Un paseo con Calderón de la Barca por el Museo del Prado

Deambular por la mítica primera planta del edificio Villanueva buscando las conexiones de los cuadros de Velázquez y cía con escogidos versos calderonianos no es cualquier cosa. Un nuevo itinerario nos invita a contemplar la pintura barroca de la colección permanente desde la sutilidad conceptual y estética del más profundo de nuestros literatos del siglo de oro.

Luis Homar, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico se fue un día a visitar a Miguel Fallomir, director del Museo, para pedirle ayuda en el propósito de poner a nuestros escritores del siglo XVII a la altura en popularidad que sus contemporáneos pintores gozan en el Prado. Así nació esta idea comisariada por Xavier Albertí y Albert Arribas; sin alterar en nada la disposición de la planta primera del edificio Villanueva -la más noble, diríamos, en la que el visitante se extasía de llegada-, marcar una senda con tres tipos de señales: citas calderonianas que en lo alto de los muros como si fueran pasquines clavados, pretenden dialogar con los cuadros de la sala; breves comentarios a 23 cuadros concretos, relacionándolos con sus obras teatrales; y finalmente, algunos textos del autor en relación a la pintura.

Y como complemento se ofrece en la sala de conferencias del edificio Jerónimos una proyección audiovisual de media hora de duración con seis actores y actrices recitando textos de Calderón junto a otros tantos cuadros con similitudes temáticas e incluso influencias pictóricas. Con una duración de treinta minutos y horario de 12.30, 13.30 y 16.00h., Beatriz Argüello interpreta a Medea en ‘Los tres mayores prodigios’ junto al cuadro ‘Judit en el banquete de Holofernes’ de Rembrandt; Rafa Castejón interpreta a Ludovico en ‘El purgatorio de san Patricio’ junto a ‘El jardín de las delicias’ del Bosco; Lluís Homar interpreta a Fernando en ‘El príncipe constante’ junto al ‘San Antonio Abad y san Pablo, primer ermitaño’ de Velázquez; Natalia Huarte interpreta a Semíramis en ‘La hija del aire’ junto a ‘Combate de mujeres’ de Ribera; Arturo Querejeta interpreta a Aristóbolo en ‘El mayor monstruo del mundo’ junto a ‘El rapto de Helena’ de Tintoretto; e Isabel Rodes interpreta a Circe en ‘El mayor encanto, amor’ junto al ‘Rapto de Europa’ de Rubens.

Los itinerarios del Museo del Prado se conciben como una invitación a contemplarlo de manera distinta a la habitual. Para ello se recaba la colaboración de profesionales ajenos a la institución y a las disciplinas que en ella tienen acomodo habitualmente. El objetivo es procurar al visitante una mirada distinta, inusual pero rigurosa. Así sucede esta vez con “Calderón y la pintura”, el itinerario que recorre 17 salas de la primera planta del edificio Villanueva en las que se exponen obras maestras del Barroco como Las Meninas de Velázquez, Aquiles descubierto por Ulises y Diómedes de Rubens, Hércules lucha contra la hidra de Lerna de Zurbarán, Isaac y Jacob de Ribera o San Jerónimo de Francisco de Herrera ‘el Viejo’.

El itinerario parece uno de esos senderos de montaña difíciles de seguir, tortuosos a veces, que se difuminan a trozos y que parecen ramificarse ante el caminante. La señalización, queriendo ser sutil, es insuficiente, sobre todo entre el gentío de visitantes en las horas de mayor afluencia. Pero eso también tiene su lado bueno, que cada cual termine con el itinerario que las musas literarias y pictóricas tengan a bien concederle.

Los comisarios dicen haber seleccionado ‘unos materiales textuales donde es fácilmente reconocible la técnica de escritura calderoniana de pintar con palabras’. Veamos el conjunto de señalizaciones, a alguno le merecerá la pena. Y los demás pueden saltárselo para llegar a las indicaciones finales.

TEXTOS GENERALES

El dramaturgo Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), que también

ejerció como escenógrafo, fue un gran amante del arte, y en particular del

arte de Velázquez. Además de cultivar ese gusto como coleccionista, al final

de su carrera teorizó sobre esa forma de expresión artística en un pleito por

impuestos entre el procurador general de Madrid y los pintores de la ciudad,

quienes pidieron que Calderón declarara como testigo en su favor por la

inclinación que el escritor siempre había tenido hacia la creación pictórica.

