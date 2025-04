Apareció el nuevo episodio de ‘Crónica de Medio Siglo’

Otra etapa de este fabuloso viaje por la historia reciente

Lucas Pellicer.- Este lunes pasado, 7 de abril, vio la luz el 29º episodio de esta descomunal crónica, el penúltimo de la segunda serie. Con el título de ‘Y persistentes lacras’ (en ediciones impresa y digital) tiene 600 páginas distribuidas en doce capítulos, que con la larga relación de fuentes empleadas y los resúmenes de los episodios publicados suma casi un centenar más. Recorre el período 1993-1996, entre los ‘Efímeros logros’ del 92 y ‘La alternancia’ del 96, los años del derrumbe del largo felipismo, de un terrorismo desesperado por parte de ETA y GRAPO, de una crisis seria que presagia la inevitable alternancia en el gobierno de la nación, una etapa de la que se sabe poco, pero densa en problemas que muestran que los ambiciosos objetivos de la Transición han quedado inconclusos. El editor habla con el autor en una nueva entrega de la serie de diálogos iniciada hace un año:

–Lucas Pellicer.- Qué destacaría el autor de su contenido…

–José Catalán Deus.- La brusca caída del banquero Mario Conde, la inaudita corrupción del director de la guardia civil Luis Roldán, el giro vengativo de José Amedo, la desaparición de Publio Cordón, el arrepentimiento de Soares Gamboa, la traición del coronel Perote y el asesinato de Gregorio Ordóñez.

–LP.- Son los personajes que salen en la portada del libro salvo el etarra Soares y el espía Perote. Incluías sin embargo a Idoia López ‘La Tigresa’.

–JCD.- Mérito suyo, personaje de película. Por no hablar de otros muchos asombrosos como el cabo Felipe Bayo o el contrabandista ‘Chofo’. En esos años tiene lugar la implacable caza judicial y mediática de los responsables de la actuación de los gal una década antes y eso da lugar a un entramado de cambios de chaqueta, mercadeo de testimonios y sálvese quien pueda que entonces discurrió confusamente y que visto hoy, impone.

–LP.- No por eso dejas de tratar también otros asuntos internacionales que conmocionaron en aquellos años.

–JCD.- El genocidio de Ruanda y la guerra civil en Bosnia no podían dejarse de lado. O la proliferación de sectas milenaristas y nuevos movimientos religiosos entre los que Aum Shinrikyō se hará tristemente célebre por rociar con gas venenoso el metro de Tokio. Mientras, en España, nuestra ración de terror la proporcionaba ETA uniendo a sus atentados la ‘kale borroka’ y los GRAPO con un secuestro famoso que nunca se resolverá. Las fuerzas de seguridad sufrirán del descrédito de graves escándalos y procesamientos, y los servicios de información entrarán en crisis por el descubrimiento de sus escuchas ilegales y la difusión de comprometidos papeles secretos. Felipe González se verá cercado por los escándalos, pero no se le podrá probar responsabilidad alguna en los delitos del GAL.

–LP.-Y todo ello forma una agitada antesala para el adelanto de las elecciones a marzo de 1996 que traerán una alternancia en el gobierno después de la larga etapa socialista.

–JCD.- Con ello comenzará el próximo episodio de la Crónica, el 30º y último de la segunda serie, que terminará con el cambio de siglo y de milenio.

–LP.- Y dará paso a la tercera serie de este viaje por la historia reciente, que tal como dice su título va de aquel FRAP a este Podemos, y que por tanto llegará supongo a su fundación en 2014.

–JCD.- Mira, en estos momentos no estoy seguro de que pueda acometer esa tercera serie programada. Voy a terminar exhausto de esta segunda y tendré que tomarme un tiempo para asuntos que llevo aplazando desde hace años… No sé si podré seguir adelante.

–LP.- ¿Pero, qué me dices, es una broma?

–JCD.- No es broma, no; estoy cansado, un tanto desmoralizado, son muchos años de trabajo y pocas las satisfacciones, quizás ha llegado el momento de tirar la toalla.

–LP.- Anda, no digas tonterías, cómo que íbamos a permitirlo. El colega editor Manuel Pimentel decía hace unos días ‘que está creciendo el interés por la no ficción, que cansada de tanta novela insulsa ‘aumenta la gente a la que le divierte la historia, que le gusta la historia, que aprende con la historia y la consume’.

