‘El gitano por amor’, recuperación agridulce de la primera ópera española

Dulce, porque esta pionera ópera española de 1828 nunca se había estrenado y porque musicalmente tiene enormes méritos. Algo desabrida más que ácida en su pesado libreto, plúmbea puesta en escena y duración insoportable. Con producción e interpretación aceptables, las direcciones musical y escénica dejaron que desear.

‘El gitano por amor’ es una ópera bufa en dos actos con música y libreto de Manuel del Pópulo Vicente García (1775-1832), una de las figuras esenciales y desconocidas de la lírica española, basada en ‘La gitanilla’ de Miguel de Cervantes aunque solo se parezca en líneas generales a la anagnórisis cervantina , por la que su protagonista Preciosa, la gitanilla, terminará reconocida en el desenlace como de origen noble: robada de su casa, crecida entre gitanos, vive tocando y cantando para ganar su sustento cuando un noble se enamora de ella. Para seguirla y como prueba de amor, acepta incorporarse a la vida nómada y marginal junto a ella y al final, tras el reconocimiento de su verdadera condición, todo acaba en feliz matrimonio entre iguales. García era músico, no literato, y su libreto tiene momentos afortunados y muchos otros, no. Donde había una tierna historia resulta una bufonada típica y tópica de la españa cañí que necesitaría más trabajo para ponerla al día.

La lectura escénica de Emilio Sagi plantea una torpe comedia de enredo en un estático tablao tras una cortina de cuentas y delante de un fondo de rosas gigantes y reventonas que intimida un poco, una escenografía de Daniel Bianco realmente desafortunada donde todo es durante la primera hora y media asomarse por la cortina y los rosetones, sentarse y levantarse, y mover las sillas de un lado a otro. El vestuario de Jesús Ruiz es puro tipismo ahistórico y no hay más que destacar. La dirección musical de Carlos Aragón nos pareció francamente deficiente, floja orquestalmente y obteniendo poco provecho de las combinaciones vocales. En el reparto del estreno, destacó el barítono cordobés Javier Povedano como Baldaquín, ese criado que termina siendo lo más logrado de la pieza. En la última producción de este teatro, ‘Jugar con fuego’ ya hacía un pequeño papel jocoso, pero con este se ha consagrado en esa faceta tan cotizada de nuestro teatro musical.

Rosita estuvo a cargo de Sabina Puértolas, la soprano zaragozana de 53 años y larga carrera internacional, que no es precisamente una gitanilla casi adolescente, y que cantó bien pero enormemente distanciada en el aspecto actoral; y es que la dirección de actores está muy descuidada y afecta a todo el elenco. Muy apreciada por su interpretación de Gilda en la Royal Opera House de Londres en 2018 al tener atreverse a sustituir a la titular con solo tres horas para ensayar, y más por repetir la hazaña en 2025 en el Teatro Real haciéndose cargo in extremis de Violeta en La Traviata. Sabina había ya protagonizado Marina (ver nuestra reseña) y Doña Francisquita (ver nuestra reseña) en 2024 en este mismo teatro y goza en él de gran predicamento. En el papel de Hernando, el tenor canario Juan Antonio Sanabria tuvo problemas para hacerse con el papel, pero demostró dotes notables, completando el reparto Begoña Gómez como la insulsa amiga Laura, José Ángel Florido como Manolo, el hermano de Rosita, y tras dos horas, el barítono italiano Pietro Spagnoli como el padre y María José Moreno como la prima Inés con la que iba a casarse Hernando antes de echar el ojo a la gitanilla aparecerán en el segundo acto, cuando algunos ya no podamos de aburrimiento.

‘El gitano por amor’ se recuperó en 2024 por la Ópera Estudio de Málaga dentro de la Temporada Lírica del Teatro Cervantes. Tras ese rescate, la producción viajó al Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo antes de su llegada ahora a Madrid. La partitura pasó años en la Biblioteca Nacional de París hasta que fue recobrada. Manuel García fue tenor principal para el estreno de las óperas de Rossini ‘Isabel, reina de Inglaterra’ y ‘El Barbero de Sevilla’ (en 1816), así que por supuesto recibió su influencia. Pero Rossini estrenó ‘El viaje a Reims’ en 1825 y Guillermo Tell en 1829, y entre medias García se despachó esta ‘El gitano por amor’ mientras volvía de México en barco, o eso cuentan. Ambos componían lo que entonces funcionaba.

En resumen, estamos ante una brillante partitura que integra armónicamente el folclore español (seguidilla, muñeira, bolero y más) en un entramado formal de naturaleza mozartiana (la pureza de las líneas melódicas, la escritura para las maderas) y rossiniana en crescendi, coloraturas y concertantes, con una riqueza vocal enorme, quizás demasiado, que junto a los recitativos la convierte en una obra demasiado larga para su débil y sosa trama. No obstante, merece sin duda conocerse, continúa la gran labor del Teatro de la Zarzuela en colaboración con la Fundación Juan March que ha recobrado en los últimos años las óperas de pequeño formato que García escribiera tras esta ya en el final de sus días, y es de esperar que nuevos montajes musicales y escénicos consigan mejorarla.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Partitura: 8

Libreto: 6

Dirección musical: 6

Dirección artística: 6

Voces: 7

Producción: 8

Teatro de la Zarzuela

E L G I T A N O P O R A M O R

Ó P E R A B U F A E N D O S A C T O S

Música y libreto Manuel García (1828),

basado en La gitanilla (1613) de Miguel de Cervantes

Estrenada en el Teatro Cervantes de Málaga, el 20 de septiembre de 2024

2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 Y 2 6 D E A B R I L D E 2 0 2 6

19:30h (domingos 18:00h)

Producción de la Ópera Estudio de Málaga – Teatro Cervantes (2024

Dirección artística: Carlos Álvarez

E Q U I P O

Dirección musical Carlos Aragón

Dirección de escena Emilio Sagi

Escenografía Daniel Bianco

Vestuario Jesús Ruiz

Iluminación Eduardo Bravo

Coreografía Nuria Castejón

Orquesta de la Comunidad de Madrid – Titular del Teatro de la Zarzuela

Coro Titular del Teatro de la Zarzuela – Director: Antonio Fauró

R E P A R T O

Hernando, hijo del marqués del Pino- Juan Antonio Sanabria (22, 24 y 26 de abril)

Juan de Dios Mateos (23 y 25 de abril)

Rosita, gitana enamorada de Hernando – Sabina Puértolas (22, 24 y 26 de abril)

Suzana Nadejde (23 y 25 de abril)

Inés, prima de Hernando – María José Moreno (22, 24 y 26 de abril)

Rocío Faus (23 y 25 de abril)

Baldaquín, Criado de Hernando – Javier Povedano

Laura, amiga de Rosita – Begoña Gómez

Manolo, hermano de Rosita – José Ángel Florido

Marqués del Pino, padre de Hernando – Pietro Spagnoli

Corregidor – Emilio Sánchez

D U R A C I Ó N

Acto primero: 85 minutos

Pausa: 20 minutos

Acto segundo: 50 minutos.