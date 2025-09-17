Conforme se acerca el 50º aniversario de los fusilamientos de 1975, crece el interés por conocer los detalles y también crecen las versiones que no se ajustan a la realidad por motivos políticos o falta de conocimiento de los hechos. Presentamos el resumen fidedigno y objetivo de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de lo ocurrido aquel verano sangriento.

La detallada descripción del contexto, los prolegómenos, desarrollo y consecuencias de las acciones armadas del FRAP en aquel verano de hace cincuenta años, la crónica detallada de los cinco fusilamientos del 27 de septiembre, todo ello está narrado en los cinco últimos episodios de la primera serie de ‘Crónica de Medios Siglo’ de forma todavía no superada . Aquí se los presentamos resumidos y disponibles. Son unas 1600 páginas en 54 capítulos: todo sobre los fusilamientos de 1975. Cinco volúmenes impresos con un precio total de unos 50€ y de la mitad en edición digital para leer con tableta, ordenador y móvil.

Repasa el último trimestre de 1974 para encarar el año decisivo de 1975. Mientras los restantes grupos de la extrema izquierda de inclinaciones maoístas -ORT, MCE, PCEi- moderan sus posiciones y se unen a las plataformas moderadas -rivales pero afines- que levantan PCE y PSOE, el FRAP ha iniciado su deriva radical y ha formado su primer ‘grupo de combate’ en Valencia en la primavera de 1974. No tendría más de un millar de efectivos reales no fantaseados, y el paso de la teoría revolucionaria a la práctica violenta produce no pocas bajas en sus filas. Por ejemplo, el primer núcleo del PSOE en Granada que formaría Alfonso Guerra en 1974, estaba formado por un grupo de profesores que venían del FRAP.

En su último discurso navideño televisado Franco no olvida ‘nuestra emocionada gratitud a las Fuerzas de Orden Público, que con su sacrificio y permanente vigilia, hacen posible que los españoles sigamos disfrutando de ese gran tesoro que es nuestra paz interior; que estamos empeñados en preservar, evitando a toda costa que pequeños grupos de agentes profesionales de la subversión puedan alterarla’.

El nerviosismo con que comienza 1975 la clase política es enorme, aunque poco se filtra al exterior desde las alturas del Régimen. Embajadas y servicios de información intentan calibrar lo que realmente pasa entre un sinfín de rumores. En este contexto, la CIA dará por buenos informes que aseguran que existen negociaciones económicas con la familia Franco para que fuercen la marcha del dictador.

Muy serios conflictos laborales en Potasas de Navarra y la Seat de Barcelona, más el cierre casi completo de la universidad de Valladolid, anulando los exámenes y por tanto castigando a ocho mil estudiantes a repetir curso, confirman que la situación interna empeora. El comité permanente del FRAP llama a iniciar acciones armadas mientras comparte su radicalismo con el Polisario que ya está en abierta rebelión en el Sáhara. Entre octubre de 1974 y febrero del 75 se han registrado seis muertos y varios heridos por los disparos de la policía, 3.500 detenidos, 300 condenados por el TOP, miles de trabajadores sancionados y despedidos, cierre de universidades, multitud de actos culturales prohibidos. En el ámbito de unos medios de comunicación cada vez más adversos, durante los seis primeros meses de este año dos publicaciones han sido cerradas, otras dos suspendidas, 33 secuestradas y 10 expedientadas; además, 16 periodistas han sido procesados, 8 detenidos y cuatro encarcelados. El Gobierno de Arias Navarro decreta el 25 de abril el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya por tres meses, durante los cuales habrá dos mil detenciones y más de un centenar de atentados derechistas. Al día siguiente de su promulgación, el fiscal militar cursa su petición de pena de muerte contra Garmendia y Otaegui.

Varios activistas del FRAP que vienen huyendo de sus lugares de origen ya han llegado a Madrid y van a integrar los primeros grupos armados. Está a punto de comenzar el verano sangriento. Este episodio mantiene la tónica intrigante de los anteriores, nada parecido a un típico ‘tocho’ de historia, casi un ‘thriller’ colectivo en el que se descubre lo que entonces apenas se entendía.

El octavo episodio de esta Crónica se abre en mayo de 1975, cuando los dirigentes del FRAP reunidos en el sur de Francia han acordado iniciar un levantamiento popular que implante una república popular y federativa. La ofensiva frapista será débil, no conseguirá despertar suficientes simpatías, y chocará de forma suicida con la solidez del aparato estatal, que de un zarpazo va a desbaratarla. Se organizan precariamente los primeros grupos armados en una carrera contra reloj para desbaratar los preparativos del posfranquismo, las que consideran maniobras continuistas en curso.

