La ‘Crónica de Medio Siglo’ entra en su tercera y última etapa

(Redacción) Se publican los episodios ‘Otro milenio’ y ‘Cuéntame’. Relatan los acontecimientos más notables del período 2000-2003, y su lectura esclarece la actualidad con asuntos como el ataque a las Torres Gemelas del 11-S, del que se cumple un cuarto de siglo, o la recuperación del islote de Perejil, acto de hostilidad de Mohamed VI que recuerda lo que acaba de suceder en Ceuta y recibió una respuesta contundente que ahora no se ha producido. La realidad de los hechos sigue superando a tantas ficciones que se cuentan en este viaje por la historia reciente ‘del Frap a Podemos’.

Con el episodio 31, titulado ‘Otro milenio’, se inicia la tercera serie de la Crónica y se entra en el siglo XXI y efectivamente en el tercer milenio. Aparecerá un nuevo paradigma en la geoestrategia global que no se hará notar hasta el 11 de septiembre de 2001, y algo quizás parecido a un salto evolutivo cuando la Inteligencia Artificial que se está gestando irrumpa en todos los ámbitos para la siguiente década. En España, Aznar ganará ampliamente su segunda presidencia, cumplirá su promesa de no presentarse más, y nombrará sucesor a Rajoy. Una grave ofensiva etarra se centrará en matar políticos y cargos públicos, mientras que los grapo quedan fuera de juego. Ya nadie se acuerda del FRAP, ni siquiera muchos de los que lo integraron, y Pablo Iglesias Turrión inicia en las protestas antiglobalización su carrera política.

En ‘Cuéntame’ el episodio siguiente y número 32 de la Crónica, además de reconstruir con el máximo de veracidad posible la pacífica reconquista del islote de Perejil, la catástrofe del petrolero Prestige y la participación española en la ocupación de Irak con las grandes protestas que la acompañaron, no se escapan los noviazgos del príncipe Felipe -el fallido y el definitivo-, la elección de Aznar para sucederle al frente del PP, los recovecos de la lucha contra ETA y GRAPO, el sueño de grandeza televisiva del emporio mediático Prisa que le costará casi la ruina, y muchos más asuntos que se vivieron, a veces sin darse uno cuenta, en aquellos años de un medio siglo anterior donde están las claves de lo que vemos hoy.

Desde que se publicó en junio de 2025 el 30º episodio ‘Alternancia’, con el que terminaba la segunda serie ‘Una transición de nunca acabar’ hasta este arrancar de la tercera serie, cuyo título general es ‘Tejer y destejer’, cuenta el autor que ha tenido que hacer frente a no pocos obstáculos: ‘Primero, la tentación de dejarlo, de que ya estaba bien con treinta libros y 14.000 páginas, de que tenían razón los que me auguraron que no podría cumplir la insensata tarea de emular a don Benito Pérez Galdós. Tenía que enfrentarme a cientos de páginas en borrador ya olvidadas y completarlas con 1.528 archivos en veinte carpetas que esperaban ser hilvanados en la historia central, que amenazaba a primera vista con ocupar no menos de 6-8 nuevos episodios a primera vista. Además me veía obligado a cambiar de diseñador, después de muchos años trabajando juntos, y tenía pendiente una tarea mil veces pospuesta, un sitio propio en internet donde juntar toda mi trayectoria de periodista y escritor. Pero soy mitad aragonés y bastante voluntarioso, por no decir tozudo, y mitad gallego de los que no saben si sube o bajan por la escalera dela vida, así que no tuve más remedio que seguir subiendo peldaño a peldaño, como vengo haciendo desde que en 2009 me comprometí con la tarea’. Y le preguntamos:

–¿Qué novedades presenta la tercera serie sobre las anteriores?

–De momento he reducido la extensión para que sean más manejables, pues iban engordando y ya andaban por más de 600 páginas, y eso me ha permitido bajar el precio a quince euros en papel y cinco en digital. Ha cambiado el diseño de portada, que se había quedado un poco viejo, y también la maqueta del texto, con nueva tipografía y otro papel. Creo que damos un buen paso adelante y espero que a nuestros lectores les guste y atraiga a muchos nuevos, que falta hace. Y quizás lo que más sorprenda a quien nos sigue es que se ha cambiado el sistema de citas, de juntarlas todas al final a ponerlas a pie de página en la edición de papel, tal como aconsejan los cánones y debe ser más cómodo para el lector’.

