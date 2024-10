Después de los logros efímeros rebrotan las persistentes lacras

Lucas Pellicer (gRRound! Ediciones).- Dentro de unas semanas aparecerá el 29º episodio de esta casi inabarcable crónica de nuestro reciente pasado. Se titulará ‘Y persistentes lacras’, remitiéndose al título del episodio anterior ‘Efímeros logros’ y es como la cruz de la moneda de la España de los años noventa. Tiene nueve capítulos que son: Ruedan dos gordas cabezas – ¡Váyase, señor González! – Genocidio, tigresa, chacal y crispación – El maletín de Amedo – Matan a ‘Goyo’ – Caza y captura del GAL – La arremetida Oldartzen – El secuestro de Cordón – El río sonaba y ‘escuchas’ llevaba. Hablamos con el autor en esta sexta entrevista de una serie mensual comenzada para suplir temporalmente al boletín de novedades.

Es periodista y escritor. Ha alternado puestos de dirección en revistas y diarios (Interviú, Dunia, El Independiente…) con el trabajo de reportero y comentarista. Fue corresponsal en Roma, Londres, París y Tirana. Y desde Madrid para CNN. Ha publicado una docena de libros antes de ‘Crónica de Medio Siglo. Del FRAP a Podemos, un viaje por la historia reciente con Ricardo Acero y sus compañeros’, un ambicioso proyecto iniciado en 2009 del que van publicados 28 episodios con un total de trece mil páginas, quizás la más extensa publicación de la literatura contemporánea en lengua española, incluidos los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós (46 todos con un total de 11.081 pp), y quién sabe, si de la literatura de no ficción de toda la historia.

–Dado como viene de cargada la actualidad diaria, ¿cree que puede haber tiempo para repasar las décadas anteriores, cree que merece la pena?

— Cierto que pasan cosas todos los días, aunque haya que seleccionar lo importante en medio de tanto ruido. Todos los meses hay media docena de noticias relevantes que necesitan explicar de dónde parten, y que es algo que los medios hacen miuy insatisfactoriamente, porque a los redactores no se les da tiempo a documentarse y lo hacen deprtisa y corriendo en dos párrafos. Para eso sirve sistemáticamente tener la Crónica en la biblioteca de casa o en versión digital accesible por el portátil e incluso por el móvil; para consultar lo que apetezca, los orígenes de un problema, la evolución de un conflicto, la explicación de un suceso. Por ejemplo, en las últimas semanas se ha hablado de libro Opus (Crítica, 2024) de Gareth Gore, cuya figura central es el banquero Luis Taberner Valls; y de la Obra y de su preclaro numerario se habla mucho en diversos episodios de la Crónica. Por ejemplo, en el 29º episodio que estoy ultimando se relata el secuestro y desaparición de Publio Cordón por los grapo del que en 2025 se cumplirán tres décadas y volverá a la palestra con ese motivo. Y pondría citar mil concomitancias entre el presente y esta crónica del último medio siglo. Se acaba de estrenar la película ‘La infiltrada’, y la historia de la protagonista real, Elena Tejada Berradre ‘Arancha’, de quien la preparó y supervisó, y de su actuación, sale toda en el 30º episodio en vías de edición.

–Es que habla de tantas cosas…

— La técnica del detective… No es un relato lineal y aséptico, reproduce el laberinto de datos y recuerdos deslavazados por el que el narrador ha tenido que circular, una madeja de ida y vuelta, una cebolla a la que no le sobra ninguna capa, un cesto de cerezas; ir y volver por el tiempo, el espacio, los testimonios, las informaciones, los lapsos. Eso, reconozco que dificulta la lectura, pero agudiza el ingenio y aporta la intriga necesaria a un pasado intrincado.

— ¿Para cuándo el 29º episodio? Se está usted retrasando…

— Tiene razón, a ver si lo tengo para navidades… Es que necesito editarlo al tiempo que el 30º, para evitar al máximo repeticiones u omisiones, para hilar fino en la continuidad de los asuntos. Por cierto, he hablado con un viejo amigo que sigue la Crónica y me ha dicho que tenemos que mejorar la presentación, y sobre todo no apretar tanto el texto y usar una letra más fácil para los muchos que tenemos vista cansada.

— Claro, pero para eso tendría el autor que escribir menos, resumir más, es culpa suya, entregue menos páginas y verá qué bonito queda. Le recuerdo que allá por 1647, Baltasar Gracián dejó escrito en su ‘Oráculo manual y arte de prudencia’ que ‘lo bueno si breve, dos veces bueno. Y lo malo, si poco, no tan malo’.

— Perdone que le diga, pero la calidad literaria nada tiene que ver con el número de páginas. Grandes aportaciones las hay de todas las longitudes: El Quijote tiene 900 páginas y La metaformofosis, 100.

— Ya, pero los libros son cada vez mas cortos. Según Wordsrated -una página que ha creado su propia red pagada de lectores para alimentar sus bancos de datos-, los libros más vendidos han disminuido su tamaño un 10%. Tras analizar 3.444 títulos aparecidos en las listas semanales de bestsellers del ‘New York Times’ desde 2011 obtiene el dato de que el número de páginas ha descendido en unas cincuenta de media, y ahora estaría en un total de menos de 400 páginas. Más aún, creen que los libros de más de esa paginación tienden a desaparecer.

— Ja, ja, ja, estamos listos. Decididamente vamos a la contra, y a mucha honra. Yo también conozco esa página, que habla solo del mercado editorial americano, pero que marca la tónica en todos lados. Al mismo tiempo, establecen que los libros autopublicados han aumentado un 264 % en los últimos cinco años, que venden como promedio 250 ejemplares y el 90% menos de 100, y los autores ganan de media solo alrededor de 900€ al año. O sea, la ruina absoluta; y si encima tienes que repartir con una pequeña editorial…

–Ejem, pasemos página. Pero en España, el informe ‘Panorámica de la edición española de libros, 2019’, con los datos de la Agencia del ISBN, revela que la media de páginas de los libros publicados era de 250, siendo casi la mitad los de menos de 200 páginas. Y la tendencia parece no detenerse.

–Mejor sí, pasemos, pero si que la investigación yanqui incluía un dato bueno para nosotros, que se leen libros cortos durante la primavera y el verano, mientras que se reservan los largos para el invierno. Así que estas navidades nos forramos… Y citando en serio: ‘Recte facti fecisse merces est’ (Séneca, Ep. 81,19): la recompensa de una buena acción es haberla hecho.

