Cantata napolitana y puntas neoclásicas con la CND

La Compañía Nacional de Danza despide a su director del último quinquenio en su intento de concitar ballet y danza con un espectáculo pulcro técnicamente en sus dos primeras piezas y vibrante de emoción en la tercera. Un adecuado colofón para preguntarse si el camino emprendido merece la pena o si habría que cambiar el rumbo.

El programa triple está compuesto de Heatscape (2015) -un intento de hacer West Side Story con ballet tradicional a través de la música neoclásica de Bohuslav Martinů-, Le jeune homme et la mort (1946) -una pieza de Roland Petit de 1946 sin demasiado interés- y Cantata (2001), una original y potente creación italiana a partir del folclore popular del sur del país.

La primera pieza -‘calorescape’ sería su título textual que hace alusión a las temperaturas de Miami, donde se estrenó- resulta un muestrario prolijo de ballet neoclásico en torno a una partitura del momento en el que la música clásica se agotaba en repeticiones en espera de los bombazos atonales y dodecafonistas, de Shömberg y Berg. Nada que objetar a l autor de la coreografía, Justin Peck, -que compartió filas en el New York City Ballet con el actual director de la compañía, Joaquín De Luz-, y a la nostalgia del reencuentro, pero su duración y reiteraciones no resultan lo más apropiado para crear afición. Fue ejecutada con la notable técnica que en este terreno ha ido ganando la compañía (aunque hubo algunas imprecisiones), pero llega distante, con unos diseño de escenografía, vestuario e iluminación corrientes, por no decir vulgares, entre los que destaca el telón de fondo de Shepard Fairey, un artista callejero que creó un mandala solar para la ocasión.

La segunda se basa en una orquestación de Otorino Respighi del Pasacalle en do menor de Bach que lo trivializa, y un libreto de Jean Cocteau del que dicen que hace ochenta años por su modernidad, su violencia y su intensidad marcó época, pero que hoy resulta naif, con un joven atormentado al que se aparece una tentadora dama -la Muerte- que entre acercamientos y rechazos le conduce al suicidio ahorcado. Su naturalista puesta en escena da lugar a una sucesión de pas a deux que colaboró a forjar entonces la fama de este coreógrafo.

La tercera es sin duda el plato fuerte de la velada,y un fuerte contraste con lo anterior. Una impactante creación del coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti, quien atraído por los cantos populares meridionales de su país encontró en el grupo folclórico Assurd el filón sobre el que construir una coreografía con personalidad que trasmite el empuje y la alegría de un grupo de jóvenes que se lo pasan muy bien desplegando energía y dinamismo a raudales con la notoria confluencia hispana del colombiano Roberto Zamorano, lo que denomina De Luz ‘una experiencia muy inclusiva para el público’. Justo es darle el mayor mérito de la pieza a esos cantos tan sentidos, tan parecidos sin parecerse al flamenco, tan desgarrados y atávicos acompañados por una mínima pero hipnótica percusión, una voz telúrica en tiempos artificiales a la que Bigonzetti y Zamorano han puesto vida.

Como no se facilitan los nombres de los danzantes y no tenemos el gusto de conocer a todos y cada una, quédese el juicio en un colectivo alto notable. Las anteriores presencias de la CND han sido el programa cuádruple en Las Naves del Español el pasado noviembre de danza contemporánea (ver nuestra reseña), y el ballet clásico La Sylphide en el Teatro de la Zarzuela en diciembre siguiente (ver nuestra reseña). Nos gustaría hacer balance de la etapa de Joaquín de Luz al frente de la CDN, pero no tenemos tiempo ni autoridad para tanto. Ha hecho frente a una dura tarea -compatibilizar ballet clásico con danza contemporánea- y ello ha tenido un coste cuantitativo y un rédito de calidad. Pero ha situado las cosas a un nivel mediano, porque quizás a más en estos momentos el país no puede aspirar.

Aproximación a la propuesta (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Interpretación: 8

Producción: 7

Programa de mano: n/h

Documentación a los medios: 6

TEATROS DEL CANAL – SALA ROJA

Compañía Nacional de Danza

18 – 20 de abril, 2024 – 20:30 h.

21 de abril, 2024 – 18:30 h.

PROGRAMA:

HEATSCAPE / Justin Peck

LE JEUNE HOMME ET LA MORT / Roland Petit

CANTATA / Mauro Bigonzetti

Duración: 1 h. 45’ con descansos

Heatscape

Coreografía: Justin Peck

Música: Bohuslav Martinů (1890-1959). Concierto no 1 para piano y orquesta en re mayor, H. 149.

Diseño de escenografía: Shepard Fairey/ObeyGiant.com

Diseño de vestuario: Reid Barthelme y Harriet Jung (Reid&Jung Design)

Diseño de iluminación: Brandon Stirling Baker

Maestro repositor: Eric Trope

Realización de escenografía y vestuario: Staatsoper Dresden

Duración: 30 minutos

Estreno absoluto el 27 de marzo de 2015 por el Miami City Ballet en el Kravis Center for the

Performing Arts de Florida (EEUU).

Estreno por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro de la Zarzuela, Madrid (España), el 12 de

julio de 2023.

Le Jeune Homme et la Mort

Coreografía: Roland Petit

Música: Johann Sebastian Bach (1685-1750). Passacaglia y fuga en do menor, BWV 582 orquestado

por Ottorino Respighi

Libreto: Jean Cocteau

Puesta en escena: Luigi Bonino

Diseño de escenografía: Georges Wakhevitch

Diseño de vestuario: Christian Berard

Diseño de iluminación: Nananne Porcher

Duración: XX minutos

Estreno absoluto el 25 de junio de 1946 Les Ballets des Champs Élysées en el Théâtre de Champs

Élysées de Paris, (Francia).

Estreno por la Compañía Nacional de Danza en los Teatros del Canal, Madrid (España), el 18 de abril

de 2024.

Cantata

Coreografía: Mauro Bigonzetti

Música: original y tradicional por Assurd (Lorella Monti – Cristina Vetrone), Enza Pagliara and Enza

Alessandra Prestia

Puesta en escena: Roberto Zamorano

Diseño de vestuario: Helena Medeiros

Diseño de iluminación: Carlo Cerri

Duración: XX minutos

Estreno absoluto por el Ballet Gulbenkian en el Teatro Municipal Rivoli, Oporto (Portugal) el 29 de

junio de 2001.

Estreno por la Compañía Nacional de Danza en los Teatros del Canal, Madrid (España), el 18 de abril

de 2024.