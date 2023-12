¿Es ‘La francesa Laura’ de Lope de Vega?

Se ha presentado con lógica expectación el estreno mundial de la que pretende ser una obra inédita del insigne dramaturgo. Una aceptable producción de la Fundación Siglo de Oro, bien puesta en escena, dirigida e interpretada. Pero sin despejar del todo nuestras dudas sobre la autoría.

La historia oficial del descubrimiento de que Lope sea el autor de la pieza, es que los investigadores Álvaro Cuéllar (Universidad de Viena) y Germán Vega (Universidad de Valladolid) tras una intensa labor que aunó el empleo de técnicas informáticas avanzadas con la investigación filológica tradicional, han detectado sin ningún género de dudas que un manuscrito anónimo de fines del siglo XVII conservado en la Biblioteca Nacional de España en su fondo de textos dramáticos -el más importante del mundo-, del que se ha ya digitalizado todo lo correspondiente al Siglo de Oro, lo escribió el Fénix de los Ingenios. Y que el grupo ‘Prolope’, formado por unos 150 investigadores especializados en el estudio y edición la obra de Lope de Vega, está de acuerdo. Y que la editorial Gredos ya ha puesto el texto en las librerías firmado y bien firmado poco antes de este estreno.

Se trata de una comedia de enredo un tanto diferente de lo habitual por ambientación y argumento. La trama se desarrolla en Francia donde Laura, hija del duque de Bretaña, está casada muy felizmente con el conde Arnaldo. El delfín, heredero del rey y probablemente el futuro Luis XIII), se encapricha de ella y para cortejarla consigue alejar de la corte al marido encargado de ultimar una alianza por casamiento en Inglaterra. Como ella se resiste a pesar de la traición de un sirviente, el abusón se deja aconsejar que la manera de ganarla puede ser sembrar en ella la mentira de la supuesta infidelidad de Arnaldo para que decida vengarse aceptando sus insinuaciones. Laura decide comprobar si es cierto lo que la cuentan viajando de incógnito a Londres y comprueba que su marido se comporta de forma intachable. Cuando al poco regrese Arnaldo se enterará de este viaje secreto de su esposa y sospechando lo peor -que le traiciona-, decidirá suministrarle un veneno que la mate en tres días. Pero en ese plazo la verdad y el amor se restablecerán entre ambos, aunque sea ya tarde. ¿Morirá ella? Ahí justo les dejamos.

A Lope Félix de Vega Carpio (1532-1635) se le atribuyen unos tres mil sonetos, cinco novelas​, cuatro relatos, nueve epopeyas, tres poemas didácticos y varios centenares de comedias (1070 -1500 según él afirme en ocasiones diversas, 1800 según su amigo Juan Pérez de Montalbán, unas 500 según el estadillo actual), lo que hace de él uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Así que es posible que puedan aparecer obras suyas perdidas. Ya hace ocho años la Fundación estrenó otro inédito suyo -quizás superior al que nos ocupa, quizás más reconocible como lopesco-, ‘Mujeres y criados’ en el Teatro Español con dirección de Rodrigo Arribas y Laurence Boswel (ver nuestra reseña de 2015).

El alto honor de subir a las tablas el hallazgo, ha correspondido a la actriz Marta Poveda en su primera incursión como directora de escena, quien con solo 40 años cumplidos ha recorrido una enorme y notable carrera en el teatro y el cine: ‘Lope, el gran rastreador de los enamoramientos, una vez más nos envuelve en un delirio desatado de celos, pasiones, arrojos y equivocaciones, los versos resuenan de manera prodigiosa, los perfiles de personajes y la narrativa nos lo muestra como uno de los grandes textos suyos’. Suponiéndolo así presenta una puesta en escena original en la que una simple fachada de la típica arquitectura castellana sirve de marco a un movimiento actoral de parodia con coreografía divertida, con un vestuario de Gloria Caballero que transita entre épocas, y con una coordinación musical de Manuela Morales en base a ‘Blue Moon’ y punteos de violín que insinúan más que pretenden.

En cuanto al reparto, forman la compañía estable de la Fundación Siglo de Oro Sheila Niño, Macarena Molina, Martín Puñal, Manuela Morales, José Juan Sevilla y Ángel Ramón Jiménez, a los que suma a Agus Ruiz en el papel del Arnaldo debido a confesadas afinidades. Casi consiguen por completo que entendamos los versos, que suenen naturales, con un tono colectivo muy afortunado. Sheyla y Agus protagonizan la trama con solvencia en esa panoplia de sentimientos -de amorosos a vengativos- que exige la pieza. Ángel Ramón Jiménez se encarga de ese delfín primero tan depravado y finalmente bonachón, y los tres son bien secundados por el resto del reparto desdoblándose en papeles que no podemos detallar porque prosigue la mala costumbre de no facilitarlos al público y la crítica (en una documentación que brilla además por sus imprecisiones y defectos técnicos).