–JCD.- Puro voluntarismo. Yo noto lo contrario, que cada vez interesa menos saber lo que ha ocurrido realmente. Decía el escritor James Ellroy no hace mucho con su pesimismo proverbial: ‘Somos pecadores, somos una raza caída. Mire el mundo, es un lugar trágico. El pecado se impone. La justicia es derrotada más veces de las que prevalece, el amor perece más de lo que triunfa. Queremos vivir en la utopía pero la única utopía es el cielo’. O como dice el latinajo anónimo ‘tempus flagellum dei’, dios nos castiga con el tiempo.

–LP.- Pues sí que estamos buenos… Si te pones así…

–JCD.- Por no hablar de eso que llaman la inteligencia artificial: ha llegado para quedarse y ya ha revolucionado el orden existente, se alimenta de datos, ya ha recopilado todo el conocimiento humano. Tengo la sospecha de que podría escribir la tercera serie de la Crónica mejor que yo. Y mejorar, la segunda, y la primera. Solo pensarlo me produce una desazón inenarrable. Pero, vamos, lo único seguro es que voy a terminar en pocas semanas el último repaso del 30º episodio y se publicará esta primavera. Hasta ahí llego. Y después, veremos.

Pues sí que estamos buenos (esperemos que se le pase). Mientras, vamos a adelantarles el índice de ‘Y persistentes lacras’ como aperitivo tentador para los que quieren saber, los que buscan explicaciones, los que fundan sus opiniones en los hechos, los que reflexionan, esos a los que se dirigía Lao Tsé: ‘Por eso el sabio obra sin actuar y enseña sin hablar./ Todos los seres se renuevan sin cesar. Así él crea sin esperar nada./ Cumple su obra pero no reclama su mérito./ Y precisamente porque no lo reclama su mérito nunca le abandona’.

29º EPISODIO DE LA CRÓNICA DE MEDIO SIGLO

Contenido

Contenido

Del FRAP a Podemos. Una introducción ………………………………………………….. 11

Recordatorio de la primera serie: ……………………………………………………………. 15

‘La chispa y la pradera’. Episodios 1-11 ……………………………………………….. 15

Resumen de la segunda serie:…………………………………………………………………. 27

‘Una transición de nunca acabar’. Episodios 12-28………………………………. 27

CAPÍTULO 182. RUEDAN DOS CABEZAS …………………………………………………… 33

FLECOS DEL CULEBRÓN ……………………………………………………………………… 39

DE PARTE DE DON FEDERICO ……………………………………………………………… 41

EL PERSONAJE CERVERO ……………………………………………………………………… 43

ROLDÁN Y PAESA ………………………………………………………………………………… 48

LA CANCIÓN DE UN REO …………………………………………………………………….. 49

‘CAMOENS’ Y LOS SOBRINOS ………………………………………………………………. 52

EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS …………………………………………………………… 54

