Deslumbrante gótico mediterráneo

El Museo del Prado propone un viaje iniciático por un tiempo muy lejano y misterioso en el que el arte era casi siempre religioso. Pero, para retratar santos y obispos, los artistas se inspiraban en la gente que les rodeaba y por eso junto a su apariencia magnificente son una conexión emocionante con nuestros antecesores de hace 20-30 generaciones, un desfile de rostros y expresiones que nos sacan de este tórrido mayo y nos transportan a un oasis melancólico que nunca viene mal entre tanto ajetreo.

‘A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)’ tiene un aspecto docto y un contenido muy culto; revela el impacto italiano en el gótico español antes del Renacimiento, una profunda transformación artística cuyo eco encontró en los reinos hispanos uno de sus principales espacios de recepción. La exposición, creada por Joan Molina Figueras, responsable en el Museo de la colección de pintura europea hasta 1500, cuenta con más de un centenar de obras (pintura, escultura, orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados, tejidos de seda…) que proceden de 31 instituciones españolas y 25 extranjeras, para abordar cómo los modelos del Trecento italiano fueron asimilados y reformulados por los artistas hispanos, dando lugar a un lenguaje visual híbrido, sofisticado y de gran originalidad. Lejos de plantear un relato unilateral, la exposición subraya la complejidad de estos cruces artísticos y propone un giro final revelador: el impacto de la creación hispana en la propia Italia. Un diálogo de ida y vuelta que cuestiona los límites tradicionales entre centros y periferias en el arte medieval europeo. Y no olvidemos que esa devolución de la visita entre la península ibérica a la italiana incluyó dos Papas valencianos, Clemente III y Alejandro VI, junto a toda su familia, los Borja/Borgia que dominarían la historia italiana del último tercio del siglo XV.

Mucho antes de que el Renacimiento conquistara Europa, Italia alumbraría una revolución artística llamada a tener un eco continental. No es casualidad que los reinos hispanos fueran los primeros territorios de Occidente receptores del impacto, gracias a unas relaciones fluidas tanto comerciales como diplomáticas y políticas. Valencianos, aragoneses, catalanes, murcianos crearon sobre este basamento una auténtica lingua franca abierta a todo tipo de versiones y adaptaciones, así como un punto de partida para refinadas obras de naturaleza mestiza que escapan de las categorías artísticas convencionales. Los influjos se traducen, se aclimatan y, al hacerlo, dan vida a identidades difuminadas e híbridas nacidas de la fértil conjunción entre diferentes propuestas estéticas.

Lejos de limitarse al terreno formal, la creatividad de los maestros autóctonos también se detecta en otros terrenos, como en el iconográfico, con la aportación de curiosas variaciones sobre algunos temas y composiciones de origen italiano, desde los iconos marianos romanos hasta la rica imaginería de los nuevos santos franciscanos. En otras ocasiones, el cambio está marcado por los significados adquiridos al insertar las obras importadas en otros contextos visuales y mentales. Los modelos y prototipos italianos cobran una nueva vida, una segunda naturaleza con su trasvase a la península ibérica.

La aportación más destacable es el uso de formatos peculiares para la pintura sobre tabla, el retablo monumental, la máquina escenográfica predilecta para presidir los espacios de culto. Los retablos son también el soporte privilegiado para la experimentación de las sofisticadas técnicas de la pintura polimatérica. Como en Italia, la aplicación del oro no es un mero adorno, sino toda una estrategia estética que permite emular texturas y suntuosidades de tejidos de lujo, brocados y joyas. Incluso va más allá, y logra transformar las superficies de los grandes conjuntos pictóricos en un fondo activo que absorbe y modula la luz según la intensidad y el punto de vista. Así, en sus manos el retablo se transforma en una auténtica experiencia óptica y simbólica.

La exposición concluye con un giro insospechado que ilustra hasta qué punto los caprichos de los intercambios artísticos desmienten cualquier apriorismo o categoría establecida por las aproximaciones historiográficas tradicionales, nos dice Molina. Si a lo largo de la muestra el discurso se centra en la incidencia que tuvieron los modelos italianos del siglo XIV en el paisaje artístico de los reinos hispanos, la última sección está dedicada a diseccionar una situación inversa. El protagonista es Gherardo Starnina, un maestro toscano que, tras su paso por las coronas de Castilla y Aragón, agita el ambiente artístico de la Florencia de inicios del siglo XV con el renovador

lenguaje tardogótico que había asumido durante su estancia en Valencia. Su ejemplo revela que la permeabilidad de los escenarios artísticos, que hasta el momento solo habíamos visto desde el lado español, también afectó al italiano. Una prueba más de que la circulación artística en el Mediterráneo occidental dio lugar a realidades plurales ricas de acentos y alternativas. ‘A la manera de Italia’ se torna así en un ‘A la manera de España’.