UN REPASO A POR DÓNDE VAMOS (todos los enlaces para ojear y comprar):

Recordatorio de la primera serie:

‘La chispa y la pradera’. Episodios 1-11

1º Episodio. Los prochinos y su quimera

Se remonta a 1956, cuando el Partido Comunista de España (PCE) adopta la política de Reconciliación Nacional. Llega la época dorada del régimen franquista, los años sesenta, con la espita de la emigración, el milagro del turismo, el surgimiento de las clases medias, los planes de desarrollo y, finalmente, el nombramiento del príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor en 1969. Desde finales de los años 50, al calor de la revolución cubana y la independencia argelina se renueva la marchita oposición española y surgen iniciativas de disidentes republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas para promover levantamientos armados que nunca pasarán de conatos que se saldarán con varias ejecuciones. El Régimen celebra sus XXV Años de Paz, pero no se atreve a iniciar una transición ordenada a la democracia. Es su gran ocasión perdida, pues la oposición superviviente de la guerra civil ya solamente ejercía desde el exilio, y el Régimen es sólido y cuenta con unas estructuras consolidadas por una generación de ‘tecnócratas’ competente y alejada del viejo conflicto civil. Por no hacerlo, se perderá una década entera, durante la cual se debilitará enormemente mientras la oposición se forja y consolida.

Contra la creciente oposición interior aparece el Tribunal de Orden Público (TOP) en 1963, y es por entonces cuando surgen los prochinos, jóvenes radicales disconformes con la línea de coexistencia pacífica emprendida por la URSS y el giro moderado del nuevo secretario general del PCE, Santiago Carrillo. El movimiento comunista internacional sufre un cataclismo y escisiones maoístas con la etiqueta rimbombante de ‘marxistas-leninistas’ aparecen por todos lados. Cuatro grupos de comunistas españoles disidentes van a confluir, y de ellos será ‘La Chispa’ el que tome el mayor protagonismo. Radica en la ciudad suiza de Ginebra, lo dirige un matrimonio exiliado -Benita Lanuza Muñoz y Marcelino Fernández Movillano- al que se ha sumado un joven emigrante, Julio Fernández López, un triángulo que será decisivo en la suerte de los prochinos españoles y de su criatura posterior, el FRAP. A finales de octubre de 1964, tres docenas de representantes de los grupos prochinos fundan el Partido Comunista de España (marxista-leninista). Y a mediados de diciembre, en las afueras de Bruselas, se forma un comité central en el que Benita alias ‘Elena Odena’ y Julio alias ‘Raúl Marco’ tras unirse sentimental y políticamente, repudian y expulsar al marido de esta, Marcelino alias ‘Suré’.

En los años siguientes, el PCE (m-l) no termina de afianzarse. Tiene su primer mártir -José Delgado Guerrero- y sufre incontables bajas y detenciones. Se les unen los restos del Movimiento por la Tercera República, pero su influencia en el creciente movimiento sindical y estudiantil es poca. Tras la mítica huelga de ‘Laminación de Bandas en Frío’ llegan las grandes manifestaciones del otoño de 1967 en Madrid, el bautismo de una nueva generación antifranquista que ha superado el trauma de la guerra civil.

2º Episodio. Vientos del 68

Sopla un vendaval: los ecos de la muerte del Che Guevara; el Mayo Francés; la Primavera de Praga; la Revolución Cultural china; la protesta mundial contra la guerra de Vietnam; el movimiento hippie; la matanza de Tatlelolco en México; el surgimiento de la Teología de la Liberación; los inicios de internet como tecnología secreta militar estadounidense; la llegada a la Luna… Es 1968 un año que visto con perspectiva confirma la sensación de ruptura con que muchos jóvenes en el mundo y algunos en España van a vivirlo. Será también el año del asesinato de Robert Kennedy y de la elección como presidente de Estados Unidos de Richard Nixon.

La ofensiva maoísta de los guardias rojos había sumido China en el caos. Mao mismo está asustado de las dimensiones apocalípticas de su proclama y se lanza una campaña contra el ultraizquierdismo. Son diezmados los grupos resistentes. El ejército se hace con el control. Mientras los maoístas occidentales se identifican con los guardias rojos, éstos están siendo barridos. El 6 de noviembre, Lin Biao preside una inmensa concentración en Pekín para conmemorar el 50º aniversario de la Revolución de Octubre soviética. Aunque mantiene el tono triunfalista, será el epitafio del proceso. Los prochinos españoles se ven despreciados por el partido comunista chino y se acercan a Albania, que será a partir de ahora su segura retaguardia.

Al calor de Mayo del 68, ha aumentado en España la protesta estudiantil y sindical y se crean nuevos grupos radicales, hasta que a finales de la década el PCE (m-l) reciba refuerzos importantes y se consolide, dirigido ya para siempre por esa pareja -‘Elena’ y ‘Raúl’- cuyo poder llegará a ser casi absoluto. El recital de Raimon en la Complutense esa primavera, y el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político Social de Guipúzcoa, en agosto por ETA, marcan el año.

La muerte del estudiante Enrique Ruano a comienzos de 1969 irá acompañada del octavo estado de excepción. Franco cumple 30 años en el poder y decide nombrar a Juan Carlos su sucesor. También delega el control del gobierno en el almirante Carrero Blanco, al que nombra vicepresidente, pero no se decide a retirarse. El Proceso de Burgos se salda con nueve penas de muerte, indultadas ante la protesta internacional. Con el cambio de década el Régimen se batirá en retirada y la oposición se crece.

3º Episodio. Afanes revolucionarios

Coincidiendo con la efervescencia antifranquista despertada por el Proceso de Burgos, el PCE (m-l) se plantea la urgencia de formar un frente de lucha con otras fuerzas afines. Pero sólo consigue captar para su causa a pequeños grupos de exiliados entre los que destaca Julio Álvarez del Vayo, una de las figuras más importantes de la segunda república. A reconstruir su poco conocida trayectoria se dedica todo un capítulo.

El mismo 31 de enero de 1971 en el que el Comité Coordinador pro-FRAP anunciaba su programa de seis puntos, son detectados en Madrid por la policía algunos integrantes de la nueva ejecutiva del PSOE en el interior. Sólo estarán detenidos 30 horas. Acusados de asociación ilícita y propaganda ilegal, el juicio será aplazado dos veces y finalmente sobreseído. Esta será la primera y única detención de Felipe González ‘Isidoro’. Faltan tres años y medio para el congreso disidente de Suresnes con formalizará su victoria sobre el secretario general histórico Rodolfo Llopis.