LOS 87 AÑOS DE ‘EL ZORRO’ ……………………………………………………………….. 59

LOS QUE MECIERON LA CUNA …………………………………………………………….. 61

LA ÚLTIMA ENTREVISTA ………………………………………………………………………. 63

‘ME ATORMENTA EL LÍO EN QUE METÍ A MI ESPOSA’ …………………………… 66

TIRAR O NO TIRAR (DE LA MANTA) ………………………………………………………. 68

LA SOBRINA, LA SOBRINA ……………………………………………………………………. 70

ENTRE EL KGB Y EL CESID ……………………………………………………………………. 72

MIRANDO A LUXEMBURGO …………………………………………………………………. 74

OPERACIÓN SAM ………………………………………………………………………………… 76

CAPÍTULO 183. DESPUÉS DE ROLDÁN, CONDE ………………………………………… 79

EL ACUSADOR PARTICULAR ………………………………………………………………… 84

DELITOS Y FALTAS ………………………………………………………………………………. 85

‘HONORIS CAUSA’ PARA MARIO …………………………………………………………… 86

SU ASALTO AL PODER …………………………………………………………………………. 88

DESCRIPCIÓN CRUDA………………………………………………………………………….. 94

ADVERTENCIAS TELEFÓNICAS ……………………………………………………………… 96

VÍCTIMA DEL SISTEMA …………………………………………………………………………. 97

MARIO Y LA MASONERÍA……………………………………………………………………. 100

MARIO Y LA NUEVA ERA …………………………………………………………………….. 101

RENACER EN LA CÁRCEL ……………………………………………………………………. 102

A LA TERCERA NO VA LA VENCIDA ……………………………………………………… 105

EL FIASCO DE UGT …………………………………………………………………………….. 108

SINDICATO SALVADO IN EXTREMIS ……………………………………………………. 110

PROMOTOR INMOBILIARIO Y GESTOR SOCIALISTA ……………………………. 112

UN CUADRO Y DOS DÉCADAS ……………………………………………………………. 115

CAPÍTULO 184 ¡VÁYASE, SEÑOR GONZÁLEZ! ………………………………………….. 117

EL QUE SE HA IDO ES ‘NICO’ ………………………………………………………………. 121

RETIRADA DE SOLCHAGA …………………………………………………………………… 123

FALLECE EL COMISARIO CONESA……………………………………………………….. 127

LA CUARTA HUELGA GENERAL …………………………………………………………… 131

GUERRA DE CIFRAS Y CONSUMO ENERGÉTICO ………………………………….. 134

DEL FRAP AL ÉXITO ……………………………………………………………………………. 136

DIMITE VERA ……………………………………………………………………………………… 139

SE VA ASUNCIÓN Y LLEGA BELLOCH ………………………………………………….. 140

EL CESE DE BALLESTEROS ………………………………………………………………….. 144

GARZÓN SE VENGARÁ A MODO …………………………………………………………. 146

DE ROJO A VERDE… Y DE AHÍ A AZUL CIELO ……………………………………….. 147

CONSPIRANOICOS Y GLOBALISTAS ……………………………………………………. 150

O LA MENTE COLECTIVA DE LA ESPECIE HUMANA ……………………………… 153

LA OTRA EDAD MEDIA QUE VIENE ……………………………………………………… 153

VIGENCIA DEL DEBATE ………………………………………………………………………. 156

CAPÍTULO 185. LAS SECTAS Y RUANDA ………………………………………………….. 161

UNA EXPLICACIÓN VÁLIDA ………………………………………………………………… 165

UN MISTERIO INCOMPRENSIBLE ……………………………………………………….. 168

NUEVAS RELIGIONES …………………………………………………………………………. 172

EL CASO CONTRARIO…………………………………………………………………………. 174

RUANDA Y LA CRISPACIÓN ………………………………………………………………… 177

HUTUS CONTRA TUTSIS …………………………………………………………………….. 184

DRAMA AFRICANO …………………………………………………………………………….. 187

AUTOS CON BOMBAS ……………………………………………………………………….. 189

CAPÍTULO 186. LA TIGRESA Y EL CHACAL ………………………………………………. 193

‘TENEMOS NUESTRAS RAZONES’ ……………………………………………………….. 197

UNA ‘CELEBRITY’ DEL NACIONALISMO EXTREMO……………………………….. 202

UN VENEZOLANO, UN VASCO Y UN BELGA………………………………………… 203

EL RESCATE DE ‘PAPUCHI’ …………………………………………………………………. 205

‘GOYERRI’, ‘LUCAS’ Y LA ‘STASI’ …………………………………………………………… 209

TRES CADENAS PERPETUAS PARA ‘CARLOS’ ……………………………………….. 213

LA LEGISLATURA DE LA CRISPACIÓN …………………………………………………. 216

¿ASOCIACIÓN CRÍTICA O SINDICATO CRIMINAL? ……………………………….. 219

‘NO HABÍA OTRA MANERA’ ………………………………………………………………… 221

OBSESIÓN ENFERMIZA………………………………………………………………………. 225

LA ‘ANSONADA’ Y LA RAE…………………………………………………………………… 230

CAPÍTULO 187. EL MALETÍN DE AMEDO…………………………………………………. 233

SI NO QUIERES CALDO… ……………………………………………………………………. 240

TOMA CINCO TAZAS ………………………………………………………………………….. 243

DOS VERSIONES EN TRES DÉCADAS…………………………………………………… 250

GARCÍA JULIÁ SE MARCHA AL PARAGUAY…………………………………………… 251

FRANK RUDDY EN EL AAIÚN………………………………………………………………. 255

EL REFERENDO QUE NUNCA SE CELEBRARÁ………………………………………. 260

Y LA ALTERNATIVA AUTONÓMICA MARROQUÍ …………………………………… 262

DE SUBVERSIVO A HISTORIADOR ………………………………………………………. 266

EL LIBRO ROJO DEL PRESIDENTE AZUL ………………………………………………. 268

SE VEÍA VENIR ……………………………………………………………………………………. 272

¿POR QUÉ NO HICIMOS NADA? …………………………………………………………. 276

LA LLUVIA Y EL DILUVIO …………………………………………………………………….. 277

UNA CUENTA SOLEADA EN SUIZA ……………………………………………………… 279

FELIPE SE DEFIENDE ………………………………………………………………………….. 280

‘ENFADADO NO ESTOY, NO SUELO ENFADARME’ ………………………………. 281

‘ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD QUE ME CORRESPONDA’ ………………… 285