El catálogo es un estudio en profundidad del comisario sobre los temas abordados y las obras expuestas. El Prado ha restaurado 21 de las piezas que participan en la exposición, lo que ha recuperado colores y dorados que estaban cubiertos y apagados por antiguas intervenciones. Las restauraciones realizadas por especialistas de escultura, pintura, soportes de madera y marcos, han logrado en gran medida recuperar la luminosidad y la perfección técnica que tuvieron en origen.

En fin, además de logros museísticos esta exposición nos parece destacable por el contacto tan palpable y cercano que permite con ese mundo tan lejano del medioevo tardío a través de los cientos de rostros que desfilan por los retablos, auténticos tebeos que en sus imágenes descriptivas de la historia que visualmente narran, enternecen, divierten, asustan y alegran en su realismo primitivo, a veces más expresivo que todo lo que se ha pintado y fotografiado después.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 9

Despliegue: 9

Comisariado: 9

Programa de mano: 9

Catálogo: 9

Documentación a los medios: 9

Museo del Prado

A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)

Hasta el 20 de septiembre de 2026.

Comisariada por Joan Molina Figueras, jefe de Colección de pintura europea hasta 1500,

Patrocinada por la Fundación BBVA.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CINCO SECCIONES :

I. ANTES DE LA PESTE NEGRA. DECLINACIONES DEL ARTE ITALIANO

La asimilación de las nuevas corrientes estéticas surgidas en el mundo italiano fue

estimulada por los clientes más selectos de la sociedad aragonesa y mallorquina que,

a partir de la tercera década del siglo XIV, favorecieron la llegada de maestros

transalpinos y la importación de obras desde la península itálica, pero, sobre todo,

fomentaron la actividad de artistas locales conocedores del nuevo lenguaje, en

especial pintores y miniaturistas. Joan Loert, en el reino de Mallorca, y Ferrer Bassa

y su hijo Arnau, en la corona de Aragón, son los artífices más destacados. Sus

respectivas declinaciones o reelaboraciones de los modelos italianos dan lugar a

soluciones híbridas de gran originalidad, tanto por sus rasgos formales como por su

incorporación a nuevos soportes –caso de los retablos– y la concepción de

singulares ciclos de imágenes. El resultado es una serie de obras con un acusado

acento italiano, pero inconfundiblemente hispanas. Una producción que habla por sí

sola del carácter propio de la gramática visual surgida de los pinceles de esos

maestros autóctonos. Aunque la terrible pandemia de la peste negra supuso la

desaparición de los principales protagonistas de esta renovación, su semilla

germinó.

–En una isla del Mediterráneo. Joan Loert y colaboradores

Situado en un cruce de rutas comerciales mediterráneas, el efímero reino de

Mallorca (1276-1349) fue uno de los primeros escenarios de la hibridación entre

fórmulas artísticas locales y modelos trecentistas italianos. En las décadas de 1330 y

1340 destaca la actividad de Joan Loert, conocido como el Maestro de los

Privilegios, pintor y miniaturista documentado primero en Perpiñán y luego en

Palma de Mallorca, donde trabajó para la corte de Jaime III, para el obispo

Berenguer Batle y para instituciones de la oligarquía urbana. Como pintor de

retablos e iluminador de manuscritos de lujo, contó con la colaboración de otros

maestros, de ahí la diversidad de manos que, pese a una clara unidad de lenguaje, se

reconoce en sus obras.

