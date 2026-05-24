Los boletines de ‘Crónica de Medio Siglo’

A lo largo de una fecunda vida, nos contaron hace ya un tiempo, la filósofa María Zambrano ofreció una de las definiciones más íntimas y certeras de ser humano: somos “soledades en convivencia” marcadas por un permanente sentimiento de zozobra e inquietud, y que intentan, a cada paso, no sucumbir al miedo y a la angustia ante lo desconocido. Toda biografía es un viaje, un tránsito, un peregrinaje. En uno de sus escritos más compendiosos, ‘Hacia un saber sobre el alma’, defendía que la vocación es aquello que no se puede dejar de hacer incluso cuando se ha querido dejar de hacer. La vocación como impulso irreprimible, la vocación como motor incandescente de pensamiento y acción.

Mayo se acaba y antes de despedirlo queremos recordar los dos boletines mensuales que con asuntos en torno a la Crónica de Medio Siglo hemos publicado. En el que distribuye Brevo, ya el nº 57, se da un avance del próximo episodio, el 31º, en vías de edición, que se publicará este verano.Se titulará ‘Cambio de milenio’ y cubre el período 2000-2004. Comienza así: ‘Los catastrofismos fin de milenio se disiparán por ensalmo: ni colapso informático ni conjunciones astrales, ni advenimiento de una nueva era estupenda… Ha llegado el siglo XXI y un nuevo milenio, pero aparentemente las cosas siguen su curso. El aldabonazo inesperado tendrá lugar cuando casi nadie se lo espere: el 11-S’. Repasaremos el ‘Nunca mais’ de la catástrofe ecológica del Prestige y el ‘No a la guerra’ contra la intervención en Iraq. Intentaremos saber qué ha sido de los antiguos miembros del desaparecido FRAP mientras vemos los orígenes ‘indignados’ de donde salió Podemos

Aquí puede verse.

Y paralelamente, el otro boletín, el de Substack, da un ligero vistazo a cómo fueron los sucesivos mayos a lo largo de la Crónica de Medio Siglo, un mes condicionado por la fecha histórica del Primero de Mayo, cuya celebración ilegal en 1973 será capital en la historia del FRAP. En 1976 se repasará tal cual la fundación del diario ‘El País’ a cuyo aniversario se acaban de dedicar desmedidos fastos y cuando lleguemos a 2011, allá por el episodio treinta y tantos, será el momento de reconstruir y analizar aquel célebre 11-M que iniciarían unos cuantos indignados en la Puerta del Sol.

Aquí está (con los cinco anteriores y la forma de suscribirse).

Y como siempre, alguna buena frase para terminar: “El talento es algo bastante corriente. No escasea la inteligencia, sino la constancia y la valentía”, Doris Lessing.

‘Crónica de medio siglo: del FRAP a Podemos, un viaje por la historia reciente con Ricardo Acero y sus compañeros (Los 30 libros)’