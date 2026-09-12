La ‘Crónica de Medio Siglo’ entra en su tercera y última etapa

(Redacción) Se publican los episodios ‘Otro milenio’ y ‘Cuéntame’. Relatan los acontecimientos más notables del período 2000-2003, y su lectura esclarece la actualidad con asuntos como el ataque a las Torres Gemelas del 11-S, del que se cumple un cuarto de siglo, o la recuperación del islote de Perejil, acto de hostilidad de Mohamed VI que recuerda lo que acaba de suceder en Ceuta y recibió una respuesta contundente que ahora no se ha producido. La realidad de los hechos sigue superando a tantas ficciones que se cuentan en este viaje por la historia reciente ‘del Frap a Podemos’.
Con el episodio 31, titulado ‘Otro milenio’, se inicia la tercera serie de la Crónica y se entra en el siglo XXI y efectivamente en el tercer milenio. Aparecerá un nuevo paradigma en la geoestrategia global que no se hará notar hasta el 11 de septiembre de 2001, y algo quizás parecido a un salto evolutivo cuando la Inteligencia Artificial que se está gestando irrumpa en todos los ámbitos para la siguiente década. En España, Aznar ganará ampliamente su segunda presidencia, cumplirá su promesa de no presentarse más, y nombrará sucesor a Rajoy. Una grave ofensiva etarra se centrará en matar políticos y cargos públicos, mientras que los grapo quedan fuera de juego. Ya nadie se acuerda del FRAP, ni siquiera muchos de los que lo integraron, y Pablo Iglesias Turrión inicia en las protestas antiglobalización su carrera política.
En ‘Cuéntame’ el episodio siguiente y número 32 de la Crónica, además de reconstruir con el máximo de veracidad posible la pacífica reconquista del islote de Perejil, la catástrofe del petrolero Prestige y la participación española en la ocupación de Irak con las grandes protestas que la acompañaron, no se escapan los noviazgos del príncipe Felipe -el fallido y el definitivo-, la elección de Aznar para sucederle al frente del PP, los recovecos de la lucha contra ETA y GRAPO, el sueño de grandeza televisiva del emporio mediático Prisa que le costará casi la ruina, y muchos más asuntos que se vivieron, a veces sin darse uno cuenta, en aquellos años de un medio siglo anterior donde están las claves de lo que vemos hoy.
Desde que se publicó en junio de 2025 el 30º episodio ‘Alternancia’, con el que terminaba la segunda serie ‘Una transición de nunca acabar’ hasta este arrancar de la tercera serie, cuyo título general es ‘Tejer y destejer’, cuenta el autor que ha tenido que hacer frente a no pocos obstáculos: ‘Primero, la tentación de dejarlo, de que ya estaba bien con treinta libros y 14.000 páginas, de que tenían razón los que me auguraron que no podría cumplir la insensata tarea de emular a don Benito Pérez Galdós. Tenía que enfrentarme a cientos de páginas en borrador ya olvidadas y completarlas con 1.528 archivos en veinte carpetas que esperaban ser hilvanados en la historia central, que amenazaba a primera vista con ocupar no menos de 6-8 nuevos episodios a primera vista. Además me veía obligado a cambiar de diseñador, después de muchos años trabajando juntos, y tenía pendiente una tarea mil veces pospuesta, un sitio propio en internet donde juntar toda mi trayectoria de periodista y escritor. Pero soy mitad aragonés y bastante voluntarioso, por no decir tozudo, y mitad gallego de los que no saben si sube o bajan por la escalera dela vida, así que no tuve más remedio que seguir subiendo peldaño a peldaño, como vengo haciendo desde que en 2009 me comprometí con la tarea’. Y le preguntamos:
–¿Qué novedades presenta la tercera serie sobre las anteriores?
–De momento he reducido la extensión para que sean más manejables, pues iban engordando y ya andaban por más de 600 páginas, y eso me ha permitido bajar el precio a quince euros en papel y cinco en digital. Ha cambiado el diseño de portada, que se había quedado un poco viejo, y también la maqueta del texto, con nueva tipografía y otro papel. Creo que damos un buen paso adelante y espero que a nuestros lectores les guste y atraiga a muchos nuevos, que falta hace. Y quizás lo que más sorprenda a quien nos sigue es que se ha cambiado el sistema de citas, de juntarlas todas al final a ponerlas a pie de página en la edición de papel, tal como aconsejan los cánones y debe ser más cómodo para el lector’.
