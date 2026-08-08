La verbena de la Paloma, como todos los agostos

El título más popular del género lírico español se programa mucho y esta producción, que lleva catorce años representándose en verano en Madrid, es modesta pero en eso radica su gracia. Todo es viable siempre que se acepten sus enormes limitaciones. Un baño de realismo en el escenario y la platea.

Ya se sabe que La verbena de la Paloma —subtitulada ‘El boticario y las chulapas, y celos mal reprimidos’ es un sainete lírico en prosa estrenado en 1894 y se ambienta en las fiestas madrileñas en torno al 15 de agosto, cuando se celebra a la patrona popular de la ciudad. Tiene un solo acto, lo habitual en el teatro por horas, dividido en tres cuadros, una zarzuela prototipo del género chico, de corta duración, pero que esta versión se empeña en ampliar con resultado muy discutible.

El libreto es de una calidad sobresaliente y de un realismo apabullante en la reconstrucción del habla y las costumbres de la gente madrileña de la época, hasta el punto de haber pasado a la historia como la más fiel reproducción del mismo. La partitura cubre casi todo el libreto y son pocos los monólogos o diálogos hablados que no estén acompañados por la melodía, lo que la hace similar a la variante europea de ópera cómica. La composición ofrece al cantante poca dificultad en las ornamentaciones, en los agudos y en el fiato. El protagonista es un barítono y los personajes bufos son tenores. Puso voz de soprano a la protagonista Susana y de mezzo a la señá Rita; los coros son reducidos y se limitan a las seguidillas que se repiten en la escena final. La orquestación tiene influencia verista italiana, con mucho ritmo y elegancia melódica.

Luis Fernández de Sevilla (1888–1974) escribió ciento cuarenta obras combinando la zarzuela con la comedia costumbrista y el sainete con la alta comedia. Setenta y cuatro fueron obras de teatro, y cincuenta y una fueron zarzuelas. La compañía lírica que ha adoptado su nombre fue fundada en 1988 y se ha convertido en toda una institución estival en Madrid que cada cada mes de agosto llega a la Gran Vía con esta producción. Fue creada por Nieves Fernández de Sevilla (nieta del personaje que les da nombre) junto al director musical José Antonio Irastorza. La gestionan a través de Producciones SotoSevilla S.L. y trabajan habitualmente para el Grupo Smedia, que gestiona ocho teatros en Madrid en un formato comercial sin pretensiones.

Pero no contentos con el original, se han dedicado a modificarlo añadiendo otros números famosos del repertorio e incluso alguna nueva composición que engarzan con la obra original para aumentar al doble su duración. Creen que el público lo agradece enormemente, pero a nosotros, que somos tan raros, nos parece libertinaje abusivo. Y ni siquiera detallan qué añaden y en qué momentos. Claro que la falta de explicaciones sobre su veterano producto es total y absoluta: ni publican el reparto, ni detallan las responsabilidades artísticas del montaje, ni ná de ná que diría doña Rita.

Se proclaman ‘una garantía de diversión para todos los públicos, conocedores o no del género lírico español, y nuestros cantantes y actores son los mejores profesionales que se pueden encontrar en el panorama lírico actual, un elenco impresionante de verdaderos especialistas en el género, a los que se une un equipo de creativos con decenas de estrenos teatrales en su haber por lo que la obra no puede nacer con más garantía de éxito. Nieves Fernández de Sevilla firma el texto [sic] junto a Lorenzo Moncloa. donde se engarzarán las maravillosas músicas de otras obras inmortales como La Revoltosa, La Gran Vía, El Bateo…’. Demasiado autobombo, no sean tan modestos…

Lorenzo Moncloa presenta un montaje aceptable, con la eterna puesta en escena de la plazuela com la botica a un lado y la taberna al otro. El vestuario busca ser colorido, pero la calidad de los trajes de chulapa, los mantones de manila, las batas de lunares y el atuendo de los chulillos madrileños realmente es muy mediocre. Y la música, por supuesto llega enlatada, a un volumen que apenas dejaba escuchar al elenco.

El mismo Lorenzo Moncloa hace un Julián parco y correcto, pero Hevila Cardeña como la Susana deja francamente mucho que desear. La tópica historia de celos injustos que no consigue frustrar un final feliz es mera disculpa para que desfilen una serie de tipos en una serie de circunstancias que son la sal de la pieza. Y el reparto cumple: en el estreno de este jueves Santos Ariño en don Hilarión se lleva la palma, ese boticario viejo verde, obsequiador de las hermanitas casaderas Casta y Susana, con Ángel Walter en un don Sebastián sobrecargado, ese amigo con el que platicar a la fresca, Rosa Ruiz en una Rita rejuvenecida -la tabernera y madrina de Julián-, y los de la partida de cartas, y el sereno y los guardias, y todos los demás. Ciertamente,. 25 personajes, todo un lujo en estos tiempos cicateros.

Por suerte, van abundando las producciones diversas de esta magnífica verbena. En 2024 vimos una sobresaliente (ver nuestra reseña de entonces) en el teatro de la Zarzuela, con un prólogo cómico-lírico de Álvaro Tato, dirección musical de José Miguel Pérez-Sierra y dirección de escena y coreografía Nuria Castejón. Y estos días coincidirá en el estío madrileño otra producción en el teatro de La Latina con dirección artística y escénica de Marco Moncloa, y dirección musical de Montserrat Font Marco.

En lo que se refiere a la versión que comentamos, poco más que añadir. Va precedida de una venta de abanicos, mantones y gorrillas típicas a cargo de un chaval gracioso, adornada con unos vistosos números de baile y convertida en un espectáculo de dos horas con intermedio que a algunos se nos hizo largo, quizás su mayor defecto. Y en cuanto a aciertos, destacable a naturalidad de algo sin pretensiones bien hecho.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 6

Música: 8

Libreto: 8

Puesta en escena: 7

Dirección musical: 7

Reparto: 6

Producción:6

Programa de mano: 6

Documentación a los medios: 5

Teatro Gran Vía

La verbena de la Paloma

Sainete lírico en prosa estrenado en 1894

Libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón

Versión de Compañía Lírica Luis Fernández de Sevilla

Del 6 al 16 de agosto de 2026

Dirección artística – Lorenzo Moncloa

Dirección musical – César Belda

Don Hilarión Santos Ariño / Polo Falcón

Susana Hevila Cardeña / Laura Pulido

Julián Lorenzo Moncloa / Antonio Torres

La señá Rita Rosa Ruiz / Virginia Wagner

La tía Antonia Amelia Font / Marisol Herrero / Mª José Carrasco

Casta Alicia Montesquiu

El Tabernero Diego Falcón

Don Sebastián Ángel Walter / José Ángel Treviño

La cantaora Sara Rapado

la bailaora Lucía Rodríguez / Pilar Molina

Mozo 1.º José Cerrato

Mozo 2.º Benjamín Zafra

El Inspector Antonio Fernández Vírgala

Chulo chotis Pablo Guillén

Chula chotis Carmen Terán

Guardia 1.º Daniel de Mora

Guardia 2.º Pedro Oliva

El Portero Iván Pimentel

La Portera Liliana Martínez

Vecina 1.ª Carmen Terán

Vecina 2.ª Elena de Canales

El Sereno Erick Pérez

Una Chula Sara García

Un Vecino Gabriel Ariño