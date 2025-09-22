El mundo es teatro, Calderón dixit

Y tenemos que darle la razón, no hay nada más que mirar en torno. Los autos sacramentales eran propaganda de un catolicismo ya a la defensiva; tenían gran prestancia literaria a diferencia de la decididamente visual agitprop de los actuales poderes mundanos. Esta versión de ‘El teatro del mundo’ asemeja un melancólico cuento infantil con muy buena música.
No repetiremos todo lo que saben sobre la obra y su autor ni los comentarios generales con ocasión de que la pasada temporada, la CNTC pusiera en pie una versión muy buena que ha estado en gira por España hasta hace poco (ver nuestra reseña de entonces). Y que en 2013 Carlos Saura se estrellara en la suya (ver nuestra reseña de entonces). Nos limitaremos a dar la palabra al adaptador y director de esta versión: ‘A Calderón se lo ha descrito como el dramaturgo del catolicismo, y sus autos como el género más propio para una síntesis de toda la doctrina cristiana. Devolvemos el auto de Calderón a su forma original, incluso recuperando el título de la primera edición; sin olvidar que hoy nos dirigimos a un mundo ayuno pero hambriento de teología, de Historia del Arte, de liturgia, del tesoro compartido con mil años de cultura en español, incluida la música antigua; una herencia a la que el público tiene derecho’.
No obstante Antonio Castillo es consciente de que la que fuera nación más poderosa y defensora de la iglesia del vaticano, hoy ignora por completo aquel pasado. Por ello, en vez de intentar reproducir la magnificencia de las representaciones del pasado ha optado por presentarla como una fábula infantil con un dios con barbas y corona de rayos ígneos y unos personajes de tebeo y adornar el mensaje tridentino
con una combinación de teatro y música al modo en que los autos sacramentales solían representarse en el Siglo de Oro. Veinticuatro números musicales de autores como Francisco Guerrero, Palestrina o Haendel se integran en la representación, conformando una muestra de las músicas religiosas de los siglos XVI y XVII entre España e Italia, incluido el canto gregoriano, la polifonía, el Renacimiento, y el barroco. Incluye, además, villancicos, uno de los primeros ejemplos de ópera religiosa, compuesta en las misiones bolivianas del siglo XVIII, y danzas del Corpus Christi. Mariví Blasco, una soprano especializada en antigua música española, encabeza el elenco y está al frente de la dirección musical junto a Ignacio Casas e Ignacio Rodulfo Hazen.
La selección y engarce de tan complicada banda sonora es el mérito principal de la obra, con una sencilla puesta en escena, vistoso vestuario y proyecciones alegóricas. Pero sin un reparto tan eficaz hubiera quedado muy disminuida. Cantan también siete de los nueve intérpretes consiguiendo notable resultado individual y colectivo. Está muy bien dicho el verso. Y los dos adaptadores interpretan a los protagonistas, Dios y Mundo. Notabilísima interpretación en directo de Asís Márquez al órgano y Nicolás Casas al sacabuche, el instrumento antecesor del trombón moderno.
Seña de identidad de este montaje es su enfoque religioso. For the Fun of It devuelve el auto de Calderón a su forma original sin intentar edulcorar de forma alguna el mensaje: se trata de ‘recordar la dimensión trascendente del hombre. Nos dirigimos a un mundo ayuno de teología, de liturgia, del tesoro compartido con mil años de cultura en español, y lo hacemos sin historicismo ni cinismo alguno’.
Este ‘auto sacramental alegórico’, el más famoso de su autor, tiene cuatro siglos a la espalda y consta de 1572 versos. Se cree que fue escrito para la fiesta del Corpus en Madrid. Desarrolla el tópico literario del ‘theatrum mundi’ vigente desde tiempos grecolatinos al menos, el mundo como un teatro donde cada ser humano representa un papel y debe hacerlo bien para al final ser premiado por el autor de la pieza, que no es sino el mismo dios. En la trama de la obra, los personajes encarnan arquetipos, a los que el director -el mundo- por encargo del autor -dios mismo- reparte los papeles para que representen un rey, un rico, un labriego, la belleza, la religión y la pobreza; y al cabo de representación, rendirán cuentas y recibirán un premio o un castigo por cómo han vivido el papel que les tocó.