AZNAR Y ANGUITA ATACAN ………………………………………………………………. 292

CAPÍTULO 188. MATAN A ‘GOYO’……………………………………………………………. 297

MARÍA, ‘COTE’ E ITZIAR, LOS OTROS COMENSALES…………………………….. 302

DEL FRAP AL PACIFISMO ……………………………………………………………………. 304

ACOSANDO A LA VIUDA Y AL HUÉRFANO …………………………………………… 308

LOS ASESINOS FUERON TRES …………………………………………………………….. 309

CONSUELO VISITA A VALENTÍN ………………………………………………………….. 311

EL HIJO DE GARCÍA Y EL DONOSTIARRA ‘ZAPATA’ ……………………………….. 313

LOS CINCO RESPONSABLES……………………………………………………………….. 317

‘OS ODIO’…………………………………………………………………………………………… 320

EL ÚLTIMO PASEO……………………………………………………………………………… 323

EXTENDER EL DOLOR ………………………………………………………………………… 324

LOS PERSEGUIDOS Y LOS BENEFICIADOS…………………………………………… 328

42 CARGOS POLÍTICOS ASESINADOS …………………………………………………. 329

CAPÍTULO 189. CAZA Y CAPTURA DE LOS GAL ……………………………………….. 331

AMEDO ANTE GARZÓN ……………………………………………………………………… 336

CITAS CON RAMÍREZ ………………………………………………………………………….. 337

JOSE (SIN ACENTO) ESTÁ AL CORRIENTE…………………………………………….. 340

EL EMBAJADOR DE FRANCIA ………………………………………………………………. 341

UN DESASTRE, UNA CATÁSTROFE………………………………………………………. 346

PSICOLÓGICAMENTE INVEROSÍMIL ……………………………………………………. 347

PERO ESTOS SON HECHOS PROBADOS ……………………………………………… 350

FRANCIA DEJA DE FASTIDIAR ……………………………………………………………… 351

HISTORIAL DE LA COLABORACIÓN GALA …………………………………………… 354

VERA VA A PRISIÓN ……………………………………………………………………………. 359

LA DEFENSA DE UN TENIENTE GENERAL ……………………………………………. 362

‘AHORA, POR EL GORDO’ …………………………………………………………………… 363

RECONSTRUIR EL ORGANIGRAMA ……………………………………………………… 364

EL BUENO DE SANCRISTÓBAL ……………………………………………………………. 368

APARECE ‘EL CHOFO’ …………………………………………………………………………. 374

Y TAMBIÉN UN POLI HABLADOR………………………………………………………… 378

SE CIERRA LA VÍA PARLAMENTARIA ……………………………………………………. 381

LA REUNIÓN EN EL CHALÉ DE ICONA…………………………………………………. 383

BAYO SE DERROTA ……………………………………………………………………………. 385

SUÁREZ EN EL CANDELERO ……………………………………………………………….. 386

‘HACÍA ENCUESTAS Y PERDÍAMOS’…………………………………………………….. 388

HIJOS PREDILECTOS ………………………………………………………………………….. 392

UN OGRO BIS ……………………………………………………………………………………. 396

EL HEREDERO ASUME EL PUESTO ……………………………………………………… 401

CAPÍTULO 190. LA ARREMETIDA OLDARTZEN ………………………………………… 403

KAS SUSTITUYE A HASI ………………………………………………………………………. 407

DE LAS HORMIGAS AL CANGREJO ……………………………………………………… 410

LA PONENCIA OFICIAL ………………………………………………………………………. 413

RUFI, EL IMPULSOR……………………………………………………………………………. 416

MIGUEL, EL INDUCTOR ……………………………………………………………………… 419

LOS 3800 QUE LA APROBARON …………………………………………………………. 421

LO NIEGAN TODO ……………………………………………………………………………… 423

DE LA RESISTENCIA A LA OFENSIVA……………………………………………………. 426

PLAN DE EUSKALDUNIZACIÓN INTERNA ……………………………………………. 427

PACHI ELOLA Y LOS DEMÁS ………………………………………………………………. 429

El INFILTRADO ‘JOSEPH’……………………………………………………………………… 431

Y OTROS TOPOS………………………………………………………………………………… 436

TRES SECUESTROS CONSECUTIVOS …………………………………………………… 438

EN EL MISMO ZULO …………………………………………………………………………… 439

CASI A LA MISMA HORA …………………………………………………………………….. 443

AL MÁS PURO ESTILO GHANDI ………………………………………………………….. 445

