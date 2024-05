Realismo social en el paso del XIX al XX, un testimonio conmovedor

'Una desgracia', José Jiménez Aranda 1890 Óleo sobre lienzo, 106 x 150 cm Colección particular

El Prado presenta ‘Arte y transformaciones sociales en España (1885-1910)’, de cuando pintores, fotógrafos y escultores miraron hacia abajo, y quedaron absortos de la miserable existencia de las clases bajas, de los campesinos y de los obreros, de su triste vivir cotidiano y del principio de su rebelión, reprimida a sangre y fuego, que finalmente triunfaría y daría lugar a esta sociedad de consumo donde los emigrantes han ocupado su sitio.

Es una gran exposición que ocupa todas las salas de exposiciones temporales y un testimonio emocionante de ese período, cuando después de una larga época de predominio de la pintura de historia como inspiración principal, será la temática de contenido social la que se imponga: temática provocadora y poco vendible para los salones e instituciones burguesas, temática entre costumbrista y acusadora, pero la diversidad de técnicas y registros creativos en las casi 300 obras -muchas antes no expuestas- muestra la gran variedad de respuestas de los artistas al reto de representar las transformaciones de la sociedad de su tiempo en aspectos hasta entonces apenas tratados como el trabajo industrial y el de la mujer, la educación, la enfermedad, los accidentes laborales, la prostitución, la emigración, la pobreza, la marginación étnica y social, el colonialismo, las huelgas, las protestas obreras, la dura represión contra ellas, sin olvidar una visión de la vida campesina lejos de la apacible anterior, repleta de hambre, sudor y lágrimas.

Aunque el origen de este proyecto expositivo está en la relevancia de las colecciones de pintura social del Prado -arrinconadas durante el siglo XX-, conseguidas gracias a las exposiciones nacionales de bellas artes de la época, además, y gracias a casi un centenar de prestadores públicos y privados, el visitante podrá admirar primeros trabajos de grandes artistas como Picasso, Sorolla o Solana, y obras destacadas de Regoyos, Nonell, Gargallo y otros. Una exposición comisariada desde dentro de la institución que nos dicen ‘brinda al visitante la oportunidad de aproximarse a un fenómeno, el del arte social, relativamente breve en el tiempo, apenas veinticinco años en el quicio de los siglos XIX al XX, pero repleto de alicientes’. Más allá de eso, si el visitante conserva aún alguna sensibilidad, y no digamos si es PAS (persona altamente sensible) quizás no pueda terminar el recorrido sin que se le salten las lágrimas, sin quedar conmocionado por la dureza de unas imágenes tan reales, tan tremendas de aquellos tiempos, de aquellas gentes que son los antepasados de muchos de nosotros, de aquellas vidas que el capitalismo, -es cierto-, espoleado por tanto revolucionario sacrificado en el altar del progreso, supo rescatar para medio siglo después convertirlos en clase media, alienada sí, pero con una vida incomparablemente mejor.

Entre los gobiernos liberales de 1885 y 1910 en España se produjeron transformaciones decisivas para la modernización del país, a semejanza de lo que ocurrió en Europa. Los artistas dejaron de tratar asuntos históricos para abordar la vida del momento, de modo que sus obras se convirtieron en testimonios elocuentes de aquellos cambios. Influidos por la fotografía, los pintores españoles buscaron una objetividad en la representación, adoptando un estilo naturalista, similar al que había triunfado en Francia y en otros países, pero con una identidad especial en algunas obras gracias al estudio y a la reivindicación de Velázquez como referencia de prestigio. Muchas de ellas se presentaron a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, donde una parte importante fue adquirida por el Estado. Por ello, el Museo Nacional del Prado conserva el conjunto más importante de pintura social en España. Veinte entre esos cuadros, la mayoría de grandes dimensiones, constituyen el núcleo de la muestra, la primera que la institución dedica a este tema tan relevante por su presencia en sus colecciones, pero escasamente representado en su exposición permanente y, por ello, insuficientemente conocido.