Además, en su teatro abundan las reflexiones sobre nuestro modo de

aprehender la realidad y “cifrarla” en cambiantes discursos mitológicos,

filosóficos, teológicos, artísticos o científicos.

Pocos autores supieron imbricar tan íntimamente belleza y pensamiento como

Calderón. Tras sus conflictos dramáticos suele subyacer el problema de la

percepción y la comunicación, e incluso varias de sus obras muestran a

pintores en acción, como El pintor de su deshonra o Darlo todo y no dar nada,

que retrata la relación de Felipe IV con Velázquez a través de los personajes

de Alejandro Magno y el gran pintor Apeles.

En el siglo XVI, los numerosos hallazgos sobre el funcionamiento del cuerpo

humano y su relación “sensible” con el mundo aceleraron una revolución filosófica y

sociológica que situaría la sensibilidad en el centro de muchas jerarquías de nuevo

cuño. El conocimiento empírico se hizo cada vez más metódico, lo que llevó a

cuestionar las viejas autoridades.

En ese mismo sentido, el teatro de Calderón no cesa de recordarnos que la

traducción fue un fenómeno cultural de enorme relevancia para su época, no solo

porque contribuyó a revisar los postulados clásicos al releer críticamente las fuentes,

sino porque además evidenció la influencia que los procesos interpretativos ejercen

sobre la realidad. En cierto modo, las fábulas mitológicas, los dogmas religiosos, las

técnicas artesanales o los usos pictóricos, así como la captación de los estímulos a

través de los sentidos y el sistema nervioso, traducen lo real desde las limitaciones

humanas. Y tener consciencia de ello aboca al individuo a replantearse su identidad

y su encaje en el universo.

Si el teatro de Calderón ha ejercido un fuerte influjo sobre grandes artistas

posteriores, en buena parte es debido al protagonismo que este autor otorga a la

reflexión sobre el conocimiento y sus deficiencias insalvables. Aunque las obras

calderonianas a veces tengan una carga dogmática o propagandística, siempre hay

en ellas una crítica a las convenciones y al lenguaje, lo cual anticipa sutilmente los

profundos cambios que harían tambalear aquellos regímenes que el dramaturgo

dice reivindicar.

En cierto modo -por citar tres casos bien conocidos-, lo mismo sucedía con el

creciente protagonismo de la luz en la obra de Caravaggio, la corporalidad en la de

Rubens o la pincelada en la de Velázquez. Mientras que estos pintores se erigieron

en cómplices necesarios de su presente político y religioso, el trabajo formal que

proponían cuestionaba las doctrinas de su época y anunciaba rupturas posteriores.

Los peajes de la identidad

En el teatro de Calderón de la Barca, el mundo es entendido como la proyección

de una realidad más amplia; de manera que la vida consiste en un teatralizar

perpetuo. Ese enfoque pone de manifiesto la enorme influencia que los

creadores pueden ejercer sobre los imaginarios colectivos. Para acceder a la

realidad, nuestra inteligencia debe pagar el peaje de los sentidos y las formas de

representación. Para construir la memoria colectiva, la mediación artística

resulta inevitable.

En el Barroco, el hecho de saberse seres corporales caracterizados por su

caducidad no invalidó la conciencia metafísica, pero los acelerados cambios

que trajo consigo la nueva comprensión del cuerpo acabaron por

problematizar la dimensión simbólica de lo humano. Como muestran las

obras calderonianas, la época reflexionó ampliamente sobre la felicidad y el

modo de trascender los límites temporales, en un contexto en el que se estaban

replanteando los mecanismos de “validación” simbólica de la existencia.

La eclosión del pensamiento contemporáneo

Para reconocer la complejidad intelectual que palpita en las obras de

Calderón, deberíamos entender también que la Reforma y la

Contrarreforma no fueron fenómenos homogéneos ni exactamente

antagónicos. De hecho, el sincretismo con la cultura clásica y el

redescubrimiento del cristianismo primitivo dinamizaron los discursos

teológicos a lo largo de toda Europa, creando unas bases comunes para

desarrollar el pensamiento científico contemporáneo.

