrados, apto para 30 personas. Se trata de un espacio multifuncional perfecto para realizar showcoocking, Cenas, talleres de cocina, catas,, reuniones de empresa

Dispone de terraza y espacio interior con cocina y mesas y un cuarto de baño. En la terraza Ofrecemos servicio de chef y catering en caso de desearlo.

Mr Fox Estudio

Es un estudio diáfano Industrial situado cerca del barrio de Prosperidad. El local de 400 metros cuadrados, dividido en varias zonas: entreplanta, cocina, y la sala diáfana de 200 m2. Su aforo se limita a 120 personas y tiene que ser alquilado un mínimo de 8 horas. Cuenta con su propio catering y la hora tope de cierre son las 23.00 de la noche. Su precio es algo más elevado que la media.

Es un espacio perfectamente habilitado para sesiones de fotografía o rodajes ya que dispone de plató, camerino y zona independiente de maquillaje. No está preparado para la celebración de conciertos porque no está completamente insonorizado y no puede superar los decibelios establecidos.

Estudio Luminoso para produccioes en Moncloa- Aravaca

El espacio de 150 metros cuadrados, tiene capacidad para 100 personas. Este es un estudio fotográfico y espacio para eventos eventos, formación, cursos, talleres, reportajes editoriales, rodajes…

Ponemos a tu disposición todo tipo de servicios de producción: maquillaje, peluquería, estilismo, catering, casting, decorados así como todo lo que necesites para tu evento.

Cuenta con 3 salas multiusos de hasta 175m2, independientes, que se pueden alquilar por horas o por días para llevar a cabo talleres, cursos, reuniones, presentaciones y exposiciones. Tiene servicio de catering propio, mobiliario, equipo audiovisual, fotos, video y sonido.

Terraza con Vistas

Situado en la zona de Madrid Río, es un local de 100 metros cuadrados con capacidad para cien personas, situado en el ático de una comunidad de vecinos y se puede alquilar durante un mínimo de 4 horas y su precio aumenta el fin de semana.

Los inconvenientes son que está limitado al buen tiempo y a un horario hasta las 18:00 de la tarde entre semana y hasta las 20:00 sábados y domingos. No es apto para celebraciones festivas y piden un depósito económico.

Es un espacio con bonitas vistas. que permite reuniones afterworks, charlas de team building o clases de yoga. Cuenta con focos, televisión y proyector.Ofrece diferentes tipos de catering.