La vida ordinaria es extraordinaria

Una comedia optimista y positiva para dar ánimos a la gente corriente. Solo tal propósito merecería respeto, pero es que además estamos ante un texto y una interpretación del mismo sobresalientes para vencer la dificultad intrínseca de dos horas escuchando a dos personajes, eso sí, sabiamente acompañados de buenas música original y puesta en escena.

Su autor y director, el argentino Mariano Tenconi, es solo cuarentón pero acumula larga carrera dramática y muchos éxitos. Explica así la obra: ‘Cuenta la historia de dos amigas: Aurora y Blanca. Padres, madres, hijos, amores, muertes, nacimientos; la vida de estas dos mujeres es una vida tan inmensa y tan baldía como cualquier otra. Sin embargo, Aurora Alonso y Blanca Sancho tienen un milagro secreto: la literatura. Ellas son poetas, pero son, antes que nada, lectoras. Por un lado, La vida extraordinaria es un tributo a la amistad, el amor más honesto y perdurable. Pero también es una ofrenda al verbo leer. Considero a la dramaturgia como literatura, de la más alta’. Estrenó la pieza en 2018 y para traerla a España la ha actualizado en las intérpretes y las referencias para que estén a tono en nuestro país y hasta ha cambiado el segundo apellido de los personajes en honor de El Quijote, el Alonso de Quijano y el Sancho de Panza.

Y es que el gran resultado conseguido debe la mitad del mérito sino mas a Malena Alterio y Carmen Ruiz, que encarnan a estas dos amigas a lo largo de su vida juntas, separadas y rejuntadas en diálogo permanente entre sus vicisitudes, en persona, por carta y por sus queridos y redentores diarios personales. La vida extraordinaria pretende contar eso. Dos vidas normales. Sin grandes premios, historias trágicas, aventuras inolvidables. Aurora y Blanca son amigas toda la vida. Ambas son del mismo lugar. Aurora es profesora, se cambia de ciudad, se casa, tiene un hijo, un amante, un marido. Y escribe poesía. Blanca es modista, vive con su madre, su madre se muere, tiene un novio, luego otro, luego otro, siempre sufre. Y también escribe poesía. El autor no resiste la tentación de introducir en la obra reflexiones sobre la vida y la muerte que al público más serio le parecerán manidas. Pero cuando abordan lo concreto estas dos mujeres, lo bordan. Malena Grisel Alterio Bacaicoa (Buenos Aires, 1974), es hija de Héctor Alterio. Tiene ascendencia italiana y española, de Navarra. Cuando apenas contaba unos meses de edad, su familia emigró a Madrid. Carmen Ruiz (Madrid, 1974) está tan bien o más, diríamos que en el mejor papel de su carrera teatral. Hay conexión entre ambas, hay carisma en las dos, los personajes son buenos y ellas los hacen mejores.

Hemos ya alabado la banda sonora que las acompaña como un tercer personaje, quizás en representación de la vida misma, el protagonista oculto. Su autor, Ian Shifres, integra junto a Tenconi Blanco y Carolina Castro la Compañía Teatro Futuro. Ha puesto música a una treintena de producciones teatrales, tiene esta música editada en un cd interesante y hasta ha dado un recital con ella. Jorge Naveros la toca al piano en directo acompañado de Diana Valencia al violín, y contribuyen muy mucho a hacer placentera esta sorpresa con el diseño audiovisual de Agustina San Martín junto al creativo vestuario de Igone Teso, la caracterización de Roberto Siguero y la iluminación de Matías Sendón.

En la parte discutible del espectáculo figuran los largos audiovisuales didácticos con los que comienza, se desarrolla y termina la pieza, acerca del origen y evolución del universo, de nuestro planeta y de la vida en él. Explicar el origen de la vida en la Tierra es muy difícil. Algunos creen que fue en el agua. Que el proceso pudo haber llevado millones y millones de años. Pero que la vida estaba químicamente destinada a ser. Otros creen en el origen extraterrestre de la vida. Un meteorito que trajo sustancias que no había en la tierra. Algunos hasta creen que la vida fue sembrada en la tierra por alienígenas inteligentes. Y otros creen en Dios. Sea lo que sea que haya iniciado la vida, es el hecho más extraordinario de la biología. Quizás el hecho más extraordinario que conocemos. Sucedió una vez. Una sola vez. Y desde esa vez, ya no dejó de suceder jamás. Genética. Y evolución. Y tiempo. Todo para concluir en que efectivamente la vida en general y la de cada uno de nosotros en particular es un milagro en el que han confluido el azar y el destino, y ante el que la razón no tiene explicaciones.

‘La idea de la escritura como una forma de lectura, ese método sigue siendo el faro que alumbra mi camino como autor’, dice Tenconi. Él y su compañía trabajan bien y en la gira nacional que emprenden tras Madrid, muchos lo podrán comprobar.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 9

Texto: 9

Dirección: 9

Interpretación: 9

Montaje: 8

Producción: 9

Información a los medios: 7

Programa de mano: 7

TEATROS DEL CANAL

‘La vida extraordinaria’

Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco

Sala Verde / del 26 de marzo al 19 de abril

Reparto:

Aurora – Malena Alterio

Blanca – Carmen Ruiz

Con la voz de Alicia Borrachero

Violín: Diana Valencia

Piano: Jorge Naveros

Música original y dirección musical: Ian Shifres

Director musical residente: Jorge Naveros

Diseño de escenografía: Ariel Vaccaro

Diseño de vestuario y adaptación escenográfica: Igone Teso

Diseño de caracterización: Roberto Siguero

Diseño de iluminación: Matías Sendón

Diseño audiovisual: Agustina San Martín

Ayudante de dirección: María García de Oteyza

Coreografía: Josefina Gorostiza

Comunicación: Ángel Galán

Fotografías de escena: Elena C. Graiño

Fotografías promoción y diseño gráfico: Javier Naval

Ayudante de producción: Desirée Díaz Henares

Asesoría de producción: Ana Jelin

Producción asociada: Carolina Castro

Jefe de producción: Carlos Montalvo

Producción ejecutiva: Olvido Orovio

Producción y distribución: Producciones Teatrales Contemporáneas

Gerente regidor: Carlos Montalvo

Técnico de iluminación / maquinaria: David Vizcaíno

Técnico de audiovisuales / maquinaria: Luis Álvarez

Realización de vestuario: Sastrería Cornejo

Construcción de escenografía: Mambo Decorados

Transporte: Taicher

Agradecimientos: Lancôme, Teatro Palacio Valdés de Avilés, Garay Talent,

La Vieja Imprenta 51 y El Estudio de Actores

La vida extraordinaria es un espectáculo que se estrenó por primera vez en Buenos

Aires, producido por Teatro Nacional Argentino – Teatro Cervantes. Su estreno tuvo

lugar en la Sala Orestes Caviglia, en agosto de 2018, y obtuvo el primer premio en el

18° Concurso Nacional de Obras de Teatro del Instituto Nacional del Teatro

De martes a sábados – 19.30 h

Domingos – 18.00 h

Duración: 2 h (sin intermedio).