La cosmovisión occidental estaba cambiando tras el desembarco europeo en

América. Así, algunos de los centros que habían sustentado las antiguas

jerarquías fueron desplazados, ya cambio se revitalizaron otros ámbitos

hasta entonces periféricos, que ganaron legitimidad para negociar sus

intereses. A la par que la navegación daba acceso a “nuevas” realidades, las

técnicas modernas se lanzaron a “descubrir” los cuerpos humanos, celestes y

terrestres, lo cual impulsó un creciente materialismo que acabaría

destronando los viejos idealismos.

CITAS

Sala 7

el que llega a dudar

cerca está de no creer

(El cubo de la Almudena)

Sala 7A

¿Y heme de dejar morir

por solo bien parecer?

(El médico de su honra)

Sala 8

¡Oh, humana

naturaleza, qué bien

cuando te humillas te ensalzas!

(El indulto general)

Sala 8A

Más noble es y más perfecto

el objeto de una hormiga,

por viviente, que el objeto

de un astro, que solo es

insensible lucimiento

(Loa para El laberinto del mundo)

Sala 9

Mienten, mienten

las leyes, porque no alcanza

los misterios al efecto

quien no previene la causa

(La devoción de la Cruz)

Sueñe o no, me basta

ser hijo de mis delirios

para emprender cosas altas

(Andrómeda y Perseo)

Sala 9A

la violencia sobra

donde la costumbre falta

(Amar después de la muerte)

Sala 10

los colores

ya son retóricas frases

(La fiera, el rayo y la piedra)

Sala 10A

Si no hubiera un cronista

que huyera de las batallas,

no hubiera cómo saberlas,

no habiendo cómo contarlas.

(La aurora en Copacabana)

Sala 11

el ser dueño de mi vida

no es ser de mi fama dueño

(Fineza contra fineza)

Sala 12

no hay miradas sin antojos,

dichas ni desdichas.

No hay más fortuna que Dios;

dicha no comunicada

no es dicha.

(Ni amor se libra de amor)

Sala 14

¿Aún no habemos acabado

con las pasadas ideas?

(Apolo y Climene)

Sala 15

no es posible que un rey

viva sin tener un polo

con quien partir el poder

(Saber del mal y del bien)

Sala 26

música y pintura

parecen mejor de lejos

(Los cabellos de Absalón)

Sala 27

Campos, montes, cielo y vientos,

todos hacen sentimientos.

(Judas Macabeo)

Sala 28

no hay humano sentido

que ser mentira o verdad

pueda afirmar

(En la vida todo es verdad y todo mentira)

OBRAS COMENTADAS

Sala 7

Nicolás Tournier

La negación de san Pedro

Para Calderón, el riesgo es una característica intrínseca de la vida, de modo que

todas las jerarquías humanas se hallan siempre en peligro de derrumbarse por su

dimensión temporal. Así como sucede con la figura de san Pedro -el primer

representante de la comunidad cristiana, que por miedo negó tres veces a Jesús-, el

teatro religioso de Calderón plantea con frecuencia el difícil encaje entre una

revolucionaria voluntad de sacrificio y los afanes de conservar una herencia

institucionalizada.

Sala 7A

Francisco de Herrera el Viejo

San Jerónimo

Intelectuales como Erasmo de Róterdam habían promovido la crítica filológica de la

Biblia, así como nuevas traducciones, hasta que en los territorios católicos se decretó

que la Vulgata -la versión latina hecha por san Jerónimo de las Escrituras- fuese el

texto oficial para la Iglesia. A menudo los personajes calderonianos analizan la

etimología de ciertas palabras para dilucidar el significado de destacados conceptos;

un reconocimiento implícito del impacto que tienen los matices lingüísticos en

nuestra mirada sobre el mundo y sus autoridades.

Sala 8

José de Ribera

San Jerónimo penitente

En La vida es sueño, el príncipe Segismundo es un hombre semisalvaje que desde su

nacimiento ha vivido encerrado en la oscuridad de un palacio semejante a una

agreste cueva. Encarnación del ser humano universal que se considera condenado

por el mero hecho de haber nacido, el personaje plantea la innegociable capacidad

humana de decidir libremente como forma de trascender los impedimentos

existenciales.