Se cree que Lope escribiría ‘La francesa Laura’ siete años antes de morir, es decir, hacia 1628. La ambientación fuera de España no es inopinada, pues el monstruo de los ingenios tiene más dramas de asuntos extranjeros, como El duque de Viseo (1608-09), Roma abrasada (1598-1600), El gran duque de Moscovia (1606) o La reina Juana de Nápoles (1597-1603). Sobre las eventuales razones que le llevaran a ambientar esta historia en las cortes de las potencias rivales, nada sabemos, aunque Lope no necesitaba razones para escribir. Veamos como encajaría esta francesa laura en sus últimos años de vida: en septiembre de 1627 aparece su ‘Corona trágica. Vida y muerte de la Serenísima Reina de Escocia María Estuardo’, dedicada al papa Urbano VIII. En 1628, enferma. En 1630 fracasan dos de sus comedias y escribe al duque de Sessa que tiene el propósito de abandonar el teatro. En 1631 estrena ‘La noche de San Juan’, escrita en tres días. En 1632 aparece ‘La Dorotea’, quizá su obra maestra, en la que elabora poéticamente sus tormentosos amores juveniles con Elena Osorio. En 1633 aparece su égloga ‘Amarilis’, dedicada a la reina de Francia, en que hace la historia poetizada de su último amor. El 24 de mayo de 1634 acaba ‘Las bizarrías de Belisa’, quizá su última comedia, que termina: ‘Senado ilustre: El poeta, / que ya las musas dejaba, / con deseo de serviros / volvió otra vez a llamarlas / para que no le olvidéis, / y aquí la comedia acaba». No, ‘La francesa Laura’ no resulta chocante inmersa en tan diversas actividad.

La fiabilidad de la autoría lopesca de la pieza superior al 99% nos dicen, dado que los programas de Inteligencia Artificial empleados han permitido ‘reunir muchos textos en un corpus para comparar con ellos la obra a analizar’. Además, un programa llamado Stylo ‘analizó las distancias léxicas con otros títulos, y el resultado nos dio que las cien obras con las que esta tenía más cercanía eran prácticamente todas de Lope’. Los posteriores estudios filológicos, ya de mentes humanas, confirmaron lo que la IA había descubierto, ‘que con La francesa Laura son ya 537 las obras atribuidas a Lope de Vega’.

Cuellar y Vega presentaban así el año pasado su propuesta: ‘La investigación se inició a la vista de los resultados de su procesamiento en las plataformas Transkribus y ETSO, que señalaban la estrecha relación de sus usos léxicos con los de las obras auténticas del Fénix. A estos datos iniciales, significativos también para situarla en la última fase de su larga trayectoria, se han añadido los resultantes de los distintos análisis que la filología ha propuesto a lo largo del tiempo para la averiguación de autorías en el teatro del Siglo de Oro, tan necesitado de estas aclaraciones: bibliografía material, contexto histórico, onomatología, versificación, ortología, intertextualidad. De ninguno de los aspectos examinados se deriva inconveniente serio alguno para no dar por buena la hipótesis de salida y sí fuertes apoyos para elevarla a tesis. Estaríamos, pues, ante una demostración más del importante apoyo que los recursos informáticos pueden prestar a los estudios del teatro aurisecular’.

¿Es por tanto ‘La francesa Laura’ indiscutiblemente de Lope de Vega? Así parece, aunque a nosotros no nos haya sonado tan evidente. Pero la IA está destinada a reescribir mucha historia, incluida la del siglo de oro español. Parece que obras tan famosas como El burlador de Sevilla o La estrella de Sevilla no salieron de la pluma ni de Tirso ni de Lope y que podrían pertenecer al desconocido actor y dramaturgo murciano Andrés de Claramonte (1560-1626). En todo caso, nuestra bienvenida a ‘La francesa Laura’ y al debut de su directora. Otro eslabón en el buen navegar de la Fundación Siglo de Oro.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 9

Texto, 8

Dirección, 8

Escenografía, 7

Interpretación, 7

Producción, 7

Documentación para los medios, 5

Programa de mano, n/h

Teatros del Canal – Sala Verde

‘La francesa Laura’, atribuida a Lope de Vega

Dirección: Marta Poveda

Del 30 de noviembre al 17 de diciembre de 2023

Reparto: Macarena Molina, Martín Puñal, Manuela Morales, José Juan Sevilla, Sheyla Niño, Ángel Ramón Jiménez, Agus Ruiz

Ayudante de dirección: Samu Arribas

Coordinación artística: Julio Hidalgo

Diseño de iluminación: Rodrigo Arribas

Dirección técnica: Diego Baselga

Diseño de vestuario: Gloria Caballero

Coordinación musical: Manuela Morales

Dirección de producción: Axel Jesús Bajana

Prensa y medios: Silvia Espallargas

Diseño gráfico: Daniel Jaén

Distribución: PTC

Guía didáctica: Simon Breden

FUNDACIÓN SIGLO DE ORO

Duración: 1 h y 40 min (sin intermedio).