–O sea que más que simple continuismo…
–Sí, hay que mejorar. Estos episodios tienen 300 páginas y como siempre las veinte primeras son una introducción a la historia del Frap, y breves resúmenes de todos los episodios publicados de la primera serie, ‘La chispa y la pradera’, y de la segunda, ‘Una transición de nunca acabar’. Tiene cinco capítulos cada uno. El 31, los 208 a 212 de la serie, titulados ‘Y todo sigue igual’, ‘El turno mortal de José Luis, ‘Fallo y caída de los Grapo’, ‘Qué fue de los del Frap’ y ‘Ese 11-S y esa I.A.’. Y el 32, otros cinco, del 2013 al 218: ‘Coletazos del caso GAL’, ‘Islote de Perejil’, ‘El petrolero Prestige’, ‘No a la guerra’, ‘Joseba Pagazaurtundua’, y ‘Flechazo con Leticia’.
–A primera vista, hay de todo, desde aquel asesinato este año recordado del periodista José Luis López de la Calle al surgimiento y desarrollo casi clandestino de la Inteligencia Artificial, y por lo que he podido ojear.
–Lo más interesante, creo yo, es la percepción cronológica y la imbricación de unos asuntos con otros, una visión de conjunto que no tenemos normalmente en un panorama diario de noticias aisladas y aceleradas, y cuando consultas temas determinados, desconectados de su origen y consecuencias, de sus causas y sus efectos. Podríamos hablar horas si desarrollamos el contenido, pues cada capítulo tiene una docena de apartados en los que aparecen también otros asuntos que el título del capítulo no insinúa.
–Por ejemplo
–Por ejemplo, qué sé yo, el capítulo 213, uno cualquier escogido ahora mismo al azar: ‘Coletazos del caso GAL’, aparte de incluir los epílogos judiciales de aquellos grupos antiterroristas de liberación creados para combatir a ETA con sus propios métodos en su santuario francés, añadir la versión del ministro del Interior José Barrionuevo, el principal inculpado, sobre lo que pasó, y analizar a fondo el papel paradigmático en todo ello de Rafael Vera, se incluye la transformación del CESID en CNI; el idilio frustrado del príncipe heredero de la corona de España con Eva Sannum; el Caso Malaya en Marbella, el procedimiento penal sobre corrupción más importante y extenso de nuestra historia judicial, y las andanzas del inolvidable Jesús Gil y Gil; la trastienda de cómo Telefónica se rindió finalmente a Prisa en su lucha por la tele digital y como la empresa de El País entrará rápidamente en una espiral de casi naufragio debido a los delirios de grandeza de juan Luis Cebrián; y la convulsa marcha de la transición de la Albania amiga del Frap hacia Occidente, marcada por la pugna entre los enemigos irreconciliables Tatos Nano y Sali Berisha.
–Entonces, para concretar, en estos momentos hay publicados 32 episodios de la Crónica en tres series, de las que la tercera acaba de iniciarse; todos están a la venta en papel y en digital, incluso las dos series están disponibles en tomos compactos casi regalados.
–Así es, aquí están todos a un clic de distancia, para valientes y entendidos.
–Sí, coincido en lo ameno y trepidante que puede ser su lectura para cualquiera interesado en nuestro pasado reciente. Quizás, mejor que seguir hablando sea incluir los índices de los dos libros recientes para que el lector se haga una idea de lo que contienen y se decida a leerlos. ¿Te parece?
–Me parece, muchas gracias.
