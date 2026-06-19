La misma escopeta ahora en teatro

¿Se acuerdan de la película ‘La escopeta nacional’? Pues ahora pueden verla de nuevo en teatro como si no hubiera pasado medio siglo, con sus anticuados chascarrillos y mofas aún más forzados, un esperpento con nutrido elenco sobre aquella película tan malucha que encantó al público y la crítica porque permitía cambiar de chaqueta sin que se notara mucho.

Fue en 1978 un éxito de taquilla y de crítica, con dos millones de espectadores y premio del Círculo de Escritores Cinematográficos. Recreaba en tono de farsa una batida de perdices en los primeros años setenta en la finca de un marqués, pagada por un empresario catalán para convencer al ministro del ramo de las excelencias de su nuevo producto. Adaptaba aquella fórmula exitosa del landismo de los años sesenta a lo que tocaba ahora, criticar sin acritud al régimen anterior. Tenía un guion muy chistoso, un reparto famoso y un director reputado, aunque quedaba muy lejos del que entonces se llamaba cine de arte y ensayo y muy cerca de ‘Los tramposos’ con el timo de la estampita.

Esta costosa producción del Teatro Español poco o nada aporta al original, salvo una horrible banda musical de Ángel Galán que interpreta en directo acompañado de guitarra eléctrica y batería y sirve de pretexto para números musicales de inicio y despedida con el elenco al completo.

‘Berlanga y Azcona jugaron una gloriosa partida en la que nos mostraban todos estos entresijos de una España que salía de una dictadura para afrontar los caminos luminosos de la Transición. Y es que no hay mejor manera de volverse a mirar en ese espejo de la historia que la risa. Una risa un tanto amarga que nos hace ver que después de cincuenta años pueden haber cambiado los hilos, pero el telar sigue siendo el mismo.’. Así la presenta el director Juan Echanove insinuando que quizás iba a comparar aquellos chanchullos de risa con la corrupción institucionalizada que presenciamos hoy día, aquellos hilillos con estas madejas que nos atenazan. Qué ilusos. Lo que hacen el adaptador y él es hilar el mismo tejido basto, ramplón, de pespuntes picantes y dobladillos simplones, de cenefas alejadas de sutilezas o ironías, bordados de risa fácil y rápida con ocurrencias grotescas y escatológicas: la película de Berlanga corregida y aumentada en lo posible para resultar más chabacana. Dicen que es una comedia satírica musical, pero más bien resulta un largo sainete.

El reparto cumple instrucciones, grita más que habla, es guiñolesco, y Pedro Mari Sánchez como ese cura trabucaire y Enrique Viana como ese marqués estrafalario son copias forzadas de Agustín González y Luis Escobar, quienes hacían esos papeles en la película. Por el contrario, Pere Ponce es lo mejor del reparto en un Jaume Canivell bastante logrado sin caer en la tentación de imitar al inimitable José Sazatornil.

Luis García-Berlanga Martí (1921-2010) fue falangista, se alistó en la División Azul, hizo dos docenas de películas con algunos títulos destacados como ‘Bienvenido, mister Marshall’ (1953) y ‘El verdugo’ (1963), y como gran aficionado al erotismo presidió durante quince años el jurado del Premio La Sonrisa Vertical. Juan Echanove, por su parte, dejó atrás una carrera cinematográfica para olvidar, para representar a Fiódor Karamazov en una gran producción de la obra de Dostoievski en 2015 en el CDN (ver nuestra reseña de entonces), y con la dirección escénica de Pan y toros en 2022 (ver nuestra reseña de entonces) y el programa doble ‘El bateo / La revoltosa’ el año pasado (ver nuestra reseña de entonces), ambas en el Teatro de la Zarzuela, ha demostrado cariño por el género y capacidad para el teatro musical. Esta vez ha buscado con demasiado ahínco al público facilón que hoy impone su zafio gusto en los teatros españoles, y con ello nos decepciona.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 6

Adaptación, 6

Dirección, 6

Interpretación, 6

Puesta en escena, 6

Producción, 8

Programa de mano, 8

Documentación a los medios, 7

TEATRO ESPAÑOL

‘La escopeta nacional’

De Luis García-Berlanga y Rafael Azcona

Adaptación de Bernardo Sánchez Salas

Dirección de Juan Echanove

16 de junio al 26 de julio de 2026

Reparto (por orden alfabético):

Criado bandera: José Ramón Arredondo

Doña Laura: Chusa Barbero

Príncipe Korchovsky: Ángel Burgos

Luis José: Javi Coll

Percusionista: Salva Duyat

Álvaro: Patxi Freytez

Pianista: Ángel Galán

Vera del Bosque: Elisa Matilla

Chus: Luisa Martín

López Carrión: Javier Mora

Fotógrafa/Criada: Verónica Morejón

Castanis: Manuel Pico

Cerrillo: David Pinilla

Jaume Canivell: Pere Ponce

Mercè: Marta Ribera

Alsina: Chema Ruiz

Padre Calvo: Pedro Mari Sánchez

El Marqués de Leguineche: Enrique Viana

Segundo: Eugenio Villota

Equipo:

Adaptación Bernardo Sánchez Salas

Dirección Juan Echanove

Escenografía Isi Ponce

Vestuario Tania Tajadura

Iluminación Miguel Ángel Camacho

Composición musical Ángel Galán

Caracterización Paloma Pérez Schmunk

Una producción del Teatro Español.