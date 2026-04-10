‘El veneno del teatro’, el ombligo de la farsa

Cada vez más, el gremio teatrero se perfuma con el incienso de su gran aportación al mundo, del enorme significado de su oficio, como si no fueran simples comparsas de la sociedad del espectáculo. Este diálogo cuya mayor virtud es su poca duración ya estaba en el tema hace medio siglo y ahora retorna sin tener en cuenta que nos pilla fatigados de banal ombliguismo.

Sinopsis oficial: París en un futuro cercano, Gabrielle de Beaumont, una actriz de moda es invitada por una marquesa de aficiones extravagantes a visitarla en su palacio. Allí recibirá el encargo de interpretar una pieza teatral sobre la muerte de Sócrates, escrita por la propia marquesa, desencadenando una serie de reflexiones sobre el arte de actuar y una trampa para someterla a un experimento mortal. Dice la marquesa: ‘En la vida real como trataba de explicarle antes actuamos… todos nosotros en todo momento… esta actuación cotidiana es por otro lado absolutamente necesaria para la supervivencia del estatus social… Incluso para nuestra propia supervivencia como individuos’. Quizás haya alguien que no lo haya pensado u oído veinte veces, pero habría que buscarlo con candil.

Este diálogo entre una aristócrata y una comedianta quiere ser una exploración profunda y peligrosa de lo que supuestamente escondería el teatro, ‘el riesgo de dedicarse a una actividad que no puede garantizar éxito económico, familiar o mental’, nos dicen, como si los otros oficios pudieran asegurarlo. Neguemos la mayor: no hay nada heroico en el teatro, no hay nada excepcional, es una actividad de personas corrientes, eso sí, especialmente falsos, fatuos, presumidos y vanidosos. Por eso resulta cargante esta propuesta como tantas otras variaciones banales metateatrales que abundan hoy día.

Rodolfo Sirera cuando la estrenó en 1993 en Barcelona, con sus personajes masculinos originales, escribía que uno de los momentos clave de su pieza nos hace reflexionar sobre los prejuicios. Si varía nuestra manera de actuar según con quién estamos, es que no somos todos actores, no nos encargamos, quizás, de llevar siempre una máscara que esconde nuestros miedos y ansiedades. También aseguraba que otro de los temas abordados es la superficialidad, que las categorías sociales son también esto, una simple convención, pero que todos nos dejamos llevar por lo externo, lo superficial, para prejuzgar a las personas con las que tratamos. Y que sólo la muerte es la única verdad. Sólo la muerte impone límites. Si tal descubrimiento rompedor le atrae, acuda raudo, porque además el discurso termina con que únicamente en el teatro, la muerte, la verdad objetiva, resulta traicionada. O sea, que sobre las tablas los actores fingen muertes todos los días y luego se van a cenar tan ricamente. Interesante.

‘El hecho más relevante de nuestro montaje no es que lo interpretarán dos mujeres, ya que creemos que la maldad no tiene sexo, ni la inteligencia, ni la locura. Nuestra propuesta pretende profundizar en el lado oscuro del ser humano, ese que nos habla y nos hace

creer que nuestro punto de vista es el correcto y que nos facilita la coartada ya sea artística o moral. Hemos querido tratar el personaje de la Marquesa como un ser obsesionado por el arte de la interpretación, que busca la autenticidad y va más allá hasta llegar a la psicopatía. También nos interesa la parte morbosa del voyerismo que se produce entre los actores y los espectadores ya que los personajes nos invitan a reconocer la verdad del hecho teatral’, añaden. Y además en un alarde de documentación a los medios muy encomiable, incluyen sesudas anotaciones del director, mientras el escenógrafo detalla su minimalismo funcionall, su atmósfera claustrofóbica, y hasta el uso de luces tenues o sombras marcadas para resaltar el misterio y el peligro, a menudo con elementos lumínicos simbólicos. Lo que vimos sin embargo es un lugar exótico y desconcertante, con un carrito de bebidas de tercer protagonista del que brotan licores dulces y menos dulces, venenos y antídotos, en profusión de copichuelas.

En este decorado artificial, Silvia Mayá hace de actriz, curiosa primero y aterrorizada después, y Marta Sangú de original sirvienta ‘a lo geisha’ primero, y de flemática señora marquesa después. Ambas regular, tirando al aprobado raspado, con muchos balbuceos esta, artificiosa aquella. Inverosímiles ambas, teatrales hasta decir basta.

Rodolf Sirera i Turó, a sus 78 años, es considerado, siendo valenciano, uno de los autores más importantes del teatro catalán del siglo XX, lo cual tiene un mérito, porque además es socio de honor de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. ¡Dios le bendiga!

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 5

Trama, 5

Interpretación, 6

Escenografía, 6

Producción, 5

Documentación para los medios, 9

Programa de mano, 7

Centro Cultural de la Villa

Sala Jardiel Poncela

EL VENENO DEL TEATRO

Del 9 de abril al 3 de mayo de 2026

Autor Rodolf Sirera

Versión en castellano José María Rodríguez Méndez

Dirección y adaptación Robert Torres

Reparto

Gabrielle de Beaumont – Silvia Maya

La señora Marquesa – Marta Sangú

Diseño de escenografía – Llorenç Corbella

Diseño de iluminación – Elena Santos

Diseño de vestuario – Lluna Albert

Música – Marcelo Zarvos

Compañía Cía. Robert Torres

Producción y distribución MGM Marta-Guzmán-Management.