–Ferrer Bassa. Pionero y maestro

Tras un más que probable viaje a Italia, Ferrer Bassa elabora en Barcelona una

declinación personal de la pintura toscana, sobre todo sienesa, que conjuga con

elementos de la tradición del gótico lineal francés e incluso del bizantinismo. Del

mundo italiano también incorpora temas del repertorio iconográfico religioso –

especialmente del evangélico– e ideas para el desarrollo del nuevo formato de

retablo monumental. El resultado es un lenguaje más complejo e innovador que el

propuesto por Joan Loert y que, a partir de la cuarta década del siglo XIV, cautivará

al público más refinado de la corona de Aragón, desde el monarca Pedro IV –que lo

contratará en repetidas ocasiones– hasta los miembros de los gremios más ricos. A

partir de 1340, Ferrer tendrá el apoyo de su hijo Arnau. Tras la muerte de ambos

durante la epidemia de peste negra, sus innovaciones visuales serán una referencia

ineludible para los maestros de la segunda mitad del siglo XIV, desde los

continuadores de su taller, como Ramon Destorrents, hasta los prolíficos hermanos

Serra.

–Arnau Bassa y el manierismo bassiano

Arnau Bassa es el artífice de una vuelta de tuerca del lenguaje pictórico de su padre

en los últimos años de actividad del taller familiar. A partir de los nuevos referentes

sieneses practicados en Aviñón por Simone Martini y su pléyade de seguidores,

Arnau desarrolla una suerte de manierismo formal que progresa hacia soluciones

más sofisticadas e innovadoras. De ahí su búsqueda de efectos tridimensionales, al

tiempo que se decanta por una mayor estilización formal y, sobre todo, por ampliar

el sentido polimatérico de sus pinturas con el creciente uso y manipulación técnica

del oro. Como muestra el retablo de San Marcos y san Aniano, Arnau también

consolida las aportaciones de su padre al nacimiento del retablo monumental: una

estructura de grandes dimensiones, de formato fijo, varias calles y entrecalles y

marcado empuje vertical, que prefigura la evolución de estas máquinas escénicas en

el gótico peninsular durante las siguientes centurias.

II. EL PUENTE DE AVIÑÓN. INTERCAMBIOS MEDITERRÁNEOS

La geografía es un factor determinante: el mar anula fronteras y favorece los

intercambios culturales. Entre los enclaves mediterráneos que estimulan las

relaciones artísticas a principios del siglo XIV destaca Aviñón, la capital papal entre

1307 y 1403. Remontando el Ródano se alcanza una ciudad cosmopolita que acoge a

pintores y orfebres italianos, en especial sieneses, con Simone Martini y su círculo a

la cabeza. Algunos de ellos llegan a la corona de Aragón, donde marcan la

trayectoria de maestros como Arnau Bassa y ayudan a configurar el paisaje artístico

de mediados del siglo XIV. Por otro lado, obras aviñonesas son adquiridas por

eclesiásticos hispanos de la corte pontificia, como Benedicto XIII o el cardenal Gil

Álvarez de Albornoz. Por su parte, los mercaderes del Mediterráneo occidental

satisfacen las inquietudes estéticas y devocionales de las élites de la península

ibérica con obras italianas novedosas y sofisticadas. Sucede en Castilla, donde este

comercio coincide, quizá no casualmente, con el advenimiento al trono de Enrique II

Trastámara: el cambio dinástico se acompasa con un cambio del gusto artístico.

–La estética neobizantina de Barnaba da Modena

Desde en torno a 1360, Barnaba da Modena dirige un taller en Génova que obtiene

un gran éxito con la fusión de fórmulas neobizantinas y preceptos del naturalismo

trecentista de raíz boloñesa y sienesa. Los mercaderes que surcan el Mediterráneo

occidental transportan algunas de sus obras –que firma con orgullo– lejos de la

ciudad ligur. Hasta Murcia llegaron las tres aquí expuestas. Dos fueron adquiridas

por la reina Juana Manuel, esposa de Enrique II de Castilla: el dossale de la Virgen

de la Leche –donde aparece, con su padre, arrodillada ante la Virgen– y las puertas

laterales de un tríptico –en una de las cuales está retratada en una de ellas junto a su

primo. La tercera es el políptico de Santa Lucía, quizá promovido por Fernando

Oller, miembro de la oligarquía murciana, efigiado junto a su esposa en la escena de

la Crucifixión. Las pinturas responden a inquietudes devocionales y deseos de

autorrepresentación y prestigio. Pero es muy probable que la elección de las

atractivas y exóticas obras de Barnaba deba de ser interpretada también como una

elección visual de unas élites favorables a la nueva dinastía Trastámara, deseosas de

distinguirse del gusto tradicional.