EL AGUR DEL ETARRA SOARES …………………………………………………………… 446

CAPÍTULO 191. EL SECUESTRO DE CORDÓN ………………………………………….. 455

AUTOBIOGRAFÍA DE OBRERO ‘CONCIENCIADO’ …………………………………. 474

BIOGRAFÍA DE GRAPO ARREPENTIDO ……………………………………………….. 479

Y SUS VIVENCIAS CON AIDA ………………………………………………………………. 480

UNA PAREJA DE TEÓRICOS ………………………………………………………………… 485

INTERCAMBIO DE E-MAILS ………………………………………………………………… 490

CON 70 AÑOS, 48 DE MILITANCIA Y 27 PRESA……………………………………. 498

MADRE Y ESPOSA ……………………………………………………………………………… 500

LA HERENCIA DE PUBLIO …………………………………………………………………… 502

CAPÍTULO 192. ESCUCHAS ILEGALES, INFORMES SECRETOS ………………….. 505

EL SOSPECHOSO CORONEL PEROTE ………………………………………………….. 508

COMIENZA EL CULEBRÓN………………………………………………………………….. 510

20 ‘PAPELES’ QUE RESULTAN 15 ………………………………………………………… 512

SIETE AÑOS DE CONDENA MILITAR ……………………………………………………. 517

Y CUATRO MESES POR SENTENCIA CIVIL ……………………………………………. 519

LAS CONFESIONES DEL CULPABLE …………………………………………………….. 522

FUERTES REPERCUSIONES …………………………………………………………………. 524

BALANCE TURBIO ……………………………………………………………………………… 526

EL JEFE DE LOS ESPÍAS ……………………………………………………………………….. 527

¿DE DÓNDE SALEN? …………………………………………………………………………… 534

PRÓLOGO EXPLICATIVO …………………………………………………………………….. 535

ABREVIATURA DE ‘PENDIENTE’ O ‘PRESIDENTE’ …………………………………. 536

UN INCOMPRENSIBLE ARCHIVO ………………………………………………………… 538

VEINTE FOLIOS Y UNA NOTA DE DESPACHO ………………………………………. 542

PALABRAS DE AMOR Y LIGUES …………………………………………………………… 544

EL REY EN LA DIANA ………………………………………………………………………….. 547

CAPÍTULO 193. LA GUERRA EN BOSNIA …………………………………………………. 553

LA VERDAD DE SREBRENICA ………………………………………………………………. 558

EL TRIBUNAL DE LA HAYA ………………………………………………………………….. 564

LA OTAN BOMBARDEA Y CLINTON CONVOCA ……………………………………. 566

¿GANARÁ CROACIA? ………………………………………………………………………….. 567

PAZ PROVISIONAL Y POCO MÁS ………………………………………………………… 570

CONFLICTO CONGELADO ………………………………………………………………….. 573

PEDREGAL CONTRA LA BRUNETE ………………………………………………………. 576

EL PÓRTICO DE ACERO………………………………………………………………………. 581

EL UNABOMBER Y LOS NEOLUDITAS …………………………………………………. 585

PERIODISMO DE QUEROSENO …………………………………………………………… 588

INVESTIGACIONES QUE NO LLEGAN A PUERTO …………………………………. 591

VENTAS DE ARMAMENTO REALES (DEL REY) ………………………………………. 595

CCOO APARTA A CAMACHO ………………………………………………………………. 596

CAPÍTULO 194. NO HABRÁ SEÑOR EQUIS………………………………………………. 601

PERSECUCIÓN Y EXTERMINIO ……………………………………………………………. 608

‘NO NOS PILLÓ POR SORPRESA’ ………………………………………………………… 609

UNA CUADRILLA DE MATONES ENSIMISMADOS ………………………………… 612

MANOS BLANCAS ……………………………………………………………………………… 614

TRES TENTACIONES …………………………………………………………………………… 615

MIEDO EN LAS AULAS ……………………………………………………………………….. 617

NO NOS RESIGNAMOS ………………………………………………………………………. 622

EL CONTROL NACIONALISTA …………………………………………………………….. 624

‘NO CALLARÉ, POR MÁS QUE SILENCIO PIDAS’ …………………………………… 626

DETENIDO GALINDO …………………………………………………………………………. 627

TRES GENERALES IMPUTADOS ………………………………………………………….. 629

OSAMA DECLARA LA GUERRA ……………………………………………………………. 630

LA IV GM …………………………………………………………………………………………… 632

LA OLA TERRORISTA MÁS VIRULENTA………………………………………………… 635