Hay clara conciencia de que el franquismo se agota, y se organizan núcleos de oposición hasta en los colegios profesionales, entre profesores, médicos y profesionales varios. También la Iglesia escenifica su ruptura con el Régimen en una inédita asamblea conjunta de obispos y sacerdotes: ya en 1969 Pablo VI había hecho cardenal a Vicente Tarancón, quien protagonizará el evolucionismo eclesial en una larga década al frente de la Conferencia Episcopal. Mientras una minoría -casi siempre juvenil y a menudo estudiantil- se radicaliza y gira hacia la violencia, los partidos ‘serios’ de la izquierda, PCE y PSOE, optan claramente por la moderación.

Carrero Blanco ha decidido potenciar los incipientes servicios de información para hacer frente al creciente descontento, y crea el Servicio Central de Documentación (SECED), estableciendo su dependencia directa de la Presidencia del Gobierno y confirmando al mando al recién ascendido teniente coronel José Ignacio San Martín, que una década más tarde será condenado a diez años de prisión por sus responsabilidades en el 23-F. Y cada día que pasa son más las malas noticias para el Régimen: si el 8 de marzo el franquismo celebra la boda de María del Carmen, la nieta mayor de Franco, con Alfonso de Borbón y Dampierre, primo del príncipe Juan Carlos, el 10 el antifranquismo lleva a su cénit la protesta en los astilleros coruñeses de El Ferrol, y mueren dos obreros a consecuencia de disparos de la policía.

Juan Carlos ya había recibido el plácet de Francia en una visita de los Príncipes a París en octubre anterior, y ahora recibe el de Estados Unidos en gira por ese país en enero de 1971. Nixon enviará un delegado especial en misión secreta para obtener información precisa y de primera mano sobre el estado de salud de Franco y de su Régimen. En Washington se duda sobre la mejor opción tras el franquismo, pero todo indica que, aunque con reticencias, a partir de ahora se opta claramente por el tándem Carrero-Juan Carlos: el primero, vicepresidente desde 1967; el segundo, heredero desde 1969.

En su andadura radical, el FRAP no está solo en Europa pues la resaca sesentayochista da lugar a numerosos e importantes brotes armados, entre los que el tercer episodio de la Crónica de Medio Siglo presta especial atención a la Rote Armee Fraktion alemana y a las Brigate Rosse italianas.

A lo largo de 1971, metalúrgicos de Pamplona y Sevilla habían mantenido largas huelgas. El momento culminante de tensión social llega en octubre, en las minas de carbón asturianas y en la fábrica de automóviles SEAT, en Barcelona. Y como ambas empresas eran de propiedad estatal, las huelgas eran un desafío directo al Régimen. Y en esta última, la policía volverá a disparar sobre grupos de huelguistas violentos, matando a un trabajador, Antonio Ruiz Villalba, que será símbolo importante del auge de las protestas laborales y estudiantiles por todo el país, como lo ha sido la muerte del albañil Antonio Patiño en la huelga del sector de la construcción en Madrid en septiembre anterior. El gobierno clausura el diario Madrid dando pie a que crezcan los disidentes dentro del Régimen y se cree un núcleo de oposición liberal que terminará confluyendo con los comunistas en la Junta Democrática dos años y medio después.

Mientras, los prochinos se ven obligados a renovar su equipo dirigente por la deserción de uno de sus integrantes, y en junio la dirección de Comisiones Obreras es detenida casi en su totalidad. Los diez acusados de ser su Coordinadora Nacional serán el célebre Proceso 1001, dando lugar a una gigantesca campaña de agitación y propaganda que consolida la hegemonía del PCE entre las fuerzas de oposición. Poco después, Carrillo concluye el giro modernizador y moderado del comunismo ortodoxo, y lo oficializa celebrando el VIII Congreso del PCE.

El 7 de noviembre de 1971 unos 300 delegados se reunirán secretamente en Barcelona en la primera Asamblea de Cataluña; el 1 de enero siguiente se reunirá su primera comisión permanente. Hasta la extrema izquierda se ve forzada a participar en el amplio movimiento unitario y el Comité pro-FRAP asentirá por un tiempo antes de retirarse empujado por su maximalismo radical. Cataluña dispone de una plataforma unitaria antifranquista como no existía en el resto del país, y en ella, la presencia nacionalista marcará la pauta; en su programa se incluía restablecer el Estatuto de Autonomía de 1932 como primer paso hacia la autodeterminación.

4º Episodio. Aquel primero de mayo

Concluye en vísperas del magnicidio del presidente Luis Carrero Blanco. A lo largo del mismo, ‘Ricardo Acero’ y sus camaradas se encuentran inmersos en una deriva revolucionaria contra el franquismo que no tiene marcha atrás. Las organizaciones clandestinas crecen y el movimiento subversivo consigue hacerse oír en una escalada que justifica la violencia de sus protestas por la violencia institucional con que es reprimido. El PCE (m-l) celebra su primer congreso constatando un fuerte crecimiento de las organizaciones que forman el FRAP. Dirigentes y militantes se sienten eufóricos y aspiran a que sus protestas callejeras se impongan a la policía. Cuando llega el Primero de Mayo de 1973, en la manifestación ilegal que convoca en Madrid, el FRAP forma grupos de autodefensa que matan a cuchilladas a un inspector de policía y hieren a dos decenas.

No había ocurrido nada así desde 1939, y el Régimen lanza una fuerte represión contra el FRAP que lo desarticula y deshace en buena medida. En la persecución de los frapistas muere por los malos tratos recibidos en el cuartel de la guardia Civil de Reus, el militante Cipriano Martos. A Franco le empiezan a fallar las fuerzas y nombra presidente del Gobierno a Carrero Blanco al frente de un equipo destinado a no perder el control frente a la ofensiva creciente de la oposición. Pero sólo unos meses después ETA va a lograr asesinarlo en un golpe de mano que aún hoy sorprende.

5º Episodio. Entre Carrero Blanco y Puig Antich

Estamos en 1974, el año en que Julio Álvarez del Vayo, una de las figuras más destacadas de la II República, llegará a la presidencia del FRAP; el año en que comunistas y opusdeístas forman la Junta Democrática; el año de la resurrección del PSOE en Suresnes; y el año de la consolidación de ETA y el atentado de la calle del Correo.

