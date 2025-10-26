Mercé y Najarro, buen dúo de danza española

Vuelve este espectáculo a Madrid tan solo año y medio después de su estreno y vuelve reiterando ser todo un acierto, recuperando la figura de una gran coreógrafa con enorme calidad artística y técnica en la que todos los componentes brillan en el resultado final.

La compañía de Antonio Najarro rinde homenaje a Antonia Mercé, La Argentina, uno de los mayores referentes de la danza española, quien en 1928 consiguió reunir a algunos de los mejores creadores españoles en el campo de la música, la danza, el vestuario y el decorado, estrenando en París estos dos ballets en un programa único: Sonatina, de Ernesto Halffter, y El contrabandista, de Óscar Esplá, una propuesta muy vanguardista musical y coreográficamente en su tiempo que ha dejado huella. Najarro recupera su esencia creando dos nuevas coreografías. Ocho bailarines interpretan los cuatro estilos de la danza española: la danza estilizada, la escuela bolera, el flamenco y la danza tradicional española.

El director musical Miguel Baselga parte de las versiones para piano originales de ambos compositores —inédita en el caso de El contrabandista—, potenciadas con guitarra y violonchelo. El resultado es excelente y la interpretación de Constanza Lechner al piano y percusión, José Luis Montón a la guitarra y Sergio Menem al chelo sobresalientes. Néstor L. Arauzo y Davitxun, diseñadores de las proyecciones, se han inspirado en los materiales gráficos originales de Mariano Andreu, con un resultado en su conjunto muy notable, historicista y sin embargo actual. Para el vestuario, Yaiza Pinillos, ha tomado como referencia los originales de Salvador Bartolozzi y Federico Beltrán Massés. La elección de tejidos, las técnicas textiles, los volúmenes y los colores utilizados, así como los complementos, hacen referencia a las prendas originales que pudieron verse en el estreno en París. Y realmente consigue uno de los v estuarios más refinados y elegantes que han podido verse en los últimos tiempos.

Porque la danza no es solo danza aunque sea sobre todo danza, y el envoltorio en que es presentada puede arruinar o encumbrar cualquier propuesta. En este caso, la puesta en escena rima perfecta con las acertadas coreografías ofrecidas y con la virtuosa interpretación técnica de ambos ballets en un acto. El Contrabandista de Óscar Esplá (1886-1976) se basa en un argumento de Cipriano de Rivas Cherif. La pieza representa el hipotético e imposible romance entre un bandolero que huye de los guardias, José María “El Tempranillo”, y la condesita Eugenia de Montijo en el patio de un elegante cortijo andaluz. El escritor Prosper Mérimée autor de la novela Carmen en 1845 que inspiraría la ópera de Georges Bizet es uno de los personajes. Por su parte, Sonatina de Ernesto Halffter (1905-1989) se inspira en un poema de Rubén Darío. Una princesa es presa de una oscura melancolía. Sus damas de honor intentaran entretenerla pero no lo consiguen: su fiel animal de compañía, un dragón en el original, un perro humanizado en la pieza, intentará animarla sin éxito, y tampoco lo logran los bailes de una gitana y una pastora, hasta que un príncipe la rescate de su tristeza con un “beso de amor” en su “boca de fresa”.

El espectáculo fue estrenado a comienzos de 2024 en Madrid y Valencia, y este febrero último estuvo en el festival de jerez. El reparto ha cambiado tres de sus ocho componentes en este tiempo, sin afectar en absoluto a su calidad y al efecto benéfico que causa en los espectadores pues se trata de un espectáculo bello, cuidado, armonioso, de buen gusto y mejor factura, que embelesa en su inocencia, que agrada en su ingenuidad tan infantil. Con ocasión de su estreno en la Fundación Juan March ya cantamos sus excelencias y a esa reseña de entonces nos remitimos para no repetirnos.

Esta compañía de baile, liderada por el coreógrafo Antonio Najarro, apuesta desde su inicio en 2002 por la danza clásica española. Se mantuvo inactiva entre 2011 y 2020 mientras su impulsor ocupó el cargo de director del Ballet Nacional de España y esta es su séptima producción, tras Tango Flamenco, Flamencoriental, Jazzing Flamenco, Suite Sevilla, Alento y Querencia. Este sábado con lleno total el público se mostró entusiasmado y aplaudió especialmente a Daniel Ramos muy acertado en sus dos tan diferentes papeles, un petimetre elegante y un salvaje mitológico. Gran acierto dosificar la presencia flamenca, el zapateado y las castañuelas a su justo término enmarcado entre los otros afluentes del río caudaloso de la danza española.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 9

Coreografía: 9

Música: 9

Escenografía: 9

Dirección musical: 9

Dirección artística: 9

Producción: 9

Programa de mano: 8

Documentación a los medios: 6

Teatro de la Zarzuela

Compañía Antonio Najarro

‘La Argentina en París’

El contrabandista y Sonatina

Ballets de Óscar Esplá y Ernesto Halffter

23, 24, 25 y 26 de octubre de 2025

Dirección artística y coreografía

ANTONIO NAJARRO

Dirección de escena

CAROLINA ÁFRICA

Diseño de vestuario

YAIZA PINILLOS

Diseño de videoproyecciones

NÉSTOR L. ARAUZO y DAVITXUN

Diseño de iluminación

SERGIO TORRES

Danza

COMPAÑÍA ANTONIO NAJARRO

Piano y percusión

CONSTANZA LECHNER

Guitarra

JOSÉ LUIS MONTÓN

Violonchelo

SERGIO MENEM

Una coproducción de la Fundación Juan March y Les Arts Valencia

Duración: 75 minutos sin intervalo.

–El Contrabandista de Óscar Esplá (1886-1976)

REPARTO

Condesita (Eugenia Condesa de Tebas) Cristina Carnero

El Contrabandista (José María el Tempranillo) Álvaro Madrid

Condesa Madre (La Condesa de Montijo) Alejandra de Castro

Monsieur Mérimée Daniel Ramos

Mozas del cortijo María Fernández y Lidia Gómez

Cazadores y Guardias Ethen Soriano y Álvaro Brito

ESTRUCTURA

Escena I La condesa en su cortijo y mozas

Escena II Los cazadores, la condesita y Monsieur Mérimée

Baile de la condesita

Escena III

El contrabandista

La mazurca de los guardias

Danza del contrabandista

Salida de los guardias

Escena IV La invitación al contrabandista

Escena V Fandango, danza final.

–Sonatina de Ernesto Halffter (1905-1989)

REPARTO

La princesa Cristina Carnero

El dragón Daniel Ramos

La gitana Lidia Gómez

La pastora María Fernández

El príncipe Ethan Serrano

Los lacayos Álvaro Madrid y Álvaro Brito

Las doncellas Lidia Gómez, María Fernández y Alejandra de Castro

ESTRUCTURA

Preludio El príncipe / Danza Final

Escena I La princesa

Escena II Las doncellas (suite de danzas)/ Rigodón

Escena III El dragón. Giga / Preludio musical / Zarabanda

Escena IV Danza de la gitana (primera versión)

Escena V La pastora Danza de la pastora

Escena VI El príncipe y sus lacayos. Fandango

Escena final Danza de la gitana (segunda versión)