III. ENTRE LA CORTE Y EL CONVENTO. NUEVAS IMÁGENES PARA NUEVOS TEMAS

La asimilación de los modelos italianos implica también la incorporación de temas

de origen transalpino, si bien traducidos y adaptados a la realidad de los reinos

hispanos. Los monarcas y sus cortes resultan especialmente activos en este sentido

con la reelaboración de imágenes de gran carga simbólica, como la Verónica de la

Virgen –concebida a partir de modelos romanos– o la Virgen de la Humildad –

derivada de prototipos gestados por Simone Martini en Aviñón–. En sus manos, las

expresiones de piedad y cultura se tornan manifestaciones de poder y prestigio. Esa

creatividad iconográfica se observa igualmente en algunos distinguidos conventos

femeninos –Santa Clara de Palma de Mallorca, Santa María de Pedralbes y el del

Santo Sepulcro de Zaragoza–, cuyas formas de vida estaban más próximas a los usos

cortesanos que a la regla profesada. Son espacios refinados y permeables, escenarios

ideales para el desarrollo tanto de originales imágenes y ciclos ligados a las nuevas

corrientes de espiritualidad mendicante como de obras de promoción particular que

traducen las devociones y expectativas de sus destacados protectores.

–La Verónica del rey

El coleccionismo de objetos sagrados era una práctica común entre los monarcas

medievales, que expresaban así su devoción cristiana y consolidaban su prestigio.

Entre las piezas del tesoro de reliquias reunido por Martín I de Aragón en la capilla

de su palacio real de Barcelona destaca la Verónica de la Virgen, considerada una

imagen acheropita (no hecha por mano humana). Su prototipo son los iconos

marianos romanos de la Maria Advocata, una serie de Vírgenes atribuidas a san

Lucas, si bien la imagen del tesoro real ofrece solo un primer plano del rostro de la

Virgen hasta los hombros. La Verónica de la Virgen alcanzó gran fama y fue copiada

desde poco después del año 1400, sobre todo a partir de dos prototipos

iconográficos: uno muy fiel al original; el otro, más libre. En ningún lugar del

occidente bajomedieval tuvieron tanto éxito las Verónicas de la Virgen como en la

corona de Aragón.

–En el convento

Los temas vinculados a la espiritualidad de signo franciscano son objeto de

particulares inflexiones en los conventos femeninos habitados por damas de la

nobleza. Así sucede en la clausura de Santa Clara de Palma, que cuenta con uno de

los conjuntos de pintura más sugestivos de comienzos del siglo XIV y del que

proceden tres de las obras expuestas: un dossale de la Pasión, probable obra de un

pintor genovés que incorpora ecos de la cultura bizantina –caso de la escena de las

injurias a Cristo con músicos que tocan diversos instrumentos–; una peculiar tablita

de la Crucifixión, de origen adriático, y una imagen mayestática de santa Clara

debida a un autor mallorquín influido por los modelos pisano-sieneses. Tres obras

originales por iconografía, formato y estética que ponen de relieve soluciones

híbridas propias del ámbito mallorquín, un cruce de vías y rutas mediterráneas. La

selección incluye, además, un refinado altar portátil, canto cortesano a la

religiosidad franciscana, fruto de los intercambios entre las islas Baleares y Nápoles.

–Máquinas de contar historias

A partir de las fórmulas de inspiración italiana practicadas por los Bassa, los

hermanos Serra desarrollaron en Barcelona una particular variante pictórica,

basada en la elegancia formal –tanto a nivel figurativo como en la decoración de los

fondos dorados– y en la experimentación de modelos iconográficos, que conquistó

la escena artística de la corona de Aragón durante toda la segunda mitad del siglo

XIV. Jaume y Pere avanzaron hacia una solución estética fundada en la fusión entre

color y oro, entre pigmento y dorado, que proyectó los temas marianos y

hagiográficos hacia nuevas formas de percepción multisensorial. Aunque se

sirvieron de diversos formatos –algunos muy innovadores, como el bancal

independiente–, su principal medio de expresión fueron los retablos, a cuyo

desarrollo tipológico y monumental contribuyeron decisivamente. Con los Serra, el

retablo se convierte en el soporte idóneo para ordenar relatos, jerarquizar figuras y

proponer itinerarios devocionales. En una máquina escenográfica de contar

historias.

