Carmen Laffón y las variaciones sinfónicas de su vida

Se dedicó a observar el mundo que la rodeaba, encontrando infinitas variaciones de la luz y el tiempo en el paisaje, en el valor de lo íntimo, en la belleza de lo sencillo. Así nos la presentan y así es. Una pintora figurativa modesta y auténtica cuyo personal realismo poético -continuidad del impresionismo- visto en adecuada perspectiva es todo un descubrimiento.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta una gran exposición de la pintora y escultora sevillana Carmen Laffón (1934-2021), en torno al personalísimo mundo figurativo de la artista, y presenta las ideas o motivos centrales de sus composiciones, que se repiten como variaciones y series a lo largo de sus más de sesenta años de carrera. Incluye 77 obras, entre óleos, carboncillos y esculturas, que se organizan en nueve secciones dedicadas a sus iconografías más frecuentes –la muñeca Marcelina, la cuna, los cestos, los armarios, el Coto de Doñana, las viñas, la cal y las salinas–, comparando obras con semejante temática y años de diferencia.

Laffón comienza representando objetos y paisajes desde una perspectiva realista, pero, a medida que evoluciona, se interesa más por la pintura en sí misma que por lo que representa, llegando casi a alcanzar la abstracción. Realiza sus composiciones a base de veladuras y manchas difuminadas. Su trabajo, cargado de poesía y sentimiento, sigue siendo difícil de clasificar.

Esta muestra monográfica, la primera gran exposición que se le dedica a la artista desde su fallecimiento a finales de 2021, se centra en la naturaleza muerta y en el paisaje, los dos géneros fundamentales de su extensa obra, realizada entre 1956 y 2021. Sus interiores están ocupados por objetos cotidianos como cestos, máquinas de coser y armarios, mientras que los exteriores están relacionados con su vida en Sevilla y Sanlúcar de Barrameda y recogen azoteas, vistas urbanas y paisajes. Sobre estos motivos, Laffón pinta a menudo variaciones con carboncillo, temple u óleo y desde mediados de 1990, también esculpe. En esta época tardía, la artista se siente más libre y trabaja en grandes formatos.

En 1992 tuvo lugar en el Museo Reina Sofía una exhaustiva exposición retrospectiva y a partir de esa fecha se inicia la propuesta del Thyssen, aunque también incluye algunas obras anteriores. Coetánea de los realistas madrileños, ella captaba otro ambiente en Sanlúcar, en las salinas, en las viñas, en el Coto de Doñana. Emocionantes cestas con la ropa para planchar y máquinas de coser de aquellas que conocimos. Paisajes también, terrazas. Dicen que admiraba a Rothko, pero en su pintura no hay choques de colores vivos sino atmósferas veladas, colores tenues, todo tranquilo, nada chirriante, alejada de modas, insistiendo en captar el misterio que nadie ha podido captar, pero al que los auténticos artistas se han aproximado.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 9

Despliegue: 9

Comisariado: 9

Programa de mano: n/v

Catálogo: n/v

Documentación a los medios: 9

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

‘Carmen Laffón. Variaciones’

Del 23 de junio al 27 de septiembre de 2026

Comisariada por Paula Luengo, jefa de exposiciones del museo.