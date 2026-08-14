Mitologías modernas con Ouka Leele y compañía

La movida madrileña elevada a mitología con esfuerzo de imaginación. La Sala Alcalá 31 presenta una exposición que elige a unos cuantos pintores, fotógrafos e ilustradores -casi siempre todo junto- para repasar el arte madrileño de los años ochenta rodeando a Bárbara Allende de El Hortelano, Ceesepe, Carlos Franco y Martin Begué con alguna referencia a antecedentes y consecuentes de aquello.

‘Mitologías modernas: Ouka Leele & Co’ toma como punto de partida la obra ‘Rapelle toi, Bárbara!’, famosuela intervención de Ouka Leele (1957-2022) en la fuente de Cibeles en 1987 para teatralizar la historia de Hipómenes y Atalanta. y explora el cruce entre fotografía, pintura y cultura visual contemporánea, así como el resurgir de los relatos mitológicos en un momento clave de transformación cultural, como fueron los años ochenta, plena Transición, feliz Movida. Traza una mirada transversal a los distintos usos de lo mitológico, desde la incorporación de la cultura underground del cómic y el fanzine de Ceesepe, hasta los mitos relacionados con la tradición romántica en El Hortelano o la reflexión sobre la pintura y la historia del arte de Sigfrido Martín Begué, todo con el permiso de Guillermo Pérez Villalta, Dis Berlin o Pablo Sycet, también presentes.

Rn la propuesta de Julio Pérez Manzanares, la obra de Ouka Leele articula un encuentro entre tres elementos decisivos para el arte madrileño de la década: la irrupción de los nuevos medios —con la fotografía, el diseño o los lenguajes pop—, el diálogo con la pintura, que desde mediados de los años setenta se había convertido en el eje de la renovación plástica de la ciudad, y el uso de la mitología como repertorio simbólico para interpretar el presente.

Se expone un centenar de obras, y están presentes también Carlos Alcolea, Miluca Sanz, Carlos Forns, Costus o Patricia Gadea. Nos dice el responsable de la propuesta que las relaciones entre el arte y la ciudad en la que tenía lugar, la presencia de los nuevos medios y las nuevas identidades, o el deseo de la España democrática de sumarse a las ciudades “modernas” forjaron un lenguaje capaz de reunir todas esas referencias y convertirlas en una nueva mitología visual de Madrid. A través de estas mitologías antiguas y modernas podremos abordar cómo la recuperación de los mitos clásicos permitió imaginar una nueva realidad cultural en el contexto de la Transición española’. El hilo conductor mitológico está cogido con pinzas, pero vale siendo la dicha, buena.

Bueno. El despliegue es bonito y acertado con una distribución de la sala central que concede a Ouka el centro del que irradian los reductos de El Hortelano, Ceesepe, Carlos Franco y Martin Begué, con los típicos paneles blancos rectangulates sustituidos por una estrella rosada de formas redondeadas por las que explorar. Y en la balconada superior, algunas referencias contextuales de interés. La atención dedicada a Ouka Leele se queda corta, pues no incluye buena parte de su obra, sus meandros trascendentes y hasta místicos posteriores y sus trabajos comerciales con los que mantenía todo lo demás, entre los que siempre recordaremos el encargo de Elena Benarroch para promocionar sus abrigos de pieles que eran un must en las clases altas madrileñas: fotógrafa y modelo se conocieron en una madrugada de año nuevo en un feo piso de Valdeacederas, que dará lugar al relato ‘La Nave de Veza’ que un día sin duda sacaremos del cajón de los recuerdos.

En resumen, la exposición es un agradable propuesta que explora una faceta que las muchas dedicadas a la movida en los últimos años no habían abordado. Destaca la presencia del gran desconocido entre tanto personaje popular, Carlos Franco, autor de los murales de la Casa de la Panadería que preside la Plaza Mayor yque fueron restaurados hace unos años. Las obras expuestas son de bastante calidad y mucho interés y cumplen el propósito que sus autores se propusieron, poner a Madrid en el mapa de las vanguardias europeas, con el fuerte retorno a la pintura figurativa, teñida de eclecticismo y posmodernismo, en el que destacaba el neoexpresionismo alemán (con Georg Baselitz y Anselm Kiefer) y la transvanguardia italiana (con Francesco Clemente y Enzo Cucchi). No está presente la abstracción expresionista de José María Sicilia, Miquel Barceló y Alfonso Albacete, pero eso ya no tenía que ver con los pujantes madriles de madrugadas interminables que cumplieron su misión histórica: apagar los focos radicales den antifranquismo y meternos a todos en vereda.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 8

Despliegue: 8

Comisariado: 7

Programa de mano: n/h

Catálogo: n/v

Documentación a los medios: 6

Sala Alcalá 31

‘Mitologías modernas: Ouka Leele & Co’

Del 2 de julio al 18 de octubre de 2026

Comisariada por Julio Pérez Manzanares

Entrada y actividades gratuitas

Horario de martes a sábados de 11:00 a 20:30 h (incluido el 15 de agosto)

Domingos de 11:00 a 14:00 h

Cerrado los lunes.