Sala 8A

Andrés Deleito

Vanitas

El teatro de Calderón nos recuerda una y otra vez la vanidad de cualquier existencia,

advirtiéndonos sobre los peligros de las recompensas que pueden adornar la vida de

una forma solo temporal. Sin embargo, detrás de tales discursos en apariencia

pesimistas hay invitaciones a buscar la felicidad a través de aquello que dependa por

completo de cada individuo. Tal y como afirma el calderoniano Tetrarca de

Jerusalén en El mayor monstruo del mundo: «Mayor felicidad nadie en el mundo

ha tenido que ser, a pesar del hado, el juez de su vida él mismo».

Sala 9

José de Ribera

El sueño de Jacob

Ante la expansión del materialismo que empezaba a impregnar todos los ámbitos de

la cultura europea, los estados alterados de la conciencia -como los sueños o los

delirios- cobraron una gran relevancia. No solo se cuestionó cualquier presunta

percepción objetiva de la realidad, sino que también se reivindicó el valor

estructural que lo imaginario y lo simbólico tienen para con la vida humana. Y es

que, como nos recuerda un bellísimo auto sacramental calderoniano sobre el

primogénito de Jacob y Raquel, Sueños hay que verdad son.

José de Ribera

Isaac y Jacob

En la comedia En la vida todo es verdad y todo mentira, Heraclio asevera que «no

hay humano sentido que ser mentira o verdad pueda afirmar», una idea que

atraviesa todo el teatro calderoniano. Incluso hay varias obras alegóricas del

dramaturgo donde los cinco sentidos aparecen cual personajes compi- tiendo entre

sí en su precario afán de dar cuenta del mundo. En el fondo, su presencia siempre

remite al problema de la libertad, estrechamente vinculado con las condiciones en

que cada persona toma sus decisiones.

Sala 9A

Diego Velázquez

Las lanzas o La rendición de Breda

Una década antes de que Velázquez pintara Las lanzas, Calderón había compuesto

El sitio de Breda, cuya escena final teatraliza justo el instante en que el genovés

Ambrosio Spínola, jefe de las tropas españolas, recibe las llaves de la ciudad

holandesa por parte del gobernador Justino de Nassau. Pese a su función

propagandística, ambas obras matizan el triunfalismo bélico ofreciendo un crudo

retrato de la guerra y elogiando las habilidades diplomáticas. La ciudad sería

reconquistada por las Provincias Unidas del Norte poco después de que Velázquez

finalizara el cuadro.

Francisco de Zurbarán

Hércules lucha contra la hidra de Lerna

Tras matar al león de Nemea para despellejarlo, el segundo trabajo que Hércules

tuvo que superar según el Pseudo-Apolodoro fue vencer a la hidra de Lerna. En el

óleo de Zurbarán, tras haber luchado desnudo contra el león, este mítico fundador

de España se ha tapado los genitales con la piel del animal -reconocible por sus

pezuñas -, en una imagen semejante a la que ofrecen diversos personajes

«primitivos» de Calderón, asimismo cubiertos de toscas pieles. De algún modo, el

imaginario mitológico se confunde así con la prehistoria de la humanidad vista

desde una óptica moderna.

Sala 10

Diego Velázquez

Los borrachos o El triunfo de Baco

El humanismo renacentista llevó a muchos pensadores a revisitar las principales

proclamas del cristianismo primitivo, que tendía a menospreciar la riqueza y por

ende a celebrar la dignidad en la pobreza, un concepto muy grato a Calderón. Así, en

su comedia A secreto agravio, secreta venganza, Don Lope observa que «al cuerpo

le viste el oro, pero al alma la nobleza». Esta concepción de lo noble, más ligada al

espíritu que a la sangre, recuerda también el elogio de los pintores que el

dramaturgo hizo en Madrid el 8 de julio de 1677, con su Deposición en favor de los

profesores de la pintura.

Sala 10A

Francisco de Zurbarán

Cristo crucificado con un pintor

Calderón reflexionó sobre la relación entre la pin- tura y la divinidad en algunos

textos. Según su Deposición en favor de los profesores de la pintura, el dramaturgo

opinaba que la pintura era un «remedo de las obras de Dios, pues Dios, en cierto

modo pintor, se retrató en sus mayores obras». En el auto sacramental El pintor de

su deshonra, llegó a proponer una reescritura pictórica del Génesis y de las prime-

ras frases del Evangelio según Juan: «En el principio era el Lienzo en su

imprimación tan bronco, que solamente una sombra le manchaba los contornos».