Pues lean los índices, sugieren una lectura bastante apasionante:
capítulo 208. y todo sigue igual
rememorando el lodazal
los ‘temas económicos’ y las malas influencias
la caída conjunta
un rey golpe a golpe
se marcha setién
el talde buruhauste
la voladura de buesa
aznar repite y se afianza
condenado galindo
los ‘ere’ de andalucía
un ejemplo concreto
capítulo 209. el turno mortal de josé luis
y el de sus amigos
la brunete mediatica
acosada indefensa
íñigo, el asesino
los nueve de la ‘zuba’
el concejal valiente
a por los periodistas
enrrocamiento del pnv
horrela izangoahal da (que así sea)
la propuesta de benegas
defensa anarquista de reclusos peligrosos
‘tez’ y la cruz negra
de consolar presos a cobrar de irán
capítulo 210. fallo y caída de los grapo
‘autoanálisis’ del fracaso
la acampada en los pirineos
contragolpe en parís
el poeta ‘arenas’ y su musa ‘sabela’
la última represalia
de antonio asensio a antonio asensio
escalada de asesinatos selectivos
el parlamento europeo dice ‘basta ya’
la cuenta and63810
mi querida tierra vasca
llega rodríguez alias ‘bambi’
josé luis y pedro josé en vez de felipe y juan luis
zapatero propone y aznar acepta
sin solución para el sahara
capítulo 211. qué fue de los del frap
una lamentable evolución
ciudadanos por la república
el síndrome de los eme-ele
salir de eta
más difícil que entrar
a los veinte años del 23-f
nada nuevo a los 45
el agente rando insistirá
adiós a la mili
unidos populares y socialistas
no conseguirán ganar
‘ata’ mata a manuel
el buruntza y su entramado
la trayectoria del niño imanol
matar a un concejal
otro cafetito
sentirse vasco, navarro y español
¡encima se ríen!
de génova a génova
capítulo 212. ese 11-s y esa i.a.
idea y preparación
del 11-s al 11-m
aquel martes
el antes y el después de al qaeda
operación libertad duradera
se estrella el yak-42
una ocupación de dos décadas
sus convulsos antecedentes
onda expansiva
larga resaca del atentado
mal enfocado desde el principio
todavía guantánamo
con el paso del tiempo
infinitas sospechas
la reconstrucción del wtc
mazazo de realidad
la era de la inteligencia artificial
las cosas de la astrología
y la sombra del kaliyuga
el stellium de 1962 y el de 2021
capítulo 213. coletazos del caso gal
la versión de barrionuevo
rafael vera como paradigma
lo que irá contando
del cesid al cni
restos del pasado
el futuro y la memoria histórica
contenta de no ser reina
marbella es malaya
el asunto más gordo
gil, un apellido y un partido
telefónica se rinde a prisa
delirios de grandeza
el yoyó albanés
ilegalización del apoyo a eta
y brutal respuesta en santa pola
toñi y la justicia restaurativa
capítulo 214. Islote de perejil
aznar decide actuar
operación romeo-sierra
escaso apoyo exterior
los que perdieron el pulso
los que lo ganaron
segundo mazazo a los grapo
el ‘yo acuso’ de fina
sale brotons
y le siguen
llegará nuestro momento
rescoldos brigadistas
después de río
cartas de rafael guillén desde chiapas
rechazo a la pantomima
capítulo 215. El petrolero prestige
imposible rescate
tres mareas negras
repercusiones políticas
hubo o no hubo manipulación
responsabilidades finales
veinte años después
homenaxe a marea branca
el franquismo fue una dictadura
capítulo 216. No a la guerra
la cita en las azores
¿misión cumplida?
medio millón de muertes
un paso al frente
¿sirvió para algo?
blair se disculpará a medias
casi todo se hizo mal
una ‘relación especial’ con usa
la peor emboscada
lo que se sabía y no se sabía
los últimos legionarios
capítulo 217. Joseba pagazaurtundua
versos como vía de escape
los 93 ataques de andoáin
el tímido y la comisaria
violencia de persecución
presos etarras, estudiantes privilegiados
retoque formal anti grapo
de las drogas a los grupos
capítulo 218. Flechazo con leticia
rafa y lalo, lalo y rafa
se nubla suárez
el tamayazo
la carrera de yolanda díaz
y la de pablo casado
‘acero’ vuelve a españa
aznar elige sucesor
escrito en el cuaderno azul
acelerón final
el tripartito del aparador
felipe se retira del todo.