La adaptación de Antonio Castillo Algarra e Ignacio Rodulfo Hazen rescata el título que se le dio a la obra en la primera edición y devuelve el auto calderoniano a su forma original, añadiendo incluso al final una plegaria a la Virgen que colma el vaso devocional. Tras su estreno el pasado mes de abril en el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid y su paso por los Teatros del Canal hará una gira madrileña. No es la primera vez que la compañía ‘For the Fun of It ‘, que celebra su décimo aniversario sobre los escenarios, acomete un Calderón. Lo hizo en 2016 con ‘La crítica del amor’, primer musical barroco y de gran formato representado en España. Su ‘Oro y plata de Ramón’ de 2021 fue un ‘cabaret barroco’ muy notable en honor de Gómez de la Serna.
Teatros del Canal: «Oro y Plata de Ramón», un cabaret barroco con el sello de Gómez de la Serna
No tienen muchas oportunidades los católicos creyentes y practicantes de presenciar espectáculos de su gusto y devoción en un panorama decididamente más que laico, antirreligioso. La presidenta de la Comunidad de Madrid respaldaba con su presencia la representación de este sábado, con lleno absoluto y emoción en el público. Los creyentes, que son más de los que se cree pero disimulan a modo, están comenzado a salir del armario.
VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)
Interés: 7
Texto: 9
Adaptación: 7
Selección musical: 8
Dirección musical: 8
Dirección artística: 7
Interpretación: 8
Escenografía: 6
Iluminación: 7
Vestuario: 8
Producción: 7
Programa de mano: 7
Documentación a los medios: 6
Teatros del Canal
El teatro del Mundo
Auto Sacramental de Calderón de la Barca
Con músicas de Juan Hidalgo, Juan Bautista Comes, Juan de Cabanilles, Miguel de Irízar,
Domenico Mazzocchi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Gregorio Allegri, Juan Blas de Castro,
Francisco Guerrero, Juan del Encina, Domenico Zipoli, Martin Schmid, Georg Friedrich
Handel, Thomas Tallis y Mateo Romero
Adaptación de Antonio Castillo Algarra e Ignacio Rodulfo Hazen
Dirección: Antonio Castillo Algarra
Dirección musical: Mariví Blasco, Nicolás Casas, Ignacio Rodulfo Hazen
Diseño de vestuario, decorados: Antonio Castillo Algarra
Diseño de luces: Esther Zalamea Lobo, Antonio Castillo Algarra
Coreografías: Alejandra R. Montemayor
REPARTO
El Autor, canto-Antonio Castillo Algarra
Ley de Gracia, la Voz, soprano-Mariví Blasco
El Mundo, canto, guitarra renacentista -Ignacio Rodulfo Hazen
La discreción, soprano-Pilar González Barquero
La hermosura, bailarina-Alejandra R. Montemayor
El pobre-Javier Turrientes Pedraza
El labrador, canto-Miguel Álvarez Vadillo
El rico, canto-Jaime Rodríguez Alonso
El Rey, canto-Néstor Rubio
El niño, voz-Blanca Gutiérrez-Solar
Órgano positivo-Asís Márquez
Sacabuche-Nicolás Casas
Sustitutos (“swings”)-Eva Jiménez, Adrián Díaz Rodríguez
Sonido: José María Santurde
Técnico de luces: Enrique Chueca
Realización de vestuario: María Jesús Gómez-Portillo (Petraporter)
Dirección técnica y elaboración de la escenografía: Carmen Arias y Olga Cáceres
Pelucas y caracterización: Carmela Cristóbal Gil
Telas: José María Ruíz
Atrezo y complementos: Javier Botella, Carlos Pinilla y Eva Nuevo Peña
Fotografía, vídeo y cartel: Rafa de Pazos
Videoproyección 3D: Julio Lax García.