Y así, tienen lugar los primeros atentados contra policías uniformados. El 14 de julio es asesinado de varios disparos un miembro de la policía armada en los alrededores de la glorieta de Cuatro Caminos en Madrid. Entre el 15 y 22 de julio la policía detiene a los presuntos responsables. El 18 de julio se realiza un ataque a tiros contra una comisaría de Hospitalet, cuyos presuntos responsables y ejecutores serán detenidos en septiembre siguiente. El 24 de julio, es herido otro policía en el barrio madrileño de Prosperidad y también son detenidos los acusados de ser autores del atentado. El 2 de agosto muere un guardia civil y es herido gravemente otro por los disparos de un comando que no es del FRAP sino formado por otro embrión armado que aún no tiene nombre pero que se llamará GRAPO. El 13 de agosto se da a conocer la petición de pena de muerte para cuatro acusados del homicidio de Cuatro Caminos. El 16 del mismo mes, es abatido un teniente de la Guardia Civil en Madrid. A los pocos días son detenidos cinco presuntos dirigentes y autores del atentado en el transcurso de una gran redada.

Antes de que termine agosto, el Gobierno aprueba un decreto-ley antiterrorista que establece juicios sumarísimos con carácter retroactivo y que equivale a un estado de excepción de dos años de duración prorrogables. El 11 de septiembre se celebra el primer consejo de guerra contra imputados frapistas. El 17 del mismo mes el segundo, el sumarísimo 1/75. El resultado es un total de siete sentencias de muerte, tres en el primero y cuatro en el segundo. Será el momento más importante de la historia del FRAP, quizás el único por el que sus siglas han pasado a la historia, el momento en el que se convierte en protagonista clave del final del franquismo lanzando una ampulosamente bautizada ‘ofensiva armada’ con cuatro pistolas encasquilladas y una escopeta de cañones recortados, mediante emboscadas indiscriminadas, sin preparación alguna. Dirigentes irresponsables, -no solamente los altos cargos de Suiza, sino también los cuadros medios en Madrid, Barcelona o Valencia- lanzan a jóvenes ciegos de idealismo fanático a acciones desesperadas y suicidas, que se convierten no obstante en factor de gran peso para terminar de desestabilizar al franquismo y abrir paso a la Transición pactada entre los evolucionistas del Régimen y la oposición moderada: justo el efecto contrario al que buscaban.

Se asiste casi en vivo y en directo al canto del cisne de aquellos prochinos que desde los años sesenta pugnan contra todo y todos por imponer su visión comunista del futuro, es ‘el viaje de Ricardo Acero y sus compañeros’ en el zenit de su recorrido. El 26 de septiembre el consejo de ministros confirmará tres penas y conmutará cuatro. Al día siguiente, las penas son ejecutadas en Madrid, mientras se hace lo mismo con dos miembros de ETA en Burgos y Barcelona, respectivamente. Las protestas internacionales van a ser de enorme calado. El Régimen está tocado de muerte, y los partidarios de su continuidad quedan en minoría ante los convencidos de que hay que evolucionar.

Este tomo es uno de los más apasionantes del tardofranquismo: el verano de 1975, el año que el FRAP decidió dar el salto definitivo a la lucha armada en un afán a la desesperada de impedir la sucesión ya planeada al franquismo. Un intento suicida que no salió como esperaban pero que fue definitivo en lo que pasaría después.

El noveno episodio de esta Crónica está dedicado al completo al que puede considerarse el acontecimiento más impactante del medio siglo de historia que recorre nuestra Crónica: los cinco fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, los tensos prolegómenos que vive el país, la fuerte reacción internacional que desatan. Cuatro consejos de guerra han dictado diez penas de muerte en apenas dos semanas, siete para militantes del FRAP y tres para miembros de ETA. El 26 de septiembre de 1975 el consejo de ministros confirma cinco y conmuta otras cinco. Al día siguiente, las penas son ejecutadas en Burgos, Barcelona y Madrid. El Régimen morirá matando y de alguna manera dispara un sexto tiro de gracia, contra sí mismo, en esta reacción a la desesperada. El 1 de octubre, Franco preside una masiva concentración de apoyo en la plaza de Oriente acompañado de su sucesor ‘in pectore’, el príncipe Juan Carlos. Al mismo tiempo, varios policías son asesinados en venganza por las ejecuciones; la acción dará nombre a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), que nacen emulando al FRAP pero sin relación con él y hasta en dura competencia.

