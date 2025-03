‘Lacrima’, lágrimas de ahora y de siempre

Un montaje impresionante, de los que nuestra decadente dramaturgia patria es incapaz de ofrecer. Una propuesta descomunal de extensión y pletórica de aciertos. Con ello, Carolina Guiela Nguyen se afianza en el panorama europeo a partir de una historia extraordinariamente documentada y escrita, aderezada con tres dramas personales que la dotan de melodramático interés, y en una puesta en escena e interpretación buenas no, buenísimas.

En vísperas de su boda, la próxima princesa de Inglaterra encarga un vestido a una prestigiosa casa francesa de alta costura. Durante varios meses, sujetos a estrictas cláusulas de confidencialidad, se realiza el exclusivo encargo en el taller de París del gran modisto Alexander, mientras la restauración de unos encajes históricos se hará en su lugar de origen, Alençon (Normandia), y su reproducción en una cola de cuatro metros bordada con doscientas mil perlas en Mumbai (India). Treinta personas se emplean a fondo, pero no pueden evitar que el drama personal de algunos irrumpa en el proyecto y esté a punto de hacerlo naufragar.

Se nos inculca que la obra es una crítica al capitalismo, pero en realidad es una descripción verídica de la eterna distribución desigual de la riqueza y el trabajo. Y una reivindicación del trabajo artesano de gente anónima con conocimientos excepcionales que están desapareciendo, y que dedican su existencia a una labor minuciosa que termina en obras de artesanía para disfrute de los poderosos, sean ropajes o teléfonos móviles o perfumes o automóviles, ensamblados aquí con creaciones de allá y de acullá en este mundo global deslocalizado, un tanto enloquecido y un mucho necesario de reorientar.

Caroline es francesa de nacimiento (Poissy, 1981) de madre vietnamita huida tras Diên Biên Phu, -la derrota del colonialismo francés en Indochina-, y de padre ‘pied noir’ argelino de familia judía sefardita procedente de España. Buena mezcla que la ha llevado a la dirección del teatro nacional de Estrasburgo después de un largo periplo, de crear la compañía ‘Les Hommes approximatifs’ con un equipo que permanece unido y es artífice de este un tanto apabullante su último espectáculo.

‘Mi planteamiento inicial partió del vestido de novia de Lady Di, no tenía un recuerdo preciso -acababa de nacer, pero mi madre me había hablado de él-, y cuando investigué un poco descubrí todo lo que se había puesto en marcha para guardar el secreto en torno a la confección del vestido. Yo quería hablar de ese secreto. ¿Y si todos los personajes de la historia estuviesen relacionados con la confección de un vestido? ¿Y si cualquiera que entrase en contacto con este vestido se viera afectado de alguna manera?’, se planteó la autora.

Pocas veces los montajes teatrales están a la altura de las producciones operísticas. No gozan de tan altos presupuestos, cierto, pero tampoco de las dosis de creatividad que se han concentrado en la búsqueda de la Gesamtkunstwerk (la obra de arte plena) a la que se acerca el teatro musical puntero. Y a esas pocas veces pertenece este ‘Lacrima’ que nos ha hecho añorar aquellas temporadas del CDN en las que traía lo mejor de los escenarios europeos. ‘Lacrima’ sigue la estela de Robert Lepage, el teatro documentado y desplegado a conciencia, las formas logradas para el contenido interesante.

Tras quedar deslumbrados por la solidez del texto, se hace necesario disculpar el cierto sensacionalismo que lo cubre todo: con el traje nupcial más complicado que los tiempos vieron; con el desastre familiar de Marion, Julien y Camille a consecuencia de los éxitos profesionales de la madre, los celos terribles del padre y las dificultades de la hija, todo producto de problemas afectivos irresolubles, todo para mayor oprobio del padre, que como siempre en las últimas décadas es el malo de cualquier relato; con la rara enfermedad hereditaria de la nieta de la encajera Bernadette; con la desgracia que le ocurrirá a Abdul Gani colocando las perlas minuciosamente. Con todo ello decimos, la puesta en escena es impresionante, sin grandes recursos técnicos y mucha estética, con un equipo artístico en el que está ese núcleo sólido que ha formado la autora y directora a su alrededor con un denominado ‘diseño de movimiento’ fabuloso, con un despliegue visual, iluminación, vestuario, caracterización, musica, sonido y vídeo a la altura.

Del reparto poco que decir salvo celebrar su credibilidad, su naturalidad, su actuar sin actuar, su físico y químico corrientes y molientes, su bien estar. Mucho más podría decirse del fondo y de la forma de esta gran pieza teatral, cuyo texto está publicado y disponible en Amazon para poder comprobar que es ponderado y no panfletario, que es fluido sin ser pretencioso, que es lo más parecido a lo que pedimos al teatro y pocas veces nos da. Sobre el texto, la dramaturgia ha introducido pequeñas modificaciones que mejoran el resultado final. Y sus cinco partes, precedidas de una apertura y epilogadas por un cierre, solo tienen tres minutos de condescendiente intervalo por si hay alguna urgencia en la sala. No se les ocurra aprovecharlos espoleados por la hora y media que restas hasta el final. Nosotros lo hicimos y nos arrepentimos. En penitencia, hemos expurgado durante un buen rato el libreto.

Caroline Guiela Nguyen nos trajo al CDN en 2019 ‘Saigón’ y en 2021 ‘Fraternité’, subitulada como cuento fantástico, que adolecía de parecidas virtudes y defectos de su propuesta de hoy. Longitud excesiva, corrección política argumental, argumento llamativo y realización pulcra. Pero ha elevado su listón desde entonces y esta ‘Lacrima’ es realmente ‘una historia contemporánea de las lágrimas’, como ella la subtitula, de esas lágrimas presentes siempre junto a las pequeñas alegrías.

