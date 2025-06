Cuando el color se hizo protagonista y habitó entre nosotros

Con el sugerente reclamo de ‘Lo tienes que ver’, la Fundación Juan March ha presentado una de las más interesantes exposiciones de la temporada, dedicada al fenómeno artístico por el que el color conquistó su autonomía de la forma, del molde del que siempre había dependido. Sucedió con la llegada del arte abstracto.

El color no existe, pero el mundo es inimaginable sin él. Como fenómeno —en todos los sentidos— ha estado presente en la reflexión y en las artes desde las pinturas rupestres hasta los experimentos digitales contemporáneos. Para muchos artistas ha constituido el centro de su práctica, y para filósofos y científicos ha proporcionado abundante materia para la reflexión y el debate.

En la creación artística la importancia del color ha sido discutida e impugnada a menudo, pero la aparición del arte abstracto a principios del siglo XX lo liberó de los dictados de la representación y de la primacía de la línea. Por primera vez, el color pudo consistir en su propia presencia en la obra, no sujeta a modelos narrativos ni a otros elementos de valor gráfico.

‘Lo tienes que ver. La autonomía del color en el arte abstracto’ la exposición que durante más de tres meses ha presentado la Fundación Juan March reúne el trabajo de un amplio número de artistas de los siglos XX y XXI para quienes el color es principio esencial y estructurador. Comienza con los primeros experimentos de la abstracción y se centra en el uso del color plano, no modulado por el gesto. Además de pintura, escultura y obra sobre papel, incluye textiles, cerámica, fotografía, instalaciones, cine, vídeo y libros de artista.

Junto a estas obras, la muestra ofrece dos espacios singulares. Uno inspirado en las Wunderkammer o cámaras de maravillas que muestra cómo se forjaron las teorías científicas y filosóficas del color. Libros, diagramas, círculos cromáticos, pigmentos, colorantes y ejemplos del uso de la policromía en el arte nos permiten intuir las dimensiones filosóficas, ideológicas y culturales de este fenómeno. Refleja las teorías artísticas y científicas del color, desarrolladas desde el siglo XVIII y a lo largo del XIX. También indaga en su relación con la óptica y la física de la luz, en los elementos de los que procede y en los soportes donde se manifiesta, en los pigmentos y tintes naturales y sintéticos a lo largo de la historia o en el uso de la policromía en el arte, sin olvidar las estrechas implicaciones filosóficas, ideológicas y culturales del color.

El segundo espacio, Coloramas, propone una experiencia expansiva que complementa el recorrido visual de toda la exposición proporcionando una experiencia realmente inolvidable. La narrativa de la imagen en movimiento de esta cámara permite comprender mejor la ciencia del color –incluyendo los infrarrojos, los ultravioletas y su naturaleza electromagnética–; también muestra cómo el color actúa en la sociedad, cómo ha sido objeto de debate en la filosofía y cómo ha supuesto una fuente de inspiración para los artistas.

Por imperdonable descuido y muchas tareas fuimos aplazando nuestra visita y sentimos sinceramente no haber podido recomendársela con tiempo suficiente para incitar su vista. El color, no solo en el arte, sino en la vida, está más presente que nunca, y para demostrarlo, algunas de las piezas de la muestra envuelven al espectador. Eso permite sentirse envuelto en colores, percibirlos de manera muy sensorial, como un acontecimiento. El título ‘Lo tienes que ver’ está inspirado en una afirmación de Walter Benjamin de 1913 que se puede traducir como «el color debe ser visto». A lo que se refiere es a que, al final, las teorizaciones y conceptualizaciones sobre el color deben dejar paso a una experiencia. El color no existe como lo hace un objeto, sino a través de la percepción óptica, como un fenómeno físico y lumínico. Quien visitara la exposición pudo comprender cómo el color pasó de estar subordinado a la línea y a la forma a convertirse en el verdadero protagonista de la obra de arte. Buena prueba de ello son las aportaciones de un amplio número de artistas –desde Kazimir Malévich e Yves Klein hasta Olafur Eliasson o Rosa Brun– para los que el color es mucho más que un recurso: es un principio estructurador y esencial, liberado de la línea y la representación.

Si a nuestro gusto algo le pudiera faltar a la propuesta sería una sección sobre los significados atribuidos al color por filosofías y culturas diversas en los dos últimos siglos. Y eso porque desde hace mucho tiempo mantenemos un proyecto vital denominado gRRound! (Gente Reconstrucción hOrizonte hUmano No Degenerado) que se inspira en el arco iris para hacer confluir energías diversas en esa causa común: rojo de la política, naranja de la persona, amarillo de la comunicación, verde de la naturaleza, azul de la ciencia y morado del más allá.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 9

Despliegue: 9

Comisariado: 9

Catálogo: 9

Programa de mano: n/v

Documentación a los medios: 9

Fundación Juan March

‘Lo tienes que ver. La autonomía del color en el arte abstracto’

A cargo de Manuel Fontán del Junco y María Zozaya

28 febrero – 8 junio 2025

-La exposición ha ido acompañada del ciclo ‘Escuchar el color’ con tres conciertos a cual más interesante. Vean el programa de mano.

https://canal.march.es/es/coleccion/exposicion-tienes-que-ver-47969