–O sea que más que simple continuismo…

–Sí, hay que mejorar. Estos episodios tienen 300 páginas y como siempre las veinte primeras son una introducción a la historia del Frap, y breves resúmenes de todos los episodios publicados de la primera serie, ‘La chispa y la pradera’, y de la segunda, ‘Una transición de nunca acabar’. Tiene cinco capítulos cada uno. El 31, los 208 a 212 de la serie, titulados ‘Y todo sigue igual’, ‘El turno mortal de José Luis, ‘Fallo y caída de los Grapo’, ‘Qué fue de los del Frap’ y ‘Ese 11-S y esa I.A.’. Y el 32, otros cinco, del 2013 al 218: ‘Coletazos del caso GAL’, ‘Islote de Perejil’, ‘El petrolero Prestige’, ‘No a la guerra’, ‘Joseba Pagazaurtundua’, y ‘Flechazo con Leticia’.

–A primera vista, hay de todo, desde aquel asesinato este año recordado del periodista José Luis López de la Calle al surgimiento y desarrollo casi clandestino de la Inteligencia Artificial, y por lo que he podido ojear.

–Lo más interesante, creo yo, es la percepción cronológica y la imbricación de unos asuntos con otros, una visión de conjunto que no tenemos normalmente en un panorama diario de noticias aisladas y aceleradas, y cuando consultas temas determinados, desconectados de su origen y consecuencias, de sus causas y sus efectos. Podríamos hablar horas si desarrollamos el contenido, pues cada capítulo tiene una docena de apartados en los que aparecen también otros asuntos que el título del capítulo no insinúa.

–Por ejemplo

–Por ejemplo, qué sé yo, el capítulo 213, uno cualquier escogido ahora mismo al azar: ‘Coletazos del caso GAL’, aparte de incluir los epílogos judiciales de aquellos grupos antiterroristas de liberación creados para combatir a ETA con sus propios métodos en su santuario francés, añadir la versión del ministro del Interior José Barrionuevo, el principal inculpado, sobre lo que pasó, y analizar a fondo el papel paradigmático en todo ello de Rafael Vera, se incluye la transformación del CESID en CNI; el idilio frustrado del príncipe heredero de la corona de España con Eva Sannum; el Caso Malaya en Marbella, el procedimiento penal sobre corrupción más importante y extenso de nuestra historia judicial, y las andanzas del inolvidable Jesús Gil y Gil; la trastienda de cómo Telefónica se rindió finalmente a Prisa en su lucha por la tele digital y como la empresa de El País entrará rápidamente en una espiral de casi naufragio debido a los delirios de grandeza de juan Luis Cebrián; y la convulsa marcha de la transición de la Albania amiga del Frap hacia Occidente, marcada por la pugna entre los enemigos irreconciliables Tatos Nano y Sali Berisha.

–Entonces, para concretar, en estos momentos hay publicados 32 episodios de la Crónica en tres series, de las que la tercera acaba de iniciarse; todos están a la venta en papel y en digital, incluso las dos series están disponibles en tomos compactos casi regalados.

–Así es, aquí están todos a un clic de distancia, para valientes y entendidos.

–Sí, coincido en lo ameno y trepidante que puede ser su lectura para cualquiera interesado en nuestro pasado reciente. Quizás, mejor que seguir hablando sea incluir los índices de los dos libros recientes para que el lector se haga una idea de lo que contienen y se decida a leerlos. ¿Te parece?

–Me parece, muchas gracias.