Será la gran paradoja de su historia, pero las consecuencias del Primero de Mayo de 1973 en Madrid y la consiguiente represión policial desencadenada desde mediados de ese año, casi acaban con el FRAP aún antes de proclamarse a finales de 1973. La fecha oficial del comunicado es el 6 de enero de 1974, pero realmente tiene lugar el 24 de noviembre de 1973 en París.

En su huida hacia adelante, y tal como el franquismo se ha dotado de un presidente en la figura de Carrero, el FRAP va a hacer lo mismo con su figura más prominente, Julio Álvarez del Vayo. Además, se nombran cuatro vicepresidentes, ‘Elena Odena’, ‘Raúl Marco’, ‘Julio Moreda’ y ‘Venancio Vega’, de nombres reales Benita Ganuza, Julio Fernández, Jorge García Palacios y Vicente Pérez Plaza. Los cuatro formaban el Secretariado del PCE (ml), la guardia pretoriana de un anciano presidente honorario, -está cercano a cumplir 83 años- de un figurón sin más respaldo que un historial mitificado que enlazaba con la segunda república y la guerra civil.

Un mes después llegará uno de los cinco momentos fundamentales de la historia de España del último medio siglo. Al magnicidio del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, están dedicados los capítulos 23, 24 y 25 de este quinto episodio, en una reconstrucción completa en tiempo real y en todas sus derivas e hipótesis.

La ‘Operación Ogro’ será uno de los acontecimientos clave de esta Crónica de Medio Siglo, tanto como los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 seguidos del 20-N de ese mismo año (el fallecimiento de Francisco Franco), el 23-F de 1981 (que confirmó el juancarlismo), el 11-M de 2004 (que desalojó del gobierno al centro derecha y rubricó la primacía del centro izquierda en el sistema bipartidista que sucedió al Movimiento Nacional), y el 15-M de 2011, con la irrupción de los indignados, que terminaría potenciando el surgimiento de Podemos, paralelamente al relevo generacional de Juan Carlos por Felipe VI y una posible segunda Transición, con reforma constitucional incorporada, que no se ha materializado hasta el momento.

Tras la muerte de Carrero, el último capítulo del volumen reconstruye la tragedia de Salvador Puig Antich ‘El Metge’, su trayectoria revolucionaria, su condena a muerte y su ejecución a garrote vil en marzo de 1974.

6º Episodio. El franquismo se tambalea

Reconstruye un período en el que comienzan a cambiar las tornas: la oposición se envalentona y el Régimen se acobarda. Serán jalones centrales la formación de la Junta Democrática, el lanzamiento del PSOE renovado en Suresnes y la deriva definitiva de ETA hacia el terrorismo a partir del atentado de la calle del Correo. Se repasan asuntos y sucesos que testimonian una sociedad inquieta, desde las alturas del poder que busca una salida, a las tinieblas clandestinas que buscan taponarla, desde la decrepitud de Franco en El Pardo al furor de la militancia subversiva. A ‘Ricardo Acero’ el FRAP le manda de embajador tácito a Albania mientras los aires de Grândola Vila Morena se imponen en Portugal de la noche a la mañana.

Conforme avanza 1974, todas las fuerzas políticas, los distintos estamentos sociales y hasta el pueblo llano se apresta para lo que parece ya sin dudas el final del Régimen: Julio Álvarez del Vayo preside el FRAP; comunistas y liberales, algunos de ellos opusdeístas, han formado la Junta Democrática; el PSOE ha sido prácticamente refundado.

El Príncipe, el gobierno y amplios sectores del franquismo en vías de disolución miran hacia la oposición, y es posible que Franco conociera la existencia de contactos con el PSOE y hasta con sectores no comunistas de la Junta Democrática. El presidente Arias Navarro es incapaz o se ve imposibilitado de introducir reformas que paren la deriva.

Mientras se evapora su llamado espíritu del 12 de febrero, el 25 de abril se hunde el régimen autoritario de Portugal y en julio caen los coroneles griegos. El flanco sur de Europa está en crisis. En Italia, el Partido Comunista ya cuenta con un tercio de los votos. La situación española es seguida por EEUU y sus aliados europeos (Alemania y Francia especialmente) con enorme atención. Kissinger viene a Madrid a firmar una Declaración de Principios Hispano-Estadounidense que mitigue las exigencias españolas de cara a la renovación de los acuerdos entre ambos países.

Y de repente ocurre lo que muchos temían y algunos deseaban. En julio, Franco es hospitalizado por una flebotrombosis iliofemoral derecha, con tendencia a extenderse y a desprender fragmentos que pudieran provocar una embolia. Hay riesgo grave pero la recuperación del enfermo será rápida y en noviembre, con 82 años cumplidos, asistirá a su última partida de caza.

En medio de un amplio movimiento huelguístico, el FRAP cree estar dirigiendo ese otoño una triunfalistamente bautizada Huelga General Revolucionaria. El 7 de noviembre ha colocado una bomba en el Monumento a los Caídos del cuartel de la Montaña, en Madrid. En diciembre celebra en Paris un mitin en el que, en nombre de la Coordinadora Nacional, un representante de la OSO recita una larga relación de las localidades y de las ramas obreras y sectores populares que han participado en esa HGR. El comité de Cataluña afirma que a primeros de diciembre se contabilizaban 500.000 huelguistas en toda España a los que había que sumar 250.000 más en Euskadi en los siguientes días de ese mes. Y que la HGR era seguida en docenas de ciudades con las grandes fábricas a la cabeza a los dos meses del llamamiento de la OSO.

Pero lo cierto e incontrovertible es que nunca hubo un movimiento de huelga general revolucionaria dirigido por el FRAP. Se intentó aunar e identificar los conflictos en curso bajo esta etiqueta, pero no se pasó de una actividad de agitación y propaganda intensa. La HGR no existió, pero los seguidores del FRAP creyeron que sí. Y de esta forma estaban preparados mentalmente para el siguiente paso, iniciar la insurrección violenta contra el Régimen. Una irrealidad aún mayor.

Mientras los ultras franquistas afirman que ‘nos incumbe la misma responsabilidad que por razones de honor nos echó al monte en 1936’, la Unión de Militares Demócratas celebra su primera y última asamblea nacional, con veinte oficiales reunidos en un convento, afirmando que ‘la evolución del Régimen no nos parece viable en un plazo de tiempo razonable’.

