Struere, paso incierto de la Compañía Nacional de Danza

Más técnica experimental que belleza, más concepto que sensaciones. Esta incursión en las últimas tendencias a cargo de coreógrafos españoles concebida específicamente para la CND se presentaba como una reflexión sobre lo común como motor de creación. Resultó irregular e inaccesible.

La directora de la compañía, Muriel Romero, la ha titulado Struere, el término del latín que significa construir, juntar, ordenar. Con ella se pretende sentar las bases de la parte de su proyecto dedicada a la danza más actual creada aquí. La primera propuesta es ‘Masa’, de Luz Arcas, que aspira a representar la fuerza telúrica y política de lo que antes se llamaba pueblo y ahora gente como una criatura o anatomía mitológica en constante transformación. Una energía colectiva que puede ser tan acogedora como asfixiante, abrumadora, y que resulta tan fascinante como peligrosa y manipulable. Cuerpos sin rasgos individuales que se disuelven y multiplican en rezos, proclamas, enjambres, mediante un movimiento muy físico, iconográfico y visceral.

Sin embargo, llega a resultar insufrible. Aunque ese cuerpo colectivo formado por los 23 bailarines vibra y se ondula al unísono, y en los momentos más inspirados, recuerda a un tejido vivo formado de múltiples células, a menudo, cuando algún individuo trata de separarse, distinguirse, elevarse, o cuando esta masa sufriente se eleva en un gran y sonoro salto colectivo, es una presencia angustiosa, torturada, cuyos devenires resultan opacos al espectador. No hay danza propiamente dicha en esta propuesta, no hay cuerpos humanos ni movimientos enérgicos, elásticos o sincronizados. En este sentido, es extremadamente abstracta y exigente para el público, y una parte no regresó tras el descanso de veinte minutos que había entre ambas representaciones.

En la segunda parte, ‘Tablero’, creada por Mattia Russo y Antonio de Rosa, los Kor’sia, quiere hablar de fundamentos y raíz argumentando que, para construir cualquier cultura o sociedad, hacen falta unas bases sólidas. El tablero actúa como el suelo, los cimientos y el territorio que sostiene y conecta desde abajo. La tradición como proceso vivo; una plaza contemporánea donde la identidad no es estática, sino que se teje, se mueve y se transforma continuamente. Una memoria colectiva en la que los tablones de la escenografía guardan la huella de quienes pasaron por ellas, un ‘tableau vivant’ que se arma y desarma, donde el pasado convive con el presente.

Lo que vemos son sombreros de plumas, espadas y duelos, faldas con miriñaque, una «menina» que muerde desdeñosa una barra de pan, y tableros de madera de «bailan», ocultan y descubren cuerpos y personajes, golpean el suelo arrítmicamente, y en ocasiones hasta imitan los movimientos de un capote torero (impresión a la que contribuyen los gritos al unísono de los bailarines: «¡Hey!»). Es probable que los espectadores que no lograron disfrutar de la propuesta tan conceptual de ‘Masa’ hubieran disfrutado más con este tablero viviente, pues incluye varios momentos de coreografías más inteligibles y deslumbrantes, aunque roza en otros una teatralidad más gestual, como de teatro mudo.

El espectáculo es un diálogo de contrastes extremos entre propuestas opuestas, cuya coherencia busca establecerse a través del concepto de lo colectivo. Mientras ‘Masa’ aborda lo colectivo desde una perspectiva más bien física y social, ‘Tablero’ lo hace desde una visión ‘arquitectónica’. Esta dualidad busca ofrecer al espectador una experiencia complementaria sobre cómo el ser humano se organiza en grupo. ¿Lo logra? Pues francamente, no. Luz Arcas fundó la compañía La Phármaco en 2009. Sus últimas creaciones son Tierras raras y Morphine (Nana para Emmy Hennings). Recoge sus anteriores trabajos en dos proyectos: Bekristen/Tríptico de la prosperidad (2019- 2023), formado por las piezas La domesticación, Somos la guerra y La buena obra, y el Ciclo de los milagros (2020- 2022), formado por las piezas Toná, Trilla y Mariana. Kor’sia es un colectivo artístico de los coreógrafos Antonio de Rosa y Mattia Russo, en colaboración con el investigador Giuseppe Dagostino y la dramaturga y profesora de Artes Escénicas Agnès López-Río. Han colaborado,con Nederlands Dans Theater, GöteborgsOperans Danskompani, Theater Luzern, Bern Ballet, Opéra National du Rhin, Staatstheater am Gärtnerplatz, Das Hessische Staatstheater Wiesbaden, Ballets de Monte-Carlo y Opéra Grand Avignon, entre otros.

El programa es un maratón para el cuerpo de baile de la casa, habituados a disciplinas técnicas muy distintas, como el repertorio de Balanchine o Forsythe. Salen ganadores en solidez y capacidad de adaptación para saltar entre dos códigos contemporáneos radicalmente diferentes en una misma noche. Mayor comodidad con Kor’sia: Los intérpretes lucen más orgánicos y cohesionados, quizás debido a que Mattia Russo y Antonio de Rosa son exbailarines de la CND. El balance es un ambicioso diálogo de contrastes a través del concepto de lo colectivo. En Kor’sia hay más coherencia, con Luz Arcas, se percibe cierta frialdad, pues su estilo telúrico y de trance exige un trabajo de interpretación actoral en el que la CND no es muy ducha. En fin, dos coreografías lastradas por sus cargas de significado en un espectáculo que pretende mucho y se queda en poco.

Centro Danza Matadero

Struere, programa doble:

MASA, de Luz Arcas, y TABLERO, de Mattia Russo y Antonio de Rosa (Kor’sia)

Compañía Nacional de Danza

Del 26 al 31 de mayo de 2026

MASA

Dirección artística, dramaturgia y coreografía

Luz Arcas

Ayudante de dirección

Begoña Quiñones

Asistencia coreográfica

Danielle Mesquita, Georgina Flores

dramaturgia

Rafael SM Paniagua

diseño de Escenografía

Victoria Aimé y Natividad Martín

diseño de Iluminación

Jorge Colomer (AAI

Sonido

Xabier Erkizia

diseño de Vestuario

Andrea Otin

ayudante de vestuario

Adriana Sobal

-Elenco 28 de mayo 2026

Ion Agirretxe, Mar Aguiló, Niccolò Balossini, José Alberto Becerra, Natalia Butrageño, Emma Cámara, Cristina Casa, Celia Dávila, Joshua Feist, Mario Galindo, Martina Giuffrida, Thomas Giugovaz, Tamara Juárez, Gaizka Morales, Gianmarco Moschino, María Muñoz, Natalia Muñoz, Mariavittoria Muscetolla, Daniella Oropesa, Nora Peinador, Laura Pérez Hierro, Anthony Pina, Samantha Votari

TABLERO

Idea y dirección artística Mattia Russo & Antonio De Rosa

Coreografía Mattia Russo & Antonio De Rosa

Dramaturgia Agnès López-Río

Diseño de escenografía e iluminación Amber Vandenhoeck

Música original Alejandro da Rocha con colaboración de Niño de Elche y Andrés Rodrigues

Diseño de vestuario Luca Guarini en colaboración con PUMA y Levi’s.

-Elenco 28 de mayo 2026:

Elisabet Biosca, Juan José Carazo, Kayoko Everhart, Alba Hellín, Erez Ilan, Roberto Lua, Daniel Lozano, Ayuka Nitta, Hamin Park, Shani Peretz, Pauline Perraut, Benjamin Poirier, Alejandro Polo, Alessandro Riga, Tomás Sanza, Francesca Sari, Irene Ureña.