Son cinco los capítulos de este noveno episodio. En ‘Tensa espera’ se pasa revista a las intensas dos semanas que preceden a las ejecuciones, con el FRAP diezmado, acusado por el resto de la izquierda de practicar un terrorismo provocador, mientras son vanas las peticiones de clemencia. El segundo -‘En capilla’- relata las últimas horas de los condenados y las protestas y disturbios que esa noche conmueven Lisboa, París y otras muchas ciudades. ‘El Palancar’ es el nombre del campo de tiro a donde son conducidos en su último viaje los tres frapistas, y con ese título el capítulo tercero reconstruye estos y los otros dos fusilamientos, en la huerta de la prisión de Burgos y en un bosque junto al cementerio de Sardañola del Vallés. El cuarto capítulo -‘Horror y pavor’- es un detallado panorama de las reacciones que el hecho despierta dentro y fuera de España, y finalmente el quinto certifica ‘El relevo de los GRAPO’.Ya a mediados de ese mes, Franco enfermará de gravedad, y a su agónico final se dedica el décimo episodio. El 21 de octubre se confirma oficialmente que ha sufrido una crisis de insuficiencia coronaria aguda.

Su título nos dice todo del 10º episodio de la Crónica. Franco no verá el fin del franquismo, sino que el franquismo acabará cuando él fallezca. Todo indica que hasta estos momentos ha controlado la situación en líneas generales. En el primer capítulo se describe minuciosamente la evolución de los acontecimientos desde que sufre su primer infarto en la madrugada del día 15 de octubre. Se activa la Operación Lucero mientras prosiguen las operaciones policiales contra el FRAP, el tribunal internacional de La Haya se pronuncia en contra de Marruecos y Hassan II lanza su Marcha Verde. El capítulo segundo -‘Retirada unilateral’- recoge pormenorizadamente el agravamiento de la situación en el Sáhara mientras Franco sufre otros dos infartos y redacta su testamento. ‘Cesión de poderes’ se titula el tercer capítulo, y por él desfila la partida de póquer que juegan Estados Unidos, Marruecos, España y la ONU sobre la suerte de aquel territorio, mientras Franco es operado a la desesperada con la única protección del manto sagrado de la Virgen del Pilar, y ya con el príncipe Juan Carlos nombrado Jefe de Estado provisional.’Divisan cuatro camiones’ reza el capítulo cuarto para recoger todas las vicisitudes de la llegada de las masas marroquíes convocadas por su rey a la frontera del Sahara español, su entrada y salida pactadas, el comienzo de la retirada española y de la ocupación marroquí, mientras se realiza la tercera intervención quirúrgica a quien ya es un moribundo, y Franco y el franquismo entran en la recta final. Son los cruciales momentos en los que nuestra Crónica de medio siglo entrará en su próxima undécima entrega y final de la primera serie para narrar el relevo en el poder, los temores y esperanzas que acompañan al cambio de Régimen.

Durante 37 días, la sociedad española vive pendiente de la lucha del Jefe del Estado con la muerte; entre el primer infarto de la madrugada del día 15 de octubre y la parada definitiva de su corazón en las primeras horas del 20 de noviembre, prosiguen las operaciones policiales contra el FRAP y se multiplican las negociaciones a muchas bandas entre los diferente sectores de la oposición y del Régimen, mientras las grandes potencias vigilan e influyen, España cede el Sahara a Marruecos, se aceleran los preparativos para la salida del diario El País, los apoyos a ETA crecen en el País Vasco, y el GRAPO se prepara a recoger el testigo del FRAP sin que haya acuerdo alguno entre ambos. En una trepidante sucesión de acontecimientos ante un país paralizado, se va a producir el cambio de régimen. Entre la noche del 30 de octubre, cuando el Príncipe accede a la Jefatura del Estado con carácter provisional, hasta la mañana del 23 de noviembre en que presta juramento como Rey de España en sesión extraordinaria de Las Cortes, se tejen los complicados mimbres de una trama imprevisible. Es uno de esos momentos en los que la historia se acelera. Cuando termine el año, apenas unas semanas después de las inmensas colas para despedir al fallecido de cuerpo presente, Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez ya ocupan posiciones clave. La transición desde el franquismo al juancarlismo va a iniciarse inmediatamente. Este 11º episodio consta de cinco capítulos titulados: Pesa la mitad, El teletipo más esperado, Un rey sin corona, Trauma frapista y De grupos armados a grupos resistentes, completándose así los 54 capítulos de la primera serie de la Crónica de medio siglo.

‘Cambio de Régimen’ se concentra en un breve pero trepidante espacio de tiempo de apenas tres meses, desde que Franco cae enfermo en los primeros días de octubre de 1975 hasta que los últimos legionarios abandonan el Sahara el 8 de enero de 1976. Así termina la primera serie de esta ‘Crónica’, narrando el relevo en el poder, los temores y esperanzas de tan dramático episodio. ‘Pesa la mitad’, ‘El teletipo más esperado’, ‘Un rey sin corona’, ‘Trauma frapista’ y ‘De grupos armados a grupos resistentes’ se titulan sus cinco capítulos.

La segunda serie, ‘Una transición de nunca acabar’ discurre entre 1976 y 1999, los episodios del 12º al 30º, publicados a lo largo de los últimos seis años (resumen y entrevista con el autor).