Pues lean los índices, sugieren una lectura bastante apasionante:

31º episodio. Otro milenio

capítulo 208. y todo sigue igual

rememorando el lodazal

los ‘temas económicos’ y las malas influencias

la caída conjunta

un rey golpe a golpe

se marcha setién

el talde buruhauste

la voladura de buesa

aznar repite y se afianza

condenado galindo

los ‘ere’ de andalucía

un ejemplo concreto

capítulo 209. el turno mortal de josé luis

y el de sus amigos

la brunete mediatica

acosada indefensa

íñigo, el asesino

los nueve de la ‘zuba’

el concejal valiente

a por los periodistas

enrrocamiento del pnv

horrela izangoahal da (que así sea)

la propuesta de benegas

defensa anarquista de reclusos peligrosos

‘tez’ y la cruz negra

de consolar presos a cobrar de irán

capítulo 210. fallo y caída de los grapo

‘autoanálisis’ del fracaso

la acampada en los pirineos

contragolpe en parís

el poeta ‘arenas’ y su musa ‘sabela’

la última represalia

de antonio asensio a antonio asensio

escalada de asesinatos selectivos

el parlamento europeo dice ‘basta ya’

la cuenta and63810

mi querida tierra vasca

llega rodríguez alias ‘bambi’

josé luis y pedro josé en vez de felipe y juan luis

zapatero propone y aznar acepta

sin solución para el sahara

capítulo 211. qué fue de los del frap

una lamentable evolución

ciudadanos por la república

el síndrome de los eme-ele

salir de eta

más difícil que entrar

a los veinte años del 23-f

nada nuevo a los 45

el agente rando insistirá

adiós a la mili

unidos populares y socialistas

no conseguirán ganar

‘ata’ mata a manuel

el buruntza y su entramado

la trayectoria del niño imanol

matar a un concejal

otro cafetito

sentirse vasco, navarro y español

¡encima se ríen!

de génova a génova

capítulo 212. ese 11-s y esa i.a.

idea y preparación

del 11-s al 11-m

aquel martes

el antes y el después de al qaeda

operación libertad duradera

se estrella el yak-42

una ocupación de dos décadas

sus convulsos antecedentes

onda expansiva

larga resaca del atentado

mal enfocado desde el principio

todavía guantánamo

con el paso del tiempo

infinitas sospechas

la reconstrucción del wtc

mazazo de realidad

la era de la inteligencia artificial

las cosas de la astrología

y la sombra del kaliyuga

el stellium de 1962 y el de 2021

32º episodio. Cuéntame

capítulo 213. coletazos del caso gal

la versión de barrionuevo

rafael vera como paradigma

lo que irá contando

del cesid al cni

restos del pasado

el futuro y la memoria histórica

contenta de no ser reina

marbella es malaya

el asunto más gordo

gil, un apellido y un partido

telefónica se rinde a prisa

delirios de grandeza

el yoyó albanés

ilegalización del apoyo a eta

y brutal respuesta en santa pola

toñi y la justicia restaurativa

capítulo 214. Islote de perejil

aznar decide actuar

operación romeo-sierra

escaso apoyo exterior

los que perdieron el pulso

los que lo ganaron

segundo mazazo a los grapo

el ‘yo acuso’ de fina

sale brotons

y le siguen

llegará nuestro momento

rescoldos brigadistas

después de río

cartas de rafael guillén desde chiapas

rechazo a la pantomima

capítulo 215. El petrolero prestige

imposible rescate

tres mareas negras

repercusiones políticas

hubo o no hubo manipulación

responsabilidades finales

veinte años después

homenaxe a marea branca

el franquismo fue una dictadura

capítulo 216. No a la guerra

la cita en las azores

¿misión cumplida?

medio millón de muertes

un paso al frente

¿sirvió para algo?

blair se disculpará a medias

casi todo se hizo mal

una ‘relación especial’ con usa

la peor emboscada

lo que se sabía y no se sabía

los últimos legionarios

capítulo 217. Joseba pagazaurtundua

versos como vía de escape

los 93 ataques de andoáin

el tímido y la comisaria

violencia de persecución

presos etarras, estudiantes privilegiados

retoque formal anti grapo

de las drogas a los grupos

capítulo 218. Flechazo con leticia

rafa y lalo, lalo y rafa

se nubla suárez

el tamayazo

la carrera de yolanda díaz

y la de pablo casado

‘acero’ vuelve a españa

aznar elige sucesor

escrito en el cuaderno azul

acelerón final

el tripartito del aparador

felipe se retira del todo.