IV. LA MIRADA CAUTIVA. TÉCNICAS FASCINANTES

La sofisticación técnica y el uso de materiales preciosos fueron otros de los rasgos

que marcaron el horizonte visual del Trecento italiano y que influyeron en su éxito

más allá de la península transalpina. Los bordados con hilos de oro y plata (opus

florentinum), los esmaltes traslúcidos sieneses, las esculturas policromadas y

doradas y, especialmente, las pinturas, donde la refinada manipulación del oro

permitía emular la textura y la suntuosidad de los tejidos de lujo y las joyas, pasaron

a ser un referente estético para los clientes y los artistas de los reinos hispanos.

Las obras elaboradas con materiales costosos y brillantes siempre han suscitado

curiosidad y sorpresa, reacciones que son la antesala del placer de los sentidos. A

ello hay que sumar la intrínseca complejidad del trabajo, de modo que la admiración

del espectador se dirige tanto a la excelencia de los materiales empleados como a la

calidad técnica del producto final. Tal y como había sentenciado Ovidio siglos antes,

“Materiam superabat opus”, la obra supera a la materia al transformarla en algo

deslumbrante, excepcional y casi inexplicable para quien la contempla. La

sofisticación cautiva la mirada.

–Del marfil al hueso. El triunfo del ingenio

Combinando las técnicas del hueso tallado y la taracea, varios talleres florentinos –

trasladados a Venecia en 1395– produjeron casi de manera estandarizada objetos

suntuarios, tales como arquetas nupciales, marcos de espejo o trípticos para la

devoción privada. Gracias a la lograda imitación del marfil y al olfato comercial de

Baldassarre Embriachi, se convirtieron en codiciados productos del mercado del

lujo, demandados por los ricos mercaderes italianos y las cortes europeas. Al éxito

contribuyó también la reproducción de episodios del ciclo de Troya, mitos tomados

de la Antigüedad y reelaborados en poemas y romances en lengua vulgar. En

consonancia con su función nupcial, las arquetas expuestas celebraban la eternidad

del amor, la fidelidad de un amante heroico o la belleza femenina.

V. VIAJES DE IDA Y VUELTA. A LA MANERA DE ESPAÑA

Nuestro periplo concluye con un giro insospechado que ilustra hasta qué punto los

caprichos de los intercambios culturales desmienten cualquier apriorismo o

categoría establecida por los discursos historiográficos tradicionales. Si a lo largo de

toda la exposición el discurso se ha centrado en la profunda incidencia que tuvieron

los modelos italianos trecentistas en los reinos hispanos, la última sección está

dedicada a examinar una situación inversa. Su protagonista es Gherardo Starnina,

un maestro toscano que, tras su paso por las coronas de Castilla y Aragón entre 1393

y 1402, agitó el ambiente artístico de la Florencia de inicios del siglo XV con el

renovador lenguaje tardogótico que había asumido durante su estancia en Valencia.

Su viaje de ida y vuelta revela hasta qué punto las andanzas de ciertos artistas por el

Mediterráneo occidental y las obras que dejaron a su paso dieron lugar a realidades

plurales e híbridas, difíciles de categorizar, pero fundamentales para comprender la

evolución de las formas artísticas. Demostraría cómo A la manera de Italia puede

acabar transformándose en A la manera de España.

–Italianos en la catedral de Toledo

En la última década del siglo XIV la catedral de Toledo se convierte en uno de los

centros del italianismo fuera de Italia gracias al obispo Pedro Tenorio, quien

auspicia dos proyectos estrechamente vinculados a la pintura trecentista florentina:

el gran retablo mayor (h. 1388-94) y la capilla de San Blas (h. 1399-1404). Aunque el

retablo fue sustituido por el actual y de él tan solo nos quedan algunas tablas, muy

retocadas, con escenas cristológicas y tres figuras de apóstoles, todo apunta a que

fue obra de Gherardo Starnina. Por su parte, los frescos de la capilla de San Blas se

conservan, pero muy degradados. En ellos intervino otro maestro toscano, aún

anónimo, junto a un heterogéneo grupo de pintores que, marcados por su impronta,

trasladaron los modelos visuales utilizados en la capilla toledana a algunas obras

sobre tabla y lienzo, de las que aquí se exponen cuatro ejemplos.