Sala 11

Diego Velázquez

La fragua de Vulcano

Pedro Calderón de la Barca fue uno de los mayores pensadores españoles de la

historia, y así lo reconocieron autores como Goethe o Schopenhauer. Su predilección

por el arte escénico para expresar sus reflexiones no debería desmerecer la

profundidad de estas, sino todo lo contrario: debería invitarnos a valorar mejor el

calado del instante teatral en su significativa fugacidad. Algo similar sucede con el

dramatismo de cuadros como La fragua de Vulcano, donde la comprensión pasa

por la expresividad de los cuerpos, con sus tensiones y su presencia dinámica.

Sala 12

Diego Velázquez

Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, a caballo

El universo de Calderón, gran admirador de Platón, está muy impregnado del

imaginario alegórico del filósofo ateniense. Uno de los símbolos más explícitos y

recurrentes del teatro calderoniano son los caballos, que a menudo aparecen

desbocados. Siguiendo a Platón, estos animales acostumbran a representar el brioso

pensamiento humano, que cada individuo debe conseguir amaestrar para alcanzar

sus metas o enfrentarse a los oscuros abismos de su existencia.

Diego Velázquez

Las meninas

Calderón organizó muchas puestas en escena de sus obras y redactó varias

«memorias de apariencias» con descripciones de decorados que solían utilizar

bastidores, estructuras de madera con una tela tensa. En el teatro cortesano, los

bastidores se ubicaban a uno y otro lado del escenario, desde la boca del proscenio

hasta el foro. Así, la llamativa presencia del bastidor de un cuadro en Las meninas

parece recordar la llamada de El gran teatro del mundo: «Y pues que ya tengo todo

el aparato junto, ¡venid, mortales, venid a adornaros cada uno para que representéis

en el teatro del mundo!».

Diego Velázquez

Felipe IV anciano

Calderón elogió el arte de la pintura porque «trascendiendo sus relieves de lo visible

a no visible, no contenta con sacar parecida la exterior superficie de todo el

Universo, elevó sus diseños a la interior pasión del ánimo; pues en la posición de las

facciones del hombre -racional mundo pequeño- llegó su destreza aun a copiarle el

alma». Palabras que parecen reivindicar la profundidad «psicológica» de pintores

como Velázquez, capaz de condensar en los rostros un complejo cúmulo de calladas

emociones.

Sala 14

Diego Velázquez

San Antonio Abad y san Pablo, primer ermitaño

En un cuarto y quinto plano de su cuadro San Antonio Abad y san Pablo, primer

ermitaño, confundidos entre el paisaje, Velázquez introdujo dos seres mitológicos

grecolatinos: un sátiro y un centauro. Este sincretismo de distintos imaginarios

culturales es habitual en el teatro calderoniano, que a menudo reconoce el fondo

común entre el pensamiento pagano y el judeocristiano. Así, en El nuevo hospicio de

pobres, el Hebraísmo pregunta al Ateísmo: «¿Cómo pudo aquella prima materia, a

quien los profetas llaman «nada» y «caos» los poetas, disponerse por sí sola?».

Sala 15

Diego Velázquez

Pablo de Valladolid

A pesar de la importancia que Calderón de la Barca concede a la escenografía y a la

música, sobre todo en sus autos sacramentales representados al aire libre y en sus

comedias mitológicas destinadas al palacio del Buen Retiro, la esencia del teatro

calderoniano sigue siendo la palabra dramática encarnada en el cuerpo de un grupo

de actores y actrices. Tal como parece sugerir Velázquez al retratar a un histrión sin

otra referencia espacial que la sombra de su cuerpo y el aire que le rodea, el gesto y

la palabra son suficientes para dar fe de la verdad teatral.