Junto a la pintura también se incluyen la escultura y las artes gráficas, así como la fotografía y el cine, que tuvieron el papel más destacado en la configuración de la imagen de la época. Los asuntos elegidos para articular las secciones de la exposición abarcan diferentes aspectos de la vida contemporánea, incluidos aquellos que, por su carencia de belleza, su supuesta falta de decoro, su aparente trivialidad o su pretendida ausencia de interés, apenas habían sido considerados antes, y otros que, en cambio, tenían una larga tradición, como el trabajo en el campo y en el mar, la religión y la muerte, pero vistos bajo un prisma nuevo, anti idealista, cargado del mismo negativismo pesimista de la generación literaria del 98. ¿Fue solo cosa nuestra? El director del Prado cree que no, y se basa en los premios conseguidos en París. Pero nos queda la duda.

Finalmente, llegará la crisis del sistema de representación naturalista tras el triunfo de sus autores más destacados, como los hermanos Luis y José Jiménez Aranda, Vicente Cutanda, Joaquín Sorolla, Santiago Rusiñol y Ramon Casas. El periodo de eclosión del primer arte social estuvo comprendido entre las Exposiciones Universales de París de 1889 y 1900, en las que dos pintores españoles, Luis Jiménez Aranda y Joaquín Sorolla, respectivamente, recibieron la medalla de honor. Aunque continuaron cultivándose por otros artistas hasta 1910, las propuestas del naturalismo fueron sustituidas por otras de índole más expresiva. De modo simultáneo declinó la influencia de Velázquez, progresivamente sustituida por la del Greco entre los artistas renovadores, y sensibles además a las transformaciones que se estaban produciendo en Europa. El primer ejemplo importante, y el más temprano, fue Darío de Regoyos y, después de 1900, Francisco Iturrino, Ricardo Baroja, Hermen Anglada-Camarasa, Isidre Nonell, Evaristo Valle, Joaquim Sunyer, Pablo Gargallo, Pablo Picasso, Juan Gris y José Gutiérrez Solana.

También Ignacio Zuloaga y Julio Romero de Torres trabajaron, según planteamientos muy personales, más atentos a ciertos aspectos del arte del pasado que a nuevas orientaciones. El cinematógrafo había llevado al máximo las posibilidades de representación de la vida, de modo que los artistas renunciaron a los grandes formatos y a la objetividad y siguieron una orientación radicalmente moderna, que consideraba la revolución obrada por el postimpresionismo en París. Pintores, escultores y artistas gráficos, entre ellos muchos catalanes y vascos, encontraron allí un cauce apropiado para desarrollar sus propuestas con mayor libertad y al margen de la academia. El hecho de que continuaran tratando los mismos temas que habían abordado los naturalistas permite poner de manifiesto, en la exposición, la riqueza de las aproximaciones a aquellos asuntos en un corto periodo de tiempo que, por ello, resulta de gran interés y relevancia.

Y es que a veces, pocas, una exposición de arte actual llega a emocionar como testigo, como testimonio, como reflejo de nuestra humana naturaleza y sus sufrimientos y anhelos. Esta exposición rescata una parte de nuestro pasado artístico que había sido marginada por modas y modos exclusivistas, permitiendo un vistazo esclarecedor a nuestro reciente pasado. Una crónica plural de las mayorías desfavorecidas de hace un siglo y todo ello con un alto nivel artístico, hoy más apreciable a medida que la figuración hace retroceder a la abstracción en la tendencia dominante.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 9

Despliegue: 9

Comisariado: 9

Catálogo: 9

Programa de mano: n/v

Documentación a los medios: 8

Museo Nacional del Prado

Arte y transformaciones sociales en España (1885-1910)

Hasta el 22 de septiembre de 2024

Comisariada por Javier Barón, Jefe de Conservación del Área de Pintura del Siglo XIX.

Patrocinada por la Fundación BBVA.