‘Ricardo Acero’ sigue en Albania y tendrá el máximo honor de estrechar la mano de Enver Hoxha en las fiestas de noviembre, 30º aniversario de la Liberación. Mucho más tarde se sabrá que ya por entonces circula el rumor de que el máximo líder tiene un doble que le sustituye en algunas de sus presencias públicas.

ETA va a encarar el año crucial de 1975 dividida en dos ramas antagónicas, pero a la postre, complementarias. Eso incluso le dará más presencia y operatividad: la ‘militar’ dirigida por ‘Argala’, y la ‘político-militar’ dirigida por ‘Ezquerra’, con ‘Pertur’ al frente de la Oficina Política y ‘Wilson’ a cargo de los comandos especiales o ‘berezis’. Es la tercera escisión de su historia, tras las de 1966 y 1970, que han dado lugar sucesivamente al Movimiento Comunista maoísta y a la Liga Comunista trotskista.

Y en Tifariti, en la parte meridional de Saguia el Hamra, en una meseta desértica y pedregosa cercana a la frontera argelina, ha tenido lugar a mediados de diciembre el primer combate propiamente dicho entre el Frente Polisario y las tropas españolas, con seis muertos por cada bando y el rechazo de los atacantes.

7º Episodio. Al ataque

Repasamos el último trimestre de 1974 para encarar el año decisivo de 1975. Mientras los restantes grupos de la extrema izquierda de inclinaciones maoístas -ORT, MCE, PCE(i)- moderan sus posiciones y se unen a las plataformas moderadas -rivales pero afines- que levantan PCE y PSOE, el FRAP ha iniciado su deriva radical y ha formado su primer ‘grupo de combate’ en Valencia en la primavera de 1974. No tendría más de un millar de efectivos reales no fantaseados, y el paso de la teoría revolucionaria a la práctica violenta produce no pocas bajas en sus filas. Por ejemplo, el primer núcleo del PSOE en Granada que formaría Alfonso Guerra en 1974 estaba formado por un grupo de profesores que venían del FRAP asustados de su deriva violenta.

En su último discurso navideño televisado, Franco no olvida ‘nuestra emocionada gratitud a las Fuerzas de Orden Público que, con su sacrificio y permanente vigilia, hacen posible que los españoles sigamos disfrutando de ese gran tesoro que es nuestra paz interior; que estamos empeñados en preservar, evitando a toda costa que pequeños grupos de agentes profesionales de la subversión puedan alterarla’.

El nerviosismo con que comienza 1975 la clase política es enorme, aunque poco se filtra al exterior desde las alturas del Régimen. Embajadas y servicios de información extranjeros intentan calibrar lo que realmente pasa entre un sinfín de rumores. En este contexto, la CIA dará por buenos informes que aseguran que existen negociaciones económicas con la familia Franco para que fuercen la marcha del dictador.

Muy serios conflictos laborales en Potasas de Navarra y la Seat de Barcelona, más el cierre casi completo de la universidad de Valladolid, anulando los exámenes y por tanto castigando a ocho mil estudiantes a repetir curso, confirman que la situación interna empeora. El comité permanente del FRAP llama a iniciar acciones armadas mientras comparte su radicalismo con el Polisario que ya está en abierta rebelión en el Sahara.

Entre octubre de 1974 y febrero del 75 se han registrado seis muertos y varios heridos por los disparos de la policía, 3.500 detenidos, 300 condenados por el TOP, miles de trabajadores sancionados y despedidos, cierre de universidades, multitud de actos culturales prohibidos. En el ámbito de unos medios de comunicación cada vez más adversos, durante los seis primeros meses de este año dos publicaciones han sido cerradas, otras dos suspendidas, 33 secuestradas y 10 expedientadas; además, 16 periodistas han sido procesados, 8 detenidos y cuatro encarcelados.

El Gobierno de Arias Navarro decreta el 25 de abril el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya por tres meses, durante los cuales habrá dos mil detenciones y más de un centenar de represalias derechistas. Al día siguiente de su promulgación, el fiscal militar cursa su petición de pena de muerte contra los etarras Garmendia y Otaegui por el asesinato del cabo de la guardia civil Gregorio Posada.

Varios activistas del FRAP que vienen huyendo de sus lugares de origen ya han llegado a Madrid y van a integrar los primeros grupos armados. Está a punto de comenzar el verano sangriento.

8º Episodio. Verano sangriento

Se abre en mayo de 1975, cuando los dirigentes del FRAP reunidos en el sur de Francia han acordado iniciar un levantamiento popular que implante una república popular y federativa. La ofensiva frapista será débil, apenas conseguirá despertar simpatías, y chocará de forma suicida con la solidez del aparato estatal, que de un zarpazo va a desbaratarla.

Se organizan precariamente los primeros grupos armados en una carrera contra reloj para desbaratar los preparativos del posfranquismo, las que consideran maniobras continuistas en curso. Y así, tienen lugar los primeros atentados contra policías uniformados. El 14 de julio es asesinado de varios disparos un miembro de la policía armada en los alrededores de la glorieta de Cuatro Caminos en Madrid. Entre el 15 y 22 de julio la policía detiene a los presuntos responsables. El 18 de julio se realiza un ataque a tiros contra una comisaría de Hospitalet, cuyos presuntos responsables y ejecutores serán detenidos en septiembre siguiente. El 24 de julio, es herido otro policía en el barrio madrileño de Prosperidad y también son detenidos los acusados de ser autores del atentado. El 2 de agosto muere un guardia civil y es herido gravemente otro por los disparos de un comando que no es del FRAP sino formado por otro embrión armado que aún no tiene nombre pero que se llamará GRAPO. El 13 de agosto se da a conocer la petición de pena de muerte para cuatro acusados del homicidio de Cuatro Caminos. El 16 del mismo mes, es abatido un teniente de la Guardia Civil en Madrid. A los pocos días son detenidos cinco presuntos dirigentes y autores del atentado en el transcurso de una gran redada.

Antes de que termine agosto, el Gobierno aprueba un decreto-ley antiterrorista que establece juicios sumarísimos con carácter retroactivo y que equivale a un estado de excepción de dos años de duración prorrogables. El 11 de septiembre se celebra el primer consejo de guerra contra imputados frapistas. El 17 del mismo mes el segundo, el sumarísimo 1/75. El resultado es un total de siete sentencias de muerte, tres en el primero y cuatro en el segundo.

