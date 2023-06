La conexión entre El Greco y Picasso

A este cincuentenario del artista paradigma del siglo XX cada cual se aproxima como puede y quiere. El Museo del Prado lo hace austeramente insinuando la influencia de Doménikos Theotokópoulos en su etapa clave, la denominada del cubismo analítico. Cuatro comparaciones muy bien escoltadas y casi a mayor gloria del griego.

El Museo Nacional del Prado plantea una reflexión sobre la influencia del Greco en Picasso comparando la obra cubista de este con la obra tardía de aquel. Aunque casi todos los autores coinciden en limitar la influencia del Greco casi en exclusiva a la juventud de Picasso, la comisaria Carmen Giménez plantea que fue mucho más profunda y duradera, ya que fue especialmente crucial para el desarrollo del cubismo y, en particular, para la fase del cubismo analítico. Una tesis no descabellada pero tampoco clarividente que da lugar a un despliegue minimalista, de potencia concentrada, comparando cuatro obras de cada uno en pares que buscan similitud y que la encuentran en tono y forma generales. Las escolta un despliegue magnífico de cuatro destacados grecos del la colección permanente (La resurrección de Cristo, Pentecostés., Bautismo de Cristo y La crucifixión), mantiene acceso a una sala colateral con más obra del pintor griego, y se completa con una vitrina con documentos originales que resaltan el particular vínculo vital y artístico del artista con el museo, una relación que comienza como copista y finaliza como director virtual.

Los apóstoles San Simón , San Bartolomé y San Juan Evangelista del Museo del Greco de Toledo (1610-1614) , y su San Pablo (1585) procedente de una colección particular se emparejan con Tocador de mandolina (de la Fundación Beyeler), Acordeonista (Museo Guggenheim), Hombre con clarinete (Thyssen-Bornemisza) y El aficionado (Kunstmuseum Basel), todos ellos del cubismo analítico picassiano de 1911 y 1912. Cuatro siglos los separan y sin duda más de un aspecto los acerca, aunque la comisaria se vanaglorie en exceso: ‘Nunca antes se había imaginado que el Greco aportó el cubismo a Picasso’, diría en la presentación a los medios. En fin, tanto como eso…

En todo caso, el libreto -llamémoslo así más que catálogo al uso- con que El Prado acompaña la propuesta es un complemento valioso en el que la comisaria y Javier Barón, Jefe de Conservación de Pintura del Siglo XIX del museo, explican muy bien sus argumentos. Este último, el año pasado con ocasión de una muestra similar en el museo del griego en Toledo (con dos cuadros de Picasso -‘Mujer con sombrero sentada en un sillón’ y ‘Venus y el amor’- por intercambio con el Kunstmuseum Basel de Suiza), opinaba que El Greco había sido para Picasso una referencia fundamental y permanente, la más sostenida en el tiempo durante la larga vida del pintor malagueño, y relevante en momentos muy importantes de su evolución estilística como pueden ser el periodo azul o el origen del cubismo.

No hizo mención, sin embargo, a que hace un año justo había comisariado en el Kunstmuseum de Basilea una muestra similar aunque más ambiciosa remarcando los paralelismos en las obras de El Greco y Picasso. La tesis de que aquel inspiró el cubismo de este era ya en ella totalmente desarrollada. Carmen Giménez Martín (Casablanca, Marruecos, 1943), forma parte del Patronato del Museo del Prado, es conservadora del Guggenheim de Nueva York desde 1989 y elk año pasado recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

La aproximación El Greco-Picasso tiene sentido, como también lo tienen otras muchas en este año conmemorativo, véase sino la que profundiza en estos días en Nueva York sobre las peores cualidades del malagueño en su relación las mujeres.

Con ‘Picasso, el Greco y el cubismo analítico’ se elevan a seis las exposiciones temporales que se pueden visitar en el Museo del Prado, una cifra nunca alcanzada hasta la fecha: “Guido Reni”, “Herrera ‘el Mozo’ y el Barroco total” y “Emilio Sánchez Perrier (1855-1907). Dibujos” en el edificio Jerónimos, y “Retratos de Sorolla” y “Obras maestras españolas de la Frick Collection” junto al itinerario “Calderón y la pintura” en el edificio Villanueva.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 7

Despliegue: 7

Comisariado: 7

Catálogo: 8

Documentación a los medios: 6

Programa de mano: n/h

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Museo Nacional del Prado

Sala 9B del edificio Villanueva

Picasso, el Greco y el cubismo analítico

Del 12 de junio al 17 de septiembre de 2023

Comisariado de Carmen Giménez

Patrocinada por la Fundación Amigos del Museo del Prado

Con colaboración de la Comunidad de Madrid

Con el apoyo de la Comisión Nacional para la Conmemoración del 50 Aniversario de la muerte de Pablo Picasso

Paseo del Prado s/n

28014 Madrid

913 30 28 00

De lunes a sábado de 10.00 a 20.00 h

Domingos y festivos de 10.00 a 19.00 h