Sala 15A

Diego Velázquez

Marte

Tanto Velázquez como Calderón fueron artistas de la corte. A pesar del valor

propagandístico que tenían sus obras al servicio de la monarquía, ambos dejaron

entrever los claroscuros del poder terreno, a menudo desde una lucidez sutilmente

crítica con los discursos oficiales. Muestra de ello podría ser, según un tópico

interpretativo de largo recorrido, que Velázquez opte por retratar al dios de la guerra

como un ambivalente soldado desganado que parece dar cuenta del cansancio

provocado por las contiendas político-religiosas que asolaron Europa durante

décadas.

Sala 26

Veronés

La disputa con los doctores en el Templo

Un tema recurrente en el teatro calderoniano es la primacía de la «Ley de Gracia»

sobre la «Ley escrita», asunto de suma relevancia para una época en la que varios

politólogos como Maquiavelo y Hobbes proponían institucionalizar la desconfianza

radical hacia el prójimo. Para Calderón, la vida arcaica se había regido por una «Ley

natural» hasta que se quebró la armonía y fue necesario redactar normas y

prohibiciones. Pero el ejemplo del sacrificio cristológico ofrecía una alternativa a los

marcos legislativos desde el ejercicio de una ética individual basada en el amor.

Sala 27

Tiziano

Sísifo

En la calderoniana comedia Los cabellos de Absalón, el gracioso Jonadab exclama

que «música y pintura parecen mejor de lejos». Es probable que el comentario haga

referencia a la pincelada suelta que caracteriza las obras de madurez de Tiziano, con

gran influencia sobre Rubens y Velázquez. En monólogos de bella plasticidad,

Calderón gusta de jugar a «pintar con palabras» paisajes u objetos que se

transforman según la distancia. El dramaturgo explora así el contraste entre materia

y sugestión, soslayando el influjo de la imaginación sobre nuestra observación del

mundo.

Sala 28

Rubens

La Inmaculada Concepción

En 1662 la Inquisición prohibió por heréticas Las órdenes militares de Calderón,

auto sacramental que teatralizaba la doctrina de la Inmaculada Concepción

instituida meses antes por el papa Alejandro VII, tras una larga campaña en su favor

que capitaneó la monarquía española. La obra aprovecha este culto para presentar a

la Virgen como la encarnación de una aristocracia espiritual. Así, en una versión de

1671, a la pregunta del personaje de la Gracia: «¿No miras, no consideras que

Naturaleza y Gracia son aquí una cosa mesma?», la Naturaleza humana propone que

ambas proclamen «la nobleza de María».

Rubens y taller (¿Anton van Dyck?)

Aquiles descubierto por Ulises y Diómedes

En los albores de nuestra modernidad, a la vez que crecían las miradas empíricas

sobre el mundo, se desarrolló una fijación por el carácter esencial- mente «teatral»

de las identidades. Calderón fue uno de los grandes pensadores europeos que

reflexionaron sobre esta inevitable dimensión pública de la existencia, con

frecuencia asociada al disfraz. En su obra El monstruo de los jardines, Aquiles

exclama: «¡Oh, qué bien dicen, Fortuna, que no se consigue mucho si mucho no se

aventura! A los brazos de Deidamia llegué; si es que alguno culpa el disfraz, ame y

verá cuántos él discurre y busca».

Sala 29

Rubens y Jacques Jordaens

Perseo liberando a Andrómeda

A lo largo de su carrera, Calderón escribió muchos autos sacramentales, comedias

alegóricas que se escenificaban en la plaza pública el día del Corpus para celebrar el

misterio de la Eucaristía. En el afán del dramaturgo por mostrar el trasfondo

humanista de sus reflexiones, una decena de esos autos están protagonizados por

personajes mitológicos que representan al verbo encarnado rescatando a la

naturaleza humana tras vencer a la culpa ancestral. Es el caso del auto Andrómeda y

Perseo, donde un cristológico vencedor de Medusa libera a la alegórica princesa del

monstruo pecaminoso al que había sido entregada.

Museo Nacional del Prado

CALDERÓN Y LA PINTURA

Del 9 de mayo al 10 de septiembre de 2023

Itinerario comisariado por Xavier Albertí y Albert Arribas

Diseñadora del itinerario, Anna Alcubierre

-Vídeo en la Sala de conferencias del edificio Jerónimos hasta el 10 de septiembre.

-Itinerario didáctico

15, 22 y 29 de mayo a las 11.00 y 17.00h

-Conversaciones de Calderón

6 de julio a las 12.00 y a las 17.00h.