Será el momento más importante de la historia del FRAP, quizás el único por el que sus siglas han pasado a la historia, el momento en el que se convierte en protagonista clave del final del franquismo lanzando una ampulosamente bautizada ‘ofensiva armada’ con cuatro pistolas encasquilladas y una escopeta de cañones recortados, mediante emboscadas indiscriminadas, sin preparación alguna. Dirigentes irresponsables, -no solamente los altos cargos de Suiza, sino también los cuadros medios en Madrid, Barcelona o Valencia- lanzan a jóvenes ciegos de idealismo fanático a acciones desesperadas y suicidas, que se convierten no obstante en factor de gran peso para terminar de desestabilizar al franquismo y abrir paso a la Transición pactada entre los evolucionistas del Régimen y la oposición moderada: justo el efecto contrario al que buscaban.

9º Episodio. Los fusilamientos

Está dedicado al completo al que puede considerarse el acontecimiento más impactante del medio siglo de historia que recorre nuestra Crónica: los cinco fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, los tensos prolegómenos que vive el país, la fuerte reacción internacional que desatan. Cuatro consejos de guerra han dictado diez penas de muerte en apenas dos semanas, siete para militantes del FRAP y tres para miembros de ETA. El 26 de septiembre de 1975 el consejo de ministros confirma cinco y conmuta otras cinco. Al día siguiente, las penas son ejecutadas en Burgos, Barcelona y Madrid. El Régimen morirá matando y de alguna manera dispara un sexto tiro de gracia, contra sí mismo, en esta reacción a la desesperada.

El 1 de octubre, Franco preside una masiva concentración de apoyo en la plaza de Oriente acompañado de su sucesor ‘in pectore’, el príncipe Juan Carlos. Al mismo tiempo, varios policías son asesinados en venganza por las ejecuciones; la acción dará nombre a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), que nacen emulando al FRAP, pero sin relación con él y hasta en dura competencia.

Son cinco los capítulos de este noveno episodio. En ‘Tensa espera’ se pasa revista a las intensas dos semanas que preceden a las ejecuciones, con el FRAP diezmado, acusado por el resto de la izquierda de practicar un terrorismo provocador, mientras son vanas las peticiones de clemencia. El segundo -‘En capilla’- relata las últimas horas de los condenados y las protestas y disturbios que esa noche conmueven Lisboa, París y otras muchas ciudades. ‘El Palancar’ es el nombre del campo de tiro a donde son conducidos en su último viaje los tres frapistas, y con ese título el capítulo tercero reconstruye estos y los otros dos fusilamientos, en la huerta de la prisión de Burgos y en un bosque junto al cementerio de Sardañola del Vallés. El cuarto capítulo -‘Horror y pavor’- es un detallado panorama de las reacciones que el hecho despierta dentro y fuera de España, y finalmente el quinto certifica ‘El relevo de los GRAPO’.

Ya a mediados de ese mes, el Jefe del Estado enfermará de gravedad, y a su agónico final se dedica el décimo episodio. El 21 de octubre se confirma oficialmente que ha sufrido una crisis de insuficiencia coronaria aguda.

10º Episodio. Agónico final

Su título nos dice todo. Franco no verá el fin del franquismo, sino que el franquismo acabará cuando él fallezca. Todo indica que hasta estos momentos ha controlado la situación en líneas generales. En el primer capítulo se describe minuciosamente la evolución de los acontecimientos desde que sufre su primer infarto en la madrugada del día 15 de octubre. Se activa la alerta general con la Operación Lucero mientras prosiguen las operaciones policiales contra el FRAP, el tribunal internacional de La Haya se pronuncia en contra de Marruecos y Hassan II lanza su Marcha Verde. El capítulo segundo -‘Retirada unilateral’- recoge pormenorizadamente el agravamiento de la situación en el Sahara mientras Franco sufre otros dos infartos y redacta su testamento. ‘Cesión de poderes’ se titula el tercer capítulo, y por él desfila la partida de póquer que juegan Estados Unidos, Marruecos, España y la ONU sobre la suerte de aquel territorio, mientras Franco es operado a la desesperada con la única protección del manto sagrado de la Virgen del Pilar, y ya con el príncipe Juan Carlos nombrado Jefe de Estado provisional.

‘Divisan cuatro camiones’ reza el capítulo cuarto para recoger todas las vicisitudes de la llegada de las masas marroquíes convocadas por su rey a la frontera del Sahara español, su entrada y salida pactadas, el comienzo de la retirada española y de la ocupación marroquí, mientras se realiza la tercera intervención quirúrgica a quien ya es un moribundo, y Franco y el franquismo entran en la recta final. Son los cruciales momentos en los que nuestra Crónica de Medio Siglo entrará en su próxima undécima entrega y final de la primera serie para narrar el relevo en el poder, los temores y esperanzas que acompañan al cambio de Régimen.

11º Episodio. Cambio de Régimen

Durante 37 días, la sociedad española vive pendiente de la lucha del Jefe del Estado con la muerte; entre el primer infarto de la madrugada del día 15 de octubre y la parada definitiva de su corazón en las primeras horas del 20 de noviembre, prosiguen las operaciones policiales contra el FRAP y se multiplican las negociaciones a muchas bandas entre los diferente sectores de la oposición y del Régimen, mientras las grandes potencias vigilan e influyen, España cede el Sahara a Marruecos, se aceleran los preparativos para la salida del diario El País, los apoyos a ETA crecen en el País Vasco, y el GRAPO se prepara a recoger el testigo del FRAP sin que haya acuerdo alguno entre ambos.

En una trepidante sucesión de acontecimientos ante un país paralizado, se va a producir el cambio de régimen. Entre la noche del 30 de octubre, cuando el Príncipe accede a la Jefatura del Estado con carácter provisional, hasta la mañana del 23 de noviembre en que presta juramento como Rey de España en sesión extraordinaria de Las Cortes, se tejen los complicados mimbres de una trama imprevisible.

Es uno de esos momentos en los que la historia se acelera. Cuando termine el año, apenas unas semanas después de las inmensas colas para despedir al fallecido de cuerpo presente, Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez ya ocupan posiciones clave. La transición desde el franquismo al juancarlismo va a iniciarse inmediatamente.

Este 11º episodio consta de cinco capítulos titulados: Pesa la mitad, El teletipo más esperado, Un rey sin corona, Trauma frapista y De grupos armados a grupos resistentes, completándose así los 54 capítulos de la primera serie de la Crónica de Medio Siglo.

