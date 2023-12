Tan solo el fin del mundo

Así tituló esta pieza en 1990 un joven dramaturgo francés que quiso relatar su drama familiar cuando ya sabía que había contraído la peste de su época, el sida. Fracasado en vida, con el tiempo se convertiría en símbolo de la compasión social que siempre llega tarde. Desprovista del halo heroico de entonces, tres décadas después resulta fría, ajena y un tanto exasperante.

‘Juste la fin du monde’ es una irónica referencia a que, aunque el protagonista va a morirse pronto, no es algo tan grave, al fin y al cabo, no es el fin del mundo, solo el de su pequeño mundo. Jean-Luc Lagarce la escribe poco tiempo después de saber que había contraído el VIH. Por aquel entonces, el virus del sida era señal segura de pronta muerte, apenas unos años de vida. Es probablemente muy biográfica y fabula cómo sería su encuentro con la familia a la que hacía años había dejado atrás en busca de fortuna literaria. Es tan solo el fin de su mundo.

Está inmersa en la corriente contemporánea más profunda del teatro del absurdo, el que indaga en la incomunicación inevitable entre humanos, en las limitaciones del lenguaje para hacernos entender y para intentar comprender, y bebe de Thomas Bernard en la prosa y en su planteamiento recuerda al Anton Chéjov de Tío Vania, y como den ella es el retorno del ausente triunfador en el mundo al paraje rural de su infancia donde su familia ha permanecido entre admiradora y envidiosa de su suerte. Y la comunicación entre los dos mundos será imposible.

Louis ha huido de esa familia durante años. Los ha abandonado. Escapa de allí para construir una vida nueva a espaldas de la familia en la que creció. Y cuando recibe la noticia de su inminente muerte, decide volver como el hijo pródigo para, dice él, comunicar su muerte. Buscando no se sabe muy bien qué: ¿el cierre de un ciclo?, ¿el perdón por su ausencia?, ¿el calor de aquellos a los que ha renunciado pero que le seguirán siendo fieles en estos últimos pasos de su vida?, ¿el reencuentro con ese paraíso perdido que es la infancia? Louis no conseguirá comunicar la noticia, pero les dará la oportunidad a ellos −su madre, sus hermanos y su cuñada− de mostrarle lo que ha significado su ausencia y el dolor que les ha provocado.

Israel Elejalde ha visto en ella la posibilidad de consolidar su trayectoria como director teatral después de sus logros como actor. Y le parece ‘una de las obras más emocionantes y enigmáticas de los últimos cincuenta años. Una obra cumbre de la literatura contemporánea, no solo francesa sino europea, que retrata como pocas la zozobra de vivir y de saber que tarde o temprano nuestras vidas, como las obras de teatro, tienen un fin’. Pero el tiempo no pasa en balde y melodramas familiares de mayor o menor enjundia se han visto tropecientos en los escenarios.

Coto Adánez, la traductora, recuerda que el autor dijo en una entrevista: ‘Me fascina la forma que en la vida, en las conversaciones, la gente -y yo en particular- intenta precisar su pensamiento a través de mil titubeos… más allá de lo razonable’, y en otra: ‘Creo que me dejo llevar mucho por el lenguaje.La palabra, pero la palabra dicha. Las palabras con sus sonidos, sus ritmos. Los novelistas que prefiero son los que se pueden leer en voz alta: Proust, el Thomas Bernhard novelista… En teatro lo que me importa es cómo los actores van a decir… el sonido, el ritmo’. Sí, cierto, ese es el mérito de la pieza, y es también su demérito, pues al mismo tiempo simula una historia que no acierta a contar.

Ambos han acertado en captar que el lenguaje, los soliloquios enormes y los diálogos crispados son la trama de este fallido intento de acercamiento en una comida familiar de un deprimente domingo. Nada o casi nada pasa en escena, solamente una verbosidad logorreica. Pero acertando, nos someten a una tensión mental irresuelta que acaba por asfixiarnos. La pues en escena es aceptable, convencional, secundaria, y no aporta nada a la neblina textual que nunca se desmadeja. La dirección actoral imprime al reparto una forma de comportarse y sobre todo de hablar que agudiza el distanciamiento entre el escenario y los espectadores.

Algo que resulta especialmente buscado en el caso del protagonista con un Eneko Sagardoy en ese Louis estático, inexpresivo, sin una gota de emoción en sus venas. El que más mérito tiene sin duda en este reparto es Raúl Prieto que consigue que su hermano Antoine resulte humano con su visceralismo proverbial, esa ‘brusquedad’ que exige el papel y él borda como siempre. María Pujalte es la madre, siempre ausente, Irene Arcos es la cuñada Catherine, siempre resignada, y Yune Nogueiras es Suzanne, la hermana pequeña, siempre rebelde sin causa.

Y a todos ellos -suponemos que está en el original- se les une un personaje incomprensible, otro Louis mudo que baila y baila a su aire, que no termina de tener sentido, que irrumpe sin que sepamos por qué y termina siendo algo que quieres entender como una metáfora del alma solitaria, de la muerte expectante, de la existencia desperdiciada.

Jean-Luc Lagarce escribió veinticinco obras de teatro, pero en vida no tuvo mucho reconocimiento como autor. ‘Juste la fin du monde’ se monta por primera vez en 1999, cuatro años después de su fallecimiento y ya para 2008 la obra entra en el repertorio de la Comédie Française. Hoy es uno de los autores contemporáneos más representados en Francia, y su obra se ha traducido a más de veinticinco idiomas. Así es el mundo y sus circunstancias.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 7

Texto, 7

Dirección, 7

Escenografía, 6

Interpretación, 7

Producción, 6

Documentación para los medios, 6

Programa de mano, n/h

Naves del Español en Matadero

Nave 11

Tan solo el fin del mundo

De Jean-Luc Lagarce

29 Noviembre 2023 – 7 Enero 2024

Dirección Israel Elejalde

Traducción Coto Adánez

Con

Irene Arcos como Catherine,

Yune Nogueiras como Suzanne,

Raúl Prieto como Antoine,

María Pujalte como Madre,

Eneko Sagardoy como Louis,

y Gilbert Jackson como Louis

Diseño espacio escénico Monica Boromello

Diseño de iluminación Paloma Parra

Diseño de sonido Sandra Vicente

Diseño de vestuario Sandra Espinosa

Composición musical Alberto Torres

Diseño de videoescena Pedro Chamizo

Producción Teatro Kamikaze

Una coproducción de Teatro Español y Teatro Kamikaze

(Pablo Ramos Escola producción ejecutiva, Aitor Tejada y Jordi Buxó (dirección de producción)

Duración del espectáculo 95 minutos

Martes a domingo / 19h

Horario especial Navidad desde el 21 de diciembre / 20h.