–Valencia 1400. Las décadas prodigiosas

En torno a 1394, Gherardo Starnina se trasladó a Valencia, uno de los puertos más

dinámicos del Mediterráneo occidental y sede de una de las comunidades artísticas

más cosmopolitas del gótico internacional europeo. La integraban maestros

procedentes de otros territorios de la península ibérica, en su mayoría de la corona

de Aragón, pero también del resto del continente, desde Flandes hasta Italia. La

escena artística valenciana entre 1390 y 1410 era un deslumbrante y variado

laboratorio visual, un crisol creativo en el que convivían y se hibridaban diversas

tendencias estéticas. Como muestran las obras de esta sección, existe una

preferencia por las formas curvilíneas caprichosas y los cromatismos intensos, así

como por la reproducción con materiales diversos de tejidos de lujo y fondos

dorados. La mayoría de los encargos, especialmente los retablos, fueron asumidos

por de varios pintores asociados, a menudo de orígenes diversos, lo que fomentó los

intercambios artísticos.

–La conversión de Gherardo Starnina al tardogótico valenciano

Las propuestas del gótico internacional adoptadas por Pere Nicolau y Marçal de Sas

orientaron la cultura visual florentina de Starnina hacia un horizonte marcado por el

encuentro y la fusión de los dos modelos entonces en boga. Así, las fórmulas basadas

en el volumen y el espacio –deudoras de su aprendizaje en el taller de Agnolo Gaddi

y consolidadas en la obra del retablo mayor de la catedral de Toledo– se

acompasaron, un lustro más tarde, con la exuberancia decorativa de los dorados, el

cromatismo saturado y la fluidez de la línea. Después de la etapa toledana, y en

contacto con el dinámico ambiente artístico de la Valencia de finales del siglo XIV,

Starnina da paso a un pintor más complejo e híbrido, cuya identidad escapa a las

estrictas categorías de los estudios de la historia del arte. No en vano, la presencia

conjunta de Starnina y Marçal en el cuaderno de bocetos valenciano, hoy en los

Uffizi, confirma esta fascinante convergencia.

–El retorno de un pintor gentil y cortés

El Gherardo Starnina que regresó a Florencia en 1402 era un maestro que, sin

abandonar de raíz el sentido espacial y la solidez formal de su cultura toscana, supo

fusionarlas con un trazo fluido y rebelde, un cromatismo caleidoscópico y un

derroche de fantasía en la manipulación de los dorados. Giorgio Vasari describió en

el siglo XVI esta transformación diciendo que, cuando se marchó de Italia, era “muy

rudo y tosco” y que “en España aprendió a ser gentil y cortés”. De lo que no cabe

duda es de que a su vuelta a la Toscana su sofisticado lenguaje tardogótico supuso

toda una provocación en la Florencia de inicios del siglo XV, aún dominada por

corrientes conservadoras de tradición postgiottesca. Junto con Lorenzo Ghiberti,

Starnina encabezó la introducción del gótico internacional en la ciudad del Arno,

una corriente que tuvo una legión de seguidores, entre los que descuellan Lorenzo

Monaco y Fra Angelico. Bien podemos decir que con Starnina empezó todo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

–CICLO DE CONFERENCIAS

Auditorio del Museo del Prado

Horario: 18.30 h

27 y 30 de mayo, 3 y 6 de junio

–CONGRESO INTERNACIONAL

Mediterráneo gótico: redes, artistas y formas entre Italia y España (1320-1420)

Días 9, 10 y 11 de septiembre

Dirección: Joan Molina Figueras y Mariaceleste Di Meo

Gratuito

Inscripción abierta hasta el 4 de septiembre

–CLAVES

Charla para facilitar la visita autónoma del público a la exposición temporal.

Lunes a las 13.00 y 17.30 h

Sala de Conferencias

Actividad gratuita para los visitantes con entrada al Museo

–CONCIERTO

Ars et artifices: ecos y trayectorias de creación en el Mediterráneo gótico

Interpretado por el Ensemble Merveill

En colaboración con ICCMU

5 de junio a las 19.00 h

Entrada: 12 €

–VISITAS GUIADAS

De miércoles a domingo a las 12.00 h. a partir del 29 de mayo

Duración aprox.: 90 min

Entrada + 10 €

–EL PRADO EN VERANO

Perros, pájaros y peces fantásticos

Del 22 de junio al 17 de julio de 2026

De lunes a jueves de 10 a 14 h y viernes de 10 a 13.30 h.

Actividad dirigida a niños y niñas entre 6 y 12 años

Precio: 140 €

Necesaria inscripción

–REIMAGINAR LO SAGRADO

Curso-taller de artista con Bea Lema, premio Nacional del Cómic.

Del 1 al 4 de junio

Necesaria inscripción.