Resumen de la segunda serie:

‘Una transición de nunca acabar’. Episodios 12-28

12º. Difíciles comienzos

Nos coloca en la pre-Transición, el agotamiento del gobierno de Arias Navarro y su sustitución por Adolfo Suárez, el plan de Fernández Miranda de transformar el franquismo, la crisis interna del FRAP y el surgimiento del GRAPO, junto al abandono del Sahara, los sucesos de Vitoria y Montejurra, y la creación de la Platajunta. Veremos toda la operación de relevo del presidente del gobierno y la escisión amarga y violenta de los frapistas enfrentados a una nueva época a la que no se adaptarán. Todavía no cambia nada en apariencia, pero los cimientos del viejo régimen se cuartean.

13º. Sin ruptura

Cubre los acontecimientos de la segunda mitad de 1976 en cinco capítulos: El relevo del GRAPO – ‘Pertur’ frente a ‘Apala’ – El último espadón – Primer aniversario de los fusilamientos – Iniciando el tránsito – Del ‘Papel’ al ‘Cromo’. El año terminará con la monarquía asentada y la oposición a la defensiva. La Reforma gana a la Ruptura. Veremos la desaparición de Eduardo Moreno ‘Pertur’; las promesas incumplidas de Suárez a los militares; la muerte de Mao; la crisis del FRAP; la llegada de Gutiérrez Mellado al gobierno; el referendo que dará paso a la democracia… Es el inicio de la Transición.

14º. No habrá república

Comienza con una semana negra que hace temer lo peor, pero terminará bastante mejor de lo esperado. Llega el secuestro y rescate de Oriol y Villaescusa, la legalización del PCE, la aceptación por la oposición del calendario de reformas, y la aceptación por el gobierno de las exigencias de la oposición, así como el surgimiento de El País, y todos los preparativos para que el 15 de junio tengan lugar las primeras elecciones democráticas. Desfilan acontecimientos tremendos como los cinco asesinatos de Atocha, el accidente aéreo de Los Rodeos y el horrible asesinato del empresario Bultó por separatistas catalanes.

15º. A votar

Llegamos a las primeras elecciones democráticas gracias al acuerdo entre gobierno y oposición y una completa y generosa amnistía general. El FRAP se eclipsa, vuelve Tarradellas, comienza la movida cultural… Y se retira Fernández-Miranda, quizás la persona a la que más deba Juan Carlos I su reinado. Sus cinco capítulos se titulan: Eclipse de Torcuato – Adolfo y Felipe se fuman un pitillo – Los maoístas contra Mao – Todos amnistiados – ¡Ja sóc aquí! – Kaka de Luxe.

16º. Doña Constitución

Relata cómo se fragua la ansiada ley suprema, con un embarazo largo y un parto fácil, mientras la Convención Republicana heredera del FRAP se disolverá sin pena ni gloria. Se asienta la monarquía constitucional, pero tendremos que titular esta segunda serie ‘La transición de nunca acabar’. El GRAPO comienza a dar disgustos serios a la nueva democracia. En la cafetería Galaxia, Tejero ya está pensando en lo que luego será el 23-F. Morirá en horribles circunstancias el preso Agustín Rueda y matarán en venganza a Jesús Haddad, el director de las prisiones… Ah, y ese año nacerá Pablito, el único hijo de un antiguo frapista, que décadas después llegará a vicepresidente del gobierno.

17º. Misión cumplida. O no’

Su título hace referencia a la paradoja de que nada más culminar formalmente la Transición, con una Constitución refrendada y elecciones generales y municipales cumplidas, no pocos comenzarán a dudar de lo conseguido. Esta centrado en la primera mitad de 1979 y en sus páginas se suceden entre otros hechos relevantes, la voladura del dirigente etarra ‘Argala’ en venganza por el magnicidio de Carrero Blanco, la irrupción de un violento Frente de la Juventud de signo antagónico al FRAP, y la segunda victoria electoral de Suárez. Entre los ocho mil alcaldes y 50.000 concejales elegidos democráticamente, el viejo profesor Tierno se aupará sobre la joven movida madrileña.

18º. Terror al cubo

Describe la inusitada dimensión que los intentos de desestabilizar la monarquía parlamentaria alcanzan a finales de los años setenta, marcada por la conmoción causada por dos tragedias, la de la cafetería ‘California 47’ y la del hotel ‘Corona de Aragón’, pero también por los primeros traspiés de Adolfo Suárez, el afianzamiento de Felipe González al frente del PSOE, y la irrupción de los nacionalismos vasco y catalán. Mauritania se retira del Sahara dejando a Marruecos y al Polisario frente a frente, y Enver Hoxha se alza contra la memoria de Mao rompiendo la Internacional de los prochinos. A finales de año, la fuga de cinco grapos presos revive su amenaza.

19º. Antes del gran susto

Veremos cómo desde la oposición y desde su mismo partido muchos conspiran contra Suárez buscando un timonel o un cirujano que corrija la deriva del país. Así empieza a perfilarse la Solución Armada y se vivirán unas tormentosas vísperas del acontecimiento que marcará varias décadas. Llega la hora de Jordi Pujol y el PNV inaugura una hegemonía de cuatro décadas, mientras el grupo Pink Floyd derriba ‘El Muro’ y Hassan II amuralla el desierto. Albania se enroca y China cambia de rumbo, mientras en ETApm se anuncia crisis y llega el final de la ultraderecha radical. Es justo antes del gran susto, el 23-F.

20º. Un lunes de febrero

Al 23-F se consagra este episodio, iniciado con la forzada dimisión de Suárez y la promoción de Armada, los dos antagonistas que pugnan por el favor del Rey. Quienes conspiran para dar un golpe de timón conservador improvisan un plan, pero carecen de visión conjunta. A media tarde, Tejero al mando de varios cientos de guardias civiles se apodera del Congreso con los diputados y el gobierno reunidos en sesión plenaria; con esa disculpa, Milans del Bosch saca los tanques a la calle en Valencia. Y apoyado en ambos jaques, Armada intenta crear un gobierno de coalición PCE-PSOE-UCD-AP por él presidido; pero Tejero quiere a toda costa una junta militar. Tras siete horas de incertidumbre, un mensaje televisado del Rey confirma que el intento ha fracasado. A la mañana siguiente, Tejero pactará su rendición. El 23-F ha terminado.

