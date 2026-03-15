‘ROM – Range of motion’, la CDN evalúa su renovación

La Compañía Nacional de Danza confirma vivir un momento optimista con su última propuesta, bien elegida e interpretada, en una de sus mejores actuaciones de los últimos años. Ensamblando piezas de dos de los mejores coreógrafos actuales ha presentado en cuatro funciones un espectáculo de belleza e intensidad sobresalientes.

Esta vez se trata de una muestra poliédrica de lenguajes de danza actuales, pero siempre en conexión con la tradición y la historia de la danza, dice su directora, Muriel Romero, que lo titula ROM, acrónimo de la expresión ‘Range of Motion’, un término técnico para referirse a la medición del movimiento que puede recorrer una articulación sometida a rehabilitación. Romero explica que en la CND convergen conceptos, estilos y lenguajes coreográficos que parten de orígenes distintos y confluyen en la Europa de entre siglos, y que por ello la propuesta propone un viaje a esa memoria partiendo del lenguaje abstracto, algorítmico, de William Forsythe, hasta la herencia expresionista y dramatúrgica de Johan Inger, dos autores imprescindibles para entender la historia de la danza de nuestros días. Y así es, pues efectivamente ambas piezas son un continuum de ambos lenguajes, y juntas una experiencia intensa que pocas veces los espectáculos de danza consiguen.

A lo largo de su carrera creativa, William Forsythe ha desarrollado un estilo propio sumamente original. ‘The Second Detail’ es puro forsythe, permite al público relajarse y disfrutar de las evoluciones dispares de los catorce integrantes de un cuerpo de baile milimétricamente conjuntado. En cuanto a ‘Become’ de Johan Inger, lo que nos explican es casi más complicado que la simple visión de la pieza. El programa habla de que ‘en la quietud del cambio, algo se desprende. Una piel, una idea, una identidad que ya no abriga. ‘Become’ es el gesto de soltar para volver a empezar. Es la transformación silenciosa, la que no grita, pero deja huella en cada movimiento. A través del cuerpo, exploramos lo que se cae, lo que se rompe, lo que florece después. Cada paso es una memoria, cada caída, una liberación. Porque para seguir, a veces hay que dejar de ser’.

‘El segundo detalle’ (‘The Second Detail’) se estrenó en 1991 y fue un terremoto en el mundo de la danza, casi una provocación, desde la subversión sonora de un cataclismo electrónico de sonidos industriales con ritmo atronador hasta una coreografía algebraica, meticulosa y endiablada, una propuesta en la que del ballet tradicional aún quedan las puntas, pero nada más. Es de una belleza gélida, de una precisión robótica que deja casi estupefacto. ‘Convertir/se’ ( ‘Become’) es su continuidad y transformación; partiendo de los mismos parámetros de escenografía y vestuario, suplanta la electrónica chirriante de Willens que coreografía Forsythe con clasicismo algebraico, por el chelo de Julia Kent que marca una humanización que la coreografía adoptará progresivamente hasta llegar a un estallido de color y pasión, de calor humano sobre el primer movimiento de una explosiva sinfonía de Glenn Branca, que al igual que la coreografía supone una vuelta de tuerca pasional aunque continuista a lo que hemos visto y oído en la primera propuesta.

Así, el ciclo se cierra y la síntesis funciona entre el primor matemático y la vitalidad humana. Y lo hace in crescendo, porque habiendo quien prefiera la precisión de Forsythe, nosotros nos rendimos a la vivacidad de Inger. No han sido pocas las veces que la CDN ha programado al primero, del que ya vimos iniciando esta temporada en el programa triple ‘NumEros’ su ‘PLaylist (Track 1, 2)’; además, en 2012 ‘Artifact 2’; en 2013, ‘Herman Schmerman’ con música de Thom Willems; en 2014 ‘In the middle, somewhat elevated’ también con música de Willems; y en 2017 en el Teatro Real la propuesta ‘Una noche con Forsythe’, con ‘The Vertiginous Thrill of Exactitude’, ‘Artifact Suite’ y ‘Enemy in the Figure’. En cuanto a Inger, recordamos su extraordinaria ‘Carmen’ de 2015, y ‘Walking Mad’ que ponía brillante broche en 2012 al programa con el que el anterior director de la CND, José Carlos Martínez, tomaba el cargo. Todas estas reseñas pueden darles el background de la velada.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 9

Coreografías: 9

Músicas: 7

Interpretación: 9

Escenografía: 7

Producción: 8

Programa de mano: 8

Documentación a los medios: 7

Teatros del Canal

Compañía Nacional de Danza

ROM – Range of Motion

The Second Detail, de William Forsythe + Become, de Johan Inger

Dirección: Muriel Romero

Del 12 al 15 de marzo de 2026

Sala Roja Concha Velasco.

Duración: 1 h 30 min (con intermedio de 20 min incluido)

The Second Detail

Coreografía: William Forshythe

Música: Thom Willems

Diseño de escenografía, iluminación: William Forsythe

Diseño de vestuario: Yumiko Takeshima e Issey Miyake (Vestido Blanco)

Puesta en escena: Stefanie Arndt, Amy Raymond

Realización de vestuario: Iñaki Cobos

Estreno absoluto por el Ballet Nacional de Canadá en el O’Keefe Centre (actual Meridian Hall), Toronto (Canadá), el 20 de febrero de 1991

Estreno de la CDN

Duración: 22 min.

Become

Coreografía: Johan Inger

Asistente de coreografía: Carolina Armenta

Música: Gardemoen de Julia Kent; Hunter de Björk, interpretado por Anne Sophie von Otter y Brooklyn Rider; Symphony nº1, mvt 1 de Glenn Branca

Diseño de escenografía: Johan Inger

Diseño de vestuario: Carolina Armenta

Diseño de iluminación: Peter Lundin

Realización de vestuario: Estudio Tania Bakunova

Estreno absoluto por la Take Off Dance en el Festival Itálica, Sevilla (España), el 24 de junio de 2025 • Estreno por la Compañía Nacional de Danza en Teatros del Canal, Madrid (España), el 12 de marzo de 2026

Duración: 24 min

ELENCOS

THE SECOND DETAIL

José Becerra, Elisabet Biosca, Mario Galindo, Martina Giuffrida, Thomas Giugovaz, Shlomi

Shlomo Miara, Gaizka Morales, Gianmarco Moschino, Mariavittoria Muscettola, Hamin Park,

Laura Pérez Hierro, Shani Peretz, Pauline Perraut, Alessandro Riga

BECOME

Ion Agirretxe, Niccolò Balossini, Juan José Carazo, Sara Férnandez, Valeria García, Clara Maroto,

Giazka Morales, María Muñoz, Benjamin Poirier, Alejandro Polo, Shani Peretz, Irene Ureña,

Samantha Vottari, Tamara Juárez.