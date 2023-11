Tennessee Williams en dos piezas y un entremés

Una propuesta interesante con dos tristes incursiones entre gente pobre en los márgenes de la sociedad. Bien puesta en escena y bien interpretada con un intermedio para explicarnos la vida infeliz del autor, un tanto disonante.

El famoso autor de ‘Un tranvía llamado Deseo’ y ‘La gata sobre el tejado de zinc’ hizo también teatro breve y menos conocido, del que ‘La marquesa de Larkspur Lotion’ y ‘Háblame como la lluvia’ son buen ejemplo. La primera es un viaje a una pensión de mala muerte donde una prostituta y un escritor fracasado consumen su vida en el alcohol ante el desprecio de la patrona que solo quiere cobrar. La segunda nos lleva al dormitorio de una pareja muy pobre en la que el marido pierde el cheque del paro en su delirium tremens mientras la mujer no tiene para comer. Son situaciones límite al final de la escala social en las que de repente brilla una última y vana esperanza, un momento de alegría para encaminarse erguidos al final.

Williams nos deja un tanto noqueados por la fuerza de estas dos pequeñas tragedias tratadas con sutileza e ironía, con compasión auténtica. ‘Con el paso del tiempo, a la vez que iba comprendiendo algo de las cosas humanas, apreciaba más y más a Tennessee Williams y muy especialmente a estos personajes indefensos que parecen sacados de la basura por los que siento una especie de hermandad, como si en cierto modo me notara hecha de la misma pasta… Me di cuenta de que se debía a que Tennessee se identifica con ellos, que los mira con el amor con que se tratan las cosas propias, los entiende, le resultan interesantes y le hacen gracia. Que en el último escalón antes del precipicio social en que se mueven los haya adornado con el valor y la chispa de personajes nobles me produce una especie de alegría que espero poder transmitir’, nos dice María Ruiz.

Más que alegría es esa sensación agridulce que produce la vida vista de cerca, ese misterio que en las peores circunstancias aún tiene destellos apacibles. Han querido completar el programa con lo que llaman un entremés, escrito entre la directora y Cristina Medina -la actriz que interpreta a la pobre prostituta de la primera pieza que dice ser marquesa y se droga con desinfectante-, en el que nos habla del autor y de algunos de sus personajes en un intento de acercarnos a su mundo que no terminó de convencernos. Medina está mucho mejor primero, como adicta al larkspur, una loción famosa en su época contra piojos y ladillas, que después como conferenciante, mientras que César Camino y Maripaz Sayago se desdoblan con sobresaliente en papeles sucesivos, llenos de desesperación el escritor fracasado y el marido hundido, llenos de sensibilidad la dueña de la pensión, curtida en el infortunio, y la esposa que relata el sueño de su adiós en voz alta.

Al diseño de espacio escénico de Juan Carlos Savater no se le puede pedir más por menos, una cama, una ventana y dos paredes, pero tan poca cosa Felipe Ramos lo ilumina maravillosa y poéticamente hasta parecer la misma habitación de hotel que Edward Hopper pintara en 1934.

Thomas Lanier Williams III (Misisipi ,1911-Nueva York, 1983), conocido por el apodo de Tennessee por su fuerte acento sureño, ganó dos veces el Premio Pulitzer con las obras citadas al inicio de esta reseña, en 1948 y 1955, y también doblemente el premio de la Crítica Teatral de Nueva York: El zoo de cristal (1945) y La noche de la iguana (1961), además de que su obra de 1952 La rosa tatuada recibiera el Premio Tony. Durante veinticuatro años, diecinueve de sus obras se representaron en Broadway. A pesar de tanto éxito, siempre fue frágil y casi nunca feliz.

The Lady of Larkspur Lotion (1941) y Talk to Me Like Rain and Let Me Listen (1953) se programaron el verano pasado en Caracas a cargo de Flor Colmenares, con un texto en el que el propio Tennessee, a través de una apariencia espectral, narra su vida y obra, y hace referencia a su familia, traumas de infancia, letras, amores, desamores, logros y fracasos. También en Buenos Aires se ha visto este año otro programa dobles de sus piezas cortas ‘Libre’ y ‘Ardo en llamas, gritó el Fénix’. Y en 2014 Lola Botello y compañía representaron seis de estas pequeñas obras en Huelva: 27 vagones de algodón, Auto de fe, La habitación oscura, La marquesa de Larkspur Lotion, Un perfecto análisis hecho por un loro, y El caso de las petunias. La selección ‘Piezas cortas de Tennessee Williams,[traductora Mª Dolores López de Cervera] publicada en El Libro de Bolsillo de Alianza Editorial en 1968 incluye las dos piezas que nos ocupan más estas: ‘Veintisiete vagones de algodón’, ‘Mi último reloj de oro macizo’; ‘Auto-da-fe’, ‘El más extraño idilio’, ‘El largo adiós’, ‘La habitación oscura’, y ‘El caso de las petunias pisoteadas’.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 7

Versiones, 7 y Entremés, 5

Dirección, 8

Escenografía, 8

Interpretación, 9

Producción, 8

Teatro Español / Sala Margarita Xirgu

‘Tennessee. Dos obras cortas y un entremés’

9 Noviembre-17 Diciembre 2023

Dos obras cortas de Tennessee Williams

Entremés de María Ruiz y Cristina Medina

Versión y dirección María Ruiz

Con César Camino, Cristina Medina y Maripaz Sayago

Diseño de espacio escénico Juan Carlos Savater

Diseño de iluminación Felipe Ramos

Diseño de vestuario Chary Caballero

Diseño de sonido Benigno Moreno

Una coproducción de Teatro Español y Producciones Come y calla

Martes a domingo / 19:30h

Duración 75 min.