21º. El Rey coge el timón

Se inicia tras el 23-F con el rey Juan Carlos emergiendo como el timonel de pulso firme que muchos estaban reclamando. Relata la resaca posterior, la represión de los sospechosos y la adhesión generalizada del país en torno a su persona. El PSOE se afianza mientras el gobierno de Calvo-Sotelo sufre los sucesivos desgastes del caso Almería, el síndrome del aceite tóxico y el asalto al banco Central. ETApm dice agur a las armas y los grapos matan y mueren en una ofensiva desesperada; el Manifiesto de los 2300 denuncia la imposición lingüística del catalán en Cataluña; y los frapistas sufren otra grave crisis que precede en pocos meses a la de su admirada Albania, donde la ruptura con China va acompañada del suicidio del primer ministro y la última purga del dictador Hoxha. La Causa 2/81 está lista para que al año justo del gran susto los implicados sean juzgados.

22º. ¡Felipe, Felipe!

Transcurre íntegro en 1982, un año clave en el último medio siglo, no solo por la llegada al poder del PSOE sino por culminarse aparentemente la transición desde el franquismo. Se celebra el consejo de guerra contra los 33 imputados de rebelión por el 23-F mientras aparecen otras utopías espirituales y verdes que atraen a revolucionarios impenitentes como ‘Ricardo Acero’. Los etarras de la fracción militar y los grapos -aunque la policía consiga abatir a su jefe Martín Luna- siguen sembrando el terror. Calvo-Sotelo será presidente solo veinte meses, pero meterá con urgencia a España en la OTAN; Suárez crea el CDS, dimite Carrillo y se legaliza el aborto. Se forja la armadura mediática del Rey y se inicia el culto a don Jesús del Gran Poder, el hombre que controla el diario que junto al monarca y al PSOE formará la columna vertebral del nuevo régimen. En la Albania venerada por los prochinos, Enver Hoxha elige sucesor y realiza su última y quizás más cruel purga. En España, el nuevo gobierno indulta a los últimos comandos frapistas. Y nace el felipismo -un largo ciclo de una docena de años- con una suave vuelta a la tortilla que iremos viendo en el siguiente episodio.

23º. Puños y rosas

Incluye los capítulos 129 al 134 de la Crónica, y transcurre íntegro en 1983. La expropiación de Rumasa y la creación de los GAL marcan el estreno del largo periplo socialista, junto al fuerte aumento de las sentencias del 23-F por parte del Tribunal Supremo. Irrumpen Los Verdes en el panorama político y la heroína causa estragos entre la juventud influyendo en un aumento notable de la inseguridad ciudadana, mientras la extrema izquierda enarbola la bandera anti-OTAN.

24º. Consolidando el juancarlismo

Transcurre entre 1984 y 1986, el tiempo en el que se consolida el juancarlismo, una monarquía de republicanos en torno a un monarca muy particular que contará con un eficaz valido, Felipe González, que tras el malentendido de Banca Catalana dejará a Jordi Pujol convertirse en virrey de facto en Cataluña, mientras queda atada y bien atada (hasta que se desate en nuestros días) la versión oficial de la Transición. Habrá que hacer sitio a las rebeliones del Sendero Luminoso peruano, las guerrillas colombianas y los zapatistas mexicanos junto a la evolución de los terrorismos nuestros: ETA, GAL y GRAPO. Con la revelación del dinero alemán que había financiado al PSOE en la Transición, llegará el primero de la interminable serie de escándalos de las siguientes décadas; fallecerá Enver Hoxha, el padrino internacional de los frapistas españoles, y ocurrirá algo impensable, a Santiago Carrillo le expulsan del PCE. Son los capítulos 136 a 143 de esta Crónica.

25º episodio. Al desencanto de cabeza

Llegando hasta mediados de 1987, refleja la progresiva desilusión de la ciudadanía ante el incumplimiento de las promesas electorales, y la constatación de que la Transición se ha estancado sin culminar. Había sido el título de una película, pero el desencanto se generaliza en las izquierdas y se une al pesimismo de las derechas. El período está dominado por el ajustado y discutido refrendo a la OTAN y la consolidación del PSOE como la fuerza básica del nuevo régimen. Mientras el príncipe Felipe asume su papel de heredero al trono, el país sufre la ofensiva de ETA más allá de sus reductos vascos, y no se consigue atajarla.

26º episodio. Lo de Hipercor y mucho más

Incluyendo los capítulos 150 a 155, transcurre entre 1987 y el cambio de década. Le da título ese inolvidable atentado, pero por él desfilan muchos otros importantes asuntos como el triunfo fugaz de Mario Conde y el nacimiento del Partido Popular, la detención de Amedo y los últimos coletazos del GAL, el inicio de la larga huelga de hambre de los GRAPO y el Pacto de Ajuria Enea, las andanzas del Hermanísimo y los fallecimientos de ‘La Collares’ y ‘La Pasionaria’, sin olvidar los ecos de la matanza de Tiananmén y la caída del Muro de Berlín.

27º episodio. ¿Se pierde el rumbo?

Comprende los capítulos 156 a 168 y reconstruye los acontecimientos más importantes en los primeros años noventa del pasado siglo con la impronta de que la Transición ‘de nunca acabar’ está perdiendo el rumbo. Indicios claros resultan la trama de financiación ilegal y las disensiones internas en el partido que va a cumplir una década en el gobierno, así como los primeros escándalos protagonizados por el rey Juan Carlos. La extrema izquierda se diluye y dentro de ella agonizan los supervivientes del FRAP, mientras el terrorismo no deja de golpear a pesar de que caiga el comando etarra más peligroso y los presos grapos sean derrotados en su larga huelga de hambre. El control de los medios de comunicación se hace clave para conservar o llegar al gobierno, mientras el narcotráfico se afianza en Galicia. Cuando Bush y Gorbachov se citen en Madrid, Irak ha sido ya duramente castigado por invadir Kuwait, mientras Albania, el último reducto comunista en Europa, inicia una difícil transición; y Ucrania, una independencia que tres décadas después vivirá una terrible guerra.

28º episodio. Efímeros logros

A lo largo de los capítulos 169 a 181, está centrado en 1992, el año de la confirmación de España en el panorama internacional, de la constatación interna y externa de que el vericueto de transición a la democracia ha sido todo un éxito, y de que el país está consolidado. Es el año de los JJOO en Barcelona y de la Expo en Sevilla, de Madrid capital europea de la cultura, del quinto centenario del Descubrimiento y de la cumbre iberoamericana que le acompaña. El triunfalismo imperante se verá acompañado por el logro de acallar al terrorismo. Todos logros efímeros, pues en pleno cénit del reinado de Juan Carlos I ya surgen graves síntomas de deterioro. Pero todavía el monarca es intocable y Felipe González ganará sus cuartas elecciones.

