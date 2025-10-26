Esencia teatral, apta para todas las mentes

Carambola. Juntar un debate de altura intelectual, con reflexiones subversivas de verdad sobre la sociedad y sus estamentos, con un argumento intrigante que atraiga al público convencional, es casi imposible. Ignacio García May lo consigue sobrepasando todo lo que vemos últimamente y tomando el relevo en cabeza de nuestros autores dramáticos en horas bajas.

Pierre y Cecil, dos viejos amigos, se reencuentran por casualidad después de muchos años. Hablan de todo un poco a la espera de un misterioso personaje -novelista de culto al que nadie conoce- que nunca va a llegar. ¿O quizá ha estado presente desde el principio? Esa es la intriga, eso es lo que tendrás que averiguar. Pero mientras, escucharás críticas demoledoras al gremio de los novelistas y al de los profesores y al de los historiadores; abordarás una duda existencial sobre lo que creemos real, sobre la autenticidad de la vida social, desde la alta política al vecino de enfrente, sobre las sucesivas falsificaciones de la historia remota y reciente, y sobre todo, sobre qué es la vida, un libro abierto de futuro incierto o un plan trazado de antemano.

Esencia es una pieza enigmática, y en eso radica su principal acierto, plantear debates existenciales de enjundia sin doctrina libresca ni recetas ideológicas ni prejuicios morales. Y hacer que la conversación de dos sexagenarios sentados en una mesa de un nebuloso restaurante durante ochenta minutos resulte por momentos apasionante, llena de recovecos sorprendentes, más que amena casi fascinante, algo que cuestione todas tus certezas de forma incisiva, a veces irónica y hasta graciosa. O que las confirme, como le ocurrirá a algunos.

Dice el director de la pieza -que es también director del Teatro Español desde hace alguna temporada- para explicar su ‘necesidad imperiosa de llevarla a escena’ que ‘la voz de Ignacio García May se ha caracterizado siempre por una extraordinaria capacidad de fabular, siempre sustentada desde un amplio conocimiento tanto de lo humano como de lo ficcional, y por una prosa dialogada elegante, contundente y directa. Pero sobre todo ha sido un escritor que ha defendido su independencia por encima de políticas, modas, conveniencias o moldes. ‘Esencia’ se define ya desde el título y casi podríamos decir que es su obra programática. Una historia determinante, donde todas las cartas quedan boca arriba’. Asentimos.

Vasco se apoya en una escenografía mínima y abstracta de Carolina González, y en una iluminación eficaz de Miguel Ángel Camacho. Aporta además una banda sonora de cortos motivos electrónicos ambientales que subrayan los momentos clave, y consigue una dirección actoral no por austera en recursos menos dinámica en insinuaciones, que tiene el tono justo para que un largo diálogo sea soportable sobre las tablas. García May con minucioso rigor en lo que dicen y Vasco con medido control sobre el cómo lo dicen superan la difícil prueba que es siempre una obra sin más que una interminable escena dialogada (casi todas las que recordamos no consiguen superarla).

No obstante, su acierto debe dividirse a partes iguales con el del reparto, con Juan Echanove y Joaquín Climent verdaderamente en su sitio en una interpretación de premio seguro. Climent primero lleva la batuta, pero progresivamente se la arrebata un Echanove descomunal, que conforme avanza la obra y ya llegando a su desenlace debe hacer frente a una prolijas intervenciones (alguna excesiva) de dura prueba para cualquier intérprete. Podría decirse que en ello se pasa de intensidad melodramática si no fuera porque eso es lo que gusta al público y lo que usan los autores, estando en la graduación el punto.

De todo lo que dicen, de todo lo que se va descubriendo, nos interesó sobre todo las reflexiones sobre los raros literatos que escogen el autoexilio, la marginalidad verdadera y no los sucedáneos. Ahí García May tampoco llega al fondo, y se queda en los raros que a pesar de esconderse consiguen fama y respeto, sin llegar a los raros-raros, aquellos que nunca lo lograrán en vida porque su obra supera todos los cánones de forma insalvable. Y de todo lo que pasa, lo menos convincente sería a nuestro modesto juicio la explicación de porqué el futuro de la humanidad está atado y bien atado, como dijo del de su patria el que en estos tiempos toca denostar y será reconocido en los venideros.

APROXIMACIÓN A LA PROPUESTA (del 1 al 10)

Interés: 9

Texto: 9

Dramaturgia: 9

Dirección: 9

Interpretación: 9

Puesta en escena: 7

Producción: 7

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 8

Teatro Español

‘Esencia’, de Ignacio García May

Dirección Eduardo Vasco

14 de octubre al 9 de noviembre de 2025

Reparto

Pierre – Juan Echanove

Cecil – Joaquín Climent

Escenografía Carolina González

Iluminación Miguel Ángel Camacho

Música y ambiente sonoro Eduardo Vasco

Una producción del Teatro Español en coproducción con Entrecajas Producciones Teatrales

Precio 6 a 22€

Hora 19:00h

Duración 80 minutos

Lugar Sala principal.