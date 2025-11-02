Una cámara fotográfica celebra su centenario

La marca Leica cumple cien años y lo celebra con una gran exposición fotográfica que está atrayendo mucho público, con duración prevista de cinco meses y que se anuncia con un gigantesco cartelón en el mismo centro de la ciudad. Relegada hace tres décadas al ostracismo por Canon, Nikon y las demás, está contraatacando con habilidad mediática y esta exposición es buena prueba de ello.

Con la Leica I, presentada en 1925, comenzó una nueva era: los fotógrafos podían trabajar de forma rápida, discreta y justo en el centro de los acontecimientos; podían olvidarse del pesado artilugio que cargaban hasdta entonces y sustituirlo por algo manejable y discreto. Las imágenes más conocidas del siglo XX serían impensables sin ella: reportajes de guerra, escenas callejeras, retratos íntimos…’100 años de Leica significan 100 años de historia, arte y emoción’, proclama Karin Rehn-Kaufmann, Art Director Leica Gallery International y comisaria de esta exposición, que reúne 170 fotografías, desde imágenes famosas a retazos de la vida cotidiana en la sociedad y en la intimidad. ‘Nuestra selección no es estrictamente cronológica, sino que sigue un hilo emocional. Buscamos imágenes que cuenten una historia, que hagan tangible la magia de la mirada leica, a través de décadas, géneros y puntos de vista. La cámara Leica es una herramienta, sí, pero son las personas que hay detrás de ella las que dan forma al momento. Por eso nos centramos en la voz visual única de cada fotógrafo’.

Adelantemos que ya en 2017 hubo otra exposición hagiográfica parecida -‘Con los ojos bien abiertos. Cien años de fotografía Leica’-, en la Fundación Telefónica, con 400 imágenes de un centenar de fotógrafos. Pero sigamos con la que ahora nos ocupa. A nombres muy famosos de la historia del género se suman en esta ocasión una selección de veintiocho fotógrafos españoles. Y en el espacio central de la muestra se resume la historia de la marca, desde que Ernst LeitzII decidió producir en serie el revolucionario invento de la «Ur-Leica» de Oskar Barnack, cuyo prototipo original es de 1914. En solo un año vendieron unas 1.000. En 1929 se fabricaron 16.000. La Leica (acrónimo de Leitz y Camera) provocó un terremoto: los fotógrafos podían realizar 36 disparos seguidos sin cambiar las antiguas placas, gracias a la adaptación de la película de 35 milímetros que se usaba para el cine. Se creó un lenguaje visual nuevo, los fotógrafos podían reaccionar con rapidez inusitada y la técnica dejó de ser un arcano, una ‘democratización’ algo parecida a la llegada del teléfono móvil.

La muestra incluye también la Leica II (1932) además de materiales audiovisuales e históricos procedentes de la colección del Ernst Leitz Museum que Leica tiene abierto al público en la ciudad alemana de Wetzlar, donde se inauguró en julio pasado y a la que fueron invitados críticos fotográficos y especialistas de todo el mundo para cantar sus excelencias.

La llegada de la fotografía digital estuvo a punto de hundir la marca. Pero llegó un inversor, Andreas Kaufmann, que entre 2002 y en 2006 obtuvo el control del 97% del capital tras llegar a un acuerdo con Hermès, que se había convertido en el principal accionista en 2000. El lanzamiento de la M9 en 2009 selló la recuperación de la empresa. En 2011, el gigante del capital riesgo Black­stone adquirió el 45% de las acciones. La compañía cerró el pasado abril el ejercicio fiscal con ingresos de unos 500 millones de euros, un 11% más que el anterior. Las cámaras compactas tienen un precio de salida de unos 1.300 euros; el cuerpo de la CL cuesta unos 2.500; el de la nueva Q3 ronda los 6.000, y el de la M11, los 8.800. En 2018, una Leica de 1923 se subastó en Viena por 2,4 millones, el precio más alto jamás pagado. La marca tiene 28 tiendas en ciudades de todo el mundo y aspira a seguir viva frente al desafío de la inteligencia artificial.

La exposición hará las delicias de un público todavía ávido de imágenes, a pesar de la avalancha que sufrimos, porque esta vez son del pasado, son excelentes, y transmiten conocimiento de acontecimientos, lugares y costumbres en una diversidad espléndida.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 8

Despliegue: 8

Comisariado: 8

Prospecto: 8

Documentación a los medios: 8

Centro Cultural de la Villa

Leica. Un siglo de fotografía 1925-2025

Del 10 de septiembre de 2025 al 11 de enero de 2026

Una producción de Leica

Comisaria: Karin Rehn-KaufmannDel 10 de septiembre de 2025 al 11 de enero de 2026

Horario martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

Lunes cerrado.

— La celebración del centenario se amplía en Leica Gallery Madrid (C/

José Ortega y Gasset, 34)

–AVISO: Debido a la alta afluencia de público durante los fines de semana, se recomienda visitar la exposición de martes a viernes.

–Como complemento a la exposición:

–Coloquio. El papel del fotógrafo ante el riesgo de la imagen falsa de la IA

Jueves, 18 de septiembre. 18:30-19:30 h.

Con Álvaro Ybarra, fotógrafo y autor en la exposición, y Rodrigo Rivas, fotógrafo y

Akademie Manager Leica.

–Mesa Redonda. Leica 100: Historia de una evolución consciente

Jueves, 25 de septiembre. 18:30-19:30 h.

Con Valentín Sama, fotógrafo y especialista fotográfico, Manolo Laguillo, fotógrafo

y autor en la exposición, y Rodrigo Rivas, fotógrafo y Akademie Manager Leica.

–Mesa Redonda. Leica: Trabajo, trabajo y más trabajo

Jueves, 9 de octubre. 18:30-19:30 h.

Con César Lucas, fotógrafo y autor en la exposición, Bernardo Pérez, fotógrafo y

autor en la exposición, y Rodrigo Rivas: fotógrafo y Akademie Manager Leica

–Coloquio. No hay tregua

Jueves, 16 de octubre. 18:30-19:30 h.

Con Clemente Bernard, fotógrafo y autor en la exposición, y Rodrigo

Rivas, fotógrafo y Akademie Manager Leica

Más información e inscripciones en:

https://www.teatrofernangomez.es/actividades/leica-un-siglo-de-